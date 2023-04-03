27 комментариев

Англия, Англия
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Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

Грэм Поттер Грэм Поттер
Тодд Боули Тодд Боули
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Колонка Вадима Лукомского. 

В случае Грэма Поттера главный вопрос не «почему уволили?», а «почему не уволили раньше?». Кажется, ответ – ключ к пониманию хаоса, который творится в клубе. 

Можно долго подбирать оправдания для Поттера. Часть из них звучит убедительно (примерный список тут), но они объясняют лишь то, почему в «Челси» любому было бы трудно реализовать себя полностью – конечно, некоторые пробуксовки были бы простительны. Ни разу не объясняют, почему клуб должен идти 11-м почти без намеков на четкий игровой рисунок. Это не пробуксовки, а дорога в бездну. 

И все же: у «Челси» были отрезки намного хуже, чем нынешний. Напротив, в марте был всплеск положительных результатов, а финальный для Поттера матч с «Астон Виллой» по качеству футбола уж точно лучше февральских ужасов. Так почему же именно сейчас? Да-да, освободился Юлиан Нагельсманн, но, кажется, у Тодда Боули был еще один сдерживающий фактор. 

Нынешний «Челси» устроен как финансовая пирамида. Пирамида ограничена количеством возможных вкладчиков и иллюзорной верой в то, что все работает и будет дальше работать. «Челси» ограничен количеством новичков, которых можно выпускать на поле (хотя Боули доводилось подвергать эту прописную истину сомнению), и верой в трансферы как решение всех проблем.

Всем становится очевидно, что у «Челси» глубокий игровой кризис, футболисты плохо сочетаются и уж точно не сочетаются все вместе, а тут в ответ прилетает аналог свежей выплаты вкладчикам (болельщикам в случае «Челси») – Энцо Фернандес (Рахим Стерлинг/Уэс Фофана/Михаил Мудрик), который вот уж точно решит все проблемы. На самом деле нет (и даже в теории такого игрока не существует), но, как и в случае с пирамидой, людей можно весьма долгое время кормить иллюзией, что это так работает. Подменять сомнения захватывающим чувством новизны – осязаемым выигрышем в моменте, который отвлекает от разумных назревших вопросов. Ничего, кроме этого чувства, менеджмент Боули пока не предложил. 

Поэтому уволить Поттера для Боули не только управленческое решение, но и признание, что его хитроумный план с молодыми, перспективными игроками и долгосрочными планами может оказаться карточным домиком.

Контракты многих новичков держатся на тех же постулатах, что и тренерский контракт Поттера. На принципе, что можно переплачивать за потенциал, мысленно пересчитывая все суммы на срок контракта, чтобы получалось не так страшно. Поттера брали на 5 лет (огромный срок для тренера), а теперь вынуждены были договариваться о «плавном увольнении», чтобы не платить дикие 50 млн компенсации (вероятно, заплатят не полностью и поэтапно, но все равно круглую сумму).

Из новичков под категорию «6+ лет» (иногда доходит до 8,5) подходят Энцо Фернандес, Уэс Фофана, Михаил Мудрик, Марк Кукурелья, Бенуа Бадиашиль, Дэвид Датро Фофана, Нони Мадуэке и Карни Чуквуэмека. Теперь из активов, которые «защищены» на долгие годы, которым теперь не нужно будет повышать зарплату после очередных подвигов и которых можно в любой момент продать, оставшись в плюсе, они превращаются в пассивы, за которых явно переплатили. Не все, но теперь Боули приходится принять, что такой сценарий возможен и даже вероятен. 

Это не защита фундамента долгосрочного проекта, а переплата за потенциал, который еще нужно реализовать. Вероятность реализации потенциала в каждом случае разная. Токсичная среда в клубе дополнительно ее снижает, а вероятность того, что во всех случаях получится, стремится к нулю.

Увы, именно на этом базировался редкий позитивный сценарий развития проекта Боули. Только в такой конфигурации пазл складывается – как бы закупились за два окна на годы вперед, а дальше верят в тренера, игроков, процесс.

Другие клубы так не делают. Они понимают, что даже самое рациональное поведение на рынке не избавляет от ошибок. Нужно контролировать их частоту и своевременно реагировать. «Челси» лишил себя этой возможности. Управление футбольным клубом – менеджмент рисков, а не слепая вера в собственную непогрешимость или даже американскую исключительность. 

Эталонный ход Боули – предложение проводить матч всех звезд в АПЛ. Во-первых, милая уверенность, что такую простую штуку никто раньше не продвигал. Во-вторых, наивная вера, что достаточно просто скопировать американский подход – и все заработает. В-третьих, поверхностное понимание того, что делает американские лиги успешными. Например, тот же уик-энд всех звезд теряет, а не приобретает в аудитории с 1980-х (скорее приятный рудимент, а не фундамент для прорыва).

Это поверхностное предложение, которое может на ходу генерировать любой болельщик, но никак не то, что предложил бы настоящий топ-менеджер из НБА. Боули – болельщик (даже болельщик-новичок, если говорить о футболе), который верит, что он топ-менеджер. В этом главная проблема «Челси».

Сейчас клуб лучше всех олицетворяют два человека – вернее их истории. Пьер-Эмерик Обамеянг и Пол Уинстенли.

Обамеянг пришел в самом конце летнего окна, воссоединился с Томасом Тухелем на пару тренировок, в шоке наблюдал за увольнением немца, который пару дней назад толкал его к переходу в клуб, а к зиме оказался настолько ненужным, что не попал в заявку на плей-офф ЛЧ.

Уинстэнли пришел в ноябре из «Брайтона», где выступал в роли трансферного гуру для Поттера (знает его нужды, тактическую систему и метко попадал с новичками в середняке). Он отработал одно окно, которое кажется сейчас провальным (хотя поведение «Челси» почти не изменилось относительно летнего, что ставит вопрос, как сильно Пол влиял), а уже в апреле он активно участвует в решении уволить Поттера. The Telegraph пишет, что инициаторы – Уинстэнли и Лоренс Стюарт (второй спортивный директор – да, у «Челси» есть такой!).

«Челси» запускает новый долгосрочный проект каждые полгода и думает, что наша память каждый раз обнуляется. К счастью, это не так работает, особенно когда под носом совсем комичные доказательства непоследовательности.

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; East News/David Klein/CSM via ZUMA Press Wire, GLYN KIRK / AFP; Gettyimages.ru/Mark Thompson

27 комментариев

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Dm Kznts
почему тогда амёбе контракт на 5 лет дали с громадной личкой?
это именно управленческий косяк боули
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Николай Коровин
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Боули в Челси как плохой генменеджер в клубе нхл или нба. Четкой стратегии нет, тренера не пойми откуда взяли и дико переплатили, игроков накупили на годы вперёд. Раньше в нхл была такая фишка, когда игрокам выписывали длиннющие контракты лет на 13-14, чтобы зарплату на весь срок «размазать» и чтобы в среднем платить пришлось не так много (кто знает, понимает, о чем я), но потом эту лавочку прикрыли, когда таких контрактов стало очень много. Боули напоминает это время своими решениями, только вот за океаном есть потолок зарплат. Нельзя тупо перенести ту модель на европейский футбол. Нельзя дилетанту управлять футбольным клубом в Европе
А каким образом прикрыли эту лавочку? Просто я не в курсе
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Russian Horse
Абсолютно не жалко этот синий пузырь, больше никаких эмоций, кроме насмешки, после той клоунады с участием британских властей он не вызывает
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Dm Kznts
я всегда был уверен что самым худшим управленцем в футбольных делах был вудварт.
аннет, боули его переплюнул.
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Биограф Венгера
Так то может быть и так, но все же я думаю никто не думал что Поттер настолько поплывет. Взять даже двух тренеров которыми Боули явно вдохновлялся - Клопп и Артета, поскольку оба работают с американцами. И немцу и испанцу дали долгосрочный проект, но и того и другого пнули бы точно так же если бы они как и Поттер упорно отказывались бы подстраиваться под обстоятельства. Клопп в первы свой сезон дошел до финала ЛЕ играя совершенно не в свой футбол. Артета из-за ковидного кризиса и вовсе играл в антифутбол по своим понятиям, но только это могло тогда дать результат, в итоге он 2 трофея взял.
Поттер же не смог ни свой футбол поставить, ни адаптироваться и хотя бы поставить качественный бей-беги. У Челси вполне рабочий состав на 6-7е место даже если нет хорошей формы, а не 12 где зона вылета ближе ЛЧ. Отговорки о том что ну вот мол потерпеть а потом как пойдет не работают нигде, даже вне футбола - каждый совет директоров и владелец будет требовать подстраиваться под краткосрочные приоритеты, это абсолютно нормально.
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Гол в девятину
Слишком сложное объяснение ради кликов.Вадим никогда не пишет про такие простые вещи как психология и личностные качества тренера.В реальности все проще: Боули давным давно понял, что Поттер амеба с нулевой харизмой и отрицательными лидерскими качествами.Просто Флик и Нагельсман были заняты.

Амеба до того "дотренировала", что уже даже Рис Джеймс с его железными нервами потерял уверенность и начал обрезаться.Что должен был делать Уинстэнли, если он видит поголвную деградацию всех игроков? По началу и Фернандес с Феликсом разрывали и Мудрик с Маудэке хорошо выходили.Но если вокруг тебя душный тренер создает унылое болото, то о каком прогрессе может вообще идти речь?

Боули не дурак и больше не будет назначать тренера, имя которого футболистам приходится гуглить.В этом была главная пробелма.Ноунейм омежка это сразу суши весла в большом клубе.Такого человека никто всерьез не будет воспринимать.

Какой бы не был состав по мнению журналистов и прочих, но он в миллион раз лучше, чем у соседей по таблице Астон Виллы, Фулхэма, Брентфорда.
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Евгений Потудинский
У Челси полно качественных игроков. Думаю что при наличии хорошего тренера команда заиграет. А говорить что тот же Энцо провальный трансфер неправильно. Мудрик? А кто кроме Феликса в атаке Челси играет ярко?! Никто! У команды нет системы!! А игры в атаке нет со времён Сарри, это точно. При Тухеле была тактически грамотная команда, но это не была яркая атакующяя игра, как у того же Сити или Арсенала сейчас. Непонятно почему сидели Мадуэке и Фофана, ребята небоятся идти в обводку и бить, есть скорость. Вообщем вопросов полно... Все кто пришёл в Челси из атакующих игроков сникли и это наталкиввет на вопрос может дело не в игроках? Нужен тренер который будет играть в атаку и главное не просто во владение.
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Акира_1
Вообщем отличное пособие как дилетант может уничтожить готовый бизнес, который строили другие люди. Боэли уже натворил столько бреда, что сложно представить возвращение Челси на вершину футбола ближайшие сезоны: слив Тухеля, уходы прежних ключевых лиц, покупка кучи дорого шлака ( кроме Энцо), политический трансфер Мудрика, вероятный уход Маунта и Ковы и вишенка в лице 50 лямов за физрука из Брайтона. А прошёл всего сезон. Браво. 🤭
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Serega Fart
А то когда наняли Поттера не было опрометчивым, еще и крохобор во главе, может там сходу отмыв бабла через Поттера прошел
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Syndycate
Главная проблема - Боули, а еще вода мокрая, а огонь горячий)
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Кавабунга Шреддоголовый
Боули в Челси как плохой генменеджер в клубе нхл или нба. Четкой стратегии нет, тренера не пойми откуда взяли и дико переплатили, игроков накупили на годы вперёд.
Раньше в нхл была такая фишка, когда игрокам выписывали длиннющие контракты лет на 13-14, чтобы зарплату на весь срок «размазать» и чтобы в среднем платить пришлось не так много (кто знает, понимает, о чем я), но потом эту лавочку прикрыли, когда таких контрактов стало очень много. Боули напоминает это время своими решениями, только вот за океаном есть потолок зарплат. Нельзя тупо перенести ту модель на европейский футбол. Нельзя дилетанту управлять футбольным клубом в Европе
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MstAndreev
Подождите. Но как же классический спортсовский либертарианский подход. Ведь частная собственность. Хозяин-барин. За свои деньги чего хочет, то и делает. Ммм?)
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Wekil Halylow
Ответ Вадим Лукомский
Ну это было бы ужасно для клуба – то есть вполне в духе Боули. Жду предложения ))
Вадим ты мог бы тренироват команду?
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just man
Это увольнение будет хоть сколько-то логично, если сейчас подпишут Нагельсмана. А так сочувствую болельщикам Челси, с таким менеджментом перспективы не радужные
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Stasinho7
Ответ felipe89
До сих пор удивляет не отставка, а то, как можно было дать зарплату 13,5 млн., человеку который ни разу не работал в топ-клубе, и не брал больших трофеев (кубок Швеции не в счет). Для примера: у Жозе Моуринью, сейчас зарплата, в Роме - 9 млн. Так у него трофеев вагон, с Челси, в том числе. Агент Поттера, конечно гений. Ну и Боули молодец - зачем давать контракт на пять лет?
Они похожу верят до сих пор в монебол в футболе. И что тренер без звёзд будет лучше тренировать любых игроков
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Stasinho7
Интересный слух, что его же спортдир из Брайтона ратовал за увольнение Поттера. Спасибо за это предположение
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Dilshod Kasimov
Ответ felipe89
До сих пор удивляет не отставка, а то, как можно было дать зарплату 13,5 млн., человеку который ни разу не работал в топ-клубе, и не брал больших трофеев (кубок Швеции не в счет). Для примера: у Жозе Моуринью, сейчас зарплата, в Роме - 9 млн. Так у него трофеев вагон, с Челси, в том числе. Агент Поттера, конечно гений. Ну и Боули молодец - зачем давать контракт на пять лет?
првильно
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Ole Gunor
Обратите еще внимание на Рахимова с Радимовым. Два топ тренера Матч ТВ.
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Le Hog
Биг Сэм в пути
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Ole Gunor
Талалаев собирает чемодан и ждет звонка из Челси. Поднимает старые конспекты из Торпедо чтобы разорвать схемами АПЛ. Лебеденко новый джокер Челси. Приличная банда соберется.
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Тиксон
Ждем Поттера в Лестере? Было бы неплохо)
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ LeicesterCity
P.S. Вадим, только без всяких обид и банов)))
Какие баны? Тут же ничего такого.

Но, если гадости писать будите – я просто пойду возглавлю Лестер, а не Челси. Там же тоже свободно сейчас ))
+7
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felipe89
До сих пор удивляет не отставка, а то, как можно было дать зарплату 13,5 млн., человеку который ни разу не работал в топ-клубе, и не брал больших трофеев (кубок Швеции не в счет). Для примера: у Жозе Моуринью, сейчас зарплата, в Роме - 9 млн. Так у него трофеев вагон, с Челси, в том числе. Агент Поттера, конечно гений. Ну и Боули молодец - зачем давать контракт на пять лет?
+11
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+11
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LeicesterCity
Ответ Вадим Лукомский
Ну это было бы ужасно для клуба – то есть вполне в духе Боули. Жду предложения ))
Да ладно, игроков заставишь читать свой блог на спортс ру, глядишь и поймут свои ошибки в играх))
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-1
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ LeicesterCity
Следующий тренер Челси это Вадим Лукомский ))
Ну это было бы ужасно для клуба – то есть вполне в духе Боули. Жду предложения ))
+31
-3
+28
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