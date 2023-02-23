38 комментариев

Ровно пять лет назад 15-летняя Алина Загитова выиграла золото на Олимпиаде, опередив в личном турнире Евгению Медведеву – главного фаворита того цикла.

Их противостояние стало, вероятно, самым обсуждаемым событием Игр-2018, а еще превратилось в мощный триггер для будущих событий в нашей (и не только) фигурке.

Подробности женского турнира фигуристок – мировой рекорд в короткой, решившие все 1,31 балла, слезы и резкие слова проигравшей Евгении Медведевой в КиКе – вы наверняка помните, а вот атмосфера олимпийского сезона и окружавший его бэкстейдж за годы могли выветриться и забыться.

В годовщину победы Алины в Пхенхчане мы восстанавливаем хронологию олимпийского сезона-2017/18 через тексты Sports.ru и ваши реакции в комментариях – как выглядел путь Загитовой к олимпийскому золоту.

Все картинки ниже – кликабельны, по нажатию можно перейти в пост из тех времен.

1. Первый текст о Загитовой вышел на Sports.ru в сентябре 2017-го. Алина только выходила из юниоров, не проведя еще ни одного взрослого турнира, ее фамилию в то время, вероятно, не слышали не знали даже самые отпетые из нынешних фанатов, а в тексте Алексея Авдохина уже звучало совсем не очевидное на тот момент предсказание.

Возможное поражение Медведевой осенью 2017-го выглядело фантастикой: Евгения в то время считалась абсолютным лидером мировой фигурки (единственное поражение за два сезона) и, казалось, была обречена на олимпийскую победу.

«Алина Загитова – главное чудо прошлого сезона в фигурном катании. 15-летняя фигуристка внезапно стала лучшей юниоркой мира, поборолась с Медведевой на взрослом чемпионате России (2-е место) и катает, возможно, самые сложные программы. Загитову уже ждут на Олимпиаде в Пхенчхане – как 4 года назад Липницкую в Сочи.

А еще год назад на нее просто не обращали внимания. Заурядная школьница на льду, которых в России сейчас много, – за пять лет она ни разу не доказала, что способна на что-то масштабное. Зональное первенство Уральского и Приволжского федеральных округов среди девочек – других побед у Загитовой долго не было. Для наглядности – юниорский чемпионат страны в январе 2016-го она закончила только 9-й. Выше стояли даже младшие девчонки – Самодурова, Тарусина, Нугуманова, Лозко.

Большого таланта поначалу в Загитовой не разглядела и директор лучшей в России фабрики юных фигуристок Этери Тутберидзе. Спустя три месяца после начала совместной работы (12-летняя Загитова до переезда в Москву 5 лет тренировалась в родном Ижевске) Тутберидзе просто выгнала ученицу из группы с формулировкой «не проявляет желания в тренировках».

Но позже предложила Алине, которая тяжело восстанавливалась после перелома стопы, вторую попытку – последние два года они работают вместе».

2. Сравнения Медведевой и Загитовой вошли в тренды осени-2017 – фигуристки выигрывали топ-турниры, но не пересекались, а заочные расклады выходили непредсказуемыми. Ничего точнее и объемнее ноябрьского исследования от Марины Крыловой о Загитовой и Медведевой в России не выходило, а в комментариях еще считали лучшей Женю.

«Не секрет, что судьи часто придерживают баллы, оценивая компоненты и актерские способности вчерашних юниорок. Итоговая оценка зависит не только от докрученных прыжков и оригинальных заходов на них, но и от уверенности в исполнении элементов и связок. Отчасти именно поэтому Загитова не поменяла произвольную программу «Дон Кихот».

«Это мой первый взрослый сезон, мне нужно кататься уверенно, без помарок, а в образе Китри я чувствую себя очень хорошо. Программа классная, она всем нравится», — объясняет Алина. Вклад в эту программу когда-то внесла и Медведева. Весь прошлый сезон Алина каталась в красной пачке, которая до этого принадлежала Евгении и стала своеобразным талисманом».

3. Пропуск декабрьского чемпионата России из-за травмы Медведевой отложил их первую очную встречу с Загитовой на Евро-2018, который проходил в январской Москве. Сильнее оказалась Загитова, а Алексей Авдохин в репортаже из «Мегаспорта» констатировал главное и очевидное: за месяц до Пхенчхана-2018 Медведева больше не главная фигуристка мира.

«За день до произвольной программы я стоял за бортиком запасного катка «Мегаспорта» и, не отрывая глаз, следил за Медведевой и Загитовой. Больше никто из сильнейшей разминки на вечернюю тренировку не вышел. Они штамповали прыжок за прыжком (я сбился на третьем десятке у Загитовой, которая прыгала чуть чаще), не сорвав ни одного за почти 40 минут, и пошли в раздевалку в обнимку с мягкими игрушками. Каждая со своей: у Загитовой белого цвета, у Медведевой – фиолетового. Уже тогда стало понятно – обе готовы катать произвольную безупречно».

4. Личные турниры в Пхенчхане предварял командный, где Женя катала короткую, а Алина – произвольную.

Безупречности их прокатов все равно не хватило до золота, оттого индивидуальная победа стала еще принципиальнее. В короткой «Черный лебедь» Загитовой получил на 1,31 балла больше постановки Медведевой под Шопена и обернулся мировым рекордом – его в деталях зафиксировал лучший ведущий подкаста «Чистый хвост» Павел Копачев.

А в комментариях еще умели болеть и за ту, и за другую.

«У меня мировой рекорд?! Я и не знала! Рада, что так получилось. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если откатаю чисто, получу высокие баллы. Конкуренция очень подстегивает идти дальше. Но я сразу хочу сказать, что мы с Женей в первую очередь подруги! А спорт есть спорт. План на произвольную программу – откататься с удовольствием», – емкие слова Алины после короткой.

«Нет, мы дружим, мы девчонки. Мы маленькие девчонки. Мы можем болтать друг с другом о чем угодно. Когда мы на льду, это настоящий спорт, мы должны бороться, на каждом соревновании это действительно маленькая война. Мы должны показать свое лучшее катание, не нервничать. И когда ты выходишь на старт, ты один. Да, твой друг соревнуется здесь, но ты должен с ним бороться», – вторила подруге Медведева.

5. После короткой настало время для новых сравнений – Загитовой-2018 и Липницкой-2014. Тогда в их биографиях можно было найти куда больше общих деталей, чем сейчас – и это не только красный цвет платьев в произвольной программе.

«Девочка в красном платье – такой вы ее запомнили и полюбили. Спустя четыре года на олимпийском льду новая 15-летняя звездочка из России – Алина Загитова. С гениальным «Дон Кихотом», в красном балетном платье.

Им безумно повезло – 15-летие в олимпийском сезоне обе отпраздновали до 1 июля. Появись они на свет парой месяцев позже – никаких Олимпиад в жизни ни Юли, ни Алины просто не было. Липницкая и Загитова успели приехать на первую Олимпиаду в идеальном возрасте, не испытав сложностей взросления, ломку организма, изменения тела. Они успели. А, например, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева или Анна Погорилая – нет. У каждой из них были гениальные сезоны, не совпавшие с олимпийским – в их карьере Олимпиада останется чем-то далеким и несбыточным.

Да, в некоторых видах спорта вовремя родиться – важная деталь успеха».

6. За произвольную Загитова и Медведева получили одинаковые баллы – с точностью до сотой. Удивительное совпадение, которым судьи словно подчеркивали равенство и собственное бессилие – все решила оценка за короткую. В пронзительной колонке Алексея Авдохина рефреном звучало слово справедливость, а чемпионка была уверена, что соперница будет счастлива и серебру.

«Я думаю, что для Жени эта серебряная медаль как олимпийская золотая. Она долго к ней шла, занимала первые места и доказывала свои титулы. Думаю, что Женя сейчас очень рада этой медали».

7. А Ивана Кузнецова победа Загитовой даже сподвигла на обращение к стране.

«Алина, что же ты натворила, а? Как ты могла? Как посмела?

Эти вопросы проносились в моей голове, когда диктор по стадиону объявил новую олимпийскую чемпионку, а Ягудин с Журанковым продолжали обсуждать в трансляции телеканала «Россия» надрывно-похоронное «как долго Женя к этому шла» и «какой трудный у нее был сезон». И, конечно же, «как обидно, что не бывает двух золотых медалей».

Минутами ранее в кадре застыло траурное лицо Этери Тутберидзе, которая утешала Евгению Медведеву. И оно понятно, она важнее, эта праведная скорбь, чем какая-то там вовсе не необходимая радость, ведь каждый день твои спортсменки становятся олимпийскими чемпионками, нафига их поздравлять. Даже стадион приветствовал Алину Загитову как-то прискорбно. Видимо, у всех в голове вертелись те же вопросы, что и у меня».

Любопытно, что комментарии к текстам Ивана за пять лет почти не поменялись.

8. В Пхенчхане-2018 Загитова установила сразу несколько рекордов – в летопись их вписал Павел Копачев, а Алина даже готовилась нести флаг на закрытии: «Если будет наш флаг, готова стать знаменосцем».

Но не сложилось: запрет на национальные символы для сборной России МОК до конца Олимпиады так и не снял.

9. Новость о победе Загитовой на Олимпиаде собрала больше трех тысяч комментариев – сейчас вполне рабочий результат (скажем, итог Олимпиады-2022 получил в два с лишним раза больше комментариев).

Но на тот момент – совершенно безумные цифры. Обсуждали главное: почему радости за Загитову в телевизоре меньше, чем грусти и переживаний за Медведеву.

«Это слезы выплеска эмоций. Наверное, я много чего держала в себе и я не могу точно определить, что это за эмоции. Просто чаша перелилась. Вы запомните мое выступление на всю жизнь? Это самая главная награда для меня. Надеюсь, большинство считает так же.

Я всегда здраво оцениваю ситуацию. Я не буду пересказывать наш диалог с Алиной, это слишком интимный разговор. Алина вкалывала как много-много-много мужиков, чтобы добиться этой медали. Я видела это изо дня в день. Было ли ощущение, что все болеют лично за Медведеву? Было. Спасибо большое», – Медведева в тот момент держалась перед журналистами, а мем «почему вы не могли еще год подержать ее в юниорах» появится намного позже.

10. «Я очень рада этой медали и сейчас испытываю чувство полного удовлетворения. Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», – обещала Алина сразу после победы и в общем-то не обманула. Она действительно катается – в шоу, хотя теперь чаще проявляется в сферах, довольно далеких от фигурки – вы точно с этим уже сталкивались.

Женя, кстати, тоже обещала: «У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду стараться наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу».

Но сил и энтузиазма на настоящий спорт обеим хватило еще на один сезон. Все, что было после – история уже совсем о другом.

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com