Трагедия Модрича. Как же больно

Хорватия на 90+8 минуте упустила победу над Италией – 1:1.

Вся боль Хорватии – в лице Луки Модрича.

Это кадры в момент, когда спасительная атака Италии только разгонялась. Но Модрич уже видел угрозу. И жевал футболку, чтобы хоть как-то справиться с нервами.

И вот случилось страшное. 1:1. Крушение надежд. Картина, а не фото...

Эмоции после матча тоже сильные.

Лука тяжело пережил результат матча.

А ведь как все было хорошо... Модрич прожил безумную минуту: не реализовал пенальти – и все равно забил!

В начале второго тайма Андрей Крамарич после подбора пробил с угла штрафной. Давиде Фраттези заблокировал удар рукой. Главный арбитр матча Данни Маккели посоветовался с ВАР и назначил пенальти.

А Модрич... не забил. Джанлуиджи Доннарумма потащил 15-й пенальти из 56.

На табло горели 53:44.

Хорваты не отчаялись и быстро вернулись к итальянской штрафной. Анте Будимир умудрился пробить из неудобного положения после заброса из глубины. Доннарумма вновь спас, но Модрич среагировал на отскок – и вколотил мяч в ворота!

Лука чуть не плакал – тогда еще в порыве радости. Всего 30 секундами ранее капитан грустил из-за плохого удара с пенальти.

Модрич теперь самый возрастной автор гола в истории Евро.

• Лука Модрич – 38 лет и 289 дней

• Ивица Вастич (Евро-2008) – 38 лет и 257 дней

• Горан Пандев (Евро-2020) – 37 лет и 321 день

Доннарумма, наоборот, был в ярости из-за ошибок в защите.

Хорватия уже дважды не реализовала пенальти на Евро-2024. До Модрича не забил нападающий Бруно Петкович в матче с Испанией (0:3).

Хорватия формально еще не вылетела с Евро-2024. Но теперь нужно ждать чуда, чтобы влететь в плей-офф по рейтингу третьих мест.

Абсурдное фото дня. Модрич со слезами и призом

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