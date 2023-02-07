Изидор сможет сыграть за «Локо» в марте. В «Лионе» приняли старую травму за новое повреждение (ТАСС)

Вильсон Изидор может восстановиться от травмы к концу февраля.

Ранее нападающий « » не прошел медосмотр в « » из-за повреждения связок колена, из-за чего аренда Изидора сорвалась. Сообщалось, что повреждение было получено в середине января. Нападающий прошел дополнительное обследование в Германии.

«Изидор вернулся в расположение «Локомотива» после медицинского обследования. Немецкие врачи изучили диагноз французских коллег и рекомендовали игроку придерживаться консервативного лечения, хотя он настаивал на вмешательстве. В «Лионе» же допустили ошибку, приняв застарелую травму за свежее повреждение.

Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля – начале марта», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Лион‎» отказался от Изидора и сослался на травму. Но есть и другие обстоятельства