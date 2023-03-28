Андреа Пирло: «Как Анчелотти можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри?»
Андреа Пирло дал интервью La Gazzetta dello Sport, где говорил об итальянских тренерах, в том числе о Карло Анчелотти, под руководством которого работал в «Милане».
О тренерах
«Среди всех, с кем я знаком, Карло Анчелотти лучший, как человек и тренер - поэтому он выиграл столько трофеев. Но как его можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри? Они совершенно разные. Кто побеждает, тот и прав».
О «Ювентусе»
«В Турции мне уже предложили продлить контракт, хотя лучше говорить об этом в конце сезона. Но если мне позвонит топ-клуб, как «Ювентус»...я общаюсь с руководством, поддерживаю связь с Андреа Аньелли. У нас хорошие отношения».
О наследнике в «Ювентусе»
«Фаджоли все умеет, думаю, что он будет успешен и как плеймейкер - он станет ключевым игроком для «Ювентуса». Он может стать и вторым Пирло, но я хотел бы, чтобы его запомнили, как перового Фаджоли».
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