Первоклассное шоу в Манчестере: после 0:2 «Реал» пошел в хаотичный прессинг – это рождало моменты в обе стороны

Осмысление Вадима Лукомского.

«Манчестер Сити» победил «Реал Мадрид» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (4:3). Встреча получилась невероятно яркой. Уже к 12-й минуте хозяева вели в два мяча, а команде Карло Анчелотти было практически нечего терять. В такие моменты «Мадрид» показывает себя лучше всего.

Мадридцы эффектно превратили избиение в перестрелку и сохранили интригу перед ответным матчем. Вчерашний триллер – смесь хаоса и тактики. Можно сказать, что тактика родила условия для хаоса в отдельных зонах и на отдельных этапах встречи. Давайте попробуем отделить одно от другого и осмыслить то, что осмыслить реально.

1. В составе «Манчестер Сити» была одна явно уязвимая позиция – правый фланг обороны. Кайл Уокер травмирован, а Жоау Канселу дисквалифицирован. Несколько раз в этом сезоне Уокера подменял центральный защитник Джон Стоунз, но и он значился в списке травмированных.

Стоунз все-таки стартовал на этой позиции. Гвардиола пояснил, что все решилось через беседу с игроком в день матча: «Джону придется адаптироваться к позиции правого защитника. Это не его основная роль. И у него трудный оппонент (Винисиус). Но физически он себя чувствует хорошо. Мы поговорили – и он сказал, что готов играть».

Еще один относительный сюрприз – выход в старте Габи Жезуса. Бразилец не основной на дистанции сезона, но Гвардиола ценит его работоспособность в больших матчах. В этот раз у решения в пользу Габи мог быть дополнительный мотив – необходимость поощрить его за покер в последнем туре АПЛ.

2. В составе «Реала» основные интриги тоже сводились к травмам. Под вопросом было участие Давида Алабы и Каземиро. Оба оказались в заявке, но стартовал только австриец.

В центре поля Карло Анчелотти выпустил Крооса, Модрича и Вальверде. На позиции Каземиро вышел Кроос. Увы, прямого аналога основному опорнику в «Реале» просто нет. В этом сезоне в этой роли выходили Камавинга и Кроос, при Зидане там иногда мелькал Вальверде, но никто из этого ряда не дает набора качеств Каземиро.

Любое решение Анчелотти несло бы определенные минусы. Более того, оно по цепочке затрагивало и другие позиции – например, из-за смещения Крооса в опорную на непривычном месте в полузащите оказался Модрич (обычно он действует ближе к правому краю, а левее именно Кроос).

3. Матч можно разделить на три этапа.

Стартовое доминирование «Манчестер Сити»: два быстрых гола сильно повлияли на дальнейший рисунок встречи. «Сити» очень оперативно вскрыл соперника. Оба раза гости не справлялись с движением Кевина Де Брюйне (разберем ниже).

Остаток первого тайма: получив 0:2, «Мадрид» пошел в категорически смелый прессинг. Команда Анчелотти явно не собиралась так открываться, но выбора почти не было. Давили очень храбро, но хаотично. Моменты пошли в обе стороны. Последствия (в зависимости от реализации) могли быть любыми – от 2:2 до 0:4. Остановились на варианте 1:2.

Второй тайм: чуть более спокойная игра относительно первой половины. «Реал» не раскрывался так явно в прессинге, а «Сити» получше удерживал мяч. Вероятно, это связано с тем, что отставание составляло всего один гол (если это менялось, «Реал» быстро возвращал счет – рисунок не успевал сильно измениться). Шоу второго тайма – в большей степени про реализацию, а не про безумие в прессинге (как в первом).

4. В четвертьфинале «Мадрид» использовал опускания Феде Вальверде в линию защиты для сдерживания левого латераля «Челси». Анчелотти объяснил, что задачей уругвайца было всегда играть по Сесару Аспиликуэте. Вчера Вальверде вышел в центре поля, но, похоже, получил схожее задание – играть по КДБ.

На первых минутах матча он четко следовал за ним – и тоже опускался в линию защиты при необходимости:

Увы, тут задание обернулось провалом. Вальверде потерял Кевина перед голом – посчитал, что Марез будет отдавать простой пас на Родри, и готовился бежать в прессинг, а алжирец исполнил более трудную передачу на КДБ:

5. Прием с Вальверде против КДБ оказался таким неэффективным и недолговечным, что тяжело его полностью описать. После неудачных стартовых минут против Кевина начал играть Кроос. Дальше вопрос трактовок.

