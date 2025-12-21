«Когда трансфер?» Аллегри объяснил проблемы адаптации Дэвида в «Юве» на простом примере 🍝

Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи, что Джонатан Дэвид испытывает проблемы с адаптацией в Турине.

Прекрасный пример – Джонатан Дэвид несколько раз пропустил командный ужин.

«Игроки были правы, не пригласив Джонатана на ужин. В первый раз он натер пармезан в пасту с моллюсками. С тех пор его больше не звали! Этого достаточно?» – сказал Спаллетти.

Серьезный вид Лучано во время этих слов навевает на мысли, что это не шутка.

Фанаты отнеслись с пониманием.

💭 «Это была специальная паста с моллюсками. Меня чуть не выгнали из ресторана в Гарде, потому что я попросил немного пекорино для нее».

💭 «Но он черный. И он канадец».

💭 «Культурный грех. Понимаем».

💭 «Когда трансфер?»

💭 «Я чувствую вайбы Аллегри».