Красную «Феррари» вознес в культ сериал «Полиция Майами». Эту машину обожали Джордан и Элтон Джон, а Марадона захотел ее... черной

Но до гонок модель не добралась.

Романтические 1980-е – удивительный социокультурный феномен: об эпохе с теплотой вспоминают даже те, кто тогда не родился. Эффект популярности 80-х кроется в разных факторах, в том числе доступности едва ли не любой точки мира каждому человеку. Да, сгонять на Бали, Карибы, в Тибет или Альпы могла лишь узкая прослойка населения, зато все могли ознакомиться с удивительными местами, событиями и персонами благодаря буму телевидения.

Внезапно открывшийся доступ почти ко всему породил некую эйфорию, а от нее – характерный стиль десятилетия: светлые тона, показную легкость, пышные (но при этом угловатые) формы в одежде и вещах. В моде были пиджаки с широкими плечами, квадратные спутниковые телефоны и объемные прически. Телевидение бежало впереди всех и с большим энтузиазмом подсаживало на свою иглу миллионы зрителей, показывая реальные и вымышленные истории, просветительские программы и сериалы.

Miami Vice любил Энцо Феррари, который грозил сериалу... судебным иском. Все закончилось миром – босс «Феррари» подарил героям и режиссеру 4 Testarossa

Одной из икон 80-х на ТВ считался сериал Miami Vice (в русском переводе известный как «Полиция Майами. Отдел нравов»), в котором Дон Джонсон в роли Сонни Крокетта в легких брюках и светлом пиджаке боролся с преступной нечистью, рассекая на «Феррари» в окружении сверкающих небоскребов и золотых пляжей.

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Кино пользовалось успехом не только в США – одним из самых больших поклонников творения режиссера Майкла Манна (который позднее поставил мощнейший фильм «Схватка» с Пачино и де Ниро) был Энцо Феррари.

Тем удивительнее, что однажды Коммендаторе пригрозил создателям кино судебным иском за незаконное использование его марки и потребовал прекратить производство сериала! Нет, он не спятил – запугивание и шантаж были любимой тактикой из арсенала Энцо, чтобы ошарашенные оппоненты как можно быстрее приняли его условия.

Дело в том, что Daytona Spyder 365 GTS/4, использовавшаяся в сериале, была, во-первых, уже устаревшей моделью (1972 года), а во-вторых – и вовсе являлась не «Феррари», а всего лишь «Корветтом», который искусно замаскировали под итальянский автомобиль.

«Я бы никогда не использовал настоящую «Феррари» в каскадерских трюках, – оправдывался Манн. – Именно поэтому мы взяли «Корветт» и на его базе собрали копию «Дайтоны».

Свой иск Феррари назвал «привлекательным предложением», и в действительности его суть свелась к следующему: от «Корветта» нужно избавиться, причем на экране, а взамен студия получит новинку итальянской компании – модель Testarossa. Разумеется, стороны уладили «разногласия», предательскую американскую технику взорвали выстрелом из ракетной установки в одной из серий, Манн получил две Testarossa (одну для сцен с диалогами, другую – для трюков), а Энцо – рекламу своего нового товара практически задаром.

Белая «Феррари», появившаяся в третьем сезоне «Майами», быстро превратилась в визитную карточку сериала, и довольный Коммендаторе позднее подарил еще по одному экземпляру модели Джонсону и Манну. Режиссер до сих пор убежден – это его кино перевело итальянскую марку в статус культовой:

«Именно благодаря культурному феномену Miami Vice – не из-за любителей автоспорта и специалистов – бренд «Феррари» и обрел популярность».

Постановщик почти не преувеличивает: в автоспорте компания Энцо выиграла все, начиная с титулов в «Ф-1» и заканчивая «24 часами Ле-Мана», она почиталась и уважалась в среде богатых автолюбителей, но домохозяйки из Орландо или разносчики газет в Эдинбурге не очень отличали алые машины из Модены от прочих суперкаров – таких как «Ламборгини», «Лянча» или «Мазерати».

Лишь в середине 80-х – в том числе благодаря Miami Vice – в массовом сознании слова «Феррари», «скорость» и «роскошь» стали почти синонимами, и даже дети знали, что красная спортивная машина на плакате или в глянцевом журнале – это «Феррари».

Кто и как изобрел Testarossa? Уже во время презентации в Париже на машину поступило 37 заказов

Конечно, Testarossa – не первый крутой спорткар «Феррари»: с 1973 по 1984 годы итальянцы выпускали модель 512i Berlinetta Boxer, но с ней было несколько проблем.

Во-первых, на желанном американском рынке автомобиль продавали только через серые схемы из-за несоответствия местным стандартам безопасности и требований по выбросам вредных веществ (что усложняло борьбу с «Ламборгини» за покупателя); во-вторых, частым был перегрев двигателя; в-третьих, – нестабильное поведение на дороге. В общем, 512 BB считалась своенравной и капризной техникой.

А еще Энцо обоснованно считал, что 512 BB и ее модификации выпускаются слишком уж долго, поэтому модельный ряд пора обновить. Разумеется, с исправлением всех недостатков предшественников.

Дизайн по традиции заказали в ателье «Пининфарина» (с которым «Феррари» сотрудничает с 1951 года), и мастера под руководством великого шефа Леонардо Фиораванти после трех лет разработок остановились на эскизах Эммануэле Никосии.

Результат оказался поразительным: если в первых набросках новая машина сильно напоминала «Берлинетту», то позднее дизайнерам удалось создать нечто уникальное и радикально отличающееся от предшественника – неизменным осталось лишь расположение среднеразмерного плоского 12-цилиндрового двигателя.

