38 комментариев

Фигурный лед
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5 лет победе Загитовой на Олимпиаде. Как мы ее предсказали и как вы были шокированы серебром Медведевой

женское катание женское катание
Алина Загитова Алина Загитова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Пхенчхан-2018 Пхенчхан-2018
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Фигурное катание Фигурное катание

Ровно пять лет назад 15-летняя Алина Загитова выиграла золото на Олимпиаде, опередив в личном турнире Евгению Медведеву – главного фаворита того цикла.

Их противостояние стало, вероятно, самым обсуждаемым событием Игр-2018, а еще превратилось в мощный триггер для будущих событий в нашей (и не только) фигурке.

Подробности женского турнира фигуристок – мировой рекорд в короткой, решившие все 1,31 балла, слезы и резкие слова проигравшей Евгении Медведевой в КиКе – вы наверняка помните, а вот атмосфера олимпийского сезона и окружавший его бэкстейдж за годы могли выветриться и забыться. 

В годовщину победы Алины в Пхенхчане мы восстанавливаем хронологию олимпийского сезона-2017/18 через тексты Sports.ru и ваши реакции в комментариях – как выглядел путь Загитовой к олимпийскому золоту.

Все картинки ниже – кликабельны, по нажатию можно перейти в пост из тех времен.

1. Первый текст о Загитовой вышел на Sports.ru в сентябре 2017-го. Алина только выходила из юниоров, не проведя еще ни одного взрослого турнира, ее фамилию в то время, вероятно, не слышали не знали даже самые отпетые из нынешних фанатов, а в тексте Алексея Авдохина уже звучало совсем не очевидное на тот момент предсказание.

Возможное поражение Медведевой осенью 2017-го выглядело фантастикой: Евгения в то время считалась абсолютным лидером мировой фигурки (единственное поражение за два сезона) и, казалось, была обречена на олимпийскую победу. 

«Алина Загитова – главное чудо прошлого сезона в фигурном катании. 15-летняя фигуристка внезапно стала лучшей юниоркой мира, поборолась с Медведевой на взрослом чемпионате России (2-е место) и катает, возможно, самые сложные программы. Загитову уже ждут на Олимпиаде в Пхенчхане – как 4 года назад Липницкую в Сочи.  

А еще год назад на нее просто не обращали внимания. Заурядная школьница на льду, которых в России сейчас много, – за пять лет она ни разу не доказала, что способна на что-то масштабное. Зональное первенство Уральского и Приволжского федеральных округов среди девочек – других побед у Загитовой долго не было. Для наглядности – юниорский чемпионат страны в январе 2016-го она закончила только 9-й. Выше стояли даже младшие девчонки – Самодурова, Тарусина, Нугуманова, Лозко.

Большого таланта поначалу в Загитовой не разглядела и директор лучшей в России фабрики юных фигуристок Этери Тутберидзе. Спустя три месяца после начала совместной работы (12-летняя Загитова до переезда в Москву 5 лет тренировалась в родном Ижевске) Тутберидзе просто выгнала ученицу из группы с формулировкой «не проявляет желания в тренировках».

Но позже предложила Алине, которая тяжело восстанавливалась после перелома стопы, вторую попытку – последние два года они работают вместе».

2. Сравнения Медведевой и Загитовой вошли в тренды осени-2017 – фигуристки выигрывали топ-турниры, но не пересекались, а заочные расклады выходили непредсказуемыми. Ничего точнее и объемнее ноябрьского исследования от Марины Крыловой о Загитовой и Медведевой в России не выходило, а в комментариях еще считали лучшей Женю.

«Не секрет, что судьи часто придерживают баллы, оценивая компоненты и актерские способности вчерашних юниорок. Итоговая оценка зависит не только от докрученных прыжков и оригинальных заходов на них, но и от уверенности в исполнении элементов и связок. Отчасти именно поэтому Загитова не поменяла произвольную программу «Дон Кихот».

«Это мой первый взрослый сезон, мне нужно кататься уверенно, без помарок, а в образе Китри я чувствую себя очень хорошо. Программа классная, она всем нравится», — объясняет Алина. Вклад в эту программу когда-то внесла и Медведева. Весь прошлый сезон Алина каталась в красной пачке, которая до этого принадлежала Евгении и стала своеобразным талисманом».

