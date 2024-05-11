Как менялись расклады гонки РПЛ? В апреле шансы «Динамо» упали до 0,02%, но сейчас…

Три претендента на титул РПЛ расположились очень плотно – «Зенит» опережает «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко. Но петербуржцы все еще фавориты.

Коротко напомним, как считаются эти проценты: Opta (подписывайтесь на русскоязычный телеграм-канал ) присваивает командам рейтинг на основе продвинутой статистики и котировок букмекеров, а дальше проводит тысячи симуляций оставшихся матчей и на основе результата определяет шансы.

Шансы «Зенита» на победу 62,3% – много, но уже гораздо ниже, чем в середине апреля. А как менялся расклад в гонке по ходу сезона?

Положение «Зенита» шаткое, но осенью было хуже – когда «Краснодар» отрывался на 7 очков, шансы чемпиона падали ниже 40%.

«Краснодар» заметно повалился весной, взлет процента – во многом из-за падения «Зенита». При этом команда Мурада Мусаева оценивается Opta как вторая в гонке.

«Динамо» – гораздо интереснее. Шансы на титул по ходу сезона не превышали 5%, а в апреле упали и вовсе почти до нуля – после поражения от «Урала» 1:2 составляли 0,02% (как сейчас у «Спартака»!). Но затем – фантастика! Команда, которая ни разу не лидировала в таблице, может взять титул с вероятностью 18%. Не так уж и мало.

А еще график отчасти иллюстрирует спартаковский цикл – в начале августа в клуб верили не только фанаты, но и продвинутые модели. Шансы «Спартака» на титул составляли более 20%, но затем все меньше и меньше с каждым туром. Сейчас вероятность победы – 0,02%.

Напомните календарь фаворитов?

Кто победит в гонке?

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко