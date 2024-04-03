«Мне 33, неплохо, не так ли?» Сегодня исполнилось 6 лет легендарному голу Роналду в ворота «Юве» − Буффон вспомнил, как это было

А потом спросил, сколько Криштиану лет.

3 апреля 2018 года, ровно шесть лет назад, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» принимал «Мадрид». «Бьянконери» проиграли дома 0:3 из-за дубля Криштиану Роналду и удаления Пауло Дибалы. Один из мячей португальца, забитый через себя, впечатлил не только трибуны домашней арены «Юве», но и Джиджи Буффона.

В одном из разговоров с болельщиками «Нумеро уно» так вспоминал тот самый момент встречи с португальцем:

«На этой фотографии Роналду забил гол через себя, который мы все помним. Это один из тех моментов, который показывает, что я не испытываю ни к кому ненависти. После произошедшего первые 25 секунд я был очень подавлен, я думал о красоте этого мяча. Несмотря на тот факт, что он забил его нам, я не мог отделаться от чувства, что произошло что-то экстраординарное.

Но когда я прошел рядом с ним, я спросил: «Криштиану, а тебе сколько лет?» А он, улыбаясь, ответил: «Мне 33, неплохо, не так ли?» И после этого мы оба рассмеялись».

Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду успели вместе сыграть за «Ювентус». Позже итальянская легенда признавался, что приход португальца что-то сломал в клубе.

«У «Ювентуса» был шанс победить в Лиге чемпионов в первый год после прихода Роналду, когда я был в «ПСЖ». Я не мог понять, что произошло. Когда я вернулся, мы выступали вместе в течение двух лет, все хорошо получалось, однако «Юве» потерял ДНК команды.

В 2017 году мы пробились в финал ЛЧ, потому что у нас была команда, полная опыта, мы были единым целым. Была высокая конкуренция за попадание в состав. Но мы потеряли это с Роналду», — приводил слова Джиджи Буффона Calciomercato.

Однако несмотря на это, итальянец благодарен португальцу за то, что тот мотивировал его и тем самым продлил футбольную карьеру: «Я должен поблагодарить Криштиану Роналду. Тем, что в 40 лет до сих пор играю, я также обязан его подходу к работе. Он вдохновил меня».

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 2023 году, когда ему было 45 лет. Последний сезон он провел в «Парме».