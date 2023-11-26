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«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

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«Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов» (к 84-й вел 3:1) и сформулировал причину неудачи – судейство! 

На 98-й минуте (при шести компенсированных) главный судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади.

Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый.

«Локомотив» не конкретизирует претензии, но, вероятно, команду беспокоят три вещи: сам пенальти и добавленное время по решающему эпизоду, а также быстрые желтые в первой половине первого тайма. 

В послематчевых комментариях очень много эмоций

🔥 Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после игры подошел к резервному судье Игорю Панину со словами: «Вы позор для всего футбола».

🔥🔥🔥Но это был только разогрев. На флэш-интервью «Матч ТВ» главный тренер Михаил Галактионов нецензурно выругался.

«Я думаю, что здесь надо будет разобраться… Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба… То, что сегодня было… Потому что так судить…. И то, что это было в конце…. Ну если это ######## [блинство] нравится кому-то… Ну нам нет. Я все. Спасибо».

 

Если КДК РФС сочтет эти слова оскорблением официальных лиц, то тренеру грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей (при рецидиве — до 3 месяцев), а также штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

🤬 Баринов развил свою мысль в микст-зоне, вот его диалог с журналистами.

– Видимо, кто‑то посчитал, что играем до гола, – отреагировал он на вопрос про концовку.

– Вам это объяснили? Вы же как капитан подходили к судье.

– Знаете, это такой судья, с которым сложно даже разговаривать. Не буду ничего говорить о судействе, я уже сказал. Если вы говорите, что где‑то что‑то есть, пускай разбираются сами.

– Ваши слова арбитру уже разошлись в интернете. Это может обернуться дисквалификацией, были подобные прецеденты.

– Не знаю, что сказать.

– Можно сказать, что судейство вызывало вопросы и в первом тайме тоже?

– Когда судьи выходят, вы можете с ними так же поговорить?

– Не можем, они не общаются.

– Я бы хотел услышать его мнение просто. А так я уже все сказал о судействе. Пускай разбираются, выясняют ошибки, но насколько я знаю, это у него не впервые, когда такие моменты происходят в играх. Давать три желтые карточки к 25‑й минуте?

👋 Финализировал все Артем Дзюба, который объявил о полном отказе от общения с медиа. 

«Я с вами, журналистами, закончил».

Справедливы ли претензии «Локо»? 

Вот экспертиза бывшего судьи и автора телеграм-канала «Але, Рэф!» Анатолия Синяева.

«В очередной раз использую такую формулировку:  мне такие пенальти НЕ нравятся, хотелось бы, чтобы такое движение считалось естественным с учетом ситуации. 

Но по правилам игрок делает движение рукой к мячу, попадает по мячу локтем. Это пенальти». 

А вот разбор компенсированного времени от автора Sports.ru Александра Дорского (телеграм-канал)

«Болельщики «Локо» возмущены – пенальти на третий гол «Крылья» заработали уже после окончания добавленного времени. Это правда: Казарцев добавил 6 минут, а гандбол Морозова случился на отметке 97:03.

То есть на момент нарушения переиграли 1 минуты и 3 секунды. Правильно ли?

После 90-й минуты до рук Морозова случилось 12 остановок матча: 8 аутов, 2 штрафных, 1 удар от ворот и 1 гол. На эти остановки потратили 2 минуты 13 секунд. 

Самые длинные остановки, не считая гола – затяжки Лантратова после удара от ворот (35 секунд) и после наезда на Гапонова и штрафного (43 секунды). На возобновление игры после гола Писарского ушло больше минуты.

Поэтому мне не кажется, что доигровка от Казарцева была неправильным и несправедливым решением.  

Безусловно, он мог свистнуть, например, в момент передачи назад на Ломаева прямо перед выносом, который привел к руке Морозова.

Но мог и не свистеть – на мой взгляд, имел полное право».

На 90+4 «Локо» вел 3:1, а дальше… Скандальный мегакамбэк «Крыльев»! 🔄

Крылья Советов – Локомотив 3:3 (1:1, 2:2)
Дата проведения
25 ноября, 13.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Пиняев, 1:1 – 32 Фернандо, 1:2 – 62 Жемалетдинов, 1:3 – 84 Жемалетдинов, 2:3 – 90 Писарский, 3:3 – 90, пенальти Гарре.
Крылья СоветовЛомаев, Рассказов (Зотов, 87), Гапонов, Солдатенков, Горшков, Фернандо, Бабкин (Якуба, 71), Гарре, Салтыков (Рахманович, 71), Ежов (Карпицкий, 87), Шитов (Писарский, 79).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай (Сильянов, 46), Баринов, Карпукас, Пиняев (Рыбчинский, 67), Глушенков (Самошников, 67), Миранчук (Жемалетдинов, 57), Дзюба (Сулейманов, 80).
Предупреждения:
Солдатенков (3), Глушенков (14), Карпукас (23), Миранчук (33), Фернандо (49), Гарре (57), Горшков (72), Баринов (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков

Согласны с претензиями «Локомотива»?
7942 голосa
Да
32%
Михаил Галактионов
Нет
68%
Василий Казарцев

242 комментария

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Гуго Капет
Игра заканчивается свистком арбитра. Поэтому и играть нужно до свистка. Это раз. Пенальти был. Мяч прилетел в руку, изменил траекторию - в чем вопрос? Это два.
Меня бесит не пенальти, меня бесит, что моя команда бросила играть концовку и пропустила 2 мяча в добавленное время. Это надо умудриться!
Крылья молодцы, мы - боль.
+832
-10
+822
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pizzatcarizza
Эмоции все же стоит сдерживать. Любимого "убийства" болельщиков тут не было. Время тянули в концовке - тянули, рука была - была.
+265
-7
+258
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teo_heel
Когда уже до футболистов и тренеров дойдёт, что судья сам решает, когда матч заканчивается. Да, можно добавить шесть, но сыграть семь с лишним из-за пауз. А пауза была, был гол Крыльев, что где-то минуту и накинул. Но нет, на табло +6, значит играем шесть минут. Вот и поплатились за глупость.
+194
-2
+192
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Astin
Ответ Джорджио Че
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как вообще можно говорить про спорность??? локтем придавил мяч и держал его локтем полсекунды. А какие тогда руки не спорные??
+126
-3
+123
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VanyaVanya063
У Галактионова горит потому что он проиграл именно как тренер . В опорке идеально играет Митай но у него не хватает смелости убрать из состава Баринова который не помогает команде , ну и неприкасаемый Дзюба , Сулейманов заменил его и сделал голевое действие . Галактионов не чувствует темпа игры когда надо менять истеричного Глушенкова , а полезного Миранчука оставлять.
+119
-4
+115
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Максим Прокофьев
И кстати, что-то я не вижу статей и накат на Галактионова, мол его пора в отставку, а чем его Локо лучше Спартака Абаскаля? Очков одинаково, игра и у тех и у других скомканная, но травят только рыжего...
+101
-17
+84
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vulturecrow
Ответ Максим Прокофьев
И кстати, что-то я не вижу статей и накат на Галактионова, мол его пора в отставку, а чем его Локо лучше Спартака Абаскаля? Очков одинаково, игра и у тех и у других скомканная, но травят только рыжего...
1. бюджеты команд
2. Локо никогда не возвращался, чтобы править
3. Локо не снимался с чемпионата
4. у Локо адекватные болелы

когда у руля была одна вздорная баба, было много скандалов. когда Кикнадзе включал самодура, вокруг команды тоже было неспокойно. но сейчас достаточно скромные вложения без понтов. сегодняшний срыв Галактионова можно понять. проспится, успокоится.
я представляю, если бы у другой московской команды так случилось. в комментах царила бы другая атмосфера.

