38 комментариев

5 лет победе Загитовой на Олимпиаде. Как мы ее предсказали и как вы были шокированы серебром Медведевой
Ровно пять лет назад 15-летняя Алина Загитова выиграла золото на Олимпиаде, опередив в личном турнире Евгению Медведеву – главного фаворита того цикла.
Их противостояние стало, вероятно, самым обсуждаемым событием Игр-2018, а еще превратилось в мощный триггер для будущих событий в нашей (и не только) фигурке.
Подробности женского турнира фигуристок – мировой рекорд в короткой, решившие все 1,31 балла, слезы и резкие слова проигравшей Евгении Медведевой в КиКе – вы наверняка помните, а вот атмосфера олимпийского сезона и окружавший его бэкстейдж за годы могли выветриться и забыться.
В годовщину победы Алины в Пхенхчане мы восстанавливаем хронологию олимпийского сезона-2017/18 через тексты Sports.ru и ваши реакции в комментариях – как выглядел путь Загитовой к олимпийскому золоту.
Все картинки ниже – кликабельны, по нажатию можно перейти в пост из тех времен.
1. Первый текст о Загитовой вышел на Sports.ru в сентябре 2017-го. Алина только выходила из юниоров, не проведя еще ни одного взрослого турнира, ее фамилию в то время, вероятно, не слышали не знали даже самые отпетые из нынешних фанатов, а в тексте Алексея Авдохина уже звучало совсем не очевидное на тот момент предсказание.
Возможное поражение Медведевой осенью 2017-го выглядело фантастикой: Евгения в то время считалась абсолютным лидером мировой фигурки (единственное поражение за два сезона) и, казалось, была обречена на олимпийскую победу.
«Алина Загитова – главное чудо прошлого сезона в фигурном катании. 15-летняя фигуристка внезапно стала лучшей юниоркой мира, поборолась с Медведевой на взрослом чемпионате России (2-е место) и катает, возможно, самые сложные программы. Загитову уже ждут на Олимпиаде в Пхенчхане – как 4 года назад Липницкую в Сочи.
А еще год назад на нее просто не обращали внимания. Заурядная школьница на льду, которых в России сейчас много, – за пять лет она ни разу не доказала, что способна на что-то масштабное. Зональное первенство Уральского и Приволжского федеральных округов среди девочек – других побед у Загитовой долго не было. Для наглядности – юниорский чемпионат страны в январе 2016-го она закончила только 9-й. Выше стояли даже младшие девчонки – Самодурова, Тарусина, Нугуманова, Лозко.
Большого таланта поначалу в Загитовой не разглядела и директор лучшей в России фабрики юных фигуристок Этери Тутберидзе. Спустя три месяца после начала совместной работы (12-летняя Загитова до переезда в Москву 5 лет тренировалась в родном Ижевске) Тутберидзе просто выгнала ученицу из группы с формулировкой «не проявляет желания в тренировках».
Но позже предложила Алине, которая тяжело восстанавливалась после перелома стопы, вторую попытку – последние два года они работают вместе».
2. Сравнения Медведевой и Загитовой вошли в тренды осени-2017 – фигуристки выигрывали топ-турниры, но не пересекались, а заочные расклады выходили непредсказуемыми. Ничего точнее и объемнее ноябрьского исследования от Марины Крыловой о Загитовой и Медведевой в России не выходило, а в комментариях еще считали лучшей Женю.
«Не секрет, что судьи часто придерживают баллы, оценивая компоненты и актерские способности вчерашних юниорок. Итоговая оценка зависит не только от докрученных прыжков и оригинальных заходов на них, но и от уверенности в исполнении элементов и связок. Отчасти именно поэтому Загитова не поменяла произвольную программу «Дон Кихот».
«Это мой первый взрослый сезон, мне нужно кататься уверенно, без помарок, а в образе Китри я чувствую себя очень хорошо. Программа классная, она всем нравится», — объясняет Алина. Вклад в эту программу когда-то внесла и Медведева. Весь прошлый сезон Алина каталась в красной пачке, которая до этого принадлежала Евгении и стала своеобразным талисманом».
