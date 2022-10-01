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Весь сезон «Локо» – в одной гифке. Крайне нелепо упал Тикнизян

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«Локомотив» снова проиграл – теперь дома «Уралу», получили 2:4.

Все пошло не так сразу: быстро пропустили, схватили удаление уже на 13-й минуте.

А в конце первого тайма приключилось еще и такое.

Наир Тикнизян вроде бы все контролировал у себя на фланге – но вдруг поскользнулся.

Игрок «Локомотива» сам выскользнул за пределы поля, никто другой в этом не участвовал. Хотя за бровкой легко вообразить невидимого соперника, который его потянул.

Но нет, «Локо» создает себе проблемы даже сам.

Так «Урал» забил второй мяч, момент в итоге реализовал Александр Юшин.

Во втором тайме в течение трех минут екатеринбуржцы добавили еще пару голов, а от позорного разгрома «Локо» ушел только в добавленное время.

Хотя сути это совсем не меняет: четвертое поражение подряд – и полный тлен.

Тренер «Локо» передал записку Баринову при 0:4 – как думаете, что в ней?

Локомотив – Урал 2:4 (0:2, 2:2)
Дата проведения
1 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Каштанов, 0:2 – 41 Юшин, 0:3 – 62 Ранджелович, 0:4 – 65 Мишкич, 1:4 – 90 Баринов, 2:4 – 90 Игнатьев.
ЛокомотивХудяков, Ненахов, Едвай, Магкеев (Мампасси, 70), Тикнизян, Миранчук (Баринов, 37), Керк (Митай, 46), Марадишвили (Игнатьев, 66), Карпукас, Изидор, Педриньо (Живоглядов, 66).
УралПомазун, Бевеев (Кулаков, 64), Иллой-Айет, Бегич, Гогличидзе, Газинский, Сиссе (Сунгатулин, 78), Мишкич, Юшин (Урунов, 71), Ранджелович (Железнов, 71), Каштанов (Влут, 64).
Предупреждения:
Бевеев (57), Сиссе (74).
Удаления:
Ненахов (13), Сунгатулин (88).
У «Локо» 4 поражения подряд и 12-е место в РПЛ. Что делать?
448 голосов
Увольнять тренеров
24%
Локомотив
Убирать руководство
57%
Локомотив
Ждать
19%
Локомотив

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