зы. тот факт, что ты сюда лезешь со спартачком, раздражает сам по себе. дополнительная мотивация травить рыжего.
+71
-31
+40
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3a_3eHuT
Должны винить себя в первую очередь. Добавленное время к добавленному обосновано, пенальти так же был, ну правила такие сейчас...
+43
-5
+38
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nikmen2009
Согласен со всеми, кто считает Локо главным виновником такого результата. После третьего забитого просто перестали играть. Три очка уже положили к себе в карман, и на третью временную строчку присели. Я такого отношения к игре, как при втором голе давно не видел. Гарре догнал мяч у углового флажка находясь к нему в худшей позиции, чем защитник, обыграл на пятачке, и отдал пас, который пролетел всю штрафную..... и полный пассив Локо....
посмотрите на фото. Игрок смотрит НА МЯЧ. Он понимает, что рукой прижимает его к сопернику. И это не наказывать?
+38
-4
+34
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Александр Андреев
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3). В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают
+34
-3
+31
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Слава Трунов
Ответ VanyaVanya063
У Галактионова горит потому что он проиграл именно как тренер . В опорке идеально играет Митай но у него не хватает смелости убрать из состава Баринова который не помогает команде , ну и неприкасаемый Дзюба , Сулейманов заменил его и сделал голевое действие . Галактионов не чувствует темпа игры когда надо менять истеричного Глушенкова , а полезного Миранчука оставлять.
когда Баринова нет на поле, команда лучше играет
+30
-1
+29
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fil_spb
"И то, что это было в конце…. Ну если это ######## [блинство] нравится кому-то… Ну нам нет. Я все. Спасибо"

Казарцев матч отсудил плохо. Но в концовке к судьям 0 претензий. Концовка, наоборот, отличная и эмоциональная. И любому вменяемому любителю футбола она разумеется понравилась. И спасибо за это испугавшимся Галактионову и Локо. И Крыльям конечно. А вот Казарцев был ни при чем.
+34
-5
+29
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Александр Мамаев
Ответ Гуго Капет
Игра заканчивается свистком арбитра. Поэтому и играть нужно до свистка. Это раз. Пенальти был. Мяч прилетел в руку, изменил траекторию - в чем вопрос? Это два. Меня бесит не пенальти, меня бесит, что моя команда бросила играть концовку и пропустила 2 мяча в добавленное время. Это надо умудриться! Крылья молодцы, мы - боль.
ответочка за 1 круг прилетела)
+31
-5
+26
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xoms
Ответ Максим Прокофьев
И кстати, что-то я не вижу статей и накат на Галактионова, мол его пора в отставку, а чем его Локо лучше Спартака Абаскаля? Очков одинаково, игра и у тех и у других скомканная, но травят только рыжего...
Сам же себе и ответил, рыжий он понимаешь
+26
-1
+25
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igls54
Дзюба: «Я с вами, журналистами, на камеру закончил». 🤣
+29
-5
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green-white-blue
Если ты даёшь задачу команде тянуть время, то будь готов к таким последствиям. Пенальти чистый.
По 1 голу есть возможно ошибка судьи, это не оспаривает никто. Но такая реакция - позор.
Лучше бы Галактионов после матча 1-ого круга с Крыльями возмущался, когда отскочил Локо только в путь. Тогда стоял и обтекал, сейчас запел
+28
-5
+23
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vulturecrow
Ответ Александр Андреев
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3). В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной. «Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ». «Крылья Советов» (26 очков) занимают
Галактионова надо на пару игр дисквалифицировать, чтобы в следующий раз думал об игре. а не о затяжках времени и блинстве.
+20
-3
+17
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Alexey Shmelev
научи своих игроков не играть рукой, нече на судей пинять
+19
-3
+16
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Astin
Ответ Александр Андреев
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3). В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной. «Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ». «Крылья Советов» (26 очков) занимают
я не понимаю, почему "никому не нравится" ? двинул локтем и прижал мяч, о чем тут даже говорить?
+19
-3
+16
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Trash Talking
А Галактионов так же был категоричен, когда Локомотив сравнял с Краснодаром после истечения добавленного времени?
+17
-2
+15
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Alex-San
Ответ Джорджио Че
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За руку типа Суареса вообще было бы удаление. А здесь просто рука без карточки.
+14
0
+14
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Сергей Рукавцов
Семака за меньшее дисквалифицировали
+13
0
+13
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Один живой
баринову с его внешностью скромнее нужно быть на людях
+17
-4
+13
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rodjer22
дисквалифицироаать Галактионова на максимальный срок. Из мухи раздул слона. Там сто процентов пенальти
+16
-4
+12
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Lol Ko
Ответ Джорджио Че
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Ой, при чём тут рука Суареса? Или это из серии "нет крови - нет нарушения".
Есть правила. Есть разные нарушения, которые всё равно нарушения.
+11
0
+11
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tam005
чем недоволен то? пендаль был, голы чистые... ксебе претензии предъявляйте.
+16
-5
+11
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pizzatcarizza
Ответ Джорджио Че
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Здесь пенальти верно поставлено
+13
-2
+11
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kazbek.sultanbek
Ответ VanyaVanya063
У Галактионова горит потому что он проиграл именно как тренер . В опорке идеально играет Митай но у него не хватает смелости убрать из состава Баринова который не помогает команде , ну и неприкасаемый Дзюба , Сулейманов заменил его и сделал голевое действие . Галактионов не чувствует темпа игры когда надо менять истеричного Глушенкова , а полезного Миранчука оставлять.
Истерики, когда забираешь у Крыльев двух ведущих игроков, а они всё равно играют лучше тебя
+15
-4
+11
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Zlodimir
Ответ Гуго Капет
Игра заканчивается свистком арбитра. Поэтому и играть нужно до свистка. Это раз. Пенальти был. Мяч прилетел в руку, изменил траекторию - в чем вопрос? Это два. Меня бесит не пенальти, меня бесит, что моя команда бросила играть концовку и пропустила 2 мяча в добавленное время. Это надо умудриться! Крылья молодцы, мы - боль.
Всегда в таких моментах мыслю также, и все попытки друзей и знакомых в такие моменты мыслить эмоциями, пеняя всё на плохого судью, отметаю жёстко!
Поэтому тут только уважение данной позиции!!!
+13
-2
+11
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lanskoy
Не понимаю причем тут судейство. Все четко: и добавленное время, и пенальти.
+10
0
+10
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Игорь Шишов
Ответ Александр Федоров
Самое смешное, что через год-два закончит с футболом, а через три про него никто и не вспомнит, если только в кино для взрослых не перейдет)))
у меня для тебя грустные новости. при всей неприязни к нему от многих болельщиков (которую я не разделяю), он УЖЕ успешен в медиа, снимается в рекламах и вполне будет интересен всем в качестве узнаваемой персоны в качестве "эксперта".. по типу Никиты Баженова
+12
-2
+10
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tolobas
######## (блинство) - это поведение Галактионова. Это никому точно не понравится. Надеюсь, влепят 3 матча дисквалификации
+12
-2
+10
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Wade Winston
Ответ Гуго Капет
Игра заканчивается свистком арбитра. Поэтому и играть нужно до свистка. Это раз. Пенальти был. Мяч прилетел в руку, изменил траекторию - в чем вопрос? Это два. Меня бесит не пенальти, меня бесит, что моя команда бросила играть концовку и пропустила 2 мяча в добавленное время. Это надо умудриться! Крылья молодцы, мы - боль.
респект)
+11
-2
+9
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Александр Андреев
Ну вот всем и разъяснение откуда добавленное к добавленному время появилось. Один Лантратов натянул сколько.
+11
-2
+9
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Бене Гессерит
Ответ Гуго Капет
Игра заканчивается свистком арбитра. Поэтому и играть нужно до свистка. Это раз. Пенальти был. Мяч прилетел в руку, изменил траекторию - в чем вопрос? Это два. Меня бесит не пенальти, меня бесит, что моя команда бросила играть концовку и пропустила 2 мяча в добавленное время. Это надо умудриться! Крылья молодцы, мы - боль.
В локомотиве в целом атмосфера такая, мерзопакостная, хамить и истерить — это норма, как для футболистов, так и для тренера
+19
-11
+8
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teo_heel
Ответ Мельников Михаил
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В среднем уже давно минут пять добавляют минимум ко второму тайму, вы такое чувство футбол давно не смотрели.
+8
0
+8
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b0rke5
Михалыч, ты не прав, команда должна играть до финального свистка, а не останавливаться на 90-й минуте. Твоё поражение, признай, а не приплетай судей, руководство и так далее.
+8
-1
+7
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GromwuD
да нормальное вполне себе судейство, а добавлять , так сейчас и 7 и 12 добавляют и перееигрывают сверх компенсированного ибо нефиг время тянуть в конце. да и пенальти 200процентный..
+8
-1
+7
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UspehLoko
Лучше бы Бара задал себе вопрос, как так иметь +2 и все это свести в 0.
+6
0
+6
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Toshych
Ответ Гуго Капет
Игра заканчивается свистком арбитра. Поэтому и играть нужно до свистка. Это раз. Пенальти был. Мяч прилетел в руку, изменил траекторию - в чем вопрос? Это два. Меня бесит не пенальти, меня бесит, что моя команда бросила играть концовку и пропустила 2 мяча в добавленное время. Это надо умудриться! Крылья молодцы, мы - боль.
Все по факту, это футбол, тем он и интереснее. Не стоит расстраиваться, Локо тоже молодцы, хороший матч провели
+7
-1
+6
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Локуся
Физрук Галактионов это ******* (блинство)
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Алар
Пенальти был. Галактионов вспылил. Если бы не мат… Пора вырастать из коротких штанишек и тренера Локомотива следует наказать!
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+6
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Antagonist
Лучше бы уж промолчал,как с Ростовом,а не такое беспочвенное нытье устраивал. Локо сам бросил играть и пропустил 2,в первую очередь на себя пенять надо
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djonfut
Глушенкова судья простил, наиграл на вторую жёлтую.
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Groznyi2024
Ответ teo_heel
Когда уже до футболистов и тренеров дойдёт, что судья сам решает, когда матч заканчивается. Да, можно добавить шесть, но сыграть семь с лишним из-за пауз. А пауза была, был гол Крыльев, что где-то минуту и накинул. Но нет, на табло +6, значит играем шесть минут. Вот и поплатились за глупость.
Им надо объяснить слово минимум. В правилах четко сказано, что на табло указан минимум добавленных минут. Судья может и 10 добавить, если игроки их 6 добавленных будут 4 валяться
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Слава Трунов
всё равно не надо было прижиматься к воротам, играть надо было до конца
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teo_heel
Ответ vladislavkrasnov09@gmail.com
Горит с того, что он не ставит пенальти за фол на Глушенкове, но зато ставит левую пенку у ворот локо
Левая? Ну то есть по вашему нормально рукой мяч прижимать не вратарю?
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Саша Нижурин
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игра, как игра. Крылья играют до конца. Галактионова жаль, конечно, но рэф имел право добавить, к уже добавленному времени, ещё несколько минут. По пенки не должно вообще быть претензий.
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Андрей Савинов
Ну это бан. Может за языком уже следить начнут.
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Yaroslav Andreevich
Галактинонов, Баринов и Дзюба видно устали, закончили бы уже…противно смотреть на этот гонор и самомнение, ведь игра, которую они создают, никакого удовольствия не приносит, футбол с ними - все равно что желтую прессу читать.
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