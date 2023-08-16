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Захарян не полетел в Испанию и тренируется в Москве. Переход в «Сосьедад» подвис?

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Тревожная заминка.

Еще 13 августа Марцел Личка подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад». Все детали между клубами были согласованы, Арсен ждал только вылет в Испанию.

Наступила среда: Захаран по-прежнему в Москве, за трансфер становится тревожно.

«Динамо»говорит, что переход зависит от «действий других сторон» – между клубами все согласовано 

Утром 16 августа «Чемпионат» сообщил о проблемах с трансфером Захаряна: они не связаны с логистикой выплат или какими-то деталями перехода между клубами. Как раз между «Динамо» и «Реал Сосьедадом» все давно согласовано.

После этого инсайда выступило «Динамо»: в клубе подтвердили, что Захарян снова тренируется с основой.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе.

При этом отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реал Сосьедад» полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – заявил руководитель медиаслужбы «Динамо» Дмитрий Симонов.

В чем тогда причина?

Журналист РБК Грант Гедатарян выдвинул такое предположение: «Кто-то из вас удивится, если узнает, что переход Захаряна срывается из-за агентских (которые и так огромные)?»

Представитель Арсена – Павел Андреев, самый влиятельный агент России. Он ведет дела Александра Соболева, Романа Зобнина, Сергея Пиняева, его клиенты составляют костяк «Локомотива» и «Крыльев Советов». До этого Андреев работал с Аршавиным (до перехода в «Арсенал»), Дзюбой, лидерами «Зенита» 2000-х и участвовал в переходе Миранчука в «Аталанту».

Договорятся? Или Захарян снова останется в Москве?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

16 комментариев

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Отец Абду
У Захаряна Агент 0069, получается:)

Не удивлюсь, если все предыдущее предложение от Челси, Лацио тоже было отказано агентом игрока...
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Russ Ivan
ОПГ из 90х, не больше 40-50 агентов подмяли под себя всех российских футболистов и хоккеистов, при чём не стесняются прихватывать пацанов с 13-14 лет...
+4
-1
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Никита Самарин
Если проблема действительно в раздутом аппетите агента, то это полная жесть 🤦‍♂.
+3
-1
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Alex Rhea
Ответ kilo_gilo
такими темпами через два-три года в чемпионате Армении пылить будет за Пюник какой-нибудь
ну я давно говорю, что таких захарянов в РПЛ начала 10-х был воз и маленькая тележка: Базелюк, Шатов, Яковлев, Ананидзе, Дзагоев, Кокорин и т.д., все они играли в куда более сильном чемпионате и имели статстику лучше, чем у Захаряна.
Не понимаю, что все так с ним носятся, настоящий талант на позиции Захаряна просто разрывал бы нынешнюю РПЛ, но такого и близко нет.
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krokodilych
Павлу Андрееву денег мало? Может, скинемся?
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gusen q
Люди не думают о будущем Российского футбола они думают как на нём заработать
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Արթ Արթ
Кто такой Павел Андреев чтобы решать судьбу молодого парня ? Денег ему мало блин
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ZarvuR2020
Ответ Alex Rhea
ну я давно говорю, что таких захарянов в РПЛ начала 10-х был воз и маленькая тележка: Базелюк, Шатов, Яковлев, Ананидзе, Дзагоев, Кокорин и т.д., все они играли в куда более сильном чемпионате и имели статстику лучше, чем у Захаряна. Не понимаю, что все так с ним носятся, настоящий талант на позиции Захаряна просто разрывал бы нынешнюю РПЛ, но такого и близко нет.
Как в этот список Базелюк попал вообще?
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kilo_gilo
такими темпами через два-три года в чемпионате Армении пылить будет за Пюник какой-нибудь
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Max9999
У нас задержка!
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LechK1nG
А потом напишут, что переход Захаряна сорвался по вине представителей Реал Сосьедада, чтобы не "мошнить" на агента этого.
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Max9999
У Андреева в клиентах Пиняев, Соболев, Зиньковский, Глушенков, Коваленко (зенитовский) Максименко, Сергеев. Полрфпл.
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Геннадий Туник
Ответ krokodilych
Павлу Андрееву денег мало? Может, скинемся?
Денег никогда и ни у кого не бывает много.
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LechK1nG
Ответ krokodilych
Павлу Андрееву денег мало? Может, скинемся?
Только если он сделает финт под названием "Разбежавшись прыгну со скалы"
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