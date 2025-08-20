Диарра принялся кошмарить ФИФА. Самое время вспомнить, что о нем думает Моуринью 💀

Уже слышали о планах Лассана Диарра заработать десятки миллионов евро из-за претензий к ФИФА?

Если вкратце: Француз считает, что старые трансферные правила ФИФА нанесли серьезную ущерб его футбольной карьере. Теперь он хочет компенсацию в 65 миллионов евро до вычета налогов – либо 35 миллионов чистыми.

Судить Диарра не будем, тем более, что в суде он уже всем знаком. Лучше вспомним небольшую характеристику экс-хавбека сборной Франции от Жозе Моуринью, который работал с ним в мадридском «Реале».

«Я тренировал Диарра в «Реале» и «Челси». Все эти седые волосы на моей голове из-за Лассана и его агента.

Если он хорошо играет 90 минут, то его агент приходит на следующий день, требуя новый контракт и повышение зарплаты. Если он на скамейке запасных и не играет, то его агент приходит в понедельник утро и просит о встрече, потому что Диарра хочет уйти», – сказал Жозе.

Выводы делайте сами.