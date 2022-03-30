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Моральный камертон, Гомис – идиот, Роналду бы набили морду во дворе: ярчайшие панчи ТВ-карьеры Шмурнова

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Александр Шмурнов – пятый комментатор, который покинул «Матч ТВ» за год (это, кстати, не предел). 

«Официально завершил свои отношения с «Матч ТВ», – подтвердил Шмурнов в твиттере. – Символично, что в компанию, тогда «НТВ+», пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание». Ни Александр, ни канал о причинах расставания не рассказали. Будет ли журналист дальше работать на ТВ – тоже неизвестно

Шмурнов – точно один из самых обсуждаемых комментаторов. Он на спортивном телевидении еще со времен «НТВ-Плюс». Ниже его ярчайшие выступления – как во время репортажей, так и вне телетрансляций.

В сезоне-2012/13 «Спартак» в плей-офф квалификации ЛЧ встречался с «Фенербахче». Первый матч в Москве выиграли 2:1. Во втором додержали 1:1, а Шмурнов выдал один из самых эмоциональных репортажей в карьере. Весь нерв невозможно передать текстом (есть видео), но вот три ярких цитаты.

В последнем туре группового этапа ЛЧ сезона-2015/16 «Реал» вынес «Мальме» – 8:0. В той игре Роналду сделал покер, а Шмурнову почему-то не понравилось, что Криштиану отпраздновал один из голов слишком эмоционально.

В октябре 2018-го Шмурнов пообещал «отстраниться от футбола», если Кокорина и Мамаева не накажут за избиение людей.

Через несколько месяцев он развернуто объяснил свою позицию – очень эпатажно! Намекнул, что все же не уйдет с телевидения из-за Кокорина и Мамаева.

В ноябре 2020-го комментатор пришел в подкаст Глеба Чернявского, где назвал Иосифа Сталина людоедом.

Шмурнов очень любит французский футбол. Однажды он невероятно расстроился, что нападающий «Лиона» Бафетимби Гомис получил мяч, находясь во вне игры. «Шальке» в итоге выиграл 3:0, но «Лион» все равно вышел из группы.

В 2018-м Александр предложил главному тренеру «Лацио» Симоне Индзаги пройти тренерские курсы после того, как в матче с «Интером» он заменил форварда Чиро Иммобиле на защитника Жордана Лукаку. Через три года Симоне уйдет на повышение – в тот самый «Интер».

В сентябре 2020-го случился один из самых скандальных матчей в истории РПЛ. «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» 2:2, получив оба мяча со спорных пенальти. Шмурнов тот матч комментировал, а после него призвал «Спартак» сняться с чемпионата – еще до Леонида Федуна.

А еще Александр угрожал, что не подаст руки главному арбитру того матча Василию Казарцеву, который показал карточку Александру Соболеву за снятие футболки. Таким образом игрок почтил память мамы.

В сентябре 2021 года Шмурнов сорвался на Алексея Андронова из-за спора о возвращении на «весну-осень». Комментатор взорвался во время записи выпуска на ютуб-канал «Андронов vs Шмурнов»: кинул в коллегу кепку, сказав, что больше не будет участвовать в передаче. Но уже через неделю Шмурнов появился в новом выпуске – и да, Андронов там тоже был.

В апреле 2019-го комментатор очень болезненно реагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери. Восстановление памятника культуры продолжается до сих пор.

Во время Олимпиады-2020 в Токио Шмурнов раскритиковал корреспондента «Матч ТВ» Дмитрия Занина за слабую работу на Играх. Чуть позже Александр извинился.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов допустил несколько ошибок в домашнем матче группового этапа ЛЕ с «Лестером». Шмурнов был явно не в восторге.

Бонус от Романа Нагучева

Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Минус пять комментаторов за год – а кто же остался на канале?

Фото: instagram.com/ashmurnov

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