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Последняя победа «Спартака» над «Зенитом» в РПЛ: с голом десятилетия и злым Манчини

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«Спартак» обыгрывал «Зенит» в прошлом году – 3:0 в Кубке России. А вот в РПЛ безвыигрышная серия длится уже 10 матчей.

Последняя победа состоялась почти шесть лет назад – 27 ноября 2017 года. Вспомним, как это было. 

«Спартак» отставал от «Зенита», но проводил лучший отрезок в чемпионате

К тому времени команды в РПЛ-2017/18 сыграли по 17 матчей. «Спартак» шел четвертым, отставая на пять очков от «Зенита» и на восемь от лидирующего «Локомотива».

Красно-белые с Массимо Каррерой тяжело начинали сезон, неожиданно теряя очки – против «Уфы», «СКА-Хабаровска», «Тосно» и «Анжи». Особенно огорчали голы на последних минутах – от «Динамо» и тех же «Тосно» и «Анжи», позже – от «Ростова», затем от «Марибора» в Лиге чемпионов.

Но осень-зиму 2017-го болельщики «Спартака» все равно вспоминают с ностальгией. В нее уместились 1:1 с «Ливерпулем», 5:1 с «Севильей», 4:1 с «Краснодаром», 3:0 над ЦСКА. И победный матч с «Зенитом».

«Зенит» с Роберто Манчини и аргентинской диаспорой в составе, напротив, начинал уверенно (шесть побед в семи матчах РПЛ, 5:1 над «Спартаком»). Но осенью забуксовал и потерял лидерство: за месяц команда не забила ни разу в четырех матчах подряд.

Самая забивная команда (29 голов у «Спартака») принимала самую редко пропускающую (всего 9 у «Зенита»). «Спартак» же пропустил целых 22 мяча – больше было лишь у трех аутсайдеров. Но фаворита букмекеры все равно назвать не решились.

Из тех стартовых составов только четверо не сменили клуб, все – из «Спартака»

Вот кто выходил на поле в игре:

«Спартак» сохранил чемпионский состав, добавив к нему Марио Пашалича. Роман Зобнин проводил всего третью игру в сезоне после травмы крестообразных связок. Селихов, Зобнин, Джикия и Промес играют за «Спартак» до сих пор.

У «Зенита» были задействованы все пять свежекупленных аргентинцев и два российских новичка – Далер Кузяев и Дмитрий Полоз. В прошлом сезоне из этого состава играл лишь Кузяев, остальные (за исключением Артема Дзюбы) расстались с клубом достаточно давно.

Самедов забивал с позиции центрфорварда, Адриано оформил супергол, Кришито прошил ударом издали, а Пашалич забил на любимой 90+8

Уже на 15-й минуте забил Луис Адриано. Гол, правда, не был засчитан из-за офсайда. Возможно, даже двойного.

Скорее всего, тут – после подачи Промеса.

И уж точно тут – когда по направлению к Адриано ковырнул мяч Глушаков.

Запомнилась уважительная реакция самого Адриано – не кричал на лайнсмена, а приобнял его и выслушал объяснения, после чего кивнул и продолжил матч.

Через несколько минут «Спартак» забил уже правильный мяч. Но что удивительно – на месте центрального нападающего головой подправил Самедов.

Второй гол «Спартака» через 11 минут – просто шедевр. Все началось с паса Комбарова, который увидел совсем одинокого в центре поля Адриано.

Бразилец протащил мяч на чужую половину поля и отпасовал Самедову.

Тот в касание переправил на Зе Луиша.

Зе Луиш так же в касание пяткой оставил Адриано.

И тот завершил ударом из-за штрафной в самый уголок. 

Изумительный гол. 

В 2021-м этот мяч признали голом десятилетия в РПЛ. Второе место досталось Мартину Йиранеку, третье – Ивелину Попову. 

«Очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия. Помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение. Очень скучаю по игре за «Спартак», желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов!» – вспоминал Адриано.

