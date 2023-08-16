Захарян не полетел в Испанию и тренируется в Москве. Переход в «Сосьедад» подвис?

Тревожная заминка.

Еще 13 августа Марцел Личка подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад». Все детали между клубами были согласованы, Арсен ждал только вылет в Испанию.

Наступила среда: Захаран по-прежнему в Москве, за трансфер становится тревожно.

«Динамо»говорит, что переход зависит от «действий других сторон» – между клубами все согласовано

Утром 16 августа «Чемпионат» сообщил о проблемах с трансфером Захаряна: они не связаны с логистикой выплат или какими-то деталями перехода между клубами . Как раз между «Динамо» и «Реал Сосьедадом» все давно согласовано.

После этого инсайда выступило «Динамо»: в клубе подтвердили, что Захарян снова тренируется с основой.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе.

При этом отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реал Сосьедад» полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон », – заявил руководитель медиаслужбы «Динамо» Дмитрий Симонов.

В чем тогда причина?

Журналист РБК Грант Гедатарян выдвинул такое предположение: «Кто-то из вас удивится, если узнает, что переход Захаряна срывается из-за агентских (которые и так огромные)?»

Представитель Арсена – Павел Андреев, самый влиятельный агент России. Он ведет дела Александра Соболева, Романа Зобнина, Сергея Пиняева, его клиенты составляют костяк «Локомотива» и «Крыльев Советов». До этого Андреев работал с Аршавиным (до перехода в «Арсенал»), Дзюбой, лидерами «Зенита» 2000-х и участвовал в переходе Миранчука в «Аталанту».

Договорятся? Или Захарян снова останется в Москве?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов