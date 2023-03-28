Туринская Старушка
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Андреа Пирло: «Как Анчелотти можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри?»

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Андреа Пирло дал интервью La Gazzetta dello Sport, где говорил об итальянских тренерах, в том числе о Карло Анчелотти, под руководством которого работал в «Милане».

О тренерах 

«Среди всех, с кем я знаком, Карло Анчелотти лучший, как человек и тренер - поэтому он выиграл столько трофеев. Но как его можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри? Они совершенно разные. Кто побеждает, тот и прав». 

О «Ювентусе» 

«В Турции мне уже предложили продлить контракт, хотя лучше говорить об этом в конце сезона. Но если мне позвонит топ-клуб, как «Ювентус»...я общаюсь с руководством, поддерживаю связь с Андреа Аньелли. У нас хорошие отношения». 

О наследнике в «Ювентусе» 

«Фаджоли все умеет, думаю, что он будет успешен и как плеймейкер - он станет ключевым игроком для «Ювентуса». Он может стать и вторым Пирло, но я хотел бы, чтобы его запомнили, как перового Фаджоли». 

5 комментариев

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Азатполат Новуров
Пирло не хочет огорчать остальных Итальянских тренеров
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Азатполат Новуров
Ответ Руслан Узденов
Анчелотти выше всех этих тренеров вместе взятых!
Неужели не понятно? просто Пирло не хочет огорчать их.
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Whatsmyageagain23
Пирло надо было дать шанс Фаджоли. Кто знает, может быть руководил бы сейчас Ювентусом. Николо уже спас задницу Аллегри, мог бы это сделать и с Пирло.
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Руслан Узденов
Анчелотти выше всех этих тренеров вместе взятых!
+1
-1
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Marten Lunnar
Пирло хорош
+2
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