«Помолвка тебе к лицу». Джорджина Родригес поделилась кадрами с пляжа и восхитила поклонников🤍
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает сотрудничество с брендом спортивной одежды Alo Yoga.
В рамках совместной работы девушка поделилась кадрами с Красного моря в новом комплекте от бренда.
Поклонники в Инстаграм, которых у Джорджины почти 70 млн, не замедлили выразить восхищение в комментариях:
💬«Королева».
💬«Ты просто совершенство».
💬«Настоящая русалка».
💬«Повелительница морей».
💬«Помолвка тебе к лицу».
Это ее еще отфотошопили.
Ближе к сорока совсем разнесет.
Но когда их видишь в жизни то все не так)
Я кстати ее видел в Мадриде пару лет назад.
Она ему детей, послушание, роль верной подруге. Он ей миллионы , брюлики, эремес , диор и тд)
Кстати то, что она продавщица и там они встретились это красивая история для домохозяек.
Ее разоблачили коллеги, которые с ней работали. Она была элитным эскортом и охотилась за богатенькими. Встретилась она с роналду в ресторане в Мадриде, она знала что порток там завсегдатай.
Из той же оперы девушка Беллингема.
Типичный эскорт - охотница на богатых дурачков.