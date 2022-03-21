Снято на камеру: защитник «Барсы» высмеивает амбиции Винисиуса

Эрик Гарсия из «Барселоны» и его товарищи по команде сделали все возможное, чтобы расстроить Винисиуса на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье.

В одном из эпизодов испанский защитник издевался над Вини, после того, как на нападающем «Мадрида» явно сфолил Адама Траоре.

Когда юноша просил штрафной удар, было слышно, как Гарсия говорит: «Эй, ты! Золотой мяч для тебя в следующем сезоне! Золотой мяч, верно?».

Винисиус едва ли принял участие в игре, а «Мадрид» уступил в Класико со счетом 4: 0.