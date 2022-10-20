Дисквалификации Абаскаля и Федотова – абсурд. Теперь эмоции запрещены?

Возмущение Чернявского.

Еще в воскресенье мы радовались, что дерби наконец-то получилось огненным, что тренеры поконфликтовали, что игроки как надо побились. Только сегодня оказалось, что это плохо. КДК выдал Гильермо Абаскалю и Владимиру Федотову по матчу дисквалификации (а тренер ЦСКА получил еще и условный бан на один матч).

Если вы хотя бы пробовали играть в футбол во дворе или с коллегами после работы, то замечали, что мир в эти мгновения воспринимается чуть иначе. Особенно если в матче есть какая-то интрига. Часто даже самые душевные и безобидные люди могут взорваться и начать орать матом или в воздух, или даже на кого-нибудь. А после помыться, успокоиться и резко вернуться в образ добряка.

Теперь представьте, что футбольный матч – это не просто развлечение, а смысл всей жизни. Что от него зависит ваша зарплата, ваше будущее и вообще все. Все чувства, которые бурлят даже без денег, славы и перспектив, резко обостряются.

И тут – дерби. Эмоционально – главный матч в году, который усиливает восприятие каждой мелочи в несколько раз. Что чувствует тренер? Мы этого даже представить не можем.

Нет, я не поддерживаю то, что наговорил Владимир Федотов. Сколько бы пресс-служба ЦСКА ни оправдывала тренера и ни утверждала, что он, например, не называл Абаскаля в среднем роде, я этому не верю.

Все панчи Федотова – злобные и неприятные, но сказаны они точно в состоянии аффекта. Тренер ЦСКА заслуживает каких-нибудь ответок в том же духе, но не более. Трэштоком на трэшток, да. Что-то там прыгало? Ну да, а у вас, Владимир Валентинович, не все прыгало, когда Зиньковский забивал первый гол.

Ну, поорали, поматерились, пообзывались, а потом обнялись и помирились. Так и только так должны завершаться футбольные срачи. Они так и завершаются в 99,9% случаев. И это абсолютно нормально для такого матча и такого накала.

Только так не считают в КДК. Я читаю цитату про то, что Абаскаль угрожал безопасности на стадионе, и просто не верю, что это происходит в реальности.

Еще раз: тренер, который живет матчем, который вообще не замечает, что там происходит вокруг, искренне возмущается и бежит с криками про фэйр-плей к чужой скамейке.

КДК, вероятно, видит в этом провокацию и легитимизацию агрессии в сторону соперника.

Серьезно? Тренеры никогда не возмущаются? Тренеры не бегают к чужой скамейке? Тренеры всегда молчат?

Что вдруг в поведении Абаскаля увидели такого, чего нет везде? Да еще чтобы называть это угрозой безопасности на стадионе.

Выходит, на футболе надо сидеть как на балете и бояться издать лишний шум? Наш футбол без фанатов и так приближается к какому-то камерному представлению – мы хотим окончательно убить все живое?

Так давайте запретим футболистам орать друг на друга, запретим судьям общаться с игроками так, как они общаются, давайте вообще все запретим и будем играть молча?

Футбол – это территория, где объединяются люди разных социальных статусов, разных достатков, разных взглядов. Там они становятся одним целым и вышвыривают наружу все накопившиеся эмоции. Это место, где можно можно позволить себе чуть больше, чем в автобусе. Такая специальная зона, где можно не стесняться и говорить или кричать то, что у тебя на душе. К этому все готовы, за этим все и идут на футбол.

А КДК, дисквалифицируя Абаскаля и Федотова, превращает футбол в институт благородных девиц.

Это неправильно.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков