27 комментариев

Колонка Вадима Лукомского.

В случае Грэма Поттера главный вопрос не «почему уволили?», а «почему не уволили раньше?». Кажется, ответ – ключ к пониманию хаоса, который творится в клубе.

Можно долго подбирать оправдания для Поттера. Часть из них звучит убедительно (примерный список тут), но они объясняют лишь то, почему в «Челси» любому было бы трудно реализовать себя полностью – конечно, некоторые пробуксовки были бы простительны. Ни разу не объясняют, почему клуб должен идти 11-м почти без намеков на четкий игровой рисунок. Это не пробуксовки, а дорога в бездну.

И все же: у «Челси» были отрезки намного хуже, чем нынешний. Напротив, в марте был всплеск положительных результатов, а финальный для Поттера матч с «Астон Виллой» по качеству футбола уж точно лучше февральских ужасов. Так почему же именно сейчас? Да-да, освободился Юлиан Нагельсманн, но, кажется, у Тодда Боули был еще один сдерживающий фактор.

Нынешний «Челси» устроен как финансовая пирамида. Пирамида ограничена количеством возможных вкладчиков и иллюзорной верой в то, что все работает и будет дальше работать. «Челси» ограничен количеством новичков, которых можно выпускать на поле (хотя Боули доводилось подвергать эту прописную истину сомнению), и верой в трансферы как решение всех проблем.

Всем становится очевидно, что у «Челси» глубокий игровой кризис, футболисты плохо сочетаются и уж точно не сочетаются все вместе, а тут в ответ прилетает аналог свежей выплаты вкладчикам (болельщикам в случае «Челси») – Энцо Фернандес (Рахим Стерлинг/Уэс Фофана/Михаил Мудрик), который вот уж точно решит все проблемы. На самом деле нет (и даже в теории такого игрока не существует), но, как и в случае с пирамидой, людей можно весьма долгое время кормить иллюзией, что это так работает. Подменять сомнения захватывающим чувством новизны – осязаемым выигрышем в моменте, который отвлекает от разумных назревших вопросов. Ничего, кроме этого чувства, менеджмент Боули пока не предложил.

Поэтому уволить Поттера для Боули не только управленческое решение, но и признание, что его хитроумный план с молодыми, перспективными игроками и долгосрочными планами может оказаться карточным домиком.

Контракты многих новичков держатся на тех же постулатах, что и тренерский контракт Поттера. На принципе, что можно переплачивать за потенциал, мысленно пересчитывая все суммы на срок контракта, чтобы получалось не так страшно. Поттера брали на 5 лет (огромный срок для тренера), а теперь вынуждены были договариваться о «плавном увольнении», чтобы не платить дикие 50 млн компенсации (вероятно, заплатят не полностью и поэтапно, но все равно круглую сумму).

Из новичков под категорию «6+ лет» (иногда доходит до 8,5) подходят Энцо Фернандес, Уэс Фофана, Михаил Мудрик, Марк Кукурелья, Бенуа Бадиашиль, Дэвид Датро Фофана, Нони Мадуэке и Карни Чуквуэмека. Теперь из активов, которые «защищены» на долгие годы, которым теперь не нужно будет повышать зарплату после очередных подвигов и которых можно в любой момент продать, оставшись в плюсе, они превращаются в пассивы, за которых явно переплатили. Не все, но теперь Боули приходится принять, что такой сценарий возможен и даже вероятен.

Это не защита фундамента долгосрочного проекта, а переплата за потенциал, который еще нужно реализовать. Вероятность реализации потенциала в каждом случае разная. Токсичная среда в клубе дополнительно ее снижает, а вероятность того, что во всех случаях получится, стремится к нулю.

Увы, именно на этом базировался редкий позитивный сценарий развития проекта Боули. Только в такой конфигурации пазл складывается – как бы закупились за два окна на годы вперед, а дальше верят в тренера, игроков, процесс.

Другие клубы так не делают. Они понимают, что даже самое рациональное поведение на рынке не избавляет от ошибок. Нужно контролировать их частоту и своевременно реагировать. «Челси» лишил себя этой возможности. Управление футбольным клубом – менеджмент рисков, а не слепая вера в собственную непогрешимость или даже американскую исключительность.

Эталонный ход Боули – предложение проводить матч всех звезд в АПЛ. Во-первых, милая уверенность, что такую простую штуку никто раньше не продвигал. Во-вторых, наивная вера, что достаточно просто скопировать американский подход – и все заработает. В-третьих, поверхностное понимание того, что делает американские лиги успешными. Например, тот же уик-энд всех звезд теряет, а не приобретает в аудитории с 1980-х (скорее приятный рудимент, а не фундамент для прорыва).

Это поверхностное предложение, которое может на ходу генерировать любой болельщик, но никак не то, что предложил бы настоящий топ-менеджер из НБА. Боули – болельщик (даже болельщик-новичок, если говорить о футболе), который верит, что он топ-менеджер. В этом главная проблема «Челси».

Сейчас клуб лучше всех олицетворяют два человека – вернее их истории. Пьер-Эмерик Обамеянг и Пол Уинстенли.

Обамеянг пришел в самом конце летнего окна, воссоединился с Томасом Тухелем на пару тренировок, в шоке наблюдал за увольнением немца, который пару дней назад толкал его к переходу в клуб, а к зиме оказался настолько ненужным, что не попал в заявку на плей-офф ЛЧ.

Уинстэнли пришел в ноябре из «Брайтона», где выступал в роли трансферного гуру для Поттера (знает его нужды, тактическую систему и метко попадал с новичками в середняке). Он отработал одно окно, которое кажется сейчас провальным (хотя поведение «Челси» почти не изменилось относительно летнего, что ставит вопрос, как сильно Пол влиял), а уже в апреле он активно участвует в решении уволить Поттера. The Telegraph пишет, что инициаторы – Уинстэнли и Лоренс Стюарт (второй спортивный директор – да, у «Челси» есть такой!).

«Челси» запускает новый долгосрочный проект каждые полгода и думает, что наша память каждый раз обнуляется. К счастью, это не так работает, особенно когда под носом совсем комичные доказательства непоследовательности.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; East News/David Klein/CSM via ZUMA Press Wire, GLYN KIRK / AFP; Gettyimages.ru/Mark Thompson