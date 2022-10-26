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Терзич снова истрепал нервы Пепу и Холанду (0 касаний в штрафной!). «Сити» брал измором – 92% владения в конце

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Да, разбираем 0:0 в ничего не значащем матче. 

Не удивляйтесь, что для разбора мы снова выбрали матч «Дортмунда» и «Ман Сити». Нужно еще раз (надеемся, в последний) проговорить – Эдин Терзич лучше всех в мире сдерживает команду Пепа Гвардиолы. Краткий пересказ предыдущих трех серий (плей-офф-2021 + сентябрьский матч в этой ЛЧ), если вы вдруг все пропустили.

  • Все три матча завершались победами «Сити» 2:1, но все три – с победными голами на последних минутах. 
  • Во всех трех Терзич заставлял Пепа вмешиваться в игру. Иногда заменами (в сентябре была тройная – на 58-й минуте), иногда перестановками в структуре. 
  • План Терзича неизменно состоит из четырех вещей: схема 4-5-1 (в Бундеслиге – 4-2-3-1), перекрытие центра поля, ситуативный переход на пятерку защитников и попытки манипулировать прессингом «Сити». 

Все четыре элемента проявились и во вчерашней игре. К перерыву «Дортмунд» даже заслуживал повести в счете. Немаловажная деталь, учитывая турнирное положение: в случае проигрыша «Сити» рисковал упустить первое место и нарваться на более статусного соперника в ЛЧ. 

Терзич заставил нападающего сыграть латералем – так сдержали атаку «Сити»

В предыдущий раз мы отдельно разбирали главную деталь в плане Терзича – ситуативный переход на пятерку защитников. Она, как правило, достигалась за счет опусканий одного из центральных полузащитников. 

Вот пара примеров из разбора: 

Тогда мы сравнивали план с легендарной тактикой Жозе Моуринью – в «Тоттенхэме» португалец применял аналогичный прием против «Сити» (и тоже успешно). Помимо того, что «Дортмунд» не позволял растягивать оборону, ход еще и здорово нейтрализовал персональные качества игроков. КДБ – обожает перегружать правый фланг, Гюндоган – врываться в штрафную в стиле Лэмпарда. Терзич лишил их этого. 

На вчерашний матч Пеп слегка видоизменил структуру владения. КДБ остался в запасе (и так и не вышел), Гюндоган первый тайм провел в опорной зоне. В итоге пятерку в атакующей линии образовывал Жоау Канселу. 

Терзич здорово подстроился и ответил. Опускания полузащитников больше не требовались, зато дополнительную работу без мяча получил Карим Адейеми. Именно ему приходилось опускаться за Канселу и создавать ситуативную пятерку: 

Адейеми отыграл большую часть карьеры в нападении, но тут неплохо справился с работой. Вдобавок его опускания помогали тучному Никласу Зюле – мог оставаться в центре защиты вместо того, чтобы контролировать рывки скоростного Канселу. 

У «Сити» снова были проблемы в прессинге – в какой-то момент инструкции давал даже Холанд

Еще одна постоянная фишка Терзича под матчи с Пепом – попытки манипулировать прессингом «Сити». В предыдущих матчах Эдин использовал под это Эмре Джана – немец опускался в стиле Серджи Бускетса в защиту и создавал численный перевес против пары форвардов «Сити»: 

Вчера Джан тоже вышел в основе, но Терзич внезапно поменял план. Вместо ситуативной тройки была постоянная – из Зюле, Хуммельса и Шлоттербека. Джан ее поддерживал, но из опорной зоны. 

Эту структуру «Сити» не мог раскусить весь первый тайм. Особенно часто свободу получал Зюле: 

Тут Холанд призывает Канселу подняться за Зюле – доказательство, что четкого плана у «Сити» не было: 

Здесь Канселу поднялся. Итог – его оголенная зона: 

А тут Канселу не пошел и остался сзади – но теперь вынужден следить и за Адейеми, и за мячом, с которым свободно продвигается Зюле: 

Адейеми как персональный оппонент Канселу извлек из этого наибольшую пользу. Карим поучаствовал в четырех ударах «Дортмунда» до перерыва, создав все три момента из зоны Канселу. Вдобавок усадил Жоау на желтую.  

«Сити» поменял игру во втором тайме. Пришлось изморить «Дортмунд» владением

Знакомый скрипт – перестановки Пепа после неудачного первого тайма. В перерыве он сделал двойную замену – вместо Холанда и Канселу появились Бернарду и Аканджи. После матча Гвардиола объяснил, что оба температурили, но у изменений был и тактический резон. Система Терзича оставила Холанда совсем без шансов – у норвежца в первом тайме не было даже касания в штрафной. Канселу висел на желтой из-за проблем «Сити» в прессинге. 

Их Пеп решил в первую очередь. Выход Бернарду дал четкие инструкции игрокам – теперь четверку из Зюле, Хуммельса, Шлоттербека и Джана перекрывали собственной четверкой: 

«Дортмунд» перестал не только создавать моменты, но и даже брать передышки за счет владения. По сравнению с первой половиной точность передач у хозяев обвалилась сразу на 10%. К Терзичу в принципе мало вопросов по матчам с «Сити», но выход высокого Антони Модеста, кажется, напрашивался намного раньше – в итоге вышел, но лишь за десять минут до конца. 

Еще более односторонним тайм сделили перестановки «Сити» в атаке. Теперь пятерку в атакующей линии создавал Гюндоган. Частым ответом Терзича был переход на шестерку защитников – помимо Адейеми, назад опускался Эмре Джан: 

Ход позволил сдержать атаку «Сити» и во втором тайме – кроме пенальти (пришел после быстрого розыгрыша штрафного), гости не создали ни одного явного момента. Обратная сторона медали – теперь «Дортмунд» совсем прижался и перестал выходить в контратаки. 

Гвардиола использовал осторожность Терзича и буквально изморил «Дортмунд» владением. Соотношение в последние 20 минут матча – 92% на 8%! Чтобы вы понимали, насколько «Сити» отказывался обострять: Джек Грилиш семь минут простоял на бровке, прежде чем дождался возможности выйти на поле. Все это время «Сити» держал мяч в игре. 

Поведение «Вестфаленштадиона» в концовке стало идеальным олицетворением матча. Сначала были аплодисменты собственной команде (и Терзичу?), затем свист, в котором утонуло владение «Сити», продолжавшееся все три компенсированные минуты. У Пепа пока получается переигрывать Терзича, но стартовый план всегда остается за молодым тренером.

Выбираем лучший гол вечера ЛЧ: пятка Рафы Силвы, тривела Месси или все-таки Хавертц?

Боруссия Д Германия – Манчестер Сити Англия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Боруссия ДКобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар (Вольф, 82), Рейна (Пападопулос, 87), Джан, Брандт, Беллингем, Адейеми (Мален, 73), Мукоко (Модест, 82).
Манчестер СитиОртега, Стоунз, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Аканджи, 46), Фоден (Грилиш, 81), Гюндоган, Родри, Марез (Палмер, 88), Холанд (Бернарду Силва, 46), Альварес.
Предупреждения:
Жоау Канселу (7), Альварес (31), Гюндоган (58), Аканджи (72), Хуммельс (87).

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

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