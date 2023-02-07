Изидор сможет сыграть за «Локо» в марте. В «Лионе» приняли старую травму за новое повреждение (ТАСС)
Вильсон Изидор может восстановиться от травмы к концу февраля.
Ранее нападающий «Локомотива» не прошел медосмотр в «Лионе» из-за повреждения связок колена, из-за чего аренда Изидора сорвалась. Сообщалось, что повреждение было получено в середине января. Нападающий прошел дополнительное обследование в Германии.
«Изидор вернулся в расположение «Локомотива» после медицинского обследования. Немецкие врачи изучили диагноз французских коллег и рекомендовали игроку придерживаться консервативного лечения, хотя он настаивал на вмешательстве. В «Лионе» же допустили ошибку, приняв застарелую травму за свежее повреждение.
Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля – начале марта», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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