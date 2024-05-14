Как Гвардиол стал новым бомбардиром «Сити»

«Лучший вингер в мире» (с) Пеп

Тройка лучших бомбардиров «Сити» после мартовской паузы на сборные:

Фил Фоден – 8 голов;

Эрлинг Холанд – 7;

Йошко Гвардиол – 5.

Если не считать пенальти, то шока прибавится: по голам с игры Гвардиол обходит Холанда и уступает только Фодену.

Похождения хорвата удивили всех, в том числе Пепа, который наблюдает за Йошко на тренировках. По его словам, он ожидал от новичка голов, но максимум со стандартов. Гвардиол полезен и на них, но еще забивает в позиционных атаках – уникальный случай, он же вообще-то ЦЗ. Еще один сюрприз – важность этих голов. Йошко забил два победных, еще один раз вывел команду вперед, а недавно заработал пенальти, с которого «Сити» открыл счет.

Так как же он это делает?

Гвардиол – центральный защитник, но есть один нюанс: центрального защитника он не играет

Комментируя первый мяч Йошко в игре с «Фулхэмом», Пеп назвал хорвата лучшим вингером в мире. Шутки шутками, но именно амплуа подобрано правильно. Во второй половине сезона «Сити» не всегда может рассчитывать на профильных вингеров Доку и Грилиша: оба на травмах и не в той форме, которая нужна Пепу в важных матчах. Зато вдвоем в основе выходят Фоден и КДБ, предпочитающие открываться по центру.

В итоге в позиционных атаках левого вингера часто исполняет именно Гвардиол. Вот как это выглядит на практике. Сзади у «Сити» традиционная тройка из защитников, чуть выше – пара опорников, а впереди атакующая пятерка, в которой Гвардиол дает ширину слева:

Очевидно, что забить из последней линии куда проще, чем из первой, где у «Сити» расположены остальные защитники. При этом к новой роли Гвардиол долго привыкал. Первые шансы начал получать в начале года, но ужасно ими распоряжался. Иногда даже доводил Пепа до психоза.

Вот характерный эпизод из кубкового матча с «Тоттенхэмом». Йошко получил кучу свободы на фланге, но запустил навес куда-то на верхний ярус:

Реакция Пепа. Мягко говоря, опечален:

Если описывать роль, то фактически Гвардиол – новая интерпретация ложного ЦЗ, которого Пеп придумал в прошлом сезоне. Причем гораздо более радикальная. Играющие в этой роли Джон Стоунз и Мануэль Аканджи приучили, что поднимаются из первой линии во вторую – к Родри. Йошко же перескакивает класс экстерном и сразу оказывается в атаке.

Позиция, очевидно, помогает с голами, но не менее важно то, как Гвардиол интерпретирует задачи. Не просто дает ширину, а старается ротировать приемы: может подключиться в штрафную, уйти или отдать в середину и даже забежать за спину. Вероятно, помогают наблюдения за партнерами на тренировках. Йошко пытается подобрать индивидуальный подход к каждому.

Пока самый популярный прием – открывания в опорной, когда вместе с ним на фланге оказываются Грилиш или Доку. «Они любят собирать на себе двух-трех игроков. Соперники не оставляют их без подстраховки, поэтому пространство освобождается в опорной. Йошко остается без опеки и может показать свой талант. Пойду скажу ему, чтобы пробовал еще и еще», – объяснял Пеп.

Чуткость к качествам партнерам позволила хорвату как-то раз даже выйти один на один. Речь про зимний матч с «Кристал Пэлас», когда в нападении «Сити» вышел не Холанд, а оттягивающийся за мячом Альварес. Стянув на себя защитника, аргентинец раскрыл пространство для рывка.

Рядом с Альваресом в этот момент были Грилиш и Фоден, но в свободную зону ворвался именно Гвардиол:

Сравнение с другими ЦЗ отлично фиксирует нацеленность Йошко на атаку. Гвардиол с отрывом первый по касаниям в штрафной (отрыв – 17 пунктов), ударам (отрыв – в 10) и обводкам (отрыв – в 33).

Гвардиол – левша, но правая у него совсем не для ходьбы

Четыре гола из пяти Йошко забил с правой. Вообще-то она у него считается нерабочей. Но именно с правой Гвардиола чаще всего и пытается бить. Вот статистика только по матчам АПЛ:

Всего ударов – 30;

С правой – 15;

С левой – 8;

Головой – 6;

Плечом – 1.

Так что сами голы – не то, что залетело чисто на удачу. Правая у Гвардиола – совсем не для ходьбы. После голу «Реалу» хорват отмечал, что решился пробить с нерабочей, потому что перед этим плохо обработал мяч и не оставил себе других вариантов. Доверился правой просто потому, что может себе позволить.

Более осознанный выбор – голы «Лутону» и «Фулхэму». Оба раза Гвардиол подрабатывал себе мяч правой. Двуногость расширяет возможности: Йошко может не зацикливаться на фланге и кроссах (как мы поняли, не очень-то и умеет) и может спокойно смещаться в центр и бить из опорной.

Главный фанат защитника-амбидекстра – разумеется, Пеп. Когда в команде был Эмерик Лапорт, каталонец особенно отмечал важность левши. По словам Пепа, с ним проще разворачивать атаку и находить углы для передачи, которые неподвластны правше.

С Йошко в команде еще проще продвинуть мяч: соперник не понимает, какую сторону ему закрывать, партнеры могут рассчитывать на пас и в ноги, и на ход, а атака не теряет темп. Быстрее принимать решения помогает пластичность хорвата: может переложить мяч с одной ноги на другую и выбрать тот вариант, что оставил защитник.

«Обычно левши не любят использовать правую ногу. Она у них лишь для опоры. С Йошко все наоборот. Ему даже обрабатывать мяч комфортнее правой, чем левой. Благодаря этому у нас теперь еще один источник остроты в финальной трети», – восхищался Пеп.

Неужели у Гвардиолы нет к бомбардиру вопросов? Ну куда там: конечно, есть!

Разумеется, Пепу всегда мало.

Холанд пачками забивает, но после матчей узнает, что обязан прибавить в подыгрыше.

Де Брюйне раздает космические передачи, но вообще-то должен лучше удерживать мяч.

Родри здорово подключается к атакам, но о своих прямых обязанностях ему лучше не забывать.

Аналогичная история с Гвардиолом. Вот как Пеп спустил его на землю после дубля «Фулхэму»: «Мы только приветствуем голы, но это не его основная работа. Его главная задача – быть защитником, играть проще. Во втором тайме он потерял слишком много простых мячей, слишком часто ошибался в простых передачах».

Это не первый случай, когда Гвардиола публично отчитывает хорвата за потери. В середине кампании даже увел защитника на разговор, чтобы объяснить требования:

«Он сильно прибавил, но когда только приехал, у него были проблемы. Он терял слишком много мячей. Каждый раз пытался выкинули что-то особенное. Мы поговорили с ним, он понял, что для защитника главное не усложнять. Можно требовать креатива от атакующих игроков, но как защитник ты должен сохранять владение. Он усвоил урок».

Пока Гвардиол адаптировался к требованиям, его фланг регулярно проверяли соперники. В октябре аналитик The Athletic Джон Мюллер показал , что команды чаще всего нацеливаются именно на левый фланг «Сити». Потери Гвардиола не единственная причина акцента. Рядом с ним на фланге чаще всего стартовал Доку – своенравный вингер, который тоже много рискует с мячом. С ним настрадался не только Йошко, но и сверхнадежный обычно Натан Аке.

Можно даже предположить, что Пеп не просто так начал отправлять Гвардиола в атаку. Возможный мотив – избежать привозов и контратак из-за потерь в первой стадии розыгрыша. На это намекает и сравнение точности передач. У всех центральных защитников «Сити» она колеблется в районе 93-94%. У Гвардиола – чуть выше 88%.

Хорошая новость: обычно новички прибавляют в этом отношении спустя год после перехода к Пепу. Джек Грилиш, Рияд Марез, Жоау Канселу, Родри – каждому потребовался год, чтобы понять, насколько Пепа злят потери.

У Гвардиола есть подушка безопасности: забивая, хорват приближает «Сити» к титулам. А их Пеп любит так же сильно, как ненавидит контратаки.

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield, Alex Livesey, Catherine Ivill, Michael Regan