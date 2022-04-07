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У нового тренера «Локо» Хапова нет лицензии PRO, но теперь можно и так. Помогает замещение от РФС – что это?

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Хотят облегчить жизнь клубам.

«Локомотив» нашел нового главного тренера спустя месяц после отъезда Маркуса Гиздоля – им стал Заур Хапов.

Хапов работал с вратарями «Локо» с 2016-го, но зимой его отстранили от основы и перевели в селекционный отдел. Это не единственный удивительный фактор в назначении – у Хапова даже нет лицензии PRO.

Почему «Локо» выбрал Хапова?

После отъезда Гиздоля фактическим главным тренером «Локо» стал Марвин Комппер, но у немца тоже нет лицензии PRO. Последний месяц обязанности главного исполнял Дмитрий Лоськов. Также в штаб еще со времен Юрия Семина входил Олег Пашинин, у которого есть нужная лицензия.

Источник «Чемпионата» из клуба сообщал, что «из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому приняли решение не назначать кого-то из пары Лоськов – Пашинин, а остановиться на Хапове».

Похожие слова звучат и в заявлении гендиректора «Локо» Томаса Цорна: «У Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет осуществлять подготовку команды к матчам».

Напоминаем про лицензии

Для начала стоит вспомнить, как это все работает.

• Существует пять основных вида тренерских лицензий: D, C, B, A и PRO.

• B, A и PRO – уровень профи. Прежде чем получить лицензию уровня выше, необходимо год отработать с предыдущей. Если вы сдали экзамены на С, то сразу пойти на В нельзя – надо отработать год с С.

• Так же с остальными – вплоть до PRO, на котором разрешается тренировать в официальных матчах на высшем уровне.

Как Хапов будет работать без лицензии PRO?

Цорн раскрыл все секреты прямо сразу после объявления Хапова: «Сегодня РФС официально разрешил тренерам с лицензией «А-УЕФА» замещать должность главного тренера».

До 4 апреля 2022-го таких послаблений не было, поэтому показалось, что они приняты только ради «Локомотива» в ускоренном порядке. Это не так.

Официальная новость от РФС вообще сопровождается фото Александра Сторожука из «Краснодара» – как раз одного из тех клубов, которые потеряли иностранного главного тренера. Александр исполняет обязанности главного с самого рестарта сезона.

Более того, специально под «Локо» РФС не мог сделать исключение, потому что в штаб входил минимум один тренер с лицензией PRO.

Что за замещение?

Sports.ru связался со службой коммуникаций РФС для прояснения деталей решения.

РФС объяснил, что замещение – «исполнение всех обязанностей, вменяемых главному тренеру регламентами соревнований и другими нормативными документами».

Как все это работает? Иностранец принял решение воспользоваться опцией приостановки контракта до конца сезона – с этого момента клуб может заявлять уже находящегося в системе российского тренера, если тот обладает действующей лицензией категории PRO.

В качестве исключения до конца текущего сезона можно назначить и тренера с лицензией категории А. Под это разрешение и попал Хапов.

РФС подчеркивает, что формальное исполнение обязанностей в счет не идет. Союз будет следить за тем, чтобы заместитель не исполнял роль марионетки и управлял командой как главный тренер.

В регламенте РФС правило расписано нечетко, поэтому под него может попасть почти все. Штрафом наказывается «систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера лицом, не являющемся таковым, а равно действия клуба по систематическому представлению указанного лица как исполняющего обязанности главного тренера».

Раньше с лицензией было совсем жестко

И это не просто слова. РФС реально наказывал в таких случаях.

• В 2019-м первым громким прецедентом стал Мурад Мусаев. «Краснодар» тихо играл в Лиге Европы. Формально главным тренером значился Олег Фоменко – но рулил именно Мусаев: выходил к полю, подсказывал игрокам и давал интервью. УЕФА возмутился и оштрафовал клуб аж на 50 тысяч евро – а потом пошел с вопросами к РФС.

• После этого РФС стал внимательнее следить за действиями тренеров с лицензией А.

Осенью 2019-го попал Роман Шаронов из «Рубина». На старте сезона Шаронов давал рока в раздевалке и даже снимался в «КраСаве», а после заплатил штраф 200 тысяч рублей и пропал из информационного поля. Дальше с медиа общался номинальный исполняющий обязанности Эду Докампо.

• В марте 2022-го РФС оштрафовал на 500 тысяч «Енисей» за представление старшего тренера Вадима Гаранина в качестве исполняющего обязанности главного.

• Еще интереснее в этом сезоне было в «Ростове». До возвращения Валерия Карпина официальным главным числился Виталий Кафанов.

Кафанова назначили в октябре, через несколько недель после ухода Семина – в этот промежуток обязанности главного исполнял Заур Тедеев (естественно, без лицензии PRO). Во время матчей Кафанов вел себя как главный и даже подчеркивал свой статус в интервью, но, по информации Sports.ru, за тренировочный процесс «Ростова» отвечал Тедеев.

Зачем РФС придумал исключение?

РФС вынужден реагировать на разрешение со стороны УЕФА и ФИФА о возможности приостановки контрактов игроков и специалистов в одностороннем порядке до конца сезона.

Так чиновники облегчают возможные последствия потерь для клубов. При этом РФС отмечает, что выдача лицензий УЕФА продолжается в штатном режиме.

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы

Фото: ФК «Локомотив»

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