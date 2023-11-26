«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости
«Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов» (к 84-й вел 3:1) и сформулировал причину неудачи – судейство!
На 98-й минуте (при шести компенсированных) главный судья Василий Казарцев назначил пенальти за игру Евгения Морозова рукой в штрафной площади.
Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый.
«Локомотив» не конкретизирует претензии, но, вероятно, команду беспокоят три вещи: сам пенальти и добавленное время по решающему эпизоду, а также быстрые желтые в первой половине первого тайма.
В послематчевых комментариях очень много эмоций
🔥 Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после игры подошел к резервному судье Игорю Панину со словами: «Вы позор для всего футбола».
🔥🔥🔥Но это был только разогрев. На флэш-интервью «Матч ТВ» главный тренер Михаил Галактионов нецензурно выругался.
«Я думаю, что здесь надо будет разобраться… Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба… То, что сегодня было… Потому что так судить…. И то, что это было в конце…. Ну если это ######## [блинство] нравится кому-то… Ну нам нет. Я все. Спасибо».
Если КДК РФС сочтет эти слова оскорблением официальных лиц, то тренеру грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей (при рецидиве — до 3 месяцев), а также штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
🤬 Баринов развил свою мысль в микст-зоне, вот его диалог с журналистами.
– Видимо, кто‑то посчитал, что играем до гола, – отреагировал он на вопрос про концовку.
– Вам это объяснили? Вы же как капитан подходили к судье.
– Знаете, это такой судья, с которым сложно даже разговаривать. Не буду ничего говорить о судействе, я уже сказал. Если вы говорите, что где‑то что‑то есть, пускай разбираются сами.
– Ваши слова арбитру уже разошлись в интернете. Это может обернуться дисквалификацией, были подобные прецеденты.
– Не знаю, что сказать.
– Можно сказать, что судейство вызывало вопросы и в первом тайме тоже?
– Когда судьи выходят, вы можете с ними так же поговорить?
– Не можем, они не общаются.
– Я бы хотел услышать его мнение просто. А так я уже все сказал о судействе. Пускай разбираются, выясняют ошибки, но насколько я знаю, это у него не впервые, когда такие моменты происходят в играх. Давать три желтые карточки к 25‑й минуте?
👋 Финализировал все Артем Дзюба, который объявил о полном отказе от общения с медиа.
«Я с вами, журналистами, закончил».
Справедливы ли претензии «Локо»?
Вот экспертиза бывшего судьи и автора телеграм-канала «Але, Рэф!» Анатолия Синяева.
«В очередной раз использую такую формулировку: мне такие пенальти НЕ нравятся, хотелось бы, чтобы такое движение считалось естественным с учетом ситуации.
Но по правилам игрок делает движение рукой к мячу, попадает по мячу локтем. Это пенальти».
А вот разбор компенсированного времени от автора Sports.ru Александра Дорского (телеграм-канал)
«Болельщики «Локо» возмущены – пенальти на третий гол «Крылья» заработали уже после окончания добавленного времени. Это правда: Казарцев добавил 6 минут, а гандбол Морозова случился на отметке 97:03.
То есть на момент нарушения переиграли 1 минуты и 3 секунды. Правильно ли?
После 90-й минуты до рук Морозова случилось 12 остановок матча: 8 аутов, 2 штрафных, 1 удар от ворот и 1 гол. На эти остановки потратили 2 минуты 13 секунд.
Самые длинные остановки, не считая гола – затяжки Лантратова после удара от ворот (35 секунд) и после наезда на Гапонова и штрафного (43 секунды). На возобновление игры после гола Писарского ушло больше минуты.
Поэтому мне не кажется, что доигровка от Казарцева была неправильным и несправедливым решением.
Безусловно, он мог свистнуть, например, в момент передачи назад на Ломаева прямо перед выносом, который привел к руке Морозова.
Но мог и не свистеть – на мой взгляд, имел полное право».
На 90+4 «Локо» вел 3:1, а дальше… Скандальный мегакамбэк «Крыльев»! 🔄
- Дата проведения
- 25 ноября, 13.00, «Самара-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 30 Пиняев, 1:1 – 32 Фернандо, 1:2 – 62 Жемалетдинов, 1:3 – 84 Жемалетдинов, 2:3 – 90 Писарский, 3:3 – 90, пенальти Гарре.
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Крылья Советов –
Ломаев, Рассказов (Зотов, 87), Гапонов, Солдатенков, Горшков, Фернандо, Бабкин (Якуба, 71), Гарре, Салтыков (Рахманович, 71), Ежов (Карпицкий, 87), Шитов (Писарский, 79).
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай (Сильянов, 46), Баринов, Карпукас, Пиняев (Рыбчинский, 67), Глушенков (Самошников, 67), Миранчук (Жемалетдинов, 57), Дзюба (Сулейманов, 80).
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков
Меня бесит не пенальти, меня бесит, что моя команда бросила играть концовку и пропустила 2 мяча в добавленное время. Это надо умудриться!
Крылья молодцы, мы - боль.
2. Локо никогда не возвращался, чтобы править
3. Локо не снимался с чемпионата
4. у Локо адекватные болелы
когда у руля была одна вздорная баба, было много скандалов. когда Кикнадзе включал самодура, вокруг команды тоже было неспокойно. но сейчас достаточно скромные вложения без понтов. сегодняшний срыв Галактионова можно понять. проспится, успокоится.
я представляю, если бы у другой московской команды так случилось. в комментах царила бы другая атмосфера.
зы. тот факт, что ты сюда лезешь со спартачком, раздражает сам по себе. дополнительная мотивация травить рыжего.
посмотрите на фото. Игрок смотрит НА МЯЧ. Он понимает, что рукой прижимает его к сопернику. И это не наказывать?
«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».
«Крылья Советов» (26 очков) занимают
Казарцев матч отсудил плохо. Но в концовке к судьям 0 претензий. Концовка, наоборот, отличная и эмоциональная. И любому вменяемому любителю футбола она разумеется понравилась. И спасибо за это испугавшимся Галактионову и Локо. И Крыльям конечно. А вот Казарцев был ни при чем.
По 1 голу есть возможно ошибка судьи, это не оспаривает никто. Но такая реакция - позор.
Лучше бы Галактионов после матча 1-ого круга с Крыльями возмущался, когда отскочил Локо только в путь. Тогда стоял и обтекал, сейчас запел
Есть правила. Есть разные нарушения, которые всё равно нарушения.
Поэтому тут только уважение данной позиции!!!