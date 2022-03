Тиаго Силва – футбольный Бенджамин Баттон. Не стареет благодаря системе Тухеля и делает из «Челси» крепость в защите

Хочет играть до 41.

Факт, без которого нельзя начать текст о величии Тиаго Силвы: в чемпионатах топ-5 старше бразильца осталось только 15 полевых игроков (лишь двое из них – Данте и Жозе Фонте – провели в этом сезоне больше игрового времени). Уже скоро ситуация изменится – защитник «Челси» обязательно поднимется в рейтинге, поскольку кто-то из списка (например, Хоакин) завершит карьеру. Сам Силва еще в январе подписал контракт на следующий сезон, но его цель не ограничивается даже чемпионатом мира в Катаре.

«Надеюсь, повторю то, что сделал Паоло Мальдини в «Милане», то есть буду играть до 40-41. Таков мой план на ближайшее будущее», – предупредил Силва несколько дней назад.

В поклонниках у амбициозного Тиаго даже тренеры «Челси». Приглашавший его Фрэнк Лэмпард признал: «Я тоже играл в Премьер-лиге, когда мне было 36, но я точно не играл так, как Тиаго. Я даже не всегда попадал в состав – выходил в один уикэнд, оставался в запасе в другой. Чувствовал влияние возраста.

Изначально я колебался, когда приглашал Тиаго сюда. Знал, что он фантастический игрок, но не был уверен, что справится с требованиями АПЛ. Возможно, мне не следовало удивляться, что он все это время был так хорош. Я каждый день вижу, как он работает на тренировках, как готовится к ним и как много сил вкладывает в это.

Он шикарно читает игру, с большим желанием вступает в верховые единоборства. Он готов учиться даже сейчас, и у меня нет никаких сомнений, что из него получится классный тренер. Тиаго стал для нас отличным дополнением – причем не только на поле, но и вне его».

Сменивший Лэмпарда Томас Тухель уже был знаком с Силвой по «ПСЖ», поэтому у него еще более яркие впечатления: «С первого же моего дня в Париже я понял, какой он профессионал! Потрясающий капитан, прекрасная личность. Меня восхищает его подход к восстановлению, в целом к жизни профессионального игрока – он точно знает, что нужно есть, когда нужно есть, как восстанавливаться и как тренироваться.

То, что он вышел из зоны комфорта и отказался от статуса, который был у него в Париже, лишь подчеркивает, какой он боец и трудяга. Когда определяю состав на игру, я не смотрю на его возраст – для меня имеет значение только уровень его игры. С возрастом он становится только лучше и лучше».

Помогает Силве фанатичное отношение к восстановлению. В прошлом году бразилец дал фактурное интервью Four Four Two, в котором подробно его расписал. Резюмируем главное:

• Ради восстановления Силва отказывается от многих важных вещей. Иногда – даже от того, чтобы поиграть с детьми. За это благодарен жене, которая понимает, насколько это важно, чтобы продолжать карьеру;

• Дома у Силвы установлена специальная камера, где под высоким давлением он дышит чистым кислородом – это повышает его уровень в крови. Экспериментировать с этим Тиаго начал еще в Париже;

• У Силвы есть личный физиотерапевт – с ним защитник работал еще во «Флуминенсе» и «Милане». Он и пришел к идее с кислородной камерой – подсмотрел у баскетболистов из НБА. Первую такую камеру Силва привез именно из США – обошлась в 23 тысячи долларов;

• В позапрошлом году Тиаго купил новую камеру, а старую одолжил сначала Луису Густаво, а потом Данте. В «Челси» идеей загорелся Жоржиньо – пришел в гости к Силве, попробовал и потом уже сам купил камеру. Тиаго шутит, что пора брать комиссию;

• Тиаго использует камеру минимум раз в день – как правило, после обеда. Когда травмирован, увеличивает подход до двух раз. Но о восстановлении думает реально 24 часа в сутки. Даже во время интервью сидел со специальными подушечками на бедрах – они ускоряют восстановление мышц с помощью электростимуляции.

Игровой секрет Тиаго – продуманная роль в центре защиты «Челси». Она учитывает возраст бразильца

Переходим к футбольной составляющей.

В «Челси» для Тиаго созданы прямо идеальные условия, чтобы проявлять лучшее качество – интеллект. Система Тухеля минимизирует главный недостаток Силвы – отсутствие высокой скорости. Его неплохо подсвечивал предшественник Томаса в Париже Унаи Эмери. Испанец даже считает, что это было одной из причин 1:6 на «Камп Ноу»:

«Я хотел, чтобы в том матче вся команда играла выше. Тиаго Силва – великий игрок, но я не смог убедить его в этом. Я хотел вывести его из зоны комфорта и убедить располагаться повыше – чтобы мы эффективнее прессинговали. Эта особенность Тиаго передалась всей команде – когда мы оказывались под давлением, то начинали отступать».

После перехода Силвы в «Челси» тренеры подстроили под это игру. Процесс начался еще при Лэмпарде, теперь его здорово продолжает Тухель. Подход сводится к тому, чтобы чередовать доминантный стиль (владение + прессинг) с осторожным (отказ от владения и низкий блок). Первый вариант, как правило, выбирают под матчи с маленькими командами или когда нужно забивать (равный счет или отставание), второй – против соперников своего уровня или когда нужно удержать победный результат.

Из-за этого у «Челси» с точки зрения территории показатели совсем не топ-клуба – команда готова большими отрезками находиться на своей трети. Сравнение с «Ман Сити» и «Ливерпулем» отражает тенденцию – после прихода Силвы «Челси» играет гораздо осторожнее.

Помимо стиля помогает схема Тухеля с тройкой центральных защитников. Силва в ней играет самого центрального, поэтому объем его действий ограничен естественным образом. Характеристики партнеров этому тоже способствуют – от Силвы просто не требуют того, что он не может в силу возраста давать на постоянной основе (к примеру, постоянных выдвижений во фланг или игры на опережение).

«Схема, безусловно, только помогает ему блистать. Игра рядом с Рюдигером – тоже. У того отличная скорость, он всегда может ей воспользоваться. Да, играющий правее Кристенсен не такой скоростной, но и ему есть хорошая альтернатива в лице более мобильного Чалобы», – подчеркивал Рио Фердинанд.

А вот резюме самого Тухеля: «Тиаго играет в середине нашей тройки, поэтому он в более защищенной позиции. Если игра проходит на высоких скоростях, это на нем никак не сказывается. Такая роль ему подходит, плюс он сам хорошо готов физически».

Воплощение ограниченного объема Силвы – участие в прессинг-действиях. В целом по этому показателю Тиаго занимает последнее место в команде. Сравнение с другими центральными защитниками подытоживает его роль – минимум риска и необоснованных решений.

В результате на первый план выходит интеллект Силвы. В первую очередь от него требуется своевременная подстраховка крайних центральных защитников. У них есть право высоко подниматься за соперником, из-за чего может быть оголена зона за их спиной. Задача Силвы – считывать эпизоды, когда противник готов за это наказать, и страховать.

Навигатор Тиаго в этих ситуациях – опорник Жоржиньо. Итальянец здорово замечает игроков, которые могут воспользоваться свободными зонами, и грамотно передает их Силве. Постоянный атрибут – взмахи Жоржиньо рукой в сторону соперника:

Эпизоды выше – относительно простые. Силве не нужно разрываться между игроками, плюс помогают подсказки партнера. Но со сложными (их меньше, но они тоже встречаются) Тиаго тоже уверенно разбирается. Даже когда соперников несколько и партнеры не помогают, а наоборот ошибаются, интеллект Силвы здорово тушит угрозу.

В этом моменте нужно страховать не только Кристенсена (пошел высоко за Харри Кейном, оголил зону), но и подчищать за Жоржиньо (упускает Джованни Ло Чельсо, тот врывается в эту зону). Сложности добавляет то, что у Силвы уже есть противник (рядом Сон Хын Мин):

Бразилец не теряется – сначала выдвигается на Ло Чельсо и перекрывает ему линию паса на свободного Сона:

А затем вообще выбивает мяч через аргентинца, благодаря чему выигрывает аут для «Челси»:

Великолепие Силвы не заканчивается даже на этом. На третьем уровне сложности (когда угроза не потушена и нужно уже реально спасать) Тиаго добавляет к интеллекту чисто оборонительные качества. Эта комбинация отражается в статистике. Например, Силва – лидер чемпионатов топ-5 по выносам с ленточки (3 штуки). Сюда относятся только эпизоды, когда соперник бьет в створ, а вратарь уже отыгран и ничем не может помочь.

Еще один повод для гордости – заблокированные удары. В АПЛ Силва идет по этому показателю 6-м. Важно, что впереди только игроки из команд, которые в принципе больше обороняются и, соответственно, чаще могут заблокировать удар. У Силвы по естественным причинам («Челси» много владеет мячом и допускает мало ударов) таких возможностей меньше, поэтому присутствие в топе еще сильнее подчеркивает уровень бразильца.

Самый характерный эпизод в этом плане – из гостевой игры с «Ливерпулем» в начале сезона. Весь второй тайм «Челси» играл в меньшинстве – хотя бы из-за этого было много ситуаций, когда приходилось тушить пожары.

Вот одна из них. Сначала Силва замечает рывок в штрафную Диогу Жоты:

На тот случай, если на Жоту пойдет навес, Силва быстро делает пару шагов назад:

Пас на Жоту не состоялся, зато Трент получил возможность для прохода в штрафную. Силва делает обратное движение – в опорную:

А там уже накрывает удар ТАА:

Силва хорош не только в защите – Тухель отводит ему важную роль и в розыгрыше. Тут снова связка с Жоржиньо

Если продолжать копаться в цифрах, то заметим доминирование Силвы и на мяче. У бразильца место в топ-5 АПЛ и по количеству передач в среднем за игру, и по точности. По этим параметрам уступает только игрокам «Ман Сити» – какой сюрприз!

При этом выдающихся качеств тут Силва не показывает. На первый план снова выходит сочетание простоты и эффективности. И снова – не без поддержки партнеров. В этой стадии ключевую роль играет химия Тиаго с Жоржиньо. За подробностями снова обратимся к цитате Тухеля:

«У них просто-напросто хорошее взаимопонимание. Не только потому что разговаривают на одном языке, но и потому что знают, как нужно действовать при розыгрыше мяча и какую дистанцию соблюдать между собой. У них и правда отличный дуэт».

Базовый прием у Силвы и Жоржиньо – стянуть на себя соперника и отдать свободному партнеру. Из-за специфики амплуа роли распределяются понятным образом: у защитника – первая, у опорника – вторая:

После домашнего матча с «Астон Виллой» в начале сезона Тухель рассказал о пользе этого приема в конкретном случае: «Жоржиньо – системообразующий игрок для нас. Он устанавливает ритм игры. Еще у него хорошая связь с Тиаго Силвой. Сегодня они здорово помогали нам находить зоны в высоком прессинге «Астон Виллы». Это помогло одержать победу».

Менее популярный, но более оригинальный прием в связке – временная миграция Силвы в опорную. Жоржиньо подстраивается – либо опускается в центр защиты, чтобы компенсировать движение бразильца, либо разыгрывает лишнего с Тиаго на привычной позиции:

Последняя стадия крутости Силвы – стандарты. За полтора сезона в «Челси» бразилец неожиданно сделал сразу шесть результативных действий в АПЛ и ЛЧ – столько же, сколько за четыре последних сезона в «ПСЖ» (Лига 1 и ЛЧ). В этой кампании Силва идет на втором месте по голам со стандартов (3 мяча) – его опережает только форвард Иван Тоуни из главного специалиста по стандартам «Брентфорда» (4).

Секрет этой стадии – в комбинации физической мощи Тиаго (борьба + высокий прыжок) и неожиданных идей от Тухеля.

Перед голом «Тоттенхэму» бразилец, например, до последнего не вбегал в штрафную:

В матче с «Бернли» изначально был в штрафной, но неожиданно оттянулся назад под передачу партнера:

Против «Эвертона» воспользовался численным перевесом, который «Челси» создал в первой линии:

В итоге видим невероятно цельную картину, в которой Силва хорош абсолютно во всех аспектах. Несмотря на то, что система Тухеля максимально ограничивает его задачи (логично, учитывая возраст), Силва распространяет свое мастерство прямо на всех участках поля – по ситуации даже меняя амплуа.

Наблюдая за ним на постоянной основе, кажется, что Тиаго всех нас обманывает – он никак не играет на свой возраст. Томас Тухель придумал этому забавное, но очень похожее на правду объяснение:

«Все просто: Силва – это футбольный Бенджамин Баттон. Наш Тиаго Баттон! Я знаю, сколько за этим стоит работы и профессионального отношения. Это своего рода чудо – уже в солидном возрасте перейти в чемпионат, где более жесткий график, более напряженные матчи и более силовой футбол. Это было очень смело с его стороны!

Я знаю, как он работает, чтобы держать хорошую форму, сколько усилий прикладывает за пределами футбольного поля, как он спит и питается. Это просто невероятно, но только благодаря этому такое возможно».

