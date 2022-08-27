Мукунку не сыграл за «Спартак», но зато в «Факеле» у него 60+ матчей. Называл полицейских козлами, белел после водки и жил в ультраправом районе

Легенда Воронежа.

История появления Мукунку в «Спартаке» – один из самых невероятных сюжетов российского футбола. Ниже – максимально короткий пересказ.

• Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин много лет связан с ювелирной индустрией и хотел добывать в ДР Конго алмазы. А чтобы нормально войти в бизнес в чужой стране, помог местному клубу (купил форму, матрасы), за который играл Мукунку.

• В итоге бизнес-план провалился. Заварзин рассказывал, что потерял на этой затее около 100 тысяч долларов. Только пришедший вскоре Андрей Червиченко утверждал, что Заварзин тратил не свои деньги, а брал из бюджета клуба. И не 100 тысяч, а 200 (в разговоре со Sports.ru Заварзин эту теорию опровергал).

• Червиченко пытался получить что-то обратно – и отправил Юрия Гаврилова посмотреть, кого из футболистов можно притащить в «Спартак». Гаврилов присмотрел Мукунку (заодно случайно месяц поработал главным тренером сборной ДР Конго) и привез его в Москву. С Романцевым защитника не согласовывали, добро давал Червиченко.

Подробнее про алмазно-футбольный триллер можно прочитать здесь, а мы отправляемся в Воронеж – за «Факел» в Первой лиге Мукунку отыграл 60 матчей и был игроком стартового состава.

Мукунку бесконечно много матерился и не мог освоить зонную защиту – так в «Факеле» стал фланговым защитником

Мукунку еще в «Спартаке» попадал в нелепые истории. По легенде, Василий Баранов обучил африканца мату, отправил в столовую и попросил сказать: «Дайте мне, пожалуйста, ##### [по звучанию похоже на слово «звезды» с ударением на последний слог]». В итоге Мукунку чуть не получил половником по голове. А Игор Митрески рассказывал, как Мукунку пришел в магазин и был близок к поездке в автозаке.

Истории с руганью и полицией продолжились в Воронеже. Как писал сайт Onedivision, Мукунку попал в «Факел» (тогда играл в Первом дивизионе), потому что его не успели заявить за «Спартак» до закрытия трансферного окна, причина – проблемы с документами.

В серии публикаций «Блеск и нищета Факела» рассказано, как зимой Мукунку вместе с юристом «Факела» попал под телевизионный опрос. Защитника что-то спросили о политике, а он не стал вникать и ответил кратко: «###### [кошмар] как холодно!» А до этого в «Спартаке» его научили приветствовать полицейских фразой «Менты – козлы».

«У нас тогда президентом клуба был Иван Саенко (отец того самого Саенко – Sports.ru), – рассказывал один из тренеров «Факела» тех лет Геннадий Сошенко. – У него связи в Москве со «Спартаком», поэтому Мукунку нам в аренду и отдали. На первых тренировках он как начал матом поливать, мы ему говорим: «Ты что лепишь?». Объяснили, вроде понял».

Мукунку сначала играл в Воронеже на позиции переднего защитника, но с приходом тренера Сергея Савченкова команда перестроилась на игру в линию – ее африканец совсем не понимал. Пришлось слегка менять амплуа, но конкуренцию Мукунку у партнеров выигрывал честно.

«Высокий, атлетичный, с мячом неплохо работал, мог отдать передачу – скажем так, Мукунку был похож на футболиста, – говорил тренер Савченков Sports.ru. – Единственное: тогда стали переходить от игры с либеро к зонной обороне, а он позиционно не очень справлялся. Мы его сделали правым защитником, там получалось намного лучше. Он и подключался, и начинал атаки, и в целом надежно закрывал позицию – для Первой лиги хороший добротный уровень.

Мукунку вроде бы немного знал русский язык и что-то понимал в бытовом общении, но о футболе с ним сложно было говорить. Мне казалось, что он ничего не понимал. Переводчика с французского не было, мы с ним больше двигали фишки и разбирали эпизоды на языке жестов. Мукунку добавлял команде позитива – веселый, неунывающий, умел создать атмосферу. Болельщики его тоже любили, особенно за самоотверженную игру. Он всегда бежал, бился, старался, а они с ним после игр всегда тепло общались».

Мукунку в Воронеже называли Жорой, а его жена отчитывала руководство «Факела», если муж пил пиво с командой

Возможно, незнание языка – это иллюзия. У бывшего игрока «Спартака» и капитана «Факела» тех лет Александра Щеголева есть версия, что, когда реально было нужно, Жерар все понимал.

«Мы его называли Жора, – говорит Щеголев Sports.ru. – Когда ему хотелось, он все по-русски понимал. В «Факеле» тогда были задержки по зарплате, Мукунку приходил ко мне: «Александр, ноу мани – ноу плэй». Я ему объяснял, что его тут никто не обманет, в Воронеже ответственные люди, все выплатят. Еще Мукунку участвовал во всех мероприятиях и на поле, и вне поля, хотя жена у него была очень жесткая.

Помню, как-то после победы пошли выпить пива всей командой, а он чуть подзавис с нами. Потом жена приехала в клуб к руководству и спрашивала, что мы творим вообще. Я его потом спрашиваю: «Жора, что это такое, почему жена в клуб приходит?». У нас же это называется «подкаблучник», а он говорит: «Ну, вот так у меня в семье». Она просто переживала, что с ним может что-то случиться. Хотя однажды был случай: молодые ребята из команды налили Мукунку 50 граммов водки. Он выпил и реально побелел. Мы потом одновременно ругали их и смеялись».

В Воронеже Мукунку жил в районе, который в народе называется «Большой Пятак». В то время молодежь часто увлекалась ультраправыми настроениями, а двор, где жил Мукунку, пропитался ими особенно сильно. Но трогать конголезца было запрещено – за этим следили авторитетные фанаты «Факела».

«Бабища у него была под стать ему – такая же адовая, – рассказывал Sports.ru болельщик «Факела» Прапор. – Они с ней часто выходили во двор П-образный, с кучей маленьких негритят – трое или четверо у них было. И бабки с дедами, которые там сидели на лавках, разбегались врассыпную. Потому что они были настолько черные, что их боялись как черт ладана».

В 2003-м «Факел» вылетел во Вторую лигу, несмотря на активного правого защитника. Там иностранцам играть было запрещено, поэтому Мукунку продолжил карьеру в ДР Конго.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Родионов; fakelfc