«Локомотив» снова проиграл – теперь дома «Уралу», получили 2:4.

Все пошло не так сразу: быстро пропустили, схватили удаление уже на 13-й минуте.

А в конце первого тайма приключилось еще и такое.

Наир Тикнизян вроде бы все контролировал у себя на фланге – но вдруг поскользнулся.

Игрок «Локомотива» сам выскользнул за пределы поля, никто другой в этом не участвовал. Хотя за бровкой легко вообразить невидимого соперника, который его потянул.

Но нет, «Локо» создает себе проблемы даже сам.

Так «Урал» забил второй мяч, момент в итоге реализовал Александр Юшин.

Во втором тайме в течение трех минут екатеринбуржцы добавили еще пару голов, а от позорного разгрома «Локо» ушел только в добавленное время.

Хотя сути это совсем не меняет: четвертое поражение подряд – и полный тлен.