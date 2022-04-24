«Арсенал» был сильнее в открытой игре («МЮ» отвечал объемной ролью Роналду), а потом технично ее засушил

Разбор Вячеслава Палагина.

«Манчестер Юнайтед» не смог ответить на разгром от «Ливерпуля» в середине недели. Поражение от «Арсенала» было не таким болезненным и безнадежным, но еще более суровым с точки зрения турнирных перспектив. Теперь команда Ральфа Рангника отстает от конкурента за место в ЛЧ на шесть очков (по потерянным – на девять). Кажется, это был последний шанс сохранить интригу в борьбе за топ-4 – Эрику Тен Хагу придется начинать максимум с Лиги Европы.

Перед матчем Рангник защищал провалившегося на «Энфилде» Харри Магуайра, но на «Эмирейтс» капитан «Юнайтед» не появился. «МЮ» вернулся к привычной системе с четверкой защитников, пару центральных в ней составили Виктор Линделеф и Рафа Варан. Еще из важных новостей – возвращение в состав Криштиану Роналду. Он пропускал игру с «Ливерпулем» из-за трагедии в семье.

Состав «Арсенала» почти не изменился после победы над «Челси». Микель Артета произвел только одну перестановку – Роб Холдинг остался в запасе, а на правый фланг защиты вернулся Седрик Соареш.

Как выразился Артета после игры, матч прошел на американских горках. Максимально точно как минимум по отношению к первому тайму. До перерыва команды нанесли 22 удара – больше в этом сезоне было только в одной игре (между «Ньюкаслом» и «Брентфордом» – 23). В открытом рисунке моменты возникали у обоих ворот, но своими лучше распорядился «Арсенал».

Спонсор открытости – короткие розыгрыши «Арсенала». «МЮ» плохо их сдерживал, но выручали ошибки хозяев

Рангник приучил, что даже после поражений максимально подробно отвечает на вопросы о тактике. Игра с «Арсеналом» – не исключение. В первую очередь Ральф обратил внимание на недостатки «МЮ» в прессинге:

«Когда мы давили на них, «Арсенал» все равно доставлял нам проблемы. Во-первых, нам следовало прессинговать чаще. Во-вторых, прессинговать стоило интенсивнее и вовлекая в давление еще больше игроков. Если все игроки участвуют в прессинге, это приводит к большему эффекту».

В этой стадии «Юнайтед» прессинговал в привычном для себя стиле. В пару к Роналду из глубины поднимался Бруну Фернандеш. Далее располагалась четверка из Эланги, Мактомини, Матича и Санчо:

Задачей Роналду и Бруну был прессинг центральных защитников «Арсенала», Эланга и Санчо действовали по крайним. А вот Мактомини и Матичу досталась более трудная ноша.

Во-первых, они изначально оказывались в меньшинстве – против них была троица из Джаки, Эль-Ненни и Эдегора. Во-вторых, сложностей добавляло фирменное движение Эдегора – норвежца всегда тянет к правому флангу. Из-за этого опорники «МЮ» были вынуждены и разрываться между игроками, и покрывать большое пространство (не только центр прикрывать, но и один из флангов):

Эпизодически «Арсенал» переходил к еще более интересной структуре. К троице из Джаки, Эль-Ненни и Эдегору добавлялся Эмиль Смит-Роу – для этого смещался с левого фланга в центр. В итоге у хозяев образовывался квадрат в центре поля:

В теории «Юнайтед» мог чаще вовлекать в прессинг защитников и накрывать Эдегора и Смита-Роу, но как подметил Рангник, команда прессинговала только ограниченной группой игроков (по сути только нападающие и полузащитники). Из-за этого весь вопрос сводился к тому, сможет ли «Арсенал» доставить мяч до свободных футболистов.

С этим были проблемы. Убойный момент с ударом Бруну – результат неточного паса Рэмсдейла на свободного Смита-Роу. Удар Далота в перекладину – результат неточного паса Соареша на свободного Эдегора.

«Арсенал» из своих моментов выжал больше. Тут не только второй мяч, забитый после выхода через Эдегора, но и ситуации, когда «Юнайтед» перестал прессинговать, но все еще не занял оборонительную схему. В этих эпизодах у гостей был настоящий хаос. Пожалуй, даже когда занимали оборонительную схему, все равно не понимали, как расставиться.

Чаще всех за это наказывал Эдегор. Применял два инструмента – классное движение без мяча и тонкие передачи. Благодаря этому либо сам оставался свободен, либо освобождал партнеров.

В результате у норвежца максимально приятное комбо. Сначала помощь в выходе из-под прессинга, потом обострения на чужой половине. «Юнайтед» с ним не справлялся. Несмотря на то, что Эдегор сделал больше всех пасов на чужой трети поля (как правило, на чужой трети – самое серьезное сопротивление), норвежец закончил матч с точностью передач 91,5%.

