«Локомотив» снова проиграл – теперь дома «Уралу», получили 2:4.
Все пошло не так сразу: быстро пропустили, схватили удаление уже на 13-й минуте.
А в конце первого тайма приключилось еще и такое.
Наир Тикнизян вроде бы все контролировал у себя на фланге – но вдруг поскользнулся.
Игрок «Локомотива» сам выскользнул за пределы поля, никто другой в этом не участвовал. Хотя за бровкой легко вообразить невидимого соперника, который его потянул.
Но нет, «Локо» создает себе проблемы даже сам.
Так «Урал» забил второй мяч, момент в итоге реализовал Александр Юшин.
Во втором тайме в течение трех минут екатеринбуржцы добавили еще пару голов, а от позорного разгрома «Локо» ушел только в добавленное время.
Хотя сути это совсем не меняет: четвертое поражение подряд – и полный тлен.
Тренер «Локо» передал записку Баринову при 0:4 – как думаете, что в ней?
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 0:1 – 7 Каштанов, 0:2 – 41 Юшин, 0:3 – 62 Ранджелович, 0:4 – 65 Мишкич, 1:4 – 90 Баринов, 2:4 – 90 Игнатьев.
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Локомотив –
Худяков, Ненахов, Едвай, Магкеев (Мампасси, 70), Тикнизян, Миранчук (Баринов, 37), Керк (Митай, 46), Марадишвили (Игнатьев, 66), Карпукас, Изидор, Педриньо (Живоглядов, 66).
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Урал –
Помазун, Бевеев (Кулаков, 64), Иллой-Айет, Бегич, Гогличидзе, Газинский, Сиссе (Сунгатулин, 78), Мишкич, Юшин (Урунов, 71), Ранджелович (Железнов, 71), Каштанов (Влут, 64).
- Удаления:
- Ненахов (13), Сунгатулин (88).
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