3. Пропуск декабрьского чемпионата России из-за травмы Медведевой отложил их первую очную встречу с Загитовой на Евро-2018, который проходил в январской Москве. Сильнее оказалась Загитова, а Алексей Авдохин в репортаже из «Мегаспорта» констатировал главное и очевидное: за месяц до Пхенчхана-2018 Медведева больше не главная фигуристка мира.
«За день до произвольной программы я стоял за бортиком запасного катка «Мегаспорта» и, не отрывая глаз, следил за Медведевой и Загитовой. Больше никто из сильнейшей разминки на вечернюю тренировку не вышел. Они штамповали прыжок за прыжком (я сбился на третьем десятке у Загитовой, которая прыгала чуть чаще), не сорвав ни одного за почти 40 минут, и пошли в раздевалку в обнимку с мягкими игрушками. Каждая со своей: у Загитовой белого цвета, у Медведевой – фиолетового. Уже тогда стало понятно – обе готовы катать произвольную безупречно».
4. Личные турниры в Пхенчхане предварял командный, где Женя катала короткую, а Алина – произвольную.
Безупречности их прокатов все равно не хватило до золота, оттого индивидуальная победа стала еще принципиальнее. В короткой «Черный лебедь» Загитовой получил на 1,31 балла больше постановки Медведевой под Шопена и обернулся мировым рекордом – его в деталях зафиксировал лучший ведущий подкаста «Чистый хвост» Павел Копачев.
А в комментариях еще умели болеть и за ту, и за другую.
«У меня мировой рекорд?! Я и не знала! Рада, что так получилось. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если откатаю чисто, получу высокие баллы. Конкуренция очень подстегивает идти дальше. Но я сразу хочу сказать, что мы с Женей в первую очередь подруги! А спорт есть спорт. План на произвольную программу – откататься с удовольствием», – емкие слова Алины после короткой.
«Нет, мы дружим, мы девчонки. Мы маленькие девчонки. Мы можем болтать друг с другом о чем угодно. Когда мы на льду, это настоящий спорт, мы должны бороться, на каждом соревновании это действительно маленькая война. Мы должны показать свое лучшее катание, не нервничать. И когда ты выходишь на старт, ты один. Да, твой друг соревнуется здесь, но ты должен с ним бороться», – вторила подруге Медведева.
5. После короткой настало время для новых сравнений – Загитовой-2018 и Липницкой-2014. Тогда в их биографиях можно было найти куда больше общих деталей, чем сейчас – и это не только красный цвет платьев в произвольной программе.
«Девочка в красном платье – такой вы ее запомнили и полюбили. Спустя четыре года на олимпийском льду новая 15-летняя звездочка из России – Алина Загитова. С гениальным «Дон Кихотом», в красном балетном платье.
Им безумно повезло – 15-летие в олимпийском сезоне обе отпраздновали до 1 июля. Появись они на свет парой месяцев позже – никаких Олимпиад в жизни ни Юли, ни Алины просто не было. Липницкая и Загитова успели приехать на первую Олимпиаду в идеальном возрасте, не испытав сложностей взросления, ломку организма, изменения тела. Они успели. А, например, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева или Анна Погорилая – нет. У каждой из них были гениальные сезоны, не совпавшие с олимпийским – в их карьере Олимпиада останется чем-то далеким и несбыточным.
Да, в некоторых видах спорта вовремя родиться – важная деталь успеха».
6. За произвольную Загитова и Медведева получили одинаковые баллы – с точностью до сотой. Удивительное совпадение, которым судьи словно подчеркивали равенство и собственное бессилие – все решила оценка за короткую. В пронзительной колонке Алексея Авдохина рефреном звучало слово справедливость, а чемпионка была уверена, что соперница будет счастлива и серебру.
«Я думаю, что для Жени эта серебряная медаль как олимпийская золотая. Она долго к ней шла, занимала первые места и доказывала свои титулы. Думаю, что Женя сейчас очень рада этой медали».
7. А Ивана Кузнецова победа Загитовой даже сподвигла на обращение к стране.
«Алина, что же ты натворила, а? Как ты могла? Как посмела?
Эти вопросы проносились в моей голове, когда диктор по стадиону объявил новую олимпийскую чемпионку, а Ягудин с Журанковым продолжали обсуждать в трансляции телеканала «Россия» надрывно-похоронное «как долго Женя к этому шла» и «какой трудный у нее был сезон». И, конечно же, «как обидно, что не бывает двух золотых медалей».
