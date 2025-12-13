Хейсен скучает по «Ювентусу». Присоединился к тренду и выложил фото с экс-одноклубниками

Дина Хейсена захлестнула ностальгия. Защитник из-за травмы пропустил встречу «Мадрида» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов, а через пару дней после матча вспомнил о своем бывшем клубе.

Испанец присоединился к популярному тренду, в котором пользователи делятся дорогими сердцу воспоминаниями. Дин выложил свое фото в форме «Мадрида» с подписью: «Галерея в телефоне скоро переполнится, надо удалить несколько фотографий».

Следующий кадр – его фото с Кенаном Йылдызом и Тариком Мухаремовичем времен «Ювентуса».

Суть тренда: человеку нужно удалить несколько фотографий, чтобы освободить память на устройстве, но он не может сделать это, ведь кадры слишком ценные. Свою публикацию Дин подписал просто: «Мои парни ❤️».

Хейсен пропустил уже пять игр «Мадрида», наконец защитник восстановился. Дин попал в заявку «сливочных» на матч 16-го тура Ла Лиги против «Алавеса».