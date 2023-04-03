27 комментариев

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
Колонка Вадима Лукомского.
В случае Грэма Поттера главный вопрос не «почему уволили?», а «почему не уволили раньше?». Кажется, ответ – ключ к пониманию хаоса, который творится в клубе.
Можно долго подбирать оправдания для Поттера. Часть из них звучит убедительно (примерный список тут), но они объясняют лишь то, почему в «Челси» любому было бы трудно реализовать себя полностью – конечно, некоторые пробуксовки были бы простительны. Ни разу не объясняют, почему клуб должен идти 11-м почти без намеков на четкий игровой рисунок. Это не пробуксовки, а дорога в бездну.
И все же: у «Челси» были отрезки намного хуже, чем нынешний. Напротив, в марте был всплеск положительных результатов, а финальный для Поттера матч с «Астон Виллой» по качеству футбола уж точно лучше февральских ужасов. Так почему же именно сейчас? Да-да, освободился Юлиан Нагельсманн, но, кажется, у Тодда Боули был еще один сдерживающий фактор.
Нынешний «Челси» устроен как финансовая пирамида. Пирамида ограничена количеством возможных вкладчиков и иллюзорной верой в то, что все работает и будет дальше работать. «Челси» ограничен количеством новичков, которых можно выпускать на поле (хотя Боули доводилось подвергать эту прописную истину сомнению), и верой в трансферы как решение всех проблем.
Всем становится очевидно, что у «Челси» глубокий игровой кризис, футболисты плохо сочетаются и уж точно не сочетаются все вместе, а тут в ответ прилетает аналог свежей выплаты вкладчикам (болельщикам в случае «Челси») – Энцо Фернандес (Рахим Стерлинг/Уэс Фофана/Михаил Мудрик), который вот уж точно решит все проблемы. На самом деле нет (и даже в теории такого игрока не существует), но, как и в случае с пирамидой, людей можно весьма долгое время кормить иллюзией, что это так работает. Подменять сомнения захватывающим чувством новизны – осязаемым выигрышем в моменте, который отвлекает от разумных назревших вопросов. Ничего, кроме этого чувства, менеджмент Боули пока не предложил.
Поэтому уволить Поттера для Боули не только управленческое решение, но и признание, что его хитроумный план с молодыми, перспективными игроками и долгосрочными планами может оказаться карточным домиком.
Контракты многих новичков держатся на тех же постулатах, что и тренерский контракт Поттера. На принципе, что можно переплачивать за потенциал, мысленно пересчитывая все суммы на срок контракта, чтобы получалось не так страшно. Поттера брали на 5 лет (огромный срок для тренера), а теперь вынуждены были договариваться о «плавном увольнении», чтобы не платить дикие 50 млн компенсации (вероятно, заплатят не полностью и поэтапно, но все равно круглую сумму).
Из новичков под категорию «6+ лет» (иногда доходит до 8,5) подходят Энцо Фернандес, Уэс Фофана, Михаил Мудрик, Марк Кукурелья, Бенуа Бадиашиль, Дэвид Датро Фофана, Нони Мадуэке и Карни Чуквуэмека. Теперь из активов, которые «защищены» на долгие годы, которым теперь не нужно будет повышать зарплату после очередных подвигов и которых можно в любой момент продать, оставшись в плюсе, они превращаются в пассивы, за которых явно переплатили. Не все, но теперь Боули приходится принять, что такой сценарий возможен и даже вероятен.
Это не защита фундамента долгосрочного проекта, а переплата за потенциал, который еще нужно реализовать. Вероятность реализации потенциала в каждом случае разная. Токсичная среда в клубе дополнительно ее снижает, а вероятность того, что во всех случаях получится, стремится к нулю.
Увы, именно на этом базировался редкий позитивный сценарий развития проекта Боули. Только в такой конфигурации пазл складывается – как бы закупились за два окна на годы вперед, а дальше верят в тренера, игроков, процесс.
Другие клубы так не делают. Они понимают, что даже самое рациональное поведение на рынке не избавляет от ошибок. Нужно контролировать их частоту и своевременно реагировать. «Челси» лишил себя этой возможности. Управление футбольным клубом – менеджмент рисков, а не слепая вера в собственную непогрешимость или даже американскую исключительность.
Эталонный ход Боули – предложение проводить матч всех звезд в АПЛ. Во-первых, милая уверенность, что такую простую штуку никто раньше не продвигал. Во-вторых, наивная вера, что достаточно просто скопировать американский подход – и все заработает. В-третьих, поверхностное понимание того, что делает американские лиги успешными. Например, тот же уик-энд всех звезд теряет, а не приобретает в аудитории с 1980-х (скорее приятный рудимент, а не фундамент для прорыва).
Это поверхностное предложение, которое может на ходу генерировать любой болельщик, но никак не то, что предложил бы настоящий топ-менеджер из НБА. Боули – болельщик (даже болельщик-новичок, если говорить о футболе), который верит, что он топ-менеджер. В этом главная проблема «Челси».
Сейчас клуб лучше всех олицетворяют два человека – вернее их истории. Пьер-Эмерик Обамеянг и Пол Уинстенли.
Обамеянг пришел в самом конце летнего окна, воссоединился с Томасом Тухелем на пару тренировок, в шоке наблюдал за увольнением немца, который пару дней назад толкал его к переходу в клуб, а к зиме оказался настолько ненужным, что не попал в заявку на плей-офф ЛЧ.
Уинстэнли пришел в ноябре из «Брайтона», где выступал в роли трансферного гуру для Поттера (знает его нужды, тактическую систему и метко попадал с новичками в середняке). Он отработал одно окно, которое кажется сейчас провальным (хотя поведение «Челси» почти не изменилось относительно летнего, что ставит вопрос, как сильно Пол влиял), а уже в апреле он активно участвует в решении уволить Поттера. The Telegraph пишет, что инициаторы – Уинстэнли и Лоренс Стюарт (второй спортивный директор – да, у «Челси» есть такой!).
«Челси» запускает новый долгосрочный проект каждые полгода и думает, что наша память каждый раз обнуляется. К счастью, это не так работает, особенно когда под носом совсем комичные доказательства непоследовательности.
«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?
Боули меньше года в «Челси», но я уже устал
Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram
Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; East News/David Klein/CSM via ZUMA Press Wire, GLYN KIRK / AFP; Gettyimages.ru/Mark Thompson
это именно управленческий косяк боули
аннет, боули его переплюнул.
Поттер же не смог ни свой футбол поставить, ни адаптироваться и хотя бы поставить качественный бей-беги. У Челси вполне рабочий состав на 6-7е место даже если нет хорошей формы, а не 12 где зона вылета ближе ЛЧ. Отговорки о том что ну вот мол потерпеть а потом как пойдет не работают нигде, даже вне футбола - каждый совет директоров и владелец будет требовать подстраиваться под краткосрочные приоритеты, это абсолютно нормально.
Амеба до того "дотренировала", что уже даже Рис Джеймс с его железными нервами потерял уверенность и начал обрезаться.Что должен был делать Уинстэнли, если он видит поголвную деградацию всех игроков? По началу и Фернандес с Феликсом разрывали и Мудрик с Маудэке хорошо выходили.Но если вокруг тебя душный тренер создает унылое болото, то о каком прогрессе может вообще идти речь?
Боули не дурак и больше не будет назначать тренера, имя которого футболистам приходится гуглить.В этом была главная пробелма.Ноунейм омежка это сразу суши весла в большом клубе.Такого человека никто всерьез не будет воспринимать.
Какой бы не был состав по мнению журналистов и прочих, но он в миллион раз лучше, чем у соседей по таблице Астон Виллы, Фулхэма, Брентфорда.
Раньше в нхл была такая фишка, когда игрокам выписывали длиннющие контракты лет на 13-14, чтобы зарплату на весь срок «размазать» и чтобы в среднем платить пришлось не так много (кто знает, понимает, о чем я), но потом эту лавочку прикрыли, когда таких контрактов стало очень много. Боули напоминает это время своими решениями, только вот за океаном есть потолок зарплат. Нельзя тупо перенести ту модель на европейский футбол. Нельзя дилетанту управлять футбольным клубом в Европе
Но, если гадости писать будите – я просто пойду возглавлю Лестер, а не Челси. Там же тоже свободно сейчас ))