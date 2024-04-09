Дуэль Уокера и Винисиуса сорвалась. Как выкрутится Пеп?

Проблема для «Сити».

Не ждите Кайла Уокера сегодня на «Бернабеу». Защитник «Сити» травмировался в сборной и до сих пор не восстановился. Во вторник инсайдеры давали надежду, заметив Уокера на тренировочной базе – игрок занимался по индивидуальной программе. Надежда оказалась ложной – команда улетела в Мадрид без него.

Отсутствие Уокера в Испании вызывает беспокойство из-за Винисиуса. В прошлом сезоне бразилец забил в первом матче на «Бернабеу», но в ответном на «Этихад» растворился под опекой Кайла. Судя по словам Винисиуса, он жаждал реванша: не просто дежурно желал здоровья защитнику, но и рассчитывал, что сыграет против него вновь.

Как же Пепу быть теперь?

Прошлогодний матч на «Этихад» – один из худших в карьере Винисиуса. Вклад Уокера сравнили с забитым голом

Кайл – один из главных специалистов по сдерживанию 1-в-1. В недавнем интервью Рио Фердинанду рассказывал, что ненавидит играть против тех, кто смещается в середину и принимает мяч спиной к воротам – в эту категорию занес Самира Насри. Зато против скоростных, по его словам, просто обожает.

Физические данные Уокера – не единственная причина. Еще важен анализ, который Кайл проводит перед играми. С аналитиками «Сити» изучает не просто хайлайты соперников, а именно характерные детали в движении игроков. Например, у Килиана Мбаппе заметил такую фишку: француз старается максимально сбросить скорость у защитника, прежде чем врубить турбо и оторваться на последних метрах к воротам.

Анализ, помноженный на гены (Пеп даже благодарил родителей за Кайла), позволил Уокеру полностью потушить угрозу Винисиуса прошлой весной. Матч на« Этихаде» – один из худших для бразильца в сезоне-2022/23 (возможно, во всей карьере). Ключевые показатели – 1 удар по воротам и 0 успешных обводок.

В тот вечер «Сити» был лучше на всех уровнях, доминирование Уокера в индивидуальной дуэли было одним из факторов победы. Особенно запомнился отбор в первом тайме, когда Винисиус оторвался и готовился выйти один на один, прежде чем Уокер нагнал бразильца в штрафной. По мнению Стюарта Пирса, этот эпизод равен одному забитому голу в атаке.

Показательно, что на поздних стадиях ЛЧ Уокера задействовали только в матчах с «Мадридом». Настолько опасались Винисиуса, что Пеп на время отказался от схемы с четверкой ЦЗ, которая приносила успех весной. В других матчах качества Уокера не пригодились.

Тизером новой дуэли должна была стать недавняя игра между Англией и Бразилией на «Уэмбли». У парочки вновь получилось организовать эпизод на миллионы просмотров: Винисиус оторвался от защитников и даже покатил мимо вратаря, но Кайл за счет ускорения догнал мяч и прервал ему путь к воротам.

Спустя несколько минут Уокер травмировался.

Винисиус слегка поменял манеру, но все еще очень опасен на фланге

Важный штрих к сюжету: впервые в карьере Винисиус не исполняет классического вингера. В новой схеме Карло Анчелотти бразилец часто располагается в роли одного из форвардов.

Характерным получился недавний гол «Осасуне» в результате комбинации. «Мадрид» по привычке разыгрывал через левый край – основную зону Винисиуса в предыдущие годы. Но в данном случае без бразильца – в момент перепасовки Вини находился в штрафной и лишь отвлекал защитников.

Статистика отражает мини-эволюцию. В этом сезоне у Винисиуса рекордные показатели по ударам и xG за матч. Зато худшие по предударным действиям вследствие паса. Бразилец чаще завершает атаки, чем продюсирует их. Роль изменилась.

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При этом левый фланг – все еще любимая зона для Вини. Несмотря на смену ориентиров, бразильца постоянно тянет туда. Приносит пользу двух типов. Во-первых, в контратаках, когда крайний защитник соперника подключился вперед и оставил зону. Во-вторых, в индивидуальных дуэлях 1-в-1.

Лучший перфоманс Винисиуса в этом сезоне – домашняя игра с «Жироной» на «Бернабеу». Там уничтожал Яна Коуто в фирменной манере. Возможно, будь в соперниках Уокер, Винисиус бы почаще покидал фланг, но левый край для него – все равно основная зона.

Кто заменит Уокера у «Сити»? Возможно, сдерживать Винисиуса будет 19-летний тинейджер

Что может сделать Винисиус с правым флангом «Сити», когда там нет Уокера, мы увидели в сезоне-2021/22. Тогда Кайла подменял Фернандиньо. У бразильца есть опыт игры в защите, по сборной он тоже знаком с возможностями Винисиуса, но все равно дал легко себя обмануть. Винисиус наказал голом:

Естественно, в «Сити» не хотят повторения, но вариантов на замену Уокера слишком мало. Прямо сейчас у Пепа 5,5 здоровых защитников. Из уравнения можно смело вычеркивать Серджи Гомеса – испанцу не доверяют даже во второстепенных турнирах. Под большим вопросом участие Йошко Гвардиола – в последней игре в АПЛ заменился в перерыве.

От доступности хорвата зависит количество альтернатив. Если Гвардиол готов, их окажется две.

Первая опция – Рико Льюис. 19-летний тинейджер, который вытеснил из состава Жоау Канселу в прошлом сезоне. В последних матчах именно ему доверяют правый фланг. При этом лучшие качества Рико связаны с атакой – тут и выбор позиции, и открывания, и тонкие передачи партнерам. В защите Льюиса по-настоящему не проверяли. Наверняка можно сказать лишь про скорость – она у Рико совсем не выдающаяся.

Вторая опция – Мануэль Аканджи. Пеп высоко ценит швейцарца именно за скорость. Недавно выставлял его в роли центрального-центрального против «Ливерпуля» – под дуэль с быстрым Дарвином. Уокер тоже котирует: недавно объяснял, что без проблем подключается к атакам, если сзади страхует именно Аканджи, а не медленный Стоунз.

Дополнительный плюс Ману – опыт подобных вызовов. В прошлом сезоне Пеп доверил ему правый фланг против «Баварии». После игры объяснял, что Аканджи здорово сдерживает соперников 1-в-1 – пригодилось против Комана и Сане, которые по очереди заглядывали на его фланг.

Интересно, как выбор Пепа скажется на расположении «Сити» с мячом. Аканджи, как правило, остается в центре защиты, а вот Льюис смещается к Родри в опорную и действует как ложный фулбек.

Контратаки – масштабная проблема «Сити» перед игрой. Без Уокера она лишь усугубилась

Конкретный аспект, в котором Винисиус может порезвиться, – контратаки. В этом сезоне «Сити» сдерживает их категорически плохо. По пропущенным после контратак идут последними и в АПЛ (7 голов), и в Лиге чемпионов (4). После игры с «Кристал Пэлас», где снова пропустили, Пеп предупреждал, что «Мадрид» может наказать еще суровее.

Статистика отражает опасения. Контратаки – не единственная сила «Реала», но в этом аспекте они прекрасны. Силу характеризует количество быстрых атак, которые закончились либо касанием в штрафной, либо ударом. Среди команд, которые остались в розыгрыше, вот такой расклад:

«Мадрид» – 31

«Бавария» – 20

«Боруссия» – 18

«ПСЖ» – 16

«Арсенал», «Сити» – 13

«Барселона», «Атлетико» – 12

Важно, что проблемы у «Сити» возникают, даже когда Уокер на поле. Скорость Кайла – не превентивная мера, а скорее последнее препятствие. Иногда соперникам дают столько времени на разгон, что даже Уокер не может помочь. Как пример – зимняя игра с «Ньюкаслом», где из-под Кайла забили два мяча.

Беда в том, что после травмы Уокера проблема лишь усугубилась. На прошлой неделе «Сити» пропустил после контратаках в двух матчах подряд. Сначала – против «Астон Виллы». Затем – против «Кристал Пэлас». Скорости Кайла болезненно не хватало – от защитников отрывались нападающие-столбы.

Потенциально очень плохой расклад против Винисиуса: бразилец может наказать и на фланге, и рывком за спину.

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Juan Manuel Serrano Arce, Michael Regan, David Ramos