«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

«Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов» (к 84-й вел 3:1) и сформулировал причину неудачи – судейство!

На 98-й минуте (при шести компенсированных) главный судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади.

Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый.

«Локомотив» не конкретизирует претензии, но, вероятно, команду беспокоят три вещи: сам пенальти и добавленное время по решающему эпизоду, а также быстрые желтые в первой половине первого тайма.

В послематчевых комментариях очень много эмоций

🔥 Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после игры подошел к резервному судье Игорю Панину со словами: «Вы позор для всего футбола».

🔥🔥🔥Но это был только разогрев. На флэш-интервью «Матч ТВ» главный тренер Михаил Галактионов нецензурно выругался.

«Я думаю, что здесь надо будет разобраться… Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба… То, что сегодня было… Потому что так судить…. И то, что это было в конце…. Ну если это ######## [блинство] нравится кому-то… Ну нам нет. Я все. Спасибо».

Если КДК РФС сочтет эти слова оскорблением официальных лиц, то тренеру грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей (при рецидиве — до 3 месяцев), а также штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

🤬 Баринов развил свою мысль в микст-зоне, вот его диалог с журналистами.

– Видимо, кто‑то посчитал, что играем до гола, – отреагировал он на вопрос про концовку.

– Вам это объяснили? Вы же как капитан подходили к судье.

– Знаете, это такой судья, с которым сложно даже разговаривать. Не буду ничего говорить о судействе, я уже сказал. Если вы говорите, что где‑то что‑то есть, пускай разбираются сами.

– Ваши слова арбитру уже разошлись в интернете. Это может обернуться дисквалификацией, были подобные прецеденты.

– Не знаю, что сказать.

– Можно сказать, что судейство вызывало вопросы и в первом тайме тоже?

– Когда судьи выходят, вы можете с ними так же поговорить?

– Не можем, они не общаются.

– Я бы хотел услышать его мнение просто. А так я уже все сказал о судействе. Пускай разбираются, выясняют ошибки, но насколько я знаю, это у него не впервые, когда такие моменты происходят в играх. Давать три желтые карточки к 25‑й минуте?

👋 Финализировал все Артем Дзюба, который объявил о полном отказе от общения с медиа.

«Я с вами, журналистами, закончил».

Справедливы ли претензии «Локо»?

Вот экспертиза бывшего судьи и автора телеграм-канала «Але, Рэф!» Анатолия Синяева.

«В очередной раз использую такую формулировку: мне такие пенальти НЕ нравятся, хотелось бы, чтобы такое движение считалось естественным с учетом ситуации.

Но по правилам игрок делает движение рукой к мячу, попадает по мячу локтем. Это пенальти».

А вот разбор компенсированного времени от автора Sports.ru Александра Дорского (телеграм-канал)

«Болельщики «Локо» возмущены – пенальти на третий гол «Крылья» заработали уже после окончания добавленного времени. Это правда: Казарцев добавил 6 минут, а гандбол Морозова случился на отметке 97:03.

То есть на момент нарушения переиграли 1 минуты и 3 секунды. Правильно ли?

После 90-й минуты до рук Морозова случилось 12 остановок матча: 8 аутов, 2 штрафных, 1 удар от ворот и 1 гол. На эти остановки потратили 2 минуты 13 секунд.

Самые длинные остановки, не считая гола – затяжки Лантратова после удара от ворот (35 секунд) и после наезда на Гапонова и штрафного (43 секунды). На возобновление игры после гола Писарского ушло больше минуты.

Поэтому мне не кажется, что доигровка от Казарцева была неправильным и несправедливым решением.

Безусловно, он мог свистнуть, например, в момент передачи назад на Ломаева прямо перед выносом, который привел к руке Морозова.

Но мог и не свистеть – на мой взгляд, имел полное право».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков