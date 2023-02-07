Дзюба в «Локо» – почти решено. Остался лишь один нюанс

Смольников за компанию.

С помощью Артема Дзюбы от вылета будет спасаться не «Торпедо», а «Локомотив»

За вечер вторника этот вариант, который почти не обсуждали раньше, стал основным, а потом прилетело и подтверждение из московского клуба.

Что известно точно?

Как минимум – что контракт Артема Дзюбы с «Локомотивом» до конца сезона очень близок к подписанию.

Во вторник в 18:40 о том, что договоренность достигнута, сообщил инсайдер Иван Карпов. Одновременно речь идет и подписании защитника Игоря Смольникова. Уже через полчаса для «СЭ» все фактически подтвердил новый спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов .

Вот его полная цитата:

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.

Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем .

Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования».

Что пока неясно?

Условия, на которых будут подписаны контракты.

Иван Карпов сообщал, что оба игрока подпишут одинаковые контракты – по 2,5 млн рублей в месяц. Первоначально в его сообщении шла речь о том, что это сумма за весь срок четырехмесячного соглашения, но позже Карпов внес уточнение.

Кроме того, неясно, будут ли в контрактах опции, упоминающие следующий сезон : например, варианты гарантированного продления при какой-либо результативности или выполнении командной задачи.

Что за нюанс остался?

Медосмотр. Пока можно лишь додумывать, действительно ли в «Локомотиве» есть опасения по поводу здоровья Дзюбы и Смольникова, но спортивный директор Ульянов отдельно отметил, насколько это важно.

У «Локо» как раз только что был неприятный опыт, связанный с медицинскими тестами: клуб был намерен отдать форварда Вильзона Изидора в «Лион», но там все сорвалось на самом последнем этапе (говорят даже, что по вот такой глупости).

По сути, из-за этого у Дзюбы плюс один конкурент в нападении «Локо». Кроме того, атакующую линию в зимнее окно уже усилили переходами Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев».

Артему Дзюбе и Игорю Смольникову по 34 года – они даже родились в одном месяце, в августе 1988-го. Очевидно, что возрастных игроков будут проверять особенно тщательно.

В среду ждем финальных новостей о подписании.

Что думаете про усиление «Локомотива»?

Фото: РИА Новости/Владимир Песня; globallookpress.com/Edgar Breshchanov