Возможно, замысел был труднее: Вальверде и Кроос должны были передавать бельгийца друг другу, поочередно играя с ним персонально. А возможно – Кроос начал действовать по КДБ из-за провала Феде в стартовые минуты.

Кроос не допустил настолько же явной ошибки, но тоже регулярно упускал Де Брюйне. Пожалуй, сама задумка персональной игры против Кевина – слегка наивна. Бельгиец слишком умен, свободен и подвижен, чтобы сдерживать его таким образом. Нельзя просто оглядываться на него каждые 10-15 секунд и сдержать в таком режиме – он обязательно ускользнет. Ходить с ним буквально каждую секунду – такая версия персональный игры уже не применяется (и ее очень легко вскрыть через открывания других игроков).

6. Второй гол «Сити» тоже родился из свободы Де Брюйне. На этот раз он наказал с фланга. Прием, который создал ему свободу, был осмысленным и постоянным в исполнении «Сити». Де Брюйне менялся позициями с Зинченко в рамках структуры «Сити»:

«Сити» либо получал свободного КДБ на фланге (он опасен даже оттуда), либо свободного Зинченко в полуфланге (это слишком опасная зона). «Реал» терялся в попытках реагировать на это движение. Например, в голевом эпизоде после смены позиции Вальверде доигрывал по Зинченко, а КДБ исполнил шикарный пас в штрафную из фланговой зоны.

7. «Реал» быстро оказался в положении отстающей команды, но испытывал огромные проблемы с выходом в позиционную атаку. Структура была ужасной. Разберем несколько примеров.

Тут Кроос опускается к центральным защитникам, но не в рамках структуры, а при крайне хаотичном расположении – все игроки близко друг к другу (так их проще накрывать). Опорную зону составляют Менди и Вальверде (даже если получат мяч, не очень хороши под давлением); Модрич, который мастерски разбивает давление, вне кадра:

В этом эпизоде при позиционной атаке у «Мадрида» вся полузащита на одной линии – через пару секунд Модрич осознает, что даже с его волшебным пасом вариантов для продвижения просто нет (отдаст поперек):

Да-да, «Мадрид» – лучшая команда по построению атак без структуры (через качества лидеров). Они мастерски выкручиваются из трудных ситуаций и играют на взаимопонимании, а не на знании четких командных принципов.

Разница в том, что вчера это не работало – привычные связи были нарушены (та самая цепочка последствий игры без Каземиро), а ситуации, в которые команда себя загоняла, были слишком трудными даже для таких волшебников как Кроос и Модрич (хотя некоторые решения Тони с мячом были просто топовыми, но структурно эта стадия все равно не работала). Результат: «Мадриду» пришлось ставить абсолютно все на прессинг – эффект получился интересным.

8. Очень похоже, что «Реал» не собирался так смело прессинговать, но пошел ва-банк из-за быстрых пропущенных мячей. Прессинг «Мадрида» был агрессивным, интенсивным и задействовал большое количество игроков, но результат мог быть абсолютно любым. Например, перехват на чужой трети и потенциальная угроза ворота Эдерсона:

Или, напротив, легчайший выход в атаку для «Сити» – дыра в давлении и гектар свободного пространства у Бернарду:

Общая черта – готовность использовать большое количество игроков, бешеное желание у этих игроков, но весьма хаотичное расположение.

9. Именно эта черта «Реала» сделала матч таким ярким. Хорошим олицетворением стал эпизод на 29-й минуте. «Мадрид» давит до упора большинством игроков, Винисиус пашет за двоих в прессинге и в итоге отнимает мяч:

Примерно так рождались моменты «Реала», но тут реализовать не получилось.

10. И дальше в этом же эпизоде начинается еще одна волна прессинга. Снова – потрясающая смелость «Реала» в плане количества задействованных игроков:

Но в этот раз «Сити» его проходит и получает атаку три в два:

Если хозяева проходили давление, то получали не просто выход на чужую половину поля, а настоящую угрозу.

11. Такой прессинг (да еще без Каземиро) возлагал очень большую нагрузку на центральных защитников. Они вынуждены были слишком часто выдергиваться в опорную и тушить трудные эпизоды без права на ошибку. У не полностью готового из-за травмы Алабы такие выдвижения совсем не шли.

Например, здесь он идет и промахивается по мячу (и это в эпизоде, где Милитао еще раньше выдернулся в прессинг – Давид был последним ЦЗ):

Проблема была структурной, но австриец ошибался особенно часто. Возможно, это было одним из мотивов его замены в перерыве. Не лучший его матч – лишь следствие более широкой проблемы. Слишком большой нагрузки на центрдефов. С выходом Начо ситуация несильно улучшилась:

Рисунок второго тайма был не таким открытым (как и прессинг «Реала»), поэтому проблема уже не так бросалась в глаза.

12. На 36-й минуте Гвардиола все-таки вынужден был заменить Стоунза. На позицию правого защитника вышел Фернандиньо. «Я должен просто поблагодарить Стоунза и Ферну, который за все мое время в клубе лишь раз играл на этой позиции – в мой второй сезон. Он играл против Винисиуса – потрясающего футболиста, которого трудно контролировать, но он сделал все, что мог. Не сомневался, что он сыграет очень хорошо».

Дуэль Фернандиньо/Винисиус получилась яркой и добавила голов в обе стороны. Она была очень понятной по набору вводных данных, плюсов и минусов для команд. Винисиус намного быстрее, а Фернандиньо – намного лучше читает игру.

Ферна сразу выбрал манеру агрессивной игры на опережение (даже не доводил до дуэлей, где ему нужно пятиться и встречать Вини).

Такой же маневр привел к перехвату в третьем голе (сам Фернандиньо там ассистировал):

А вот неудачная попытка этого же приема привела к голу Винисиуса:

13. Очень впечатляющий перфоманс Александра Зинченко. Уж точно с мячом. Без мяча тоже много хороших эпизодов (а негативную роль в голе Бензема переоценивают, недооценивая трудность ситуации и уровень исполнения), но сосредоточимся на роли с мячом, так как она была однозначно мощной и весьма интересной.

Гвардиола очень ценит Зинченко за тактический интеллект – не за видение поля и принятие решений, а именно за умение исполнять конкретные роли. «Зинченко идеально понимает игру. Он знает, как принимать верные решения в трудных ситуациях. С мячом он очень стабилен, чего мы от него и требуем, но он также очень умен при обороне в тактическом плане. Прямо очень подкован. Он всегда уделяет много внимания инструкциям и не ошибается в том, когда должен помогать центральным защитникам, а когда – другим игрокам», – объяснял Пеп.

Выходя на одной и той же позиции левого защитника, Александр иногда играет латераля, иногда ложного фулбека, иногда комбинирует эти роли. Вчера он пошел еще дальше – и сыграл в роли Канселу. Жоау – не просто ложный крайний в «Сити». Его функционал шире: продвижение в первой стадии, смена позиций с атакующими игроками на чужой трети и прямое участие в созидании.

Когда Зинченко выходит вместе с Канселу, он играет намного осторожнее – и в плане подключений вперед, и в плане игры в пас. Вчера без Канселу взял на себя весь его функционал – и потянул. Был лучшим в команде по продвижению мяча, участвовал в позиционных ротациях у чужих ворот и создавал моменты.

Его «ассист» на Бернарду получился забавным, но точно был заслуженным.

14. Бензема проводит плей-офф ЛЧ просто космического уровня, если учесть уровень игры, сложность соперников, умение сочетать яркость с недооцененной пользой. Серьезно: в его игре сейчас есть все. Лидер прессинга, центр созидания и лучший бомбардир, который умирает за команду каждую минуту, при этом мощно решает в ключевых эпизодах.

15. Манчестерский ответ Кариму – Кевин Де Брюйне. Сейчас бельгиец штампует не менее яркие матчи. Аналогичным образом его нужно хвалить за полномасштабность доминирования – не только решает, но и пашет на команду; не только на чужой трети, а во всех стадиях. Насыщенная травмами первая часть сезона – уязвимое место претензий бельгийца на «Золотой мяч». В ином случае вполне мог бы потягаться – даже с таким великим Бензема.

16. Кажется, это тот редчайший случай, когда все стороны получили желаемое. «Сити» все-таки довел до победы матч, в котором имел намного больше моментов. «Реал» уступил на выезде всего в один мяч и сохраняет шансы перед домашней встречей. Болельщики получили триллер, в котором тонкие тактические ходы соседствовали с чистым безумием. Ура!

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Фото: globallookpress.com/Sebastian Frej/MB Media; REUTERS/CRAIG BROUGH