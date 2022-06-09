«Я мог стать, как Месси и Роналду, мне просто этого не хотелось»: Уэсли Снейдеру сегодня 38 лет

В 2010 году Усли Снейдер претендовал на звание лучшего футболиста в мире, он играл ключевую роль в «Интере» Жозе Моуринью, который взял в тот год треббл, кроме того Снейдер забил пять важнейших голов за сборную Голландии на Чемпионате мира в то лето.

В тройку претендентов на Золотой Мяч в итоге попали Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави – награду домой увез аргентинец.

Сам Снейдер считает, что был достаточно хорош, чтобы сделать такую же блестящую карьеру, как у Лионеля Месси и Криштиану Роналду, проблема была в том, что Снейдер любил наслаждаться жизнью.

«Я мог стать, как Месси и Роналду, мне просто этого не хотелось», - заявил футболист, которому сегодня исполняется 38 лет.

«Я наслаждался жизнью, может выпивал по бокальчику вина за обедом. У Лео и Криштиану все иначе, они многим пожертвовали».

«Но меня все устраивает, моя карьера все-равно была невероятной».

Голландец не лукавит, говоря о том, насколько был хорош. В сезоне 2009\10, Снейдер, безусловно, был звездой команды Моуринью, завоевавшей Серию А, Кубок Италии и Лигу Чемпионов. После этого, Уэсли провел невероятный Чемпионат мира в ЮАР, добравшись до финала, где уступил Испании.