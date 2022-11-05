Испуг Чистякова против «Ахмата»: привез гол, чуть не привез пенальти, убрали с поля на 32-й минуте

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков наверняка захочет забыть матч против «Ахмата» (1:2).

Стал, вероятно, главным виновником ужасающего старта матча. Уже к 8-й минуте «Ахмат» вел 2:0.

«Зенит» пропустил уже на 1-й минуте. Тут вина Чистякова условна: сначала не остановил Лечи Садулаева в центре поля, затем не смог заблокировать его прострел. Шла 53-я секунда игры – это самый быстрый пропущенный мяч «Зенита» в РПЛ как минимум с 2008 года.

Перед первым голом игроки «Ахмата» даже столкнулись в штрафной «Зенита» – и все равно их не остановили.

Второй мяч влетел на 8-й минуте: Чистяков долго смотрел на мяч, ожидая, когда он докатится до защитника. Форвард «Ахмата» Мохамед Конате среагировал, влетел в стык, заблокировал передачу Чистякова и перекинул мяч через выскочившего из ворот Кержакова.

Реальный привоз.

«Зенит» пропустил дважды в первые 10 минут матча в РПЛ впервые с ноября 2010-го – тогда уступал «Сибири» 0:2 к 6-й минуте, но в итоге выиграл 5:2.

На 26-й минуте мяч попал в руку Чистякова, но видеоассистент на ВАР пенальти не усмотрел, как и Павел Кукуян в поле. По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, это ошибка: «Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начал делать движение руками в сторону мяча – мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки. Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка».

И уже на 32-й минуте Чистякова убрали с поля – на замену вышел Данил Круговой. «Мы держали в уме потенциальные перестроения, поэтому выпустили именно Кругового вместо Чистякова», – объяснил Сергей Семак после матча. По мнению тренера, защитник выглядел «не очень уверенно».

Фото: ФК Зенит