3. Пропуск декабрьского чемпионата России из-за травмы Медведевой отложил их первую очную встречу с Загитовой на Евро-2018, который проходил в январской Москве. Сильнее оказалась Загитова, а Алексей Авдохин в репортаже из «Мегаспорта» констатировал главное и очевидное: за месяц до Пхенчхана-2018 Медведева больше не главная фигуристка мира. 

«За день до произвольной программы я стоял за бортиком запасного катка «Мегаспорта» и, не отрывая глаз, следил за Медведевой и Загитовой. Больше никто из сильнейшей разминки на вечернюю тренировку не вышел. Они штамповали прыжок за прыжком (я сбился на третьем десятке у Загитовой, которая прыгала чуть чаще), не сорвав ни одного за почти 40 минут, и пошли в раздевалку в обнимку с мягкими игрушками. Каждая со своей: у Загитовой белого цвета, у Медведевой – фиолетового. Уже тогда стало понятно – обе готовы катать произвольную безупречно».

4. Личные турниры в Пхенчхане предварял командный, где Женя катала короткую, а Алина – произвольную.

Безупречности их прокатов все равно не хватило до золота, оттого индивидуальная победа стала еще принципиальнее. В короткой «Черный лебедь» Загитовой получил на 1,31 балла больше постановки Медведевой под Шопена и обернулся мировым рекордом – его в деталях зафиксировал лучший ведущий подкаста «Чистый хвост» Павел Копачев.

А в комментариях еще умели болеть и за ту, и за другую.

«У меня мировой рекорд?! Я и не знала! Рада, что так получилось. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если откатаю чисто, получу высокие баллы. Конкуренция очень подстегивает идти дальше. Но я сразу хочу сказать, что мы с Женей в первую очередь подруги! А спорт есть спорт. План на произвольную программу – откататься с удовольствием», – емкие слова Алины после короткой.

«Нет, мы дружим, мы девчонки. Мы маленькие девчонки. Мы можем болтать друг с другом о чем угодно. Когда мы на льду, это настоящий спорт, мы должны бороться, на каждом соревновании это действительно маленькая война. Мы должны показать свое лучшее катание, не нервничать. И когда ты выходишь на старт, ты один. Да, твой друг соревнуется здесь, но ты должен с ним бороться», – вторила подруге Медведева.

5. После короткой  настало время для новых сравнений – Загитовой-2018 и Липницкой-2014. Тогда в их биографиях можно было найти куда больше общих деталей, чем сейчас – и это не только красный цвет платьев в произвольной программе.  

«Девочка в красном платье – такой вы ее запомнили и полюбили. Спустя четыре года на олимпийском льду новая 15-летняя звездочка из России – Алина Загитова. С гениальным «Дон Кихотом», в красном балетном платье. 

Им безумно повезло – 15-летие в олимпийском сезоне обе отпраздновали до 1 июля. Появись они на свет парой месяцев позже – никаких Олимпиад в жизни ни Юли, ни Алины просто не было. Липницкая и Загитова успели приехать на первую Олимпиаду в идеальном возрасте, не испытав сложностей взросления, ломку организма, изменения тела. Они успели. А, например, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева или Анна Погорилая – нет. У каждой из них были гениальные сезоны, не совпавшие с олимпийским – в их карьере Олимпиада останется чем-то далеким и несбыточным. 

Да, в некоторых видах спорта вовремя родиться – важная деталь успеха».

6. За произвольную Загитова и Медведева получили одинаковые баллы – с точностью до сотой. Удивительное совпадение, которым судьи словно подчеркивали равенство и собственное бессилие – все решила оценка за короткую. В пронзительной колонке Алексея Авдохина рефреном звучало слово справедливость, а чемпионка была уверена, что соперница будет счастлива и серебру.

«Я думаю, что для Жени эта серебряная медаль как олимпийская золотая. Она долго к ней шла, занимала первые места и доказывала свои титулы. Думаю, что Женя сейчас очень рада этой медали».

7. А Ивана Кузнецова победа Загитовой даже сподвигла на обращение к стране.

«Алина, что же ты натворила, а? Как ты могла? Как посмела? 

