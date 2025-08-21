«Помолвка тебе к лицу». Джорджина Родригес поделилась кадрами с пляжа и восхитила поклонников🤍

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает сотрудничество с брендом спортивной одежды Alo Yoga.

В рамках совместной работы девушка поделилась кадрами с Красного моря в новом комплекте от бренда.

Поклонники в Инстаграм, которых у Джорджины почти 70 млн, не замедлили выразить восхищение в комментариях:

💬«Королева».

💬«Ты просто совершенство».

💬«Настоящая русалка».

💬«Повелительница морей».

💬«Помолвка тебе к лицу».