2:0 держались недолго – через пять минут Кришито один мяч отыграл. Нанес мощный удар из-за штрафной, помог рикошет от Самедова. Бить никто не мешал – полная свобода.

Перед самым перерывом Кокорин должен был сравнивать – как он не попал из этой позиции?

Еще один яркий момент первого тайма – стычка Самедова и Паредеса. Аргентинец тогда явно приукрасил. 

Во втором тайме команды обменивались опасными моментами, а в одном из них один на один убежал Луис Адриано. Казалось, будет 3:1.

Но Маммана спас в роскошном подкате.

На 85-й минуте Фернандо влетел в Дриусси, получил вторую желтую карточку и удалился. Шанс для гостей!

Но в конце забил уже не «Зенит», а «Спартак» – когда Зе Луиш и Пашалич убежали в контратаку.

Зе Луиш прострелил, а Пашалич технично ковырнул под перекладину.

Решающий мяч на восьмой добавленной минуте!

Пашалич на 90+8 (именно на 90+8!) забил и в следующем домашнем матче – в ворота ЦСКА. И тоже третий гол.

«Спартак» праздновал всем составом.

Всем стадионом! В воздухе были даже костыли. Тогда бы никто не поверил, что эта победа останется последней в РПЛ до 2023 года. 

Каррера и Глушаков тогда еще дружили.

 
Это был очень крутой матч.

Манчини не считал исход справедливым, а Каррера рассыпался в комплиментах

Шоу было и после игры.

• Массимо Каррера мощно зарядил в соцсетях: «Мы вернулись! Это наша команда – мои бойцы. Это наши болельщики – прекрасные и горячие. Это наш клуб – лучший. Горжусь быть частью команды! «Спартак» Москва навсегда в моем сердце. Я вас люблю!»

• Роберто Манчини грустил в день рождения: «Несправедливый результат. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничьей. После 2:0 в пользу «Спартака» мы доминировали». Слово «доминировали» в послематчевом интервью итальянец произнес несколько раз.

• Глушакова тут же спросили об этом. Он ответил: «Давайте другой вопрос. Неинтересно слушать». Но позже все-таки не удержался, отреагировав в соцсетях: «С днем рождения, приезжайте еще».

В подписи он отметил Владислава Радимова, который родился 26 ноября. 27-го, помимо Манчини, день рождения у Александра Кержакова.

«Спартак» держался в чемпионской гонке почти до конца, «Зенит» не попал даже в тройку

На зимний перерыв команды ушли вровень, но отставая на восемь очков от «Локомотива».

«Зенит» в первом весеннем туре сыграл 0:0 с «Амкаром» и вылетел из топ-3, куда больше не поднимался. Подкосила травма Александра Кокорина, результаты не улучшались, да еще и пришлось поучаствовать в чемпионском матче «Локомотива». Завершили сезон победой 6:0 над «СКА-Хабаровском», но финишировали лишь пятыми. Манчини ушел в сборную Италии, а «Зенит» возглавил Сергей Семак.

«Спартак» же весной не обыграл «Локомотив», потом четырежды выиграл, но из-за неудач в матчах с «Уралом» и «Ахматом» откатился на семь очков от лидера за три тура до конца. В последнем туре было еще одно разочарование – «Спартак» проиграл «Динамо» и лишился второго места, а потом и группового этапа Лиги чемпионов. В квалификации путь ему преградил ПАОК. Через два месяца Массимо Каррера был уволен из «Спартака».

У «Спартака» проблемы в обороне, у «Зенита» – в атаке. Изучаем тактику перед мегаматчем

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

4 комментария

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unreality
"Подкосила травма Александра Кокорина". Тогда подкосило то, что Манчини было уже плевать на Зенит ;)
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Antonio Gaudi
Высокомерие Глушакова это что-то конечно. Реакция такая, как будто он лично обыграл весь Зенит и делает это регулярно.
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interested
Теперь два дня москвичи будут напитываться злорадством и злобой.
+2
-2
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Никита Самарин
Гол Адриано действительно очень крут 🤩🤩🤩
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