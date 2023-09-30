Самый веселый опорник мира – в «Тоттенхэме». Дреды, спущенные гетры и О-Ч-Е-Н-Ь много финтов

Палагин – про игрока, которого невзлюбил Конте.

Рассуждая о трансфере Родри в «Ман Сити», Пеп Гвардиола однажды описал портрет классического опорника: «У него нет татуировок, в ушах никаких сережек. Даже прическа – ну, вылитый опорник. Таким он и должен быть. Посмотрите на Майкла Кэррика, на Бускетса – они такие же, как и Родри».

Испанец, вечно заправляющий футболку под шорты, согласился: «Если вам нравятся татуировки – никаких проблем. Делайте. Но да, лично я побаиваюсь набивать. Постоянно думаю: как это будет выглядеть, когда мне будет 60? Понимаю, что тут имел в виду Пеп. Опорник должен соблюдать инструкции, сохранять хладнокровие в любой ситуации. Возможно, еще это значит выглядеть нормально в глазах обычных людей».

Полная противоположность Родри – Ив Биссума из «Тоттенхэма». На голове – выкрашенные в синий цвет дреды. На ногах – спущенные к концу матча гетры (в начале – натянутые до колен). Под футболкой – вычурный баскетбольный рукав. Это тоже опорник, но по ощущениям классический разыгрывающий из НБА.

Еще одна вызывающая черта – техническая дерзость. Перед написанием текста пересмотрел все шесть матчей «Тоттенхэма» на старте АПЛ. Вот шорт-лист того, что Биссума умудрился сочинить:

● переступы а-ля молодой Криштиану;

● пас пяткой в чужой штрафной;

● прокидка между ног у лицевой соперника;

● ноу-лук пас на ход партнеру;

● чеканка на своей половине под давлением;

● психи одного бедняги из «Шеффилда» после того, как его снова сделал Биссума.

Яркость, отраженная в статистике, – дриблинг опорника «шпор». По успешным обводкам Биссума – второй во всей АПЛ. Оцените топ-10. Биссума окружают игроки, для которых обыгрыш – естественное продолжение атаки. Ив – единственный в списке опорник, но при этом эффективность его попыток зашкаливает. Учитывайте и риски, на которые он идет, – не менее важный фактор, чем частота.

Да, иногда Биссума откровенно заигрывается, но баланс все равно настроен на пользу для команды, чем на попадание в какой-нибудь хайлайт.

Пользу можно распределить на три категории. Во-первых, обводки Биссума – хороший инструмент для выхода со своей половины. В прошлом сезоне «шпоры» привезли девять мячей после высоких отборов соперника – больше, чем любая другая команда лиги. Тем не менее Эндж Постекоглу настаивает на коротких розыгрышах – по сравнению с эпохой Антонио Конте их стало даже больше (теперь вторые в АПЛ после «Брайтона»).

В процессе возможны ошибки: команда целиком привыкает к новому стилю, кто-то вообще – к новым ролям, к которым подталкивает тренер. Навыки Биссума сглаживают адаптацию и позволяют команде не теряться под давлением – помогает опыт, наработанный в «Брайтоне».

Во-вторых, обводки Биссума – фундамент для создания моментов. Не прямой вклад, но очень важный косвенный. Партнеры ценят и пользуются, как здесь, когда Ив оставил позади четырех соперников:

В-третьих, прямое участие в атаках. На примере ниже Биссума в одиночку прошел соперников и вывел себя на удар. Такое происходит реже, но все еще намного чаще, чем у классического опорника:

Важно добавить, что обводки не единственная фишка Биссума. Собрать на себя несколько игроков и отдать свободному партнеру – есть; показать в одну сторону, а уйти в другую – проще простого. Ничто из этого не попадает в статистику как удачный обыгрыш, но отлично дополняет портрет африканца, кумиром которого в детстве был Яя Туре (ну, еще бы с такой манерой!).

С передачами – то же самое. У Биссума нет закидушек в стиле Пирло или скрытых, как у Бускетса. Но Ив не игнорирует ключевой прием для опорника. Хорошо чувствует момент, когда соперник пошел на вратаря и оставил защитника свободным: Биссума опускается за мячом и отдает партнеру, который получил пространство для продвижения. Это уже стало классикой.

Значимость Биссума для «Тоттенхэма» фиксирует персональная опека по опорнику почти в каждой игре. Матч с «Ман Юнайтед» – приклеенный к ногам Бруну Фернандеш. Матч с «Борнмутом» – здоровенный Филип Биллинг. Матч с «Бернли» – доставучий Зеки Амдуни. Игра с «Арсеналом» – дисциплинированный Фабиу Виейра. Несмотря на такое внимание, Биссума все равно не терялся – например, уводил соперника подальше и создавал коридор для прохода партнеру.

Такое спокойствие Иву дарит союз с Постекоглу. Малиец испортил первое впечатление, опоздав на одну из стартовых тренировок, но после разговора с Энджем исправился. Сейчас олицетворяет новую эпоху, в которой нет места Пьеру-Эмилю Хейбьергу – опорнику, которого ценил и Жозе Моуринью, и Конте. На месте прилежного датчанина теперь играющий на нервах Биссума. С его слов, все благодаря Энджу:

«Как в жизни, так и в футболе я хочу получать удовольствие. Я абсолютно спокоен на поле и на 100% уверен в себе. Такой же и наш тренер – он очень расслаблен, никогда не давит на игроков. Гораздо больше открыт к нам – постоянно общается и доносит идеи. Для меня он почти как друг, можно сказать даже отец или дядя. Эндж здорово играет все эти роли. Волшебный человек и замечательный тренер».

Помимо свободы, Эндж заложил для игроков хорошую физическую базу. Австралиец уже называет «Тоттенхэм» самой выносливой командой лиги и даже не против, если к матчам будет добавляться по полчаса. Это помогает осваивать прессинг-стиль и выруливать по ходу игр: «шпоры» отыгрывались во всех матчах, в которых уступали в счете. Форма Биссума – возможно, итог этой летней работы.

Ее пик проявляется по оборонительным метрикам. Биссума – монстр, когда нужно отобрать мяч. Достает до него, даже когда соперник выставил корпус. Сейчас у Биссума лучший в карьере показатель дуэлей 1-в-1. Можно списать на малую выборку, но взрыв с приходом Постекоглу – точно не совпадение. Грэм Поттер, работавший с Биссума в «Брайтоне», рассказывал, что лучшие качества африканца раскрываются в команде, которая играет первым номером. При Конте о таком оставалось только мечтать.

Пока единственный ярко выраженный минус – потери концентрации. Биссума хорош, когда соперник идет на него с мячом. Когда нужно следить за ним, возникают проблемы. Об этом рассказывал еще Конте, при котором Биссума чаще выходил в тройке полузащитников: Антонио объяснял, что выставлять такого игрока в паре – риск, на который он просто не может пойти.

Похожую характеристику в свое время выдал и партнер Ива по «Брайтону» Гаэтан Бонг: «Он мог пройти на дриблинге пятерых игроков, но затем выключиться и упустить соперника, которого ему нужно отслеживать». Показательно, учитывая, что Биссума называл Бонга лучшим другом.

Недостаток неплохо дал о себе знать в первом тайме игры с «МЮ», когда Биссуму разрывал Бруну Фернандеш. В других матчах это тоже проявлялось, но лишь эпизодически. Причина – стиль, который минимизирует такие эпизоды. «Тоттенхэм» – одна из четырех команд в ведущих лигах, которая добавила больше 10% к владению. У соперников просто меньше возможностей надавить на слабое место опорника.

Отсюда же и ключевой вывод, объясняющий успех Биссума: если футбол Конте подсвечивал только его недостатки, то стиль Энджа дал пространство для самовыражения.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mike Hewitt; IMAGO/Kieran Cleeves/Global Look Press