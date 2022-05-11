Кто достоин прямого вылета из РПЛ? А кто пробьется через стыки? Отвечают авторы Sports.ru

А как думаете вы?

Российский сезон близок к завершению – в РПЛ и ФНЛ осталось по два тура. Кажется, сейчас – лучшее время для прогнозов на финишный отрезок.

Кто должен вылететь из РПЛ? Кто выберется из ФНЛ – лучшей лиги мира? На эти вопросы отвечают авторы футбольной редакции Sports.ru.

Со схемой входа и выхода из РПЛ в этом сезоне все еще неопределенность (разговоры о расширении до 18 клубов и моратории на вылет не стихают), но мы взяли стандартную систему: 16-я и 15-я команды РПЛ напрямую вылетают, а 14-я и 13-я играют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ.

Александр Дорский – вылетают «Уфа» и «Арсенал», «Рубин» – в проблемных стыках, в РПЛ хочется «Факел» (по правилам это невозможно)

За два тура до конца на вылет из РПЛ претендуют аж шесть команд – очень серьезная конкуренция.

Главный аутсайдер – конечно, «Арсенал». При вполне статусном составе туляки вообще не показывают осмысленной игры – вернувшегося Миодрага Божовича нужно благодарить только за камбэк в основу Кингса Кангва. Предпоследняя оборона лиги по качеству допущенных моментов, ни одной победы весной – заслуженное 16-е место и прямая путевка в ФНЛ.

«Уфа» после довольно бодрого финиша прошлого сезона с Алексеем Стукаловым в этом сезоне родила большую звезду (Гамида Агаларова), но разочаровала во всем остальном. Фактический шантаж от Шамиля Газизова, стадион «Нефтяник» с беговыми дорожками и стабильно некачественным искусственным газоном – в этом году у «Уфы» нет игровых аргументов, чтобы крыть очевидные структурные минусы.

По качеству игры «Рубин» не был лучше «Уфы». Даже до отъезда легионеров у команды Леонида Слуцкого была худшая оборона в лиге и 14-я атака (по качеству созданных моментов). Отправлю Казань в стыки с совершенно неясным итогом.

В моей таблице «Рубин» займет 14-е место, уступив «Химкам» по личным встречам (1:1, 2:3). В «Химках» трудно не симпатизировать Илье Кухарчуку, а вынос ЦСКА (4:2) на контратаках – одна из ярчайших вспышек второй части сезона. Но управленческий бардак заслуживает напряженной борьбы на финише.

«Урал» останется за счет перехода Игоря Шалимова на 4-4-1-1 и пяточек Вячеслава Подберезкина и Олега Шатова (с ним вроде бы все в порядке), «Нижний Новгород» – набрав очки с отпускным «Зенитом» в последнем туре.

«Оренбург» – явный лидер ФНЛ, который по спортивному принципу должен был играть в РПЛ уже в этом сезоне. На дистанции – самая сбалансированная команда лиги.

Мне очень хочется, чтобы вторым в ФНЛ стал «Факел». Мощная поддержка болельщиков, преимущество над «Торпедо» как по качеству созданных моментов, так и по качеству допущенных, интересный тренер Олег Василенко, заслуживший новый шанс в РПЛ (в 2013-м недолго работал с «Уралом»). Увы, даже при выходе «Факела» в РПЛ по спортивному принципу мы почти наверняка не увидим Воронеж в лиге из-за несоответствия стадиона.

«Торпедо» – история. Сильнее всего, смущает временное отсутствие своего стадиона. С другой стороны, команда Александра Бородюка потерпела всего 3 поражения (у «Балтики» – 7, у «Оренбурга» – 9), а по всем важнейшим продвинутым метрикам входит в топ-6 в ФНЛ. Так что прямой выход в РПЛ не будет случайностью.

Из-за недопуска «Факела» до РПЛ в стыках, вероятно, сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Весной «СКА-Хабаровск» почти не теряет очки дома (пять побед и ничья) – не удивлюсь, если «Рубин» там проиграет так, что в Казани уже будет не отыграться.

«Енисей» точно добавит в РПЛ свежести – буду за него болеть при любом сопернике в стыках.

Денис Романцов – и все равно «Алания»

Внизу РПЛ нет совсем бессмысленных команд (вроде Тамбова-2020), поэтому трудно кого-то выбрать. Хотелось бы, чтобы из ФНЛ выбрались «Оренбург», «Факел» и «Алания».

Нравится, что после вылетов «Оренбург» не разваливается, как «Ротор» или «Мордовия», а упрямо лезет назад. В прошлый раз (2018-2020) с «Оренбургом» на новый уровень вышли Федотов, Сутормин, Терехов, Деспот и Бегич. Интересно, кем удивят теперь.

Олег Василенко уже лет десять – со времен работы в дагестанском штабе Хиддинка – считается интересным и недооцененным тренером. На пороге 50-летия пора бы и проявить себя в РПЛ. Еще один аргумент в пользу «Факела» – отличная посещаемость в Воронеже, хотя после вылета из высшего дивизиона клуб побывал и во второй лиге, и в ЛФЛ.

Ну и «Алания». В годы изоляции, когда не будет особой разницы между вторым и двенадцатым местами, Премьер-лиге понадобятся клубы, которые покажут шоу, а не мучения за результат. Чем больше у нас будет команд вроде «Крыльев Советов» и «Алании», тем больше у РПЛ шансов не загнуться, а переродиться.

Максимилиан Алфимов (смотрит каждый тур ФНЛ) – топит за «Енисей» и «Факел», отправляет «Рубин» в лучшую лигу через стыки

Кажется, что «Арсенал» и «Уфа» – самые очевидные кандидаты на прямой вылет. Туляки и в прошлом сезоне были на грани, но их спасли проблемы с лицензированием команд ФНЛ. В «Арсенале» не сделали выводов – и теперь все сложнее.

Похожая история и у «Уфы» – спасение в последнем туре от прямого вылета в прошлом сезоне, отсутствие стыков. По словам Шамиля Газизова, теперь все даже хуже из-за отсутствия денег. Алексей Стукалов в первой части сезона пытался играть в более современный футбол, как это было в «Велесе», но весной уфимцы снова скатились в оборонительную и незрелищную игру. А еще стадион «Уфы» – это боль для РПЛ.

«Рубин» этого сезона – большой провал Леонида Слуцкого. Понятно, что казанцы едва ли не больше всех зависели от легионеров, но у «Рубина» все равно достойный состав как минимум для середины таблицы, и такую катастрофу и по игре, и по результату трудно объяснить одним лишь отъездом иностранцев. Так что вылет «Рубина» через стыки выглядит вполне заслуженно.

Самой симпатичной командой подземелья внезапно стал «Урал» – отказались от автобуса. Матчи команды Игоря Шалимова приятно смотреть не только благодаря Борису Аболину, но и благодаря стилю – такой «Урал» терять бы не хотелось.

Кажется, напрямую из ФНЛ выходят «Оренбург» и «Торпедо» – и это не самая приятная новость для РПЛ.

«Оренбург» немного ослаб по сравнению с прошлым сезоном, но класса игроков все равно хватило для выхода. Что будет в РПЛ – большой вопрос, зрелища уровня «Алании» мы точно не увидим. Аналогично и с «Торпедо» – несмотря на очень хороший подбор игроков, команда Бородюка терпит и играет от обороны (в этом сезоне девять побед со счетом 1:0).

В стыки забирается еще и хабаровский СКА – от них тоже не стоит ждать яркого атакующего футбола (но тут и состав попроще). К тому же у «Оренбурга» и СКА не самые приятные для трансляций стадионы РПЛ.

«Енисей» – единственная команда первой пятерки, которая действительно может удивить в РПЛ. До зимы красноярцы играли хоть и в атакующий, но немного бестолковый футбол, и могли проиграть кому угодно. Весной благодаря Вадиму Гаранину преобразились и в Кубке доказали, что вполне могут стильно разбирать клубы РПЛ.

У «Факела» тоже хороший подбор игроков, и футбол в Воронеже очень любят, и команда атакующая – но не хватает гибкости. И стадиона – пока что воронежцы без лицензии.

