Тренер «Ривер Плэйт» может заменить Макса Аллегри у руля «Ювентуса»

Пусть «Ювентус» победил в туринском дерби, но Макс Аллегри по-прежнему находится под серьезным давление в связи с неудовлетворительными результатами со старта сезона. Итальянский тренер вернулся в клуб в прошлом году, но не оправдал возложенных на него надежд. Во время своего первого этапа в Турине Аллегри пять раз подряд выигрывал Серию А, но в прошлом сезоне его команда осталась без трофеев, а текущий начала неудачно.

Руководство «Ювентуса» поддерживает Аллегри и официально говорит о том, что тренер не будет уволен до конца сезона. Однако, уже сейчас ведутся поиски замены Массимилиано. По информации TuttoJuve, одним из кандидатов на пост является тренер «Ривер Плэйт» Марсело Гальярдо. Он не собирается продлевать контракт с аргентинским клубом и покинет его в январе после восьми лет работы.

С «Ривер Плейт» Гальярдо дважды выиграл Кубок Аргентины, дважды – Суперкубок страны, завоевал два Кубка Либертадорес. Национальное первенство под руководством Гальярдо «Ривер Плейт» выиграл в 2021 году.