Эти вопросы проносились в моей голове, когда диктор по стадиону объявил новую олимпийскую чемпионку, а Ягудин с Журанковым продолжали обсуждать в трансляции телеканала «Россия» надрывно-похоронное «как долго Женя к этому шла»  и «какой трудный у нее был сезон». И, конечно же, «как обидно, что не бывает двух золотых медалей».

Минутами ранее в кадре застыло траурное лицо Этери Тутберидзе, которая утешала Евгению Медведеву. И оно понятно, она важнее, эта праведная скорбь, чем какая-то там вовсе не необходимая радость, ведь каждый день твои спортсменки становятся олимпийскими чемпионками, нафига их поздравлять. Даже стадион приветствовал Алину Загитову как-то прискорбно. Видимо, у всех в голове вертелись те же вопросы, что и у меня».

Любопытно, что комментарии к текстам Ивана за пять лет почти не поменялись.

8. В Пхенчхане-2018 Загитова установила сразу несколько рекордов – в летопись их вписал Павел Копачев, а Алина даже готовилась нести флаг на закрытии: «Если будет наш флаг, готова стать знаменосцем».

Но не сложилось: запрет на национальные символы для сборной России МОК до конца Олимпиады так и не снял.

9. Новость о победе Загитовой на Олимпиаде собрала больше трех тысяч комментариев – сейчас вполне рабочий результат (скажем, итог Олимпиады-2022 получил в два с лишним раза больше комментариев).

Но на тот момент – совершенно безумные цифры. Обсуждали главное: почему радости за Загитову в телевизоре меньше, чем грусти и переживаний за Медведеву.

«Это слезы выплеска эмоций. Наверное, я много чего держала в себе и я не могу точно определить, что это за эмоции. Просто чаша перелилась. Вы запомните мое выступление на всю жизнь? Это самая главная награда для меня. Надеюсь, большинство считает так же.

Я всегда здраво оцениваю ситуацию. Я не буду пересказывать наш диалог с Алиной, это слишком интимный разговор. Алина вкалывала как много-много-много мужиков, чтобы добиться этой медали. Я видела это изо дня в день. Было ли ощущение, что все болеют лично за Медведеву? Было. Спасибо большое», – Медведева в тот момент держалась перед журналистами, а мем «почему вы не могли еще год подержать ее в юниорах» появится намного позже.

10. «Я очень рада этой медали и сейчас испытываю чувство полного удовлетворения. Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», – обещала Алина сразу после победы и в общем-то не обманула. Она действительно катается – в шоу, хотя теперь чаще проявляется в сферах, довольно далеких от фигурки – вы точно с этим уже сталкивались.  

Женя, кстати, тоже обещала: «У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду стараться наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу». 

Но сил и энтузиазма на настоящий спорт обеим хватило еще на один сезон. Все, что было после – история уже совсем о другом.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com

38 комментариев

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Максим Медов
Как же я был рад когда Алина победила. Вдвойне был рад когда она взяла золото на ЧМ и тем самым став обладателем всех титулов.
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Nikitos_kh
Нет, мы не были шокированы, мы ожидали победы сильнейшей на тот момент фигуристки Алины Загитовой. Мы были шокированы как удалось победить блат нашей федры и игрища пророссийского блока.
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Марк Терентьев
Ответ bzrrj4rr9h
Никогда Загитова не достигнет уровня Жени. Никогда. У Медведевой прокат в 20 раз эмоциональней. Фигурка - не только прыжки. Прокат ее помню до сих пор. Как перед глазами. От Загитовой в памяти остался только не очень нравившийся мне красный костюм. Всё. Тем более, учитывая, что номинально у Жени прокат стоит меньше. Очень сильно уровень отражается и сейчас. Женя - кумир молодежи. Ее зовут в различные шоу. Много людей, которые интересуются ей. Приятно наблюдать за этим человеком. А Загитова? А Загитову позвали ведущей. Говорить она не умеет. Не научили человека. С уровнем интеллекта там тоже проблемы. Ну и самых верх - петь под фанеру с Зиверт. Ниже просто некуда. Ну дэ, что не сделаешь, чтобы хоть как то сравняться с Женей…
Хорошие аффирмации. Помогает? 🤪
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Птичка певчая
Ответ bzrrj4rr9h
Никогда Загитова не достигнет уровня Жени. Никогда. У Медведевой прокат в 20 раз эмоциональней. Фигурка - не только прыжки. Прокат ее помню до сих пор. Как перед глазами. От Загитовой в памяти остался только не очень нравившийся мне красный костюм. Всё. Тем более, учитывая, что номинально у Жени прокат стоит меньше. Очень сильно уровень отражается и сейчас. Женя - кумир молодежи. Ее зовут в различные шоу. Много людей, которые интересуются ей. Приятно наблюдать за этим человеком. А Загитова? А Загитову позвали ведущей. Говорить она не умеет. Не научили человека. С уровнем интеллекта там тоже проблемы. Ну и самых верх - петь под фанеру с Зиверт. Ниже просто некуда. Ну дэ, что не сделаешь, чтобы хоть как то сравняться с Женей…
И слава Богу, что не достигнет. Женя сейчас догоняющая.
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klet
Ответ шампион
Эпичная история, которая перешагнула далеко за фигурку и за спорт вцелом. Чудесная (блатная) девочка против не той (неблатной). Истерия ТАТ - никогда еще комментатор так рьяно не топил за одного российского спортсмена против другого российского же спортсмена. На спорц высадился десант ботов-провокаторов, в сми была запущена волна проплаченной грязи против 15-летней девчонки. Оказалось, что все так легко и просто покупается. Вот только девчонка оказалась не промах. Загитова выходит сейчас на сцену спеть и подиджеить перед толпой - смелость и адреналин ей в кайф. Она яркая, крутая и востребованная. Собаки лают, караван идет. Медведева же никому не интересна. Я, я, я, мне, я, меня, я...
КРАСНАЯ МАШИНА!
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Птичка певчая
Ответ Ритт
Выиграла за счет взлетевших компонентов, спасибо федерации - подстраховалась. Не подтвердила ни одного титула. Бегала в поля от тренировок. Даже ее первые тренеры рассказали, что мадмуазель всегда была дюже ленивая. Повезло несказанно с датой рождения. Такая себе "победа". В 17 лет даже близко не могла делать то, что делала в 15. А сейчас и вовсе стала королевой кринжа!
Компонентами против техники пыталась выиграть другая спортсменка, что отражено в протоколах.
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Nikitos_kh
Ответ Вячеслав Самбур
вроде бы в заголовке предупредили всех, о чем статья. но вы почему-то решили по-своему и разворчались
Когда ваши заголовки соответствовали действительности?
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Спортивный лис
Ответ Андрей Красин
Спортс решил количеством комментариев мерить популярность. Достаточно прочитать и сравнить, как и что тогда писали и что пишут сейчас. Идеальные Олимпийские прокаты Алины помнят до деталей - 12 млн. просмотров на ютюбе, раз пять больше чем у пекинских. И прокаты Евгении тоже, кстати, популярнее, потому что обе откатали чисто и на свой максимум.
Ну, странно их сравнивать с пекинскими, у них разрыв - 4 года.
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bzrrj4rr9h
Никогда Загитова не достигнет уровня Жени. Никогда. У Медведевой прокат в 20 раз эмоциональней. Фигурка - не только прыжки. Прокат ее помню до сих пор. Как перед глазами. От Загитовой в памяти остался только не очень нравившийся мне красный костюм. Всё. Тем более, учитывая, что номинально у Жени прокат стоит меньше.