Объемная роль Роналду оставила «Юнайтед» в игре. Криштиану напоминал лучшую версию Кейна

Если не учитывать стандарты, «Юнайтед» нанес 10 ударов. В половине из них напрямую поучаствовал Роналду. Португалец трижды бил самостоятельно + сделал два паса под удар. Из этих пяти атак сразу три завершились явными моментами для «МЮ».

Такая вовлеченность – результат неожиданно объемной роли. Фактически Криштиану сочетал классические функции (игра в штрафной) с задачами ложной девятки. Похвально, что Роналду не отделывался обычными передачами назад партнерам, а выводил их на пространство.

Например, в первом тайме здорово работала связка с Антони Элангой. После матча с «Ливерпулем» Рангник отмечал, что тинейджер любит принимать мячи не в ноги, а именно на ход. Криштиану дважды находил его таким пасом:

В этой роли Роналду напомнил лучшие образцы Харри Кейна – форвард «Тоттенхэма» специализируется на таком движении и передачах за спину (его любимый адресат – Сон Хен Мин). Важно, что Криштиану не забывал о фирменных качествах. Его любимый прием – сначала отыграться с партнерами, а потом открыться в штрафной.

На «Эмирейтс» таких моментов тоже хватало. Один из них проявился в голе. Сначала Криштиану помог «Юнайтед» выйти из-под прессинга, выиграв верховую борьбу и скинув мяч Санчо, а затем открылся в штрафной между двух защитников «Арсенала».

Похожий момент – из середины первого тайма. Сначала Криштиану открывается между линиями для приема, после чего направляет атаку на более свободный правый фланг:

Затем отыгрывается с партнером:

А в конце опасно бьет:

Второй тайм Криштиану провел не так энергично, но все равно поучаствовал во всех важных моментах. Перед угловым, который привел к назначению пенальти, оттянулся вглубь и отправил на ход Санчо. Лучший момент «Юнайтед» после этого – тоже результат игры Роналду в оттяжке (там вывел на удар Далота).

Второй тайм – противоположность американским горкам из первого. Игру засушили паузы и Артета

По сравнению с первым таймом во втором команды нанесли всего 6 ударов по воротам. Все они уложились к 70-й минуте. Голевой удар Гранита Джаки стал последним из них – «Юнайтед» не смог даже оказать подобие навала.

У такого контраста несколько причин. Во-первых, у команд было сразу три продолжительных паузы из-за включения ВАР. Сначала разбирались с рукой Тавареша в штрафной «Арсенала» (пенальти был назначен), потом чертили офсайдные линии после гола Криштиану из офсайда (гол отменили, хотя Рангник считает, что все было по правилам), а затем выясняли, тянет ли фол Бруну на красную (не потянул).

Во-вторых, темп матча еще сильнее сдерживали фолы. В первом их было всего 6, во втором – сразу 15. Часть из них – тактические, когда нужно сорвать атаку соперника (этого не хватало до перерыва). Короче, если первый тайм напомнил Артете американские горки, то второй – американский футбол (имеются в виду постоянные паузы).

Учитывая, что «Арсенал» вел в счете, за это нужно похвалить Артету – такой рисунок был выгоднее для него.

Пара решений Микеля поспособствовали этому. Во-первых, после перерыва защитники стали плотнее встречать Роналду – у него все еще были варианты для передачи (партнеры открывали), но уже без возможности легко отдать пас:

Во-вторых, после гола Джаки «Арсенал» перестроился на более осторожные 5-4-1. Это – копия хода из последней игры с «Челси». Тройку центральных составил вышедший на замену Роб Холдинг:

В-третьих, несмотря на более оборонительную схему, «Арсенал» не думал парковаться. В этом отличие от матча с «Челси» – там тоже перестраивались, но в концовке играли явно вторым номером. Тут после гола Джаки владели мячом 48%. Специально не обостряли, зато избежали навала от «Юнайтед» и не попадались на контратаки (результат стерильного в хорошем смысле владения).

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Помимо важных слов про тактику, после матча Рангник еще и жаловался на судейство. Некоторые решения и правда выглядели спорно – не только рука Соареша в первом тайме, но и возможный офсайд у Нкетиа при третьем голе «Арсенала» (кажется, перекрывал обзор Де Хеа). В этом могло повезти так же, как и с голевыми моментами – по сравнению с кошмаром на «Энфилде» «Юнайтед» проиграл совсем не так безнадежно.

Смущают как всегда более глобальные итоги. Игра первого круга с «Арсеналом» (победа 3:2) была последней перед назначением Рангника. Тогда Ральф сказал, что его задача – избегать таких матчей и привить команде баланс. Матч второго круга показал, что «Юнайтед» очень далек от этой цели. Тут Рангник точно не помог.

Фото: REUTERS/David Klein