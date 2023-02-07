Изидор сможет сыграть за «Локо» в марте. В «Лионе» приняли старую травму за новое повреждение (ТАСС)

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция травмы Вильзон Изидор ТАСС Футбол

Вильсон Изидор может восстановиться от травмы к концу февраля.

Ранее нападающий «Локомотива» не прошел медосмотр в «Лионе» из-за повреждения связок колена, из-за чего аренда Изидора сорвалась. Сообщалось, что повреждение было получено в середине января. Нападающий прошел дополнительное обследование в Германии.

«Изидор вернулся в расположение «Локомотива» после медицинского обследования. Немецкие врачи изучили диагноз французских коллег и рекомендовали игроку придерживаться консервативного лечения, хотя он настаивал на вмешательстве. В «Лионе» же допустили ошибку, приняв застарелую травму за свежее повреждение.

Изидор сможет играть за «Локомотив» в конце февраля – начале марта», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Лион‎» отказался от Изидора и сослался на травму. Но есть и другие обстоятельства

13 комментариев

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Павел Гребнев
Вроде новость была уже с подтверждением трансфера, а тут вон оно что - оказывается и не уехал никуда. Ну надеюсь для команды и самого Изидора к лучшему - покажет хороший уровень игры, принесет ещё пользы, и уедет за хорошие деньги в условный Дортмунд, а может и ещё куда повыше.
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kk.abb
Просто не захотели его не бесплатно брать и сослались на травму
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kk.abb
Ответ Арсений Хахатанов
Изи, Рифат, Фассон, прибавивший Игнатьев, Пиняев, Глушенков, Миранчук, Карпукас. Есть же с кем игру строить то теперь, не слабые игроки, пора выигрывать.
Игнатьев потолстел? Ни в чем другом кроме веса это днище прибавить уже не сможет никогда.
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Арсений Хахатанов
Изи, Рифат, Фассон, прибавивший Игнатьев, Пиняев, Глушенков, Миранчук, Карпукас. Есть же с кем игру строить то теперь, не слабые игроки, пора выигрывать.
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Novak
Очередная мутная история.
Сейчас как Тарасов операцию сам решит сделать, а в клубе потом будут говорить, что операция была не нужна).
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Mixos Demid
Перепутали все !!! Лохи !!!
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Сергей Сунчилиев
Возможно я эгоист, но я рад, что Изидор остался в Локомотиве
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Иван Колгашкин
Изидор светлый луч в Локомотиве в данный момент. Скорейшего выздоравления!
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градус ненависти
Если у него недолеченная травма, то какая разница старая она или новая? Игрок - хроник, поэтому и отказались
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Batitotti
Пришло усиление откуда не ждали
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Ираклий Керимов
Хорошая новость !
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Илюха аналитик
Только в марте?
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Бислан Наврузов
Бедолага не смог уйти
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