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Испуг Чистякова против «Ахмата»: привез гол, чуть не привез пенальти, убрали с поля на 32-й минуте

Ахмат Ахмат
Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
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Зенит Зенит
Футбол Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков наверняка захочет забыть матч против «Ахмата» (1:2).

Стал, вероятно, главным виновником ужасающего старта матча. Уже к 8-й минуте «Ахмат» вел 2:0.

«Зенит» пропустил уже на 1-й минуте. Тут вина Чистякова условна: сначала не остановил Лечи Садулаева в центре поля, затем не смог заблокировать его прострел. Шла 53-я секунда игры – это самый быстрый пропущенный мяч «Зенита» в РПЛ как минимум с 2008 года.

Перед первым голом игроки «Ахмата» даже столкнулись в штрафной «Зенита» – и все равно их не остановили.

Второй мяч влетел на 8-й минуте: Чистяков долго смотрел на мяч, ожидая, когда он докатится до защитника. Форвард «Ахмата» Мохамед Конате среагировал, влетел в стык, заблокировал передачу Чистякова и перекинул мяч через выскочившего из ворот Кержакова. 

Реальный привоз.

«Зенит» пропустил дважды в первые 10 минут матча в РПЛ впервые с ноября 2010-го – тогда уступал «Сибири» 0:2 к 6-й минуте, но в итоге выиграл 5:2.

На 26-й минуте мяч попал в руку Чистякова, но видеоассистент на ВАР пенальти не усмотрел, как и Павел Кукуян в поле. По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, это ошибка: «Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начал делать движение руками в сторону мяча – мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки. Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка».

И уже на 32-й минуте Чистякова убрали с поля – на замену вышел Данил Круговой. «Мы держали в уме потенциальные перестроения, поэтому выпустили именно Кругового вместо Чистякова», – объяснил Сергей Семак после матча. По мнению тренера, защитник выглядел «не очень уверенно». 

Зенит – Ахмат 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
5 ноября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Харин, 0:2 – Конате, 1:2 – 65 Мостовой.
ЗенитКержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ловрен, Чистяков (Круговой, 32), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос (Ерохин, 90), Вендел, Клаудиньо, Малком (Мантуан, 89), Сергеев (Кассьерра, 89).
АхматШелия, Быстров, Семенов, Швец, Богосовац, Тимофеев, Харин (Карапузов, 66), Камилов (Трошечкин, 56), Олейников (Журавлев, 78), Садулаев (Ильин, 56), Конате (Агаларов, 78).
Предупреждения:
Тимофеев (46), Дуглас Сантос (87).

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Фото: ФК Зенит

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