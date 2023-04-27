Танцоры или «спартаковцы»? Выбираем команду на новый сезон Медиалиги

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Ультимативный гайд.

Winline Медиалига вот-вот стартует – первые матчи третьего сезона пройдут 29 апреля. Клубов в новом сезоне стало меньше, а интересных противостояний больше. И если имена Жека и Некит не побуждают думать о «самураях» и ты не знаешь, что отвечать на фразу «Мы – «Амкал», то этот гайд специально для тебя.

Не планирую в конце сезона остаться без кубка. Хочу болеть за фаворита!

Первый клуб, который приходит на ум при словосочетании «фаворит МФЛ» – 2Drots.

Руководители команды – Жека и Некит, два блогера, набивавшие миллионы просмотров еще в начале десятых на пранк-канале Cheburussia. В 2018-м они основали 2Drots – один из двух самых успешных медиафутбольных клубов России на сегодняшний день. Даже если вы заходите в тексты о медиафутболе ради дежурного коммента «Да кому это нужно?!», то наверняка слышали про разгром «Чертаново» в Кубке России. 2022-й вообще получился удачным – 2Drots выиграли оба сезона Медиалиги.

2Drots тащат невероятно сильным составом. Недавно МФЛ выкатила топ лучших игроков второго сезона, в десятке сразу три «самурая»:

Алекс Стиль – 2 гола и 2 ассиста в МФЛ-2 (7-е место);

Дмитрий Сычев – 21 сэйв + 4 сухих матча (3-е место);

Манна – 3 гола + 2 ассиста (2-е место).

К весне-2023 2Drots подходят в суперформе: выиграли казахстанскую медиалигу, обыграли ЦСКА и даже вышли в полуфинал баскетбольной медиалиги. Осталось последнее – взять третью МФЛ.

«Амкал» – главный соперник 2Drots и вторая сила медиафутбола. Похоже, действительно вторая. Пик команды пришелся на 2021-й, когда они трижды обыграли 2D и победили в Московском Кубке Селебрити. В 2022-м «Амкал» лихорадило: смена главного тренера, четвертое место на МКС и вылет в 1/4 финала Медиалиги от 2D. В 2023-й команда влетает с обновленным составом: к красно-черным присоединились Укол, Гриня, Малофеев и другие заметные футболисты. Например, защитник Гриня стал 15-м в рейтинге лучших игроков второго сезона.

Главное усиление – это возвращение Прокопа (Михаила Прокопьева) из трехмесячной командировки в «Ботев». 20-летний хавбек понравился руководству, но затосковал в Болгарии без языка и дома. Миша приехал сверхмотивированным: он намерен проявить себя в МФЛ-3, а летом – перебраться в профессиональный клуб из России. Такой настрой радует, а уж играть Прокоп умеет – помните его ассисты в Кубке России?

Бабки и скандалы не для меня. В Медиалиге есть хорошие парни?

Если бы МФЛ был школьным классом, то на первой парте практически всем сквадом сидели бы парни из «Эгриси» – команды Василия Уткина.

От «Эгриси» исходит крутой семейный вайб. Уткин еще со старта МФЛ-2 решил, что усиливаться они не будут – его полностью устраивает дружелюбная атмосфера в команде. Лидеры «Эгриси» – обычные парни. Похожих на Игоря Струнина, Пашу Чепурина и Вадима Сменчугова пацанов вы найдете в каждом районе вашего города. От них вы не дождетесь наездов на арбитров и трэштока.

Клуб славится скорее добрыми делами. Во время МФЛ-2 они включили в заявку журналиста Севастиана Терлецкого. Лига ограничила присутствие журналистов в зоне для СМИ, но благодаря «Эгриси» Сева смог работать на бровке. Перед МФЛ-3 Уткин пригласил в «Эгриси» легенду комьюнити Ромароя. Его клуб – «Рома» – пролетел мимо третьего сезона, но теперь Ромарой сыграет в МФЛ.

За пределами поля «Эгриси» такие же. Они ищут медийность, производя стильный и незлой контент. У Кира Воробьева есть постироничное шоу «21 Шутка», куда он приглашает топовых медиафутбольных личностей. Паша Чепурин в середине сезона дропнул просветительское видео о мобилизации в МФЛ. А еще к каждому матчу второго сезона «Эгриси» готовил обложку в стиле музыкального альбома. Кто видел Уткимирона – тот не забудет.

Но как и любым отличникам, «Эгриси» не хватает какой-то спонтанности и дерзости, чтобы пробиться в топы. Дурацкая выходка от Володи XXL собирает больше внимания, чем позитивный контент от птенцов Уткина. Поэтому парни из «Эгриси» точно заслуживают вашей поддержки – второго такого клуба в медиафутболе нет.

Медиалига – это же про медийных личностей? Где-то есть селебрити?

GOATS – команда рэпера Гуди (экс-игрока 2D и «На Спорте») залетела в последний вагон второго сезона. Для этого Гуди пришлось подключить медийный ресурс – перед стартом МФЛ-2 он объявил, что за команду сыграют Эльдар Джарахов, Seemee, Янчик, Pinq, Frame Tamer, Sqwoz Bab, Молодой Платон, Даня Милохин, Soda Luv и Mayot – успешные музыканты, тиктокеры и стримеры (спросите младших родственников, они точно в курсе).

Быстро выяснилось, что часть этих ребят даже не знает о GOATS (да, так бывает). И все же в «Козлах» осталось достаточно людей, чтобы провести самый медийный матч второго сезона – против 2Drots. На поле вышли сам Гуди, Эльдар Джарахов, инcтаграм-модель Илона Коринец и рэпер Молодой Платон. На скамейке зажигал Паша Техник – и получилось так бурно, что мы вряд ли еще когда-нибудь увидим Техника в Медиалиге.

Перед третьим сезоном GOATS усилились Виталием Дьяковым – интересно, как суровый защитник поладит с Молодым Платоном?

Рэперы и тиктокеры хороши для молодой публики. Для ребят постарше есть ФК «10» – проект продюсерского центра ТНТ Medium Quality. «Десяткой» рулят звезды ТНТ – Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Зоя Яровицына, Игорь Джабраилов и другие комики. Вместе они стараются привнести в медийный футбол что-то новое.

В отличие от тех же GOATS, звезды «Десятки» – реальные участники МФЛ. Дорохов и Мусагалиев часто выходят на поле (Азамат – с фамилией Мессиголиев на спине). Кроме того, «10» регулярно устраивает перфомансы. Один из самых интересных – в матче с «Амкалом» на арене «Спартака», где по разным сторонам от ворот были установлены фото Дениса Дорохова. Попавший в них игрок «Амкала» получал приз от комика – Антон Чужой и Майк Крапивников удостоились плюшевых мишек.

Другой звездный клуб – «Матч ТВ». Немногие знают, что эта команда – легенда комьюнити. «Матч ТВ» участвовал во всех медийных турнирах (и ни разу не выигрывал). Во втором сезоне Медиалиги клубу чуть-чуть не хватило до выхода в плей-офф, после чего Watch TV (бывшее название команды) чуть не объявил о распаде. Команду Генича спас канал – «Матч ТВ» вернулся к первоначальному названию и заверил, что в Медиалиге проведет еще как минимум сезон.

Что по звездам? Их меньше, чем в «10» и GOATS, зато они роднее.

Не исключено, что в третьем сезоне сыграет Дмитрий Шнякин – пока основной форвард восстанавливается после травмы крестов. На поле часто появляется Роман Нагучев, другая звезда телеканала. Они же комментируют Медиалигу, так что об игроках «Матч ТВ» можно услышать едва ли не в каждом эфире МФЛ.

Трэшток – мое все. Хочу болеть за тех, кого больше всего хейтят

«БроукБойз» – проект журналиста Дмитрия Егорова (фанаты «Спартака» вздрогнут) и блогера Райзена. «Броуки» неплохо играют и всегда добираются до высоких стадий, но главная ассоциация с ними – трэшток.

В своих видео Егоров и Райзен – рассудительные интеллектуалы. Но на поле парням срывает крышу. В комьюнити не скоро забудут полуфинал МКС-2022 против «Амкала»: Егоров срывал с себя футболку и обзывал команду соперника, а Райзен просил оператора «Броуков» провоцировать соперника. В казахстанской медиалиге безумие продолжилось: Райзен перепутал отель с октагоном и подрался с президентом 2Drots Некитом.

Внутри коллектива тоже токсичненько даже по меркам медиафутбола. Во время МФЛ-1 «Броуки» расстались с тренером Игорем Звездиным. Когда команде объявляли об этом, один из игроков – русский колумбиец Эрикьяно – начал аплодировать. Разъяренный Егоров моментально кикнул бедолагу.

За месяц до старта МФЛ-3 «Броуков» покинули звезды: Виталий Дьяков, Антон Соснин и Георгий Тигиев. Одной из причин стала атмосфера после поражений – по словам Дьякова, ветеранам не нравилось, что Егоров и Райзен начинают винить во всем команду.

«Родину Медиа» хейтят с момента создания команды. Проблема в боссах: Дмитрий Тарасов, по понятным причинам, не самый любимый персонаж футбольного коммьюнити, Александр Тарасов – медийного. T-Killah поджигал еще на конференциях «На Спорте»: говорил, что уничтожит «Амкал» и 2Drots. Прошлым летом Тарасовы покинули «НС», примкнув к профессиональной команде «Родина». Вместе они создали свой проект, который прославился с негативной стороны уже в одной из первых товарок.

В игре против «Броуков» Дехтер, игрок «Родина Медиа», после забитого пенальти имитировал сердечный приступ. Испугались все, а рефери даже вызвал врача. Но спустя минуту конвульсий нападающий встал и назвал произошедшее пранком, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Дехтера уже нет в команде, но репутация на месте – фанбаза Медиалиги ненавидит «Родину Медиа».

Я – фанат «Спартака», дайте мне «мяса»!

Удивительно, что принадлежность к одному клубу прослеживается у двух команд Медиалиги. Первая – «Бей Беги». Первый сезон Медиалиги отгремел так ярко, что в проект ворвались несколько профессионалов. Но только Джикия и Соболев раздвинули пределы ожиданий и создали собственный клуб.

Вайбы «Спартака» есть и в результатах: «Бей Беги» не вышел из группы и на МКС-2, и во втором сезоне Медиалиги. Болеть за «Бей Беги» грустно, зато есть мотивация. Недавно глава МФЛ Николай Осипов намекнул, что если «ББ» выйдет в плей-офф, Джикия и Соболев могут сыграть за свой клуб. Сезон же команда начнет под руководством форварда – Александр вызвался быть и. о. главного тренера.

По изначальной концепции «Бей Беги» мечтал привлечь внимание фанбазы «Спартака». Но трушные фанаты так и не прониклись медиафутболом. Ситуацию исправит «Народная Команда» – проект хардкорной фанатки красно-белых.

Принцип «Народной Команды» – построение состава через людей, причастных к «Спартаку». Абсолютно каждый работник клуба – фанат красно-белых. Часть игроков – выпускники академии «Спартака» разных лет. Владельцы очень близки к красно-белым: Сергей Кучер ведет популярный ютуб канал «Дневник фаната», а Владислав Мак отказывал ЦСКА, куда его звали селекционером.

После появления Fan ID и вылета «Спартака» из Кубка фанатам некуда ходить, поэтому трибуны «Москвича» должны быть заполнены до отказа.

Я болею только за «мешков». Есть ли в Медиалиге богачи?

Один из теневых фаворитов лиги и местный «Ман Сити» – «Титан».

Команда девять лет пылила в ЛФЛ и выиграла на этом уровне вообще все. Любительский футбол «Титану» надоел, поэтому в 2023-м команда перешла в Медиалигу, попутно забрав у половины клубов своих игроков. Так в команде Александра Зуева оказались Комис и Бирюк – одни из лучших футболистов прошлого сезона. А первым перешел Кутуз – лучший игрок второго сезона по версии Медиалиги.

Деньги не проблема – у семьи Зуева несколько бетонных заводов. При этом «Титан» можно назвать «мешком» лишь по количеству денег, тратят здесь рационально. Приглашенные игроки действительно классные и эффективные.

А еще Зуев вкладывает деньги не только в зарплаты, но и в медийность – на продакшен из 15 человек для создания контента о команде.

Fight Nights – иллюстрация другого типа «мешка». В первом сезоне клуб Камила Гаджиева запомнился командой бойцов – в старте выходили Камил, сотрудники AMC Fight Nights, известные бойцы ММА и поп-ММА. Главный инфоповод с участием Гаджиева тоже, кхм, скорее бойцовский – его пощечины Василию Уткину собрали больше шести миллионов просмотров.

Но ставка на бойцов не сработала, и в МФЛ-2 команда не вышла в плей-офф. В межсезонье FN усилились несколькими крепкими новичками, а ближе к сезону перешли к тяжелой артиллерии. Из кризисных «Броуков» вытащили Георгия Тигиева, а у «Матч ТВ» увели Романа Павлюченко. Недавно телеграм-канал «Некласико» сообщил, что за каждое появление на поле Суперпав получается шестизначную сумму.

С одной стороны, FN с обновленным составом (но еще без Пава и Тиги) вышли в финал казахстанской медиалиги и дал равный бой 2Drots. С другой, Павлюченко почти не забивает в медиафутболе. Пока кажется, что FN ближе к «Челси» Тодда Боули, чем к «Челси» Абрамовича.

Глорихантерство – не мое. Хочу болеть за темную лошадку

В начале своего существования ФК «Деньги» был проектом Артема Нечаева, Стаса Малиева и Райзена. Команда снимала сериал по типу «Офиса», который очень заходил публике. Но из-за разногласий проект сначала покинул Райзен, а после завершения МФЛ-2 – Нечай. Станос остался один и продолжил клепать контент с новыми героями.

Пока не ясно, как будут выглядеть «Деньги», ведь обновления не только в президентском корпусе, но и в ростере. Клуб покинули лидеры: Шепляков и Гендузи отправились в «Титан», а Табриз перешел к «Броукам». Пополнений не так много – к клубу присоединились Славон, Фил Минаков и Александр Рыжков. Одно остается прежним – ФК «Деньги» по-прежнему выпускает сериал о жизни команды, Кстати, с сюжетами Станосу помогали сценаристы из Comedy Club.

«Сахалинец» – главная темная лошадка турнира. Клуб в 2020-м создал Михаил Литвин – популярный блогер (больше 10 млн подписчиков на ютубе) и экс-футболист. Одно время он даже тренировался в академии «Краснодара» в одной группе с Сафоновым. Ради МФЛ «Сахалинец» создал медийную команду.

Каким будет медийный «Сахалинец» – не знает никто. Руководство команд-соперниц опасается, что клуб может заявить своих игроков из ФНЛ-2. Однако Николай Осипов рассказал, что это невозможно из-за правил лиги (можно выпускать не больше двух профиков; а игроки с контрактами клуба ПФЛ, конечно, профики). Клуб активно запасается медийными личностями: Литвин получил травму, но наверняка сыграет в сезоне. А еще «Сахалинец» подписал олимпийского чемпиона Никиту Нагорного. Сыграет ли он? Никто не знает.

«Сахалинец» – неплохой вариант и для фанатов «Локомотива». С момента основания команду тренирует легенда «Локо» Юрий Дроздов. Он же принял медийный «Сахалинец». А перед стартом сезона клуб подписал еще одну легенду «Локо» – крайнего защитника Рената Янбаева.

Для меня самое приятное – новички. Хочу быть первым фанатом нового клуба

Два новых участника МФЛ-3 последними залетели в сезон. За несколько дней до объявления финального списка участников отвалилось два клуба. Самоотвод взяли «Наши Парни» (команда РФС) и Hardcore. Их место заняли «Дружина» и FC Bus.

FC Bus – проект Сослана Гатагова, очень успешного тренера (дважды выводил «На Спорте» в полуфинал МФЛ). Целых два сезона Гатагов терпел президента «НС», а в ноябре ушел и основал собственный клуб. Теперь он президент, а ведет автобус его брат – Алан Гатагов.

Тандем братьев привлек бывших игроков «На Спорте»: Георгия Челидзе, Делиму, Кирилла Коваля, Ораза Атаева и многих других. Внутри команды уже находятся интересные сюжеты. В FC Bus будет искать себя Степа Funkisenator, арендованный у «Амкала». А под самый конец ТО Гатаговы подписали главного безумца МФЛ – Володю XXL. Удастся ли парню реанимировать карьеру или нас ждет новый приступ?

Еще один новичок – «Дружина». Клуб звезды шоу «Танцы» и хореографа Егора Дружинина светился во время второго сезона и даже провел товарищеский матч с «Амкалом». За «Дружину» тогда неожиданно сыграл президент МФЛ Николай Осипов.

Считается, что приход Дружинина привлечет новую аудиторию, ведь команда базируется на участниках шоу «Танцы» (Дамьен), хореографах (Тони, Роман Романов, Денис Артюшенко). Обещают даже фигуриста и режиссера-постановщика Илью Авербуха. Однако с результатами у клуба могут возникнуть проблемы, так как топовых футболистов в скваде нет. Кажется, в комьюнити «Дружину» считают главным аутсайдером сезона. Дошло до забавного – на жеребьевке представители «Сахалинца» засмеялись после того, как им выпал клуб Дружинина.

По крайней мере «Дружина» подарит позитив, ведь на поле обещал появиться сам Егор Дружинин.

Как вы заметили, в Медиалиге большой выбор команд на любой вкус: как для хардкорных фанатов «Спартака», так и для поколения тиктоков. Надеемся, наш гайд позволил вам определиться с любимчиком на МФЛ-3.

Фото: https://vk.com/narodnaya.komanda; телеграм-канал «Дружины».