Минутами ранее в кадре застыло траурное лицо Этери Тутберидзе, которая утешала Евгению Медведеву. И оно понятно, она важнее, эта праведная скорбь, чем какая-то там вовсе не необходимая радость, ведь каждый день твои спортсменки становятся олимпийскими чемпионками, нафига их поздравлять. Даже стадион приветствовал Алину Загитову как-то прискорбно. Видимо, у всех в голове вертелись те же вопросы, что и у меня».
Любопытно, что комментарии к текстам Ивана за пять лет почти не поменялись.
8. В Пхенчхане-2018 Загитова установила сразу несколько рекордов – в летопись их вписал Павел Копачев, а Алина даже готовилась нести флаг на закрытии: «Если будет наш флаг, готова стать знаменосцем».
Но не сложилось: запрет на национальные символы для сборной России МОК до конца Олимпиады так и не снял.
9. Новость о победе Загитовой на Олимпиаде собрала больше трех тысяч комментариев – сейчас вполне рабочий результат (скажем, итог Олимпиады-2022 получил в два с лишним раза больше комментариев).
Но на тот момент – совершенно безумные цифры. Обсуждали главное: почему радости за Загитову в телевизоре меньше, чем грусти и переживаний за Медведеву.
«Это слезы выплеска эмоций. Наверное, я много чего держала в себе и я не могу точно определить, что это за эмоции. Просто чаша перелилась. Вы запомните мое выступление на всю жизнь? Это самая главная награда для меня. Надеюсь, большинство считает так же.
Я всегда здраво оцениваю ситуацию. Я не буду пересказывать наш диалог с Алиной, это слишком интимный разговор. Алина вкалывала как много-много-много мужиков, чтобы добиться этой медали. Я видела это изо дня в день. Было ли ощущение, что все болеют лично за Медведеву? Было. Спасибо большое», – Медведева в тот момент держалась перед журналистами, а мем «почему вы не могли еще год подержать ее в юниорах» появится намного позже.
10. «Я очень рада этой медали и сейчас испытываю чувство полного удовлетворения. Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», – обещала Алина сразу после победы и в общем-то не обманула. Она действительно катается – в шоу, хотя теперь чаще проявляется в сферах, довольно далеких от фигурки – вы точно с этим уже сталкивались.
Женя, кстати, тоже обещала: «У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду стараться наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу».
Но сил и энтузиазма на настоящий спорт обеим хватило еще на один сезон. Все, что было после – история уже совсем о другом.
Очень сильно уровень отражается и сейчас. Женя - кумир молодежи. Ее зовут в различные шоу. Много людей, которые интересуются ей. Приятно наблюдать за этим человеком.
А Загитова? А Загитову позвали ведущей. Говорить она не умеет. Не научили человека. С уровнем интеллекта там тоже проблемы. Ну и самых верх - петь под фанеру с Зиверт. Ниже просто некуда. Ну дэ, что не сделаешь, чтобы хоть как то сравняться с Женей…
Чудесная (блатная) девочка против не той (неблатной). Истерия ТАТ - никогда еще комментатор так рьяно не топил за одного российского спортсмена против другого российского же спортсмена. На спорц высадился десант ботов-провокаторов, в сми была запущена волна проплаченной грязи против 15-летней девчонки. Оказалось, что все так легко и просто покупается.
Вот только девчонка оказалась не промах. Загитова выходит сейчас на сцену спеть и подиджеить перед толпой - смелость и адреналин ей в кайф. Она яркая, крутая и востребованная. Собаки лают, караван идет.
Медведева же никому не интересна. Я, я, я, мне, я, меня, я...
Спустя пять лет, конечно, всё очень поменялось. Медведева сейчас вызывает больше симпатии, пока Алина предпочитает сомнительно выражать собственное "Я"...
А вообще, некоторые высказывания интересно вспомнить. Что, оказывается, Загитова Медведеву подругой называла, а загифаны утверждали, что она считает Женю ничем. Ну и про радость от серебра в устах Алиночки - просто капут. Так даже Щербакова не отжигала.