«Балтика» по всем метрикам одна из лучших команд лиги (например, по xPoints в разных источниках первая и третья), но очень невезучая. Здесь стадион ЧМ, прогрессирующие футболисты и перспективный Игнашевич-тренер. Если она заберется в стыки, точно создаст проблемы клубу РПЛ.

«Аланию» хотелось бы видеть в РПЛ ради Ростислава Солдатенко в центре поля, пресс-конференций Спартака Гогниева про автобус и хороводов при угловых – такая команда точно оживит лигу. Но из-за отсутствия стадиона это вряд ли не произойдет.

Ярослав Сусов – за молодость и частные деньги (поэтому выходит «Торпедо»)

Не думаю, что весной 2022-го в ФНЛ есть команды мощнее тех, кто стоит на вылет в РПЛ. Даже очень крепкий «Оренбург» по составу вряд ли превосходит «Арсенал» с Ткачевым, братьями Кангва и Чаушичем или «Урал» с Бикфалви. Сейчас в РПЛ нет откровенных аутсайдеров, поэтому вряд ли уместно желать кому-то вылета или подъема из ФНЛ только из-за стиля.

Но для турнира было бы здорово, если бы в РПЛ-2022/23 прорвались клубы со молодыми составами, большими удобными стадионами и частными деньгами. С новым огромным телеконтрактом от «Матч ТВ» даже самый слабый клуб получит около 300 миллионов рублей. На такие деньги живет большая часть клубов ФНЛ, так что это удвоение бюджета (или полная замена государственных денег).

Под такие критерии (минимум государственных денег и максимально молодой состав) отлично подходили бы «Алания» и «Велес». Но оба клуба в РПЛ не попадут. «Велес» не пройдет в стыки, «Алания» – лицензирование. У обоих нет подходящих стадионов.

Реальная борьба за РПЛ между «Оренбургом», «Торпедо», «Факелом» «СКА-Хабаровск», «Енисеем» и «Балтикой». И у каждого клуба чего-то не хватает: частных денег, стадиона, людей на нем или бодрого молодого состава.

Пусть в РПЛ заходят «Оренбург» (финансируется из госденег, но уже почти вышел, есть стадион и состав моложе, чем у «Факела») и «Торпедо» Романа Авдеева.

В нижней четверке частников нет: «Арсенал», «Уфа», «Урал» и «Химки» полностью или частично финансируются региональными бюджетами, фондами или компаниями с госучастием. Поэтому пусть вылетают те, у кого составы старше: «Арсенал» и «Уфа».

Артем Рыженко – винит в провале Тулы менеджмент и рассказывает интересную деталь про посещаемость «Уфы»

«Арсенал» – худший в РПЛ и по забитым, и по пропущенным голам. У руководства туляков было достаточно ресурсов даже для места в середине таблицы, но сначала они позвали Миодрага Божовича (в 2020-м фактически отправил в ФНЛ «Крылья Советов»), а затем подписали травматичного и немотивированного Деспотовича.

«Уфа» не сильно лучше «Арсенала» – а по победам даже хуже (4 против 5). Клуб ожесточенно бьется не только за РПЛ, но и за посещаемость – например, заполнить 7400 мест на «Ростов» помогли 1000 бесплатных билетов для фанатов «Амкала» (играли с молодежкой «Уфы» сразу после основы) и требование посетить матч РПЛ, чтобы попасть на игру блогеров.

У «Рубина» весной – две победы и два матча с шестью пропущенными мячами. Леонид Слуцкий и руководство клуба делают вид, что лучше быть не могло. Но почему-то «Урал», потерявший четырех игроков, в том числе капитана Дениса Кулакова, набирает очки, а «Рубин» опустил руки. Уверен, в стыках окажутся «Рубин» и «Химки» – в 29-м туре казанцы уступят «Уралу».

«Оренбург» уже практически в РПЛ. «Торпедо» круто ведет соцсети, имеет финансирование и стратегию развития аж до 2025 года. Кроме того, «Торпедо» в РПЛ – это братское дерби со «Спартаком» и историческое противостояние с «Локомотивом».

Из потенциальных участников стыков поболею за «Енисей». Этой весной Вадим Гаранин сделал заявку на то, чтобы стать новым Владимиром Федотовым.

