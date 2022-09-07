«Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве?» Агаларов мало играет в «Ахмате» – отец злится на Талалаева

В середине июля лучший бомбардир РПЛ-2021/22 Гамид Агаларов перешел из «Уфы» в «Ахмат». Выбор нестандартный, но логику понять можно – плацдарм в виде крепкого середняка сделал бы переход в топ-клуб РПЛ более гладким.

Впрочем, сейчас у Агаларова не получается и в Грозном. Забеспокоился даже его отец.

До перехода Талалаев хвалил Агаларова – и жаловался на плохую реализацию «Ахмата»

• Еще в прошлом году Талалаев выделял Агаларова. Вот что он говорил после матча «Ахмата» и «Уфы», в котором единственный гол забил Гамид:

«Исполнительское мастерство определяет все. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ… Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру… Как угодно. Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы. У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все».

• В начале июня Талалаев говорил в интервью «Матч ТВ», что переход Гамида будет сложно осуществить.

— На Агаларова есть у «Ахмата» шансы?

— Мало, потому что цена неподъемная. Мы присматривались к нападающему а-ля Кассьера, стоил намного меньше Агаларова. Не сложилось

Тогда же тренер «Ахмата» сказал про хромающую реализацию: «По числу голевых моментов «Ахмат» расположился сразу вслед за пятеркой ведущих клубов РПЛ. А вот реализация хромает, хуже только у «Спартака»: 19% по сравнению с нашими 20. Если улучшим этот аспект, шагнем намного дальше, чем сейчас, поскольку по качеству игры уже близки к максимуму. В принципе, 7-е – наше место: лучше выступить не могли, хуже не имели права».

• В середине июля, прямо перед стартом сезона, «Ахмат» и «Уфа» все-таки договорились. Плюс с прошлого сезона у грозненцев остался Конате, перед Агаларовым подписали Ильина. В атаке также может сыграть Трошечкин – его ставили нападающим весной.

В телеграм-канале Александра Дорского есть разбор трансфера – казалось, Гамид был правда необходим команде Андрея Талалаева.

«Ахмат» реализовал 36,9% явных моментов – хуже был только «Спартак» (32,2%). По разнице в качестве моментов и голах (без пенальти) – четырнадцатым, перед «Спартаком» и «Уфой». У Конате голами завершались 11% ударов, у Архипова и Себаи – меньше 6%.

Агаларов – ну, вы знаете, наоборот провел аномально позитивный сезон. 21% ударов – голевые. Лучше был только Кассьерра (23%), у которого все-таки были классные сезоны в «Аяксе-2».

66,6% реализованных явных моментов – лучше только Смолов (77,7%), у которого были топовые сезоны в «Краснодаре», – написал Дорский.

После трансфера Талалаев жаловался на скорость Гамида и только в Кубке дал ему сыграть 90 минут

• В августе Талалаева спросили о времени Агаларова в эфире программы «8-16» – там был нестандартный ответ про скорость. «У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому.

У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу», – сказал главный тренер грозненского клуба.

• Дорский подробно разобрал тезис Талалаева про скорость:

«Очень сдержанно отношусь к скоростным показателям в футболе. Например, максимальная скорость в том числе зависит от того, против кого играешь (поэтому в топы ЛЧ попадают защитники, игравшие на фланге Мбаппе). Плюс часто важна не максимальная скорость, а резкость и набор скорости на очень короткой дистанции, чтобы выиграть мяч.

Талалаев в любой команде ставит очень интенсивную игру – очевидно, физическая подготовка очень важна. Ну и если конкретно по «Ахмату».

Средняя скорость центральных защитников и Агаларова:

«Спартак»: Журавлев – 1,71 м/с, Семенов – 1,54, Агаларов – 1,69;

«Факел»: Журавлев – 1,86, Семенов – 1,73, Агаларов – 1,88;

«Сочи»: Журавлев – 1,78, Семенов – 1,55, Нижич – 1,70, Агаларов – 1,84.

«Зенит»: Журавлев – 1,82, Нижич – 1,65, Быстров – 1,85, Агаларов – 1,73.

Возможно, в тренировках – другие показатели, ориентируюсь на слова «в игре».

• Через пару недель (после матча с ЦСКА) Талалаева снова спросили об Агаларове: «С ним все нормально, он работает под нагрузками. Если будет забивать такие моменты, как в игре со «Спартаком», будет получать больше игрового времени. А вам не понравилось, как сегодня играл Конате?»

В Кубке России против «Оренбурга» (3:1) Агаларов сыграл первый полный матч за «Ахмат»: «Гамид отыграл 90 минут – это хорошо. Видно, что прибавляет физически, осталось немного адаптироваться к нашей работе».

«Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве?» Отец Гамида уже злится на Талалаева

• Окружение Агаларова явно не в восторге от ситуации. Недавно взорвался отец Гамида.

«Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат».

На тренировочных занятиях тренер говорит о том, что он выкладывается, к нему нет претензий, забивает, много двигается и выполняет то, что от него требуется. Почему не ставит – не знаю.

В такой ситуации, когда человек не играет долгое количество времени, он теряет игровой тонус. А он очень важен. Если какая‑то игра будет неудачной, то все будут говорить, что вот он… Игровой тонус очень важен для футболиста, но сейчас он теряется», – жаловался Руслан Агаларов в комментарии для «Матч ТВ».

• Со статистикой в «Ахмате» у Гамида и правда не очень: за 200 минут в Мир РПЛ Агаларов забил лишь один гол. В чемпионате нападающий пока не провел ни одного полного матча, а последние три игры и вовсе оставался на скамейке.

Всего Гамид набрал 4 удара (все – в двух стартовых турах, 3 – против «Спартака»), 2 передачи под удар (1 – тоже против «Спартака»), 14 касаний в штрафной (из них 9 – в первых двух турах).

Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Антон Денисов, Антон Денисов; vk.com/akhmatgrozny