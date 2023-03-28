Андреа Пирло дал интервью La Gazzetta dello Sport, где говорил об итальянских тренерах, в том числе о Карло Анчелотти, под руководством которого работал в «Милане».

О тренерах

«Среди всех, с кем я знаком, Карло Анчелотти лучший, как человек и тренер - поэтому он выиграл столько трофеев. Но как его можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри? Они совершенно разные. Кто побеждает, тот и прав».

О «Ювентусе»

«В Турции мне уже предложили продлить контракт, хотя лучше говорить об этом в конце сезона. Но если мне позвонит топ-клуб, как «Ювентус»...я общаюсь с руководством, поддерживаю связь с Андреа Аньелли. У нас хорошие отношения».

О наследнике в «Ювентусе»