Илья Васильев – «Рубин» и «Нижний Новгород» останутся через стыки

«Оренбург» точно заслужил повышение (второй сезон подряд в топ-2 по очкам и голам), а «Торпедо» реже остальных проигрывает. Скорее всего, «Факел» не пройдет лицензирование, поэтому фавориты за стыки – «СКА-Хабаровск» и «Енисей».

«Арсенал» – главный кандидат на вылет. Тула провалила главный отрезок в сезоне: проиграла «Ростову» (1:2), «Рубину» (1:0) и набрала всего два очка в играх с «Нижним» (2:2) и обновленным «Краснодаром» (1:1).

«Уфе» нужно набрать минимум четыре очка, чтобы оказаться в стыках (при равенстве «Урал» останется выше из-за двух побед в личных матчах). При этом нельзя забывать, что команда Стукалова – восьмая по ожидаемым очкам в РПЛ. Плюс играет против худших команд весны. Так что шанс на спасение все-таки остается.

В стыковой гонке поддержу «Урал» (подкупили последние матчи в атаку – нашим аутсайдерам этого не хватает).

«Нижний Новгород» и «Химки» отправятся в переходные матчи из-за сложного календаря или даже вылетят («Сочи» и «Зенит»/«Ростов» и «Спартак»). Бардак в управлении «Химками» вызывает дополнительную антипатию.

Прогноз: прямой вылет «Арсенала» и «Уфы» (нет шанса на ошибку) и переходные матчи для «Урала» и «Нижнего» («Рубин» вряд ли проиграет оба матча, а у «Химок» соперники чуть слабее, чем у «Нижнего Новгорода»), в которых они пройдут «СКА-Хабаровск» и «Енисей».

Глеб Чернявский – отправляет «Нижний» в стыки, ждет «Факел», потому что там играл Мукунку

Из РПЛ в стыки должны попасть «Нижний Новгород» и «Рубин». Я не особо понимаю, каким образом «Нижний Новгород» держится так высоко, но это недоразумение надо исправлять. Искусственные команды без традиций в РПЛ – для чего они вообще? Конечно, приятно видеть Сашу Кержакова главным тренером, но у команды ведь должно быть что-то еще. А этого чего-то еще не видно. Поэтому с чистой совестью отправляем «Нижний» в стыки.

Я всегда восторгался и обожал Лео Слуцкого, но его обиды на весь мир и вечные жалобы совсем расстроили. Считаю, что за это Слуцкий должен пройти испытание стыками. Потому что просто остаться в РПЛ – слишком жирно, вылететь напрямую – тоже слишком быстрое наказание.

Напрямую у меня вылетают «Уфа» и «Арсенал». Думаю, в Башкирии выполнили главную миссию в РПЛ: воспитали Агаларова. Теперь его можно дорого продать, а на эти деньги пожить хотя бы сезон в ФНЛ (смысла играть выше пока не вижу). И не надо даже ничего просить у губернатора!

Туле, кажется, давно нужно очищение. Перезапустятся и вернутся посильнее.

Вместо «Уфы» и «Арсенала» запускаем в РПЛ «Оренбург» и «Торпедо». Я не смотрю ФНЛ (только хайлайты «Спартака-2»), но «Оренбург» на первом месте, столько очков! Надеюсь, стадион не станет проблемой.

Ну и моя мечта – чтобы «Торпедо» вернулось в РПЛ всерьез и надолго. У команды есть традиции, огромная история, болельщики. Происходящее последние годы – огромное недоразумение. Надеюсь, выйдут теперь навсегда.

В стыки из ФНЛ отправляем «СКА-Хабаровск» и «Факел» (да, в обход правил).

Как же классно: только начались выходные, 12:00, а на Дальнем Востоке уже вовсю играют в футбол. И еще какой-нибудь скандал! Сразу получаешь эмоции на весь день. А в стыках СКА должен сыграть с Лео Слуцким.

В Воронеже очень хорошо ходят на футбол. Да и хочется какой-то новый клуб, но с именем и историей. А история у «Факела» есть – там целый сезон играл Мукунку.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Максим Богодвид; ФК «Торпедо Москва»