«Рубин», похоже, не оставит Дзагоева. В клубе хвалят профессионализм, но мешают травмы

Хотя Рахимов за Алана.

По информации «Бизнес Online», «Рубин» не продлит контракт с Аланом Дзагоевым.

«Он не способен сыграть больше матча за три недели при не самом маленьком контракте. Все-таки травматизм Дзагоева никуда не делся после переезда в Казань», – пишет казанское издание.

Чем Дзагоев запомнился в «Рубине»?

В минувшем сезоне сыграл в 20 матчах и забил три гола. Лишь в четырех играх провел на поле все 90 минут. Из важных голов – пожалуй, победный в матче с «Нефтехимиком» осенью (открыл счет, закончили 2:0).

Дзагоев больше всех расстроился из-за ухода Леонида Слуцкого из «Рубина». Это было заметно еще в фильме казанской медиаслужбы о грустном для клуба 2022 году.

«Леонид Викторович – тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек, – говорил Алан. – Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать – это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода».

«Бизнес Online» отмечает: в отношении к делу к Дзагоеву вопросов нет.

«То, как тренируется и готовится к матчам Дзагоев – пример для подражания всем футболистам. Режим, тренировки, питание – все это у Алана на невероятном уровне, но мышечные повреждения повторяются и повторяются. Получив повреждение, игрок не работает с главной командой, то есть не участвует в тренировочном процессе. Как только восстановился и вышел на поле – все повторяется», – грустный инсайд.

Дзагоева хвалил и врач «Рубина» Михаил Бутовский: «Его можно назвать примером профессионализма в вопросах тренировочного процесса, восстановления, питания и всего остального. Он хочет продолжать свою карьеру! Каких‑то бесед с ним вести не надо, он сам может провести их с медицинским штабом. Помимо участия в общем тренировочном процессе, он занимается персональным тренингом.

У него есть программы по профилактике травматизма, вся его нагрузка рассчитана поминутно. Все максимально продумано по питанию. Он использует все необходимые витамины, биологически активные добавки, которые необходимы для поддержания его прекрасной физической формы. После долгого периода травматизма он, видимо, пересмотрел отношение к процессу. Сейчас его не нужно уговаривать, ничего объяснять».

Травмы мешали Дзагоеву всю карьеру

Травматичность Дзагоева навредила его карьере – вот здесь Денис Романцов грустил, что Алан так и не попробовал себя в Европе. В ЦСКА он очень часто вылетал из-за травм – таких повреждений минимум 15. Причем абсолютно разного характера.

Интересно, что подход Дзагоева действительно изменился. Отправной точкой называют 2019 год.

«Алан серьезно следит за своим режимом, особенно после серии травм. На время пандемии даже брал в аренду тренажер размером с полкомнаты, чтобы заниматься дома пилатесом. Осенью прошлого года в одном из проектов он детально рассказывал о своем питании. Я слушала, открыв рот. Алан говорил не какие-то общие вещи – понятно, что все спортсмены питаются плюс-минус одинаково полезно. Он перечислял конкретные продукты из своего рациона, говорил о калориях. Очень четко аргументировал, почему ест то и не ест другое.

Алан не просто глубоко погрузился в тему нутрициологии, а стал разбираться во всем, что касается восстановления после травм. Выстроил себе целую систему. Мне казалось, что я общаюсь с экспертом в области здорового образа жизни. Ежедневно он пьет около пяти литров воды: считает по пластиковым бутылкам, которые стоят дома. Не ложится спать позже одиннадцати вечера, ради этого выстроил режим. В Москве он был таким: завтрак, тренировка, обед, после которого ехал на пилатес. Дальше дорога домой, какие-то дела и сон», – рассказывала его пиар-менеджер Дарья Арсланова.

Похвалы от врачей «Рубина» – как раз туда же. О смене режима Дзагоева еще в 2019-м говорил Виктор Гончаренко. Жаль, что это не совсем помогает Алану играть без травм.

Что будет дальше?

«Мы общались с руководством еще до отпуска – мне сказали, что дадут ответ по поводу продления. Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал.

С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе он сказал об этом и руководству. Что будет дальше, мне неизвестно.

Этот сезон в «Рубине» – почти как два предыдущих сезона в ЦСКА по игровому времени. Если бы я уступал в чем-то, не успевал добегать или недорабатывал, я бы задумался. Но я этого даже близко не чувствую и намерен дальше играть», – комментирует ситуацию Алан.

Вариантом для Дзагоева называли «Аланию» – осетинский клуб активно собирал воспитанников местного футбола, но теперь Дзагоев вряд ли захочет играть в Первой лиге без гарантий повышения. А владикавказцы точно не могут их дать – их за последние несколько лет дважды не допустили до стыков из-за проблем со стадионом.

«Летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте. Не получилось, потому что сразу много агентов активизировалось. Не уверен, но, думаю, отчасти это так. Я и не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается», – говорил Дзагоев в декабре.

Где окажется уже почти 33-летний Дзагоев?

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Владимир Песня