ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Дзюба в «Локо» – почти решено. Остался лишь один нюанс

возможные трансферы
Артем Дзюба Артем Дзюба
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Игорь Смольников Игорь Смольников
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

Смольников за компанию.

С помощью Артема Дзюбы от вылета будет спасаться не «Торпедо», а «Локомотив»

За вечер вторника этот вариант, который почти не обсуждали раньше, стал основным, а потом прилетело и подтверждение из московского клуба.

Что известно точно?

Как минимум – что контракт Артема Дзюбы с «Локомотивом» до конца сезона очень близок к подписанию.

Во вторник в 18:40 о том, что договоренность достигнута, сообщил инсайдер Иван Карпов. Одновременно речь идет и подписании защитника Игоря Смольникова. Уже через полчаса для «СЭ» все фактически подтвердил новый спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Вот его полная цитата:

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.

Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.

Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования».

Что пока неясно?

Условия, на которых будут подписаны контракты.

Иван Карпов сообщал, что оба игрока подпишут одинаковые контракты – по 2,5 млн рублей в месяц. Первоначально в его сообщении шла речь о том, что это сумма за весь срок четырехмесячного соглашения, но позже Карпов внес уточнение.

Кроме того, неясно, будут ли в контрактах опции, упоминающие следующий сезон: например, варианты гарантированного продления при какой-либо результативности или выполнении командной задачи.

Что за нюанс остался?

Медосмотр. Пока можно лишь додумывать, действительно ли в «Локомотиве» есть опасения по поводу здоровья Дзюбы и Смольникова, но спортивный директор Ульянов отдельно отметил, насколько это важно.

У «Локо» как раз только что был неприятный опыт, связанный с медицинскими тестами: клуб был намерен отдать форварда Вильзона Изидора в «Лион», но там все сорвалось на самом последнем этапе (говорят даже, что по вот такой глупости).

По сути, из-за этого у Дзюбы плюс один конкурент в нападении «Локо». Кроме того, атакующую линию в зимнее окно уже усилили переходами Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев».

Артему Дзюбе и Игорю Смольникову по 34 года – они даже родились в одном месяце, в августе 1988-го. Очевидно, что возрастных игроков будут проверять особенно тщательно.

В среду ждем финальных новостей о подписании.

Что думаете про усиление «Локомотива»?

Фото: РИА Новости/Владимир Песня; globallookpress.com/Edgar Breshchanov

Дзюба в «Локо» – как вам?
1250 голосов
Отличный ход, поможет
36%
Локомотив
Не верю, что будет хорош
64%
Валерий Карпин

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Тюменский медвежонок
нормально вы сравнили Фарфана игрока уровня любого топ чемпионата и Дзюбу ахахахаха
Любого топ-чемпионата? Он к нам из Аль-Джазиры приехал и там не особо феерил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kamalov
Господи, до кому же интересен этот "футбол" в себе.
Ни тебе еврокубков, ни тебе топов, ни тебе развития..

Старые и молодые неликвиды играют кое как.
Какое же днище. Мрак.

*вангую минусов кучу, но это лишь подтвердит мои слова.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ну в принципе Локомотив может спастись теперь, но думаю, что при первых неудачах, появится тень Гамлета, это Слуцкого, так как Дзюба даст совет пригласить этого тренера.
Талалаев сумел отбиться от тени Гамлета, а вот Галактионов попал в трудное положение, опыта у него маловато в подковерных играх.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменский медвежонок
Ответ Фут.Боль
Про Фарфана нечто подобное писали, помню.Тот вообще из Аль-Джазиры пришёл. Зачем он нужен, он уже ничего не может, травмируется постоянно итд.
нормально вы сравнили Фарфана игрока уровня любого топ чемпионата и Дзюбу ахахахаха
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Сунчилиев
А оно Локомотиву надо? Особенно Смольников?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Camarão
В следующем сезоне локо поборется за титул. В лучшей лиге мира
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokovernic
В Локо теперь Игнатьев и Дзюба. Два героя российского футбола...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайра
так им и надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
napoli_14
Ответ xoms
Дзюба может и к месту будет, всё таки с ним в РПЛ веселее, а вот Смольников разочаровал, он уже уровень РПЛ , а как то пропихивается, видимо очень не хочет от куска пирога отходить, а мог бы и давно уже бутсы на гвоздь повесить, жадный зараза
Он еще в "Зените" в последние годы был не уровень РПЛ.
Но, как говорится. "сперва ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя" )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
napoli_14
Курс на омоложение состава.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хасан Акбаев
Ну, каким примером для молодёжи станет Дзюба , объяснять наверно не надо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Данилов
Ответ дикийоскар
Фанаты Локо: ок, гугл, куда сдавать Фан Айди?
Google: - Для того, чтобы сдать FAN-ID, необходимо его сперва получить. Вы уже получили FAN-ID?
Фанаты Локо: - Да, получили.
Google: - Ля ты крыса.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Плакса Джон ушел налево
Ответ Роман Смирнов
а где молодёжка локомотива?
в Ростове )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sancho81
Болельщики Локо - сочувствую. Держитесь.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xoms
Дзюба может и к месту будет, всё таки с ним в РПЛ веселее, а вот Смольников разочаровал, он уже уровень РПЛ , а как то пропихивается, видимо очень не хочет от куска пирога отходить, а мог бы и давно уже бутсы на гвоздь повесить, жадный зараза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Zorin
Все уже решили, что Локо пробил дно, но... снизу постучал Дзюба.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MyGerodot
Удачи ребятам и Локо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samarskij-kuzmich
Какой нюанс у Дзюбы? Включил в райдер костюм Дэдпула?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy93
Почему то кажется что баночек 3, а может и 5 положет и точно мертвым грузом не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
дикийоскар
Фанаты Локо: ок, гугл, куда сдавать Фан Айди?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Иванов
Ответ Фут.Боль
Миранчук, Пиняев, Глушенков,Жема.
Марадишвилли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Magmi
Фанаты Локо: выдыхают после всяких Кикнадзе и немцев. Новое руководство: вот вам Дзюба и Смольников, не благодарите
Про Фарфана нечто подобное писали, помню.Тот вообще из Аль-Джазиры пришёл. Зачем он нужен, он уже ничего не может, травмируется постоянно итд.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Levaevich
Зачем????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magmi
Фанаты Локо: выдыхают после всяких Кикнадзе и немцев.
Новое руководство: вот вам Дзюба и Смольников, не благодарите
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Heath Neumann
Кому навешивать? У нас с одного фланга Живоглядов навешивает закрытыми глазами, а слева Тикнизян особо такой опцией не пользуется)
Миранчук, Пиняев, Глушенков,Жема.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий