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Сон проходит путь Роналду: из вингера в форварда штрафной. Не скис без связки с Кейном

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Палагин – про главное преображение АПЛ. 

Прошлый сезон – низшая точка в английской карьере Сона. Антирекорд по голам в АПЛ в статусе игрока основы (10), финиш на восьмом месте, непопадание в еврокубки и провальный чемпионат мира со сборной. У кризиса было много веских причин, некоторые мы объясняли в этом тексте. Ключевые пункты: 

1. Сон растерял магию, которая позволяла ему много лет быть одним из лучших финишеров в футболе. Реализовывал моменты на уровне простых смертных; 

2. Привычка «Тоттенхэма» пропускать первым лишила Сона любимой игры на пространстве. Кореец не привык блистать против команд, которые закрываются; 

3. Система Антонио Конте не помогала. Сон не получал бонусных моментов из-за пассивной манеры итальянца. 

Летом кореец дал интервью, в котором раскрыл еще один ракурс: оказывается, Сон весь сезон играл с травмой, но решил никому об этом не рассказывать. «Мне следовало вынести это на публику, но да, я играл через боль. Это продолжалось 8-9 месяцев. Больше так не могу, поэтому сделаю операцию. Травма донимала меня в самых простых вещах: я не мог нормально отдать пас, просто развернуться к воротам. Каждое движение задействует мышцы кора, а именно там я чувствовал сильную боль. Мог играть максимум на 60 процентов», – признался игрок. 

С травмой Сон разобрался, но в августе ему подкинули новый вызов – клуб отпустил Харри Кейна. За последние пять лет англичанин забил больше 40% голов «Тоттенхэма» – ответственность пришлось распределить между всеми. Особое беспокойство было именно за корейца. С ним Кейн образовал турбосвязку. Именно Харри был главным ассистентом Сона в «Тоттенхэме». 

Спасательным кругом стал приход Энджа Постекоглу. Тренер был поклонником Сона до назначения в «Тоттенхэм» (Австралия и Корея часто играют между собой) и еще до ухода Кейна обратил внимание на популярность корейца в раздевалке. Уже тогда говорил, что видит его капитаном: «У него отличные лидерские качества – помогает опыт в сборной, где он давно лидер и икона нации. Он хорошо ладит со всеми и оказывает отличное влияние на команду. Пользуется огромным уважением среди игроков. Может вписаться в любую компанию». 

Слова Эндж сразу подкрепил делом: передал капитанскую повязку именно Сону. На этом сюжет не закончился. По признанию Постекоглу, именно Сон был одной из причин, почему клуб решил не покупать прямую замену Кейну. Так кореец унаследовал не только повязку, но и роль, которую Харри исполнял в команде. 

Хорошее отражение эволюции – тепловая карта ударов Сона. В этом сезоне у корейца рекорд по касаниям в штрафной. Это отражается и на моментах – картина типичного нападающего:  

Объясняя решение, Постекоглу даже сравнил Сона с Роналду – португалец тоже провел яркие годы на фланге, но ближе к 30 эволюционировал в форварда: «Не хочу, чтобы это звучало, будто я сравниваю их напрямую, но Криштиану прошел похожий путь. Начинал в «Манчестер Юнайтед» как вингер, потом превратился в нападающего. Мне всегда казалось, что Сонни может повторить траекторию: он здорово реализует моменты, здорово открывается и просто достаточно умен, чтобы играть центрфорварда».  

Вероятно, один из скрытых мотивов – компенсация качеств, которые у Сона стачиваются в силу возраста. По сравнению с первыми сезонами кореец гораздо реже идет в обводку и в целом хуже продвигается с мячом к воротам. Эффективность этих попыток тоже упала. Лепка из корейца форварда – логичный шаг, чтобы еще и продлить ему карьеру. 

Система, которую Постекоглу настраивает в «Тоттенхэме», сглаживает адаптацию. Сон забил уже восемь голов в АПЛ – в прошлом сезоне для этого потребовалось провести больше 30 матчей. Пока именно кореец – главный преследователь Эрлинга Холанда. Если не учитывать пенальти, Сон отстает от норвежца всего на один мяч. 

Так как футбол Энжа помогает конкретно? Во-первых, теперь «Тоттенхэм» играет в более разнообразной манере. Универсальности добавили короткие розыгрыши и прогресс в прессинге. Благодаря двум этим аспектам Сон получает бонусные моменты. Оцените: «шпоры» резко прибавили в давлении и теперь гораздо чаще продюсируют привозы соперников. Сон как нападающий выигрывает от этого больше остальных. 

Во-вторых, напористость Энджа: «Тоттенхэм» продолжает играть в свой футбол даже в самых суровых условиях. Отсюда – камбэки и независимость Сона от удобного режима или любимого напарника. 3 гола из 8 кореец забил, когда «шпоры» уступали в счете. Еще два – когда счет был равным. В общей сложности Сону ассистировали уже пять игроков. 

Новоиспеченный форвард отвечает взаимностью и здорово дополняет стиль Энджа. Постекоглу впечатлен работает корейца без мяча – считает его заводилой того самого прессинга: «В первую очередь он думает о команде и только потом о себе. Когда играет нападающего, то первым инициирует прессинг. Я знал, что это качество есть в нем. Здорово, что картинка, которая сложилась в голове, работает на деле». 

При Антонио Конте кореец намекал, что его не устраивает пассивность тренера – вспоминал о временах, когда работал с Рогером Шмидтом и Маурисио Почеттино, у которых прессинг – главная сила. При Эндже может разгуляться: именно Сон лидирует в АПЛ по дистанции, пройденной в прессинге на рывках. 

Ключевая фишка Сона в этой стадии – рывок к вратарю по траектории, которая перекрывает линию паса на защитника: 

Вторая деталь, дополняющая идеи Энджа – открывания за спину обороне. Они особенно помогают «шпорам» при коротких розыгрышах. Соперник вынужден учитывать скорость Сона и замедлять давление или идти всей командой в прессинг, рискуя напороться на рывок корейца. 

Третий компонент – связь Сона с Джеймсом Мэддисоном. Англичанин после трансфера в «Тоттенхэм» сказал, что хочет стать новым Кристианом Эриксеном: не сравнивал себя по уровню, а именно по манере. Сон помогает ему раскрыться – отвлекает оборону таким образом, чтобы Мэддисон мог блистать в любимой зоне десятки. 

Тактический кроссворд кореец решает по разному. Вот по вертикали – растягивает оборону так, чтобы Мэддисон получил пространство в опорной соперника: 

По горизонтали – блокирует пару центральных защитников, чтобы создать разрыв в обороне соперников. Мэддисон оголяет его либо через рывки, либо через проникающий пас. Джеймс может исполнить и то, и другое: 

Вероятно, следующей ступенью в эволюции станут оттяжки Сона в стиле Кейна. Кореец уже практикует их – не в каждом матче, но весьма своевременно и только когда требует ситуация. Например, когда Мэддисон опускается за мячом к защитникам, из-за чего чужая опорная пустует. Сон заполняет пустоту – несколько раз уже выводил партнером тонким пасом оттуда. По ходу сезона последим за развитием идеи. 

Даже без этого Сон уже олицетворяет изменения, которые произошли со всем «Тоттенхэмом». Многие игроки обучаются новым ролям, вся команда – новому стилю. Сон в этом процессе, пожалуй, ключевое звено. Он не только эволюционирует со всеми остальными, но еще и пытается заменить кучу голов, которую гарантировал Кейн при любом тренере. 

И пока нет повода говорить, что Сон не справляется.

«Тоттенхэм» Почеттино развалился после финала ЛЧ. Почему все закончилось так грустно?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling

11 комментариев

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King_X
Ответ Andy93
Жалко в топ-клуб так и не попадет. Хз почему условный Реал или Барса не заинтересовались им года 2-3 назад. Хорошая замена Бензема или Суаресу: по функционалу максимально близкий к ним вариант, и цена не должна особо кусаться (на фоне Кейна того же)
Может и интересовались
Но есть одна фамилия - Л Е В И
+13
-1
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Чёрный тюльпан
Ответ Gooner23
За него Леви запросил бы минимум 70 млн фунтов, особенно 2-3 года назад, когда он феерил с Кейном
70? Это для слишком наивных. Сон - это, наверное, лицо №1 на азиатском рынке среди спортсменов. Не зря же с ним модные дома и корпорации контакты рекламные заключают. Для Леви это был бы очередной повод срубить кэш с потенциального покупателя, причём он бы на переговоры целую кипу бумажек с исследованиями бы принёс, доказывающими эффективность имиджевых прав корейца. Тем более в Реале любят эти права за собой закреплять, поэтому цена бы там была не меньше 90-100 млн. За канадца Дэвида прошлым летом Лилль хотел 60, правда в евро (и это адекватный запрос).
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+3
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Andy93
Жалко в топ-клуб так и не попадет. Хз почему условный Реал или Барса не заинтересовались им года 2-3 назад. Хорошая замена Бензема или Суаресу: по функционалу максимально близкий к ним вариант, и цена не должна особо кусаться (на фоне Кейна того же)
+4
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Кенигсбергер
"Сон растерял магию, которая позволяла ему много лет быть одним из лучших финишеров в футболе. Реализовывал моменты на уровне простых смертных"
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"реализовывать моменты на уровне простых смертных" = "плохо реализовывать моменты".
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di Malkovich
Забавно, что из топ5 ассистентов Сона в команде никого не осталось, а Сон продолжает забивать.
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Английский_пациент
Спасибо за статью, очень нравится мне Сон , жаль не поиграл за топ клуб , уверен, не потерялся бы в Реале.

Иду сегодня на матч , будет репортаж в моем блоге
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ArnoNeputevy
Роналду никогда не был вингером. Вингер - обостряющий с фланга и пасующий игрок. Например, Доку - вингер. Роналду всегда был именно бомбардиром, заточенным под голы, - а его позиция - спрятался на фланге - была удобна для него. Ему было удобно вбегать вторым темпом, чтобы в штрафной уже был форвард, отвлекающий внимание защитников (Бензема, например). "Форвардом штрафной" Роналду тоже никогда не был - и не является. Форвард штрафной - это, например, Левандовский. Роналду всегда некомфортно было играть центрального нападающего. То, что он с возрастом стал с этим мириться, связано с потерей скорости и потерей выносливости. Пиковый Роналду много бегал - и на высокой скорости. Сейчас, и уже давно, он так не может. Сон совершенно на Роналду не похож - и сейчас ещё менее на него похож, чем был всегда. Сон сугубо коллективный игрок, который может и обострить, и обыграть, и отдать, и забить - но сам себя воспринимает именно как часть командного механизма. Роналду ярко выраженный эгоист и нарцисс. Автору лучше писать об автомобилях или политике: в футболе он ноль.
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BananaMantana
прикиньте ТТХ выиграет АПЛ на таком Соне и он получит заслуженный ЗА за это?)
он кстати есть у буков?
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Gooner23
Ответ Andy93
Жалко в топ-клуб так и не попадет. Хз почему условный Реал или Барса не заинтересовались им года 2-3 назад. Хорошая замена Бензема или Суаресу: по функционалу максимально близкий к ним вариант, и цена не должна особо кусаться (на фоне Кейна того же)
За него Леви запросил бы минимум 70 млн фунтов, особенно 2-3 года назад, когда он феерил с Кейном
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Фанат Доры Дуры
Ответ Andy93
Жалко в топ-клуб так и не попадет. Хз почему условный Реал или Барса не заинтересовались им года 2-3 назад. Хорошая замена Бензема или Суаресу: по функционалу максимально близкий к ним вариант, и цена не должна особо кусаться (на фоне Кейна того же)
Новости о интересе Реала были в 19 года и 22
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Andy93
Ответ Gooner23
За него Леви запросил бы минимум 70 млн фунтов, особенно 2-3 года назад, когда он феерил с Кейном
Копейки. 70 (и даже 80) фунтов за Сона явно лучше, чем 60 евро за Йовича в 2019.
А с учетом того, что из ТТХ в Реал люди переходили только суперуспешно, тем более можно было осилиить
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