Очень сильно уровень отражается и сейчас. Женя - кумир молодежи. Ее зовут в различные шоу. Много людей, которые интересуются ей. Приятно наблюдать за этим человеком.
А Загитова? А Загитову позвали ведущей. Говорить она не умеет. Не научили человека. С уровнем интеллекта там тоже проблемы. Ну и самых верх - петь под фанеру с Зиверт. Ниже просто некуда. Ну дэ, что не сделаешь, чтобы хоть как то сравняться с Женей…
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Marina Syrovova
Красивая , честная победа Алины Загитовой!!!
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Nikitos_kh
Ответ Мария Курникова
Люди и возмущались итогами, потому что никому не понравилось, как Татнефть распределила места...
Хватит врать. Люди восторгались результатами. И радовались, что российскому судье не удалось утопить сильнейшую.
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Lubov Anikina
Ответ Мария Курникова
Люди и возмущались итогами, потому что никому не понравилось, как Татнефть распределила места...
Всесильна же Татнефть! Но она все правильно распределила. Спорт победил!!!
+1
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Мария Курникова
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Птичка певчая
Это было феерично и незабываемо! Победа настоящего спорта! Интрига до последних минут! А лутц - ритт, тот самый, сделанный в самом конце программы! Спасибо Алине за пережитые эмоции
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Мария Курникова
Ответ Лариса Данилова
Победа заслуженная, честнейшая! Алина была великолепна!
Четсная победа была у нашей Анечки в Пекине! А у Алиначки - нет!
+4
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AnnaPak
Легендарный прокат, блистательная победа 🥇
+8
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Андрей Красин
Спортс решил количеством комментариев мерить популярность. Достаточно прочитать и сравнить, как и что тогда писали и что пишут сейчас. Идеальные Олимпийские прокаты Алины помнят до деталей - 12 млн. просмотров на ютюбе, раз пять больше чем у пекинских. И прокаты Евгении тоже, кстати, популярнее, потому что обе откатали чисто и на свой максимум.
+14
-7
+7
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AnnaPak
Ответ Ритт
Выиграла за счет взлетевших компонентов, спасибо федерации - подстраховалась. Не подтвердила ни одного титула. Бегала в поля от тренировок. Даже ее первые тренеры рассказали, что мадмуазель всегда была дюже ленивая. Повезло несказанно с датой рождения. Такая себе "победа". В 17 лет даже близко не могла делать то, что делала в 15. А сейчас и вовсе стала королевой кринжа!
Кто кому мешал усложняться ?! Надежда на « грибы « закончилась провалом ., справедливость восторжествовала.
+7
0
+7
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шампион
Эпичная история, которая перешагнула далеко за фигурку и за спорт вцелом.
Чудесная (блатная) девочка против не той (неблатной). Истерия ТАТ - никогда еще комментатор так рьяно не топил за одного российского спортсмена против другого российского же спортсмена. На спорц высадился десант ботов-провокаторов, в сми была запущена волна проплаченной грязи против 15-летней девчонки. Оказалось, что все так легко и просто покупается.
Вот только девчонка оказалась не промах. Загитова выходит сейчас на сцену спеть и подиджеить перед толпой - смелость и адреналин ей в кайф. Она яркая, крутая и востребованная. Собаки лают, караван идет.
Медведева же никому не интересна. Я, я, я, мне, я, меня, я...
+14
-12
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Trash Talking
Помню, тогда многие обыватели вообще не знали, кто такая Алина Загитова, потому что на слуху была только Медведева и большинство поддерживало именно Евгению. А я всегда любил поддерживать андердогов, поэтому яро топил за Алину :) Было прекрасное чувство, когда в итоге утерли нос всем Медвед-фанам :)
Спустя пять лет, конечно, всё очень поменялось. Медведева сейчас вызывает больше симпатии, пока Алина предпочитает сомнительно выражать собственное "Я"...
+8
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Соль.
Спортс решил поджечь)
А вообще, некоторые высказывания интересно вспомнить. Что, оказывается, Загитова Медведеву подругой называла, а загифаны утверждали, что она считает Женю ничем. Ну и про радость от серебра в устах Алиночки - просто капут. Так даже Щербакова не отжигала.
+5
-8
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Лариса Данилова
Победа заслуженная, честнейшая! Алина была великолепна!
+8
-1
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TheWitcher
Душераздирающая и легендарная, конечно, развязка случилась в Пхенчхане-2018, породившая эпический „загимед“, который вывел женскую одиночку на первое место в топе популярности среди остальных видов фигурного катания в нашей стране, и отголоски которого спустя 5 лет все еще слышны в коммент- и контент- баттлах на просторах интернета… 🔥 „Черный лебедь“ и „Красная балерина“ („Дон Кихот“) врезались в память лично мне навечно.
+15
-1
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Пользователь заблокирован
эта олимпиада вскрыла гнойники нашей Федерации, так долго высчитывать баллы, чтоб натянуть сову на глобус... не смогли утопить Загитову. Великая победа Алины.
+12
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Lubov Anikina
Ответ Мария Курникова
Лакерник, верни золотую медаль Жене! Слышал меня??
Так ей же, вроде, вручили у подъезда, гемма
+6
-4
+2
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