АПЛ удалила все 12 тысяч фэнтези-команд из России. Что говорят игроки?

Лига даже ничего не объясняла.

В конце прошлой недели в официальном фэнтези АПЛ (FPL) стало примерно на 12 тысяч команд меньше. Из общего зачета удалили команды, у которых страной при регистрации указана Россия.

Лига Russia пропала. Немного контекста: в FPL игроки соревнуются не только с 9 миллионами других игроков, но и в национальных, клубных и приятельских мини-лигах. В аккаунтах состоявших в ней менеджеров исчезли флаг и названия команд.

Очки все еще начисляют (в фэнтези футболисты приносят взявшим их игрокам баллы голами, голевыми пасами и сухими матчами), но на движение команд вверх-вниз это уже не влияет. Даже если это 17 очков за хет-трик Криштиану Роналду.

На сайте Премьер-лиги не вышло официальных заявлений, игроки не получили какие-либо уведомления. Мотив лиги прояснила публикация в The Independent: «Решение принято исходя из солидарности с Украиной». Техподдержка FPL подтвердила эту версию, также упомянув замороженный контракт с Okko.

На игровом поле фэнтези-интерфейса теперь расположены два баннера в цветах украинского флага со словами Football stands together («Футбол – с вами»).

Как подсчитал твиттер со статистикой фэнтези АПЛ, 22 из удаленных российских команд входили