Клиновидный нос сменила более аккуратная закругленная передняя часть, изогнутые дверные панели плавно расширялись к задней кромке (эта черта стала отличительной для модели) и переходили в очень широкие задние крылья.

Сдвоенные круглые задние фары сменили широкие прямоугольные, а рядом с ними конструкторы расположили водяные радиаторы, которые прикрыли решетчатыми жалюзи – это было изящное решение проблемы с охлаждением двигателя.

Перестановка радиаторов также позволила освободить место в носовой части машины и расширить багажное отделение.

Сам двигатель сохранил объем, как у «Берлинетты» (4943 куб. см), но был с четырьмя клапанами на цилиндр, а два распределительных вала приводились непосредственно от коленвала (а не через холостые передачи, как у предыдущей модели). Мощность силового агрегата составляла 380/390 л.с. (у американской и европейской версий), до 100 км/ч машина разгонялась за 5,8-6 секунд. А максимум можно было выжать 290 км/ч.

Testarossa стала шире предшественницы – это позволило конструкторам установить более широкие шины, что в свою очередь привело к повышению сцепления и устойчивости на дорогах.

Внутренний дизайн не отставал: новые комфортабельные сиденья, обтянутый кожей руль Momo, стильная приборная панель.

Все это счастье стоило $181 000.

В октябре 1984 года Testarossa эффектно представили на автосалоне в Париже: алая машина спустилась в зал на гигантской платформе (200 квадратных метров) в почти полной темноте под светом единственного прожектора.

Уже во время презентации на машину поступило 37 заказов. Всего за последующие 7 лет в Маранелло произвели 7177 подобных автомобилей (позднее вместе с модификациями 512TR и F512M число выпущенной техники достигло почти 10 000) – эта линейка оказалась одной из самых успешных в истории «Феррари».

«Testarossa – символ времени, – писала пресса. – Эта модель сочетает в себе изысканность и мощь, красоту и харизму. Невероятно быстрая машина, ставшая воплощением современного суперкара».

Марадона купил Testarossa за $430 тысяч, а еще $130 тысяч отдал за покраску в черный цвет – до этого на машине гоняли Сталлоне и Джексон

О Testarossa мечтали не только мальчишки, рубившиеся в видеоигру Out Run. В 1986 году Диего Марадона, только-только выигравший чемпионат мира по футболу, захотел черную «Феррари». Однако в тот момент итальянцы производили только красные модели, а еще покупателю нужно было дождаться своей очереди, так что президенту «Наполи» Коррадо Ферлайно пришлось потрудиться найти подержанный автомобиль. В итоге он нашел Testarossa, которой прежде владели Сильвестр Сталлоне и Майкл Джексон, но покупка обошлась в невероятные $430 000 долларов, а еще $130 000 Ферлайно выложил за покраску техники.

«Диего спросил у меня, есть ли в машине стереосистема. И я ответил – «нет, это же гоночная машина. В ней нет ни кондиционера, ничего».– «Ну, тогда добавь все это в нее!»

Майкл Джордан купил модификацию этой машины (512TR) в 1992-м – и, конечно, использовал ее не только как средство передвижения, но и для создания нужного впечатления.

По словам баскетболиста Криса Уэббера, однажды Джордан намеренно припарковал «Феррари» рядом с командным автобусом соперников перед игрой в плей-офф, и вместе со Скотти Пиппеном облокотился на машину и зажег сигару. Сообщение достигло получателей – они почувствовали себя бедными школьниками, которым предстояло встретиться с небожителем и проиграть:

«Это выглядело так: «Я уже достал сигару, я уже праздную победу. И то, что вы сегодня выходите на площадку, ребята, – лишь формальность».

Testarossa была у Майка Тайсона и Рода Стюарта, Элтон Джон получил алую итальянскую машину в подарок на день рождения от звукозаписывающей компании, а у экс-пилота «Ф-1» Герхарда Бергера это вообще была служебная машина – правда, всего год. Позднее он получил от «Феррари» «апгрейд» в виде F40, но предыдущая модель нравилась ему больше.

Самая яркая история от гонщика, связанная с Testarossa – как он однажды летел на ней на скорости 270 км/ч, но едва не столкнулся с грузовиком, который вздумал обогнать другую машину – австрийцу пришлось использовать все свои навыки, чтобы избежать неминуемой гибели…

У напарника Бергера по «Феррари» Найджела Мэнселла также была красная машина.

А Леброн Джеймс подарил своей жене белую Testarossa.

Dr Dre тоже не упустил случая покрасоваться с культовым автомобилем.

Как и диджей Kavinsky.

Белая Testarossa засветилась и в популярном фильме «Волк с Уолл-стрит». Кстати, помните, какую машину эпично разбил герой ди Каприо? Правильно, конкурента «Феррари» – «Ламборгини»!

Культовая «Феррари» не участвовала в гонках. Да, ее связь со спортом – только название (в честь машины, которая выиграла ЧМ)

Ирония истории в том, что гигантскую популярность «Феррари» принесла модель, которая никогда не участвовала в спортивных соревнованиях.

Testarossa была названа в честь машины 250 Testa Rossa (буквальный перевод – «красноголовая», из-за окрашенных в красный цвет головок цилиндров мотора), выигравшей чемпионат мира 1957 года по гонкам на спорткарах, что уже намекало на некую связь с автоспортом, но нет – в различных состязаниях по замыслам итальянцев должны были участвовать другие машины (в первую очередь – выпускавшаяся в те же годы 288 GTO, а позднее – F40), а эта модель так и осталась звездой телешоу, игр и любимой игрушкой знаменитостей.

Фото: Gettyimages.ru/Andrew Redington, Alessandro Sabattini; imdb.com; instagram.com/kingjames; ferrari.com; barrett-jackson.com; europeancollectibles.com