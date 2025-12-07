Выезды «Ювентуса» в Неаполь всегда горячие, встреча команд в 14-м туре Серии А исключением не стала.

Как передает DAZN, перед матчем фанаты «Наполи» атаковали автобус «бьянконери» – кидали камни и даже разбили несколько окон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Джорджо Кьеллини вообще не удивлен: «Мы видали и похуже. Можно было избежать этого пути через толпу болельщиков, но все в порядке. Эти матчи всегда напряженные, главное, оставаться в рамках спортивного соперничества».

Момент нападения на видео не попал, но и по другим роликам ощущается атмосфера, в которой автобус «Юве» ехал к арене.

Для Лучано Спаллетти это первый матч против «Наполи» после его прощания с клубом. Он также впервые в тренерской карьере встретился с Антонио Конте. Итальянцы позировали вместе перед началом игры.

Ну, жара!

UPD: На следующий день после игры журналист Corriere Torino Макс Нероцци поделился фотографиями разбитых окон автобуса «Юве».