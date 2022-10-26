Терзич снова истрепал нервы Пепу и Холанду (0 касаний в штрафной!). «Сити» брал измором – 92% владения в конце

Да, разбираем 0:0 в ничего не значащем матче.

Не удивляйтесь, что для разбора мы снова выбрали матч «Дортмунда» и «Ман Сити». Нужно еще раз (надеемся, в последний) проговорить – Эдин Терзич лучше всех в мире сдерживает команду Пепа Гвардиолы. Краткий пересказ предыдущих трех серий (плей-офф-2021 + сентябрьский матч в этой ЛЧ), если вы вдруг все пропустили.

Все три матча завершались победами «Сити» 2:1, но все три – с победными голами на последних минутах.

Во всех трех Терзич заставлял Пепа вмешиваться в игру. Иногда заменами (в сентябре была тройная – на 58-й минуте), иногда перестановками в структуре.

План Терзича неизменно состоит из четырех вещей: схема 4-5-1 (в Бундеслиге – 4-2-3-1), перекрытие центра поля, ситуативный переход на пятерку защитников и попытки манипулировать прессингом «Сити».

Все четыре элемента проявились и во вчерашней игре. К перерыву «Дортмунд» даже заслуживал повести в счете. Немаловажная деталь, учитывая турнирное положение: в случае проигрыша «Сити» рисковал упустить первое место и нарваться на более статусного соперника в ЛЧ.

Терзич заставил нападающего сыграть латералем – так сдержали атаку «Сити»

В предыдущий раз мы отдельно разбирали главную деталь в плане Терзича – ситуативный переход на пятерку защитников. Она, как правило, достигалась за счет опусканий одного из центральных полузащитников.

Вот пара примеров из разбора:

Тогда мы сравнивали план с легендарной тактикой Жозе Моуринью – в «Тоттенхэме» португалец применял аналогичный прием против «Сити» (и тоже успешно). Помимо того, что «Дортмунд» не позволял растягивать оборону, ход еще и здорово нейтрализовал персональные качества игроков. КДБ – обожает перегружать правый фланг, Гюндоган – врываться в штрафную в стиле Лэмпарда. Терзич лишил их этого.

На вчерашний матч Пеп слегка видоизменил структуру владения. КДБ остался в запасе (и так и не вышел), Гюндоган первый тайм провел в опорной зоне. В итоге пятерку в атакующей линии образовывал Жоау Канселу.

Терзич здорово подстроился и ответил. Опускания полузащитников больше не требовались, зато дополнительную работу без мяча получил Карим Адейеми. Именно ему приходилось опускаться за Канселу и создавать ситуативную пятерку:

Адейеми отыграл большую часть карьеры в нападении, но тут неплохо справился с работой. Вдобавок его опускания помогали тучному Никласу Зюле – мог оставаться в центре защиты вместо того, чтобы контролировать рывки скоростного Канселу.

У «Сити» снова были проблемы в прессинге – в какой-то момент инструкции давал даже Холанд

Еще одна постоянная фишка Терзича под матчи с Пепом – попытки манипулировать прессингом «Сити». В предыдущих матчах Эдин использовал под это Эмре Джана – немец опускался в стиле Серджи Бускетса в защиту и создавал численный перевес против пары форвардов «Сити»:

Вчера Джан тоже вышел в основе, но Терзич внезапно поменял план. Вместо ситуативной тройки была постоянная – из Зюле, Хуммельса и Шлоттербека. Джан ее поддерживал, но из опорной зоны.

Эту структуру «Сити» не мог раскусить весь первый тайм. Особенно часто свободу получал Зюле:

Тут Холанд призывает Канселу подняться за Зюле – доказательство, что четкого плана у «Сити» не было:

Здесь Канселу поднялся. Итог – его оголенная зона:

А тут Канселу не пошел и остался сзади – но теперь вынужден следить и за Адейеми, и за мячом, с которым свободно продвигается Зюле:

Адейеми как персональный оппонент Канселу извлек из этого наибольшую пользу. Карим поучаствовал в четырех ударах «Дортмунда» до перерыва, создав все три момента из зоны Канселу. Вдобавок усадил Жоау на желтую.

«Сити» поменял игру во втором тайме. Пришлось изморить «Дортмунд» владением

Знакомый скрипт – перестановки Пепа после неудачного первого тайма. В перерыве он сделал двойную замену – вместо Холанда и Канселу появились Бернарду и Аканджи. После матча Гвардиола объяснил, что оба температурили, но у изменений был и тактический резон. Система Терзича оставила Холанда совсем без шансов – у норвежца в первом тайме не было даже касания в штрафной. Канселу висел на желтой из-за проблем «Сити» в прессинге.

Их Пеп решил в первую очередь. Выход Бернарду дал четкие инструкции игрокам – теперь четверку из Зюле, Хуммельса, Шлоттербека и Джана перекрывали собственной четверкой:

«Дортмунд» перестал не только создавать моменты, но и даже брать передышки за счет владения. По сравнению с первой половиной точность передач у хозяев обвалилась сразу на 10%. К Терзичу в принципе мало вопросов по матчам с «Сити», но выход высокого Антони Модеста, кажется, напрашивался намного раньше – в итоге вышел, но лишь за десять минут до конца.

Еще более односторонним тайм сделили перестановки «Сити» в атаке. Теперь пятерку в атакующей линии создавал Гюндоган. Частым ответом Терзича был переход на шестерку защитников – помимо Адейеми, назад опускался Эмре Джан:

Ход позволил сдержать атаку «Сити» и во втором тайме – кроме пенальти (пришел после быстрого розыгрыша штрафного), гости не создали ни одного явного момента. Обратная сторона медали – теперь «Дортмунд» совсем прижался и перестал выходить в контратаки.

Гвардиола использовал осторожность Терзича и буквально изморил «Дортмунд» владением. Соотношение в последние 20 минут матча – 92% на 8%! Чтобы вы понимали, насколько «Сити» отказывался обострять: Джек Грилиш семь минут простоял на бровке, прежде чем дождался возможности выйти на поле. Все это время «Сити» держал мяч в игре.

Поведение «Вестфаленштадиона» в концовке стало идеальным олицетворением матча. Сначала были аплодисменты собственной команде (и Терзичу?), затем свист, в котором утонуло владение «Сити», продолжавшееся все три компенсированные минуты. У Пепа пока получается переигрывать Терзича, но стартовый план всегда остается за молодым тренером.

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen