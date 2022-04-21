Фигурный лед
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Будет ли Щербакова на встрече с Путиным? Другие олимпийские чемпионы уже 6-й день на карантине, а Аня выступает в шоу по стране

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Неожиданный сюжет сегодняшнего шоу Этери Тутберидзе в Красноярске – выход на лед Анны Щербаковой.

Олимпийская чемпионка в деле на «Платинум Арене», хотя по всем признакам ее в этот день ждали в другом месте. Подмосковный Новогорск в выходные принял на карантин фигуристов, взявших золото Олимпиады-2022 в Пекине, и это сигнал: где-то на горизонте встреча героев Игр с Владимиром Путиным.

Мелькала дата-ориентир – 26 апреля (другой вариант – 24-е, а еще раньше сорвалось 6 апреля), но Кремль пока не давал конкретики. Единственное, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях коснулся темы:

«Давайте не будем забегать вперед, мы своевременно поставим в известность и проинформируем. До сих пор этой встречи не было, но это не значит, что президент об этом забыл. Он обязательно проведет эту встречу».

Итак, кто из фигуристов заперт в Новогорске?

Марк Кондратюк. 19 апреля он выложил в телеграм видео с катка: «Четверной сальхов на 4-й день карантина, скоро половина пути». Значит, первый день был 16-го;

Камила Валиева тоже опубликовала 19 апреля видео с прыжками на новогорском катке;

Виктория Синицина (выступающая с Никитой Кацалаповым) написала: «Да, мы на карантине, как многие уже знают, больше ничего не могу сказать. Поэтому сразу скажу, ближайшие шоу пройдут без нас. В ближайшее время мы порадуем зрителей только 29 апреля в Ташкенте».

Выходит, встреча в Кремле запланирована на дату до 29-го.

Александр Галлямов (выступающей с Анастасией Мишиной) выкладывал сторис, по которой опознали Новогорск. И еще было видео с ним и Кондратюком из раздевалки.

Это победители олимпийского командника – правда, Россия так и не получила медали за него из-за неопределенной ситуации с Валиевой. Синицина/Кацалапов еще взяли серебро в личном турнире танцоров, а Мишина/Галлямов – бронзу в парах.

Если брать медалистов Пекина-2022, то из фигуристов не хватает Щербаковой, Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, завоевавших серебро в парах, и Александры Трусовой – вице-чемпионки в личном турнире. Все они сегодня на льду Красноярска.

Есть гипотеза, что на встречу с Путиным пригласили только чемпионов – и тогда речь о победителях фигурного командника, восьмерке лыжников и Щербаковой. Забыть про Аню невозможно – только она и Александр Большунов вернулись из Пекина с личными золотыми медалями.

Почему она не в Новогорске? По крайней мере, здоровье позволяет выступать в плотном графике и перемещаться на гастролях. Вообще, следующие шоу Тутберидзе намечены как раз на 24-е (Самара) и 26-е (Нижний Новгород) – то есть на предположительные даты встречи с Путиным.

К слову, лыжники сидят на карантине: накануне Елене Вяльбе и Юрию Бородавко даже пришлось опровергать информацию об отказе Дениса Спицова (золото в эстафете, серебро в скиатлоне) ехать в Кремль.

«Денис, как и многие, спортсмены сейчас на карантине и готовится к награждению, которое пройдет 24-го числа», – рассказала Вяльбе.

***

Если первым днем карантина для фигуристов стало 16 апреля, а встреча 24-го – то проживание в Новогорске продлится 8 дней. Если встреча 26-го, то 10 дней. Плюс-минус то же самое, через что прошли медалисты летней Олимпиады в Токио – правда, тогда чемпионов в начале сентября посадили в «Президент-отель» без возможности полноценно тренироваться, а призерам оставили доступным Новогорск.

Ну и другое важное отличие – герои Токио получили традиционные автомобили от Фонда поддержки олимпийцев, а наши лучшие зимники довольствуются денежной компенсацией.

Так придет ли на встречу с Путиным Анна Щербакова? Или плотный график шоу не позволит?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Сергей Гунеев

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