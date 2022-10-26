Терзич снова истрепал нервы Пепу и Холанду (0 касаний в штрафной!). «Сити» брал измором – 92% владения в конце
Да, разбираем 0:0 в ничего не значащем матче.
Не удивляйтесь, что для разбора мы снова выбрали матч «Дортмунда» и «Ман Сити». Нужно еще раз (надеемся, в последний) проговорить – Эдин Терзич лучше всех в мире сдерживает команду Пепа Гвардиолы. Краткий пересказ предыдущих трех серий (плей-офф-2021 + сентябрьский матч в этой ЛЧ), если вы вдруг все пропустили.
- Все три матча завершались победами «Сити» 2:1, но все три – с победными голами на последних минутах.
- Во всех трех Терзич заставлял Пепа вмешиваться в игру. Иногда заменами (в сентябре была тройная – на 58-й минуте), иногда перестановками в структуре.
- План Терзича неизменно состоит из четырех вещей: схема 4-5-1 (в Бундеслиге – 4-2-3-1), перекрытие центра поля, ситуативный переход на пятерку защитников и попытки манипулировать прессингом «Сити».
Все четыре элемента проявились и во вчерашней игре. К перерыву «Дортмунд» даже заслуживал повести в счете. Немаловажная деталь, учитывая турнирное положение: в случае проигрыша «Сити» рисковал упустить первое место и нарваться на более статусного соперника в ЛЧ.
Терзич заставил нападающего сыграть латералем – так сдержали атаку «Сити»
В предыдущий раз мы отдельно разбирали главную деталь в плане Терзича – ситуативный переход на пятерку защитников. Она, как правило, достигалась за счет опусканий одного из центральных полузащитников.
Вот пара примеров из разбора:
Тогда мы сравнивали план с легендарной тактикой Жозе Моуринью – в «Тоттенхэме» португалец применял аналогичный прием против «Сити» (и тоже успешно). Помимо того, что «Дортмунд» не позволял растягивать оборону, ход еще и здорово нейтрализовал персональные качества игроков. КДБ – обожает перегружать правый фланг, Гюндоган – врываться в штрафную в стиле Лэмпарда. Терзич лишил их этого.
На вчерашний матч Пеп слегка видоизменил структуру владения. КДБ остался в запасе (и так и не вышел), Гюндоган первый тайм провел в опорной зоне. В итоге пятерку в атакующей линии образовывал Жоау Канселу.
Терзич здорово подстроился и ответил. Опускания полузащитников больше не требовались, зато дополнительную работу без мяча получил Карим Адейеми. Именно ему приходилось опускаться за Канселу и создавать ситуативную пятерку:
Адейеми отыграл большую часть карьеры в нападении, но тут неплохо справился с работой. Вдобавок его опускания помогали тучному Никласу Зюле – мог оставаться в центре защиты вместо того, чтобы контролировать рывки скоростного Канселу.
У «Сити» снова были проблемы в прессинге – в какой-то момент инструкции давал даже Холанд
Еще одна постоянная фишка Терзича под матчи с Пепом – попытки манипулировать прессингом «Сити». В предыдущих матчах Эдин использовал под это Эмре Джана – немец опускался в стиле Серджи Бускетса в защиту и создавал численный перевес против пары форвардов «Сити»:
Вчера Джан тоже вышел в основе, но Терзич внезапно поменял план. Вместо ситуативной тройки была постоянная – из Зюле, Хуммельса и Шлоттербека. Джан ее поддерживал, но из опорной зоны.
Эту структуру «Сити» не мог раскусить весь первый тайм. Особенно часто свободу получал Зюле:
Тут Холанд призывает Канселу подняться за Зюле – доказательство, что четкого плана у «Сити» не было:
Здесь Канселу поднялся. Итог – его оголенная зона:
А тут Канселу не пошел и остался сзади – но теперь вынужден следить и за Адейеми, и за мячом, с которым свободно продвигается Зюле:
Адейеми как персональный оппонент Канселу извлек из этого наибольшую пользу. Карим поучаствовал в четырех ударах «Дортмунда» до перерыва, создав все три момента из зоны Канселу. Вдобавок усадил Жоау на желтую.
«Сити» поменял игру во втором тайме. Пришлось изморить «Дортмунд» владением
Знакомый скрипт – перестановки Пепа после неудачного первого тайма. В перерыве он сделал двойную замену – вместо Холанда и Канселу появились Бернарду и Аканджи. После матча Гвардиола объяснил, что оба температурили, но у изменений был и тактический резон. Система Терзича оставила Холанда совсем без шансов – у норвежца в первом тайме не было даже касания в штрафной. Канселу висел на желтой из-за проблем «Сити» в прессинге.
Их Пеп решил в первую очередь. Выход Бернарду дал четкие инструкции игрокам – теперь четверку из Зюле, Хуммельса, Шлоттербека и Джана перекрывали собственной четверкой:
«Дортмунд» перестал не только создавать моменты, но и даже брать передышки за счет владения. По сравнению с первой половиной точность передач у хозяев обвалилась сразу на 10%. К Терзичу в принципе мало вопросов по матчам с «Сити», но выход высокого Антони Модеста, кажется, напрашивался намного раньше – в итоге вышел, но лишь за десять минут до конца.
Еще более односторонним тайм сделили перестановки «Сити» в атаке. Теперь пятерку в атакующей линии создавал Гюндоган. Частым ответом Терзича был переход на шестерку защитников – помимо Адейеми, назад опускался Эмре Джан:
Ход позволил сдержать атаку «Сити» и во втором тайме – кроме пенальти (пришел после быстрого розыгрыша штрафного), гости не создали ни одного явного момента. Обратная сторона медали – теперь «Дортмунд» совсем прижался и перестал выходить в контратаки.
Гвардиола использовал осторожность Терзича и буквально изморил «Дортмунд» владением. Соотношение в последние 20 минут матча – 92% на 8%! Чтобы вы понимали, насколько «Сити» отказывался обострять: Джек Грилиш семь минут простоял на бровке, прежде чем дождался возможности выйти на поле. Все это время «Сити» держал мяч в игре.
Поведение «Вестфаленштадиона» в концовке стало идеальным олицетворением матча. Сначала были аплодисменты собственной команде (и Терзичу?), затем свист, в котором утонуло владение «Сити», продолжавшееся все три компенсированные минуты. У Пепа пока получается переигрывать Терзича, но стартовый план всегда остается за молодым тренером.
Выбираем лучший гол вечера ЛЧ: пятка Рафы Силвы, тривела Месси или все-таки Хавертц?
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар (Вольф, 82), Рейна (Пападопулос, 87), Джан, Брандт, Беллингем, Адейеми (Мален, 73), Мукоко (Модест, 82).
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Манчестер Сити –
Ортега, Стоунз, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Аканджи, 46), Фоден (Грилиш, 81), Гюндоган, Родри, Марез (Палмер, 88), Холанд (Бернарду Силва, 46), Альварес.
- Предупреждения:
- Жоау Канселу (7), Альварес (31), Гюндоган (58), Аканджи (72), Хуммельс (87).
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
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