7 комментариев

Хуанма Лильо не зря вернулся в Манчестер.

Ближайшие матчи «Манчестер Сити» пройдут без Гвардиолы: Пеп лег на операцию из-за болей в спине и будет восстанавливаться в Барселоне.

Скамейку доверят 57-летнему Хуану Мануэлю (или просто Хуанме) Лильо. Он не только помощник. Лильо – кумир Пепа и человек, серьезно повлиявший на формирование его стиля.

Их знакомству почти 30 лет. Лильо даже был последним тренером Гвардиолы-игрока. В середине нулевых каталонец заканчивал карьеру в мексиканском «Дорадос» и превратил финальное приключение в 6-месячные тренерские курсы: сыграв всего 10 матчей, Пеп днями и ночами обсуждал с Лильо футбол, тренировки и то, что будет дальше, вдалеке от расплавленного солнца Кульякана.

Пара воссоединилась в 2020-м, когда Лильо пришел в штаб «Сити» на место Микеля Артеты. После двух титулов и финала Лиги чемпионов Хуанма уехал в катарский «Аль-Садд», но этим летом Лильо позвали обратно. Гвардиола потерял двух ассистентов (Энцо Мареска принял вылетевший «Лестер», Родольфо Боррель стал спортивным директором «Остина») и нуждался в старом друге.

Пеп просто постучался в дверь Лильо. А спустя 14 лет обыграл 8:0

История знакомства Пепа и Лильо слишком хороша, чтобы надоесть.

«Он играл против моих команд раньше. И вот после матча «Барселоны» с моим «Овьедо» в 1996-м мне сообщили, что Пеп хочет представиться. Хотел бы я его видеть? Как я мог отказать игроку, которым восхищался? Он признался, что ему нравится мой стиль, мы поговорили. С тех пор мы всегда на связи», – вспоминал тот день Лильо.

Потом Хуанма бывал в гостях у Пепа, а их карьеры несколько раз пересекались.

Биограф Гвардиолы Гильем Балаге в книге Pep Guardiola: Another Way of Winning рассказывал, что связка Пепа и Лильо могла сложиться еще в 2003-м. Тогда на президентских выборах в «Барселоне» Пеп поддержал популярного среди городских элит Льюиса Бассата. Тот видел Гвардиолу спортивным директором, а тренером, в случае отказа Роналда Кумана, стал бы Хуанма.

Мексиканские дни Гвардиолы в интервью ESPN замечательно описал игравший за «Дорадос» уругваец Себастьян Абреу: «Пеп взглянул на нашу тренировку и бросился в раздевалку за ручкой с блокнотом. Он схватил Хуанму за руку и уселся рядом.

Так было каждый день – в понедельник, вторник, среду. Нам стало интересно.

Если я и выучил что-то за карьеру, так это то, что звезды похожи на губки. Я спросил: «А мне можно?» Пеп сказал: «Конечно». И вот я молча сидел. Пеп же: «Хорошо, Хуанма. Сегодня мы уменьшили пространство, три на три с одним запасным. Зачем?» Он хотел узнать цель каждой тренировки. Он понимал, что у Хуанмы никогда не бывает тренировок ради тренировок. А однажды Хуанма сказал мне: «Присмотрись к Пепу. Для этого парня границ не существует. Запомни это».

Позже Лильо неофициально помогал Гвардиоле в резерве «Барсы».

Но если Пеп коллекционирует элитные клубы, то по разъездам Хуанмы можно изучать географию.

Лильо из касты тренеров, которые процесс ставят выше результатов. Над такими часто насмехаются, а их принципиальность и репутация отсекают кучу возможностей и превращают карьеры в мозаику из благодарностей игроков, ссор с руководством, краткосрочных вспышек и хаотичных провалов. «Людям свойственно преклоняться перед тем, что хорошо закончилось, а не перед тем, что хорошо делалось. В то же время мы критикуем то, что плохо закончилось, а не то, что плохо делалось. К сожалению, медиа всегда идут этим путем», – сокрушался Лильо.

При этом у Лильо были успехи и в самом широком понимании. Он начал тренировать в 16, а к 29, выведя в Примеру «Саламанку», стал самым молодым тренером в истории высшего испанского дивизиона.

Джонатан Уилсон, ссылаясь на журнал для тренеров Training Fútbol, в монументальном труде Inverting The Pyramid пишет о Лильо как о популяризаторе схемы 4-2-3-1. Она в 90-е разлетелась по всем испанским лигам, а тестирование проходила в «Культураль Леонесе», который Лильо тренировал в сезоне-1991/92. «Моим намерением было высоко прессинговать. Это был самый симметричный способ играть с четырьмя нападающими. Большим преимуществом тут было то, что играть высоко могли и полузащита с защитой. От этого выигрывали все», – пояснял Хуанма.

Training Fútbol утверждал, что в «Саламанке» на систему Лильо поначалу реагировали так, «будто столкнулись лицом к лицу с динозавром».

Репутацию вундеркинда рассеяла серия увольнений из провинциальных испанских команд. Самую известную отставку в 2010-м спровоцировал Гвардиола: его «Барселона» разнесла «Альмерию» Лильо 8:0.

С тех пор Лильо работал в Ла Лиге только ассистентом – в «Севилье» Хорхе Сампаоли. Они познакомились через Гвардиолу, после победы на Копе-2015 со сборной Чили Сампаоли назвал Лильо гением: «Мы много разговариваем. Каждая беседа побуждает думать о футболе. Приятно слушать – и при этом учиться».

Лильо успел недолго поработать ассистентом Сампаоли в Чили, а позже они вдвоем отправились в «Севилью». Там их прозвали «Сампаолильо» – для испанских журналистов влияние Лильо было очевидно. «Севилья» настойчиво начинала атаки от своих ворот – это очень похоже на Лильо, который утверждал: «Я твердо уверен, что почти невозможно играть в хороший футбол без правильного старта от ворот».

Их «Севилья» обыграла «Реал», а Лильо даже получил шанс в плей-офф Лиги чемпионов: Сампаоли дисквалифицировали на 1/8 c «Лестером». «Севилья» выиграла 2:1.

Дальше были Колумбия, Япония (здесь исполнилась мечта тренировать Иньесту, но ничего хорошего из этого не вышло), Китай, Англия, Катар.

И снова Англия.

Лильо уравновешивает Пепа и раскрывает игроков. Взлет Канселу – его заслуга

«Я из тех парней, кто очень ярко выражает эмоции. Он же успокаивает меня. Вот бы он еще лучше говорил по-английски, чтобы обсуждать с игроками увиденное на поле», – так Пеп описывал влияние Лильо в 2021-м, в первый приход в «Сити».

Источники в клубе подтверждали: Хуанма сдерживает порывистый характер пылкого приятеля.

Но только этим его роль не ограничивается.

Пишущий о «Ман Сити» для The Athletic Сэм Ли приводил в пример тренировку перед первым полуфиналом ЛЧ-2022 против «Реала». Пеп отвел Лильо в сторону, и следующие 15 минут прошли в обсуждении: они обменивались идеями, подкрепляя слова жестами и нарисованными в воздухе фигурами. «Вот почему Гвардиола ценил Лильо. Он был его самым близким доверенным лицом в команде, с кем Пеп не боялся делиться мыслями», – заключил журналист.

Стиль Лильо ориентирован прежде всего на футболистов, и он даже принижает значимость тренера: «Футболист не бутылка, которую надо наполнить. Это пламя, которое следует разжечь». И еще: «Тренер не больше, чем помощник. Тренер должен быть как Бог: везде, но незримо. В лучшем случае он облегчает некоторые вещи. По-настоящему важны игроки. С хорошими футболистами все легче».

В Манчестере Хуанма особенно сблизился с Жоау Канселу и Коулом Палмером. Прошлый сезон у обоих получился смазанным – возможно, сказался отъезд Лильо в Катар. Этим летом 21-летний Палмер отпраздновал возвращение тренера голами в Суперкубках Англии и УЕФА.

Источники The Athletic подчеркивали вклад Лильо в недавнее перерождение Канселу. Португалец здорово освоил роль ложного фулбека с заходами в центр поля – могли пригодиться знания Хуанмы по игре с двумя опорниками.

После зимнего конфликта с Пепом карьеру Жоау в Манчестере уже вряд ли можно спасти, но минуты в предсезонке за «Сити» он все же получил.

Еще Лильо сдружился с Фернандиньо. Полузащитник называл испанца «самым южноамериканским европейцем».

Лильо был колумнистом The Athletic на ЧМ-2022. Признался в любви к сборным – потому что там меньше тренерского влияния (да!)

Во время ЧМ в Катаре на сайте The Athletic (нужна подписка) вышли две колонки Лильо (1, 2).

В первой он заявил, что футбол сборных ему ближе – там больше проявляется мастерство игроков.

• «Лучшие футболисты собираются вместе. Слава Богу, они не скованы всемогуществом тренера, потому что на это нет времени. Это прекрасно. У тренеров слишком много влияния. Мы говорим, что помогаем лучше понимать игру. Бред! Пусть игроки делают это по-своему».

• «На клубном уровне тренировки в Норвегии и Южной Африке ничем не отличаются. Все одинаковое. Хороших дриблеров не сыскать, приятель. Куда же они пропали? Ну хорошо, в Южной Америке еще можно наткнуться на техничного игрока, взращенного улицей, а не академией».

• «Везде два касания. Все тренируются так – а потом так и играют. И это говорю я, ярый сторонник таких методов и мышления! Я как сожалеющий отец».

• «Правду говорят: плохих игроков больше нет. Но нет и исключительных. Пытаясь убить скверных парней, мы пришили и хороших».

Во второй колонке Лильо указывал, что результаты затмевают самое важное, и продолжил тему не укладывающихся в рамки талантов.

• «Итак, если бы Коло-Муани забил тот гол, Месси уже был бы не так хорош? Со всеми его заслугами в футболе? Почему он обязан был выиграть Кубок мира, чтобы кто-то выдал ему сертификат с достижениями?»

• «Я не тот тренер, который обязывает играть в два касания. Я скорее объясняю преимущества такой игры. Обычно это означает, что вы играете быстрее, сопернику сложнее, они запаздывают в прессинг или вообще не идут. Тогда у игрока, получившего мяч, больше времени и пространства, он может принять решение в благоприятной обстановке.

А потом приходят Месси с Мбаппе и говорят: «Нет». Потому что самые чудесные действия от них требуют больше касаний. Они совершат столько, сколько потребуется. Иногда два, порой это три или восемь».

Как футбольный философ Лильо очень интересен и ярок – легко понять, почему Пеп так дорожит их связью.

Гвардиола бесконечно доверяет помощникам (давал Артете руководить командой против «Арсенала»). Одно из требований – готовность спорить

За время в «Сити» Гвардиола пропустил две игры: в 2018-м против «Лиона» в ЛЧ (дисквалификация) и со «Суиндоном» в Кубке Англии в 2022 году (ковид).

Против «Суиндона» (победа 4:1) команду вывел помощник Пепа Родольфо Боррель. Он так описывал вовлеченность Гвардиолы: «Мы всегда планируем игры вместе. И он сказал: «Слушай, делай так, как веришь и чувствуешь. Если я понадоблюсь, звони в любое время».

Более радикальный случай: в 2016-м Гвардиола на неделю уступил тренерскую роль Артете, проводившему первый сезон в «Сити»: «Он знал «Арсенал» гораздо лучше меня, он лишь два месяца назад закончил играть за них. Он знал, чего ждать от Венгера, и у меня правда не было сомнений. Я сказал игрокам: «На этой неделе Микель – главный». Это было логично», – объяснял Пеп.

«Сити» победил 2:1 с голами Сане и Стерлинга.

Еще Гвардиола не любит, когда с ним просто соглашаются – и этому полно доказательств.

«Пеп предпочитает, чтобы помощник был рядом и, подобрав нужный момент, сказал: «У нас проблемы. Ты босс, но посмотри, что происходит», – объяснял Доменек Торрент, бывший ассистент Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Сити».

«Лучшее в команде Пепа – это то, что они никогда не согласятся со сказанным просто для того, чтобы сделать его счастливее. Они всегда высказывают свое мнение. Задают вопросы, делятся идеями, помогают развить новые концепции. Финальное решение за ним, и он поступит так, как посчитает нужным, но прежде все это обсудят вдоль и поперек», – рассказывает Чики Бегиристайн в книге Pep’s City: The Making of a Superteam.

Бегиристайн лучше других знает, как Пеп привязан к людям. В 2008-м он был в офисе с Жоаном Лапортой и самим Гвардиолой, когда тот предупредил, что не возьмется тренировать «Барселону» без Торрента и аналитика Карлеса Планшара, помогавших ему в «Барселоне Б». Позже оба последовали за Пепом в Мюнхен и Манчестер.

В 2018-м союз Торрента и Гвардиолы распался: Доменек возобновил самостоятельную карьеру (до «Барселоны» тренировал в низших испанских дивизионах) и ушел в «Нью-Йорк Сити». «Я бы не хотел, чтобы вокруг меня были поддакивающие – и он никогда не был таким», – проводил старого приятеля Пеп.

В словах каталонца и его окружения повторяется один и тот же посыл. «Мне не нужны последователи, мне нужны лидеры. Люди, готовые взять на себя полную ответственность и способные думать», – рефлексировал Гвардиола.

Пеп поощряет индивидуальность и готов прислушиваться. В феврале 2019-го в матче с «Челси» тот же Планшар заметил, что Жоржиньо далеко выбрасывается и оставляет большое пространство перед защитой. Получив указание, команда надавила на эту зону, и все закончилось разгромом 6:0.

Как и Лильо, прежние помощники Пепа – Торрент, Артета – много индивидуально работали с футболистами. Общались, чтобы лучше донести генеральные идеи Гвардиолы.

«Это очень похоже на школу. Когда учитель спрашивает «Понятно?», никто не поднимает руку, чтобы не краснеть при других. Если игрок не понимает, ему легче спросить у тебя. Когда мы пришли в «Баварию», было много перемен. Не буду называть имен, но футболистам было гораздо комфортнее переговорить с ассистентом. Они подходили ко мне: «Я не понимаю этого. Я не знаю, делать вот это или это». И если знаешь, чего тут хочет Пеп, то можешь объяснить», – рассказывал Торрент в интервью The Athletic.

Не самая простая работа в мире, да?

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, imago sportfotodienst/Global Look Press; uds1923.comEast News/CORTESIA / NOTIMEX / Notimex via AFP, James Marsh / Backpage Images / DPPI, MARCA/SIPA; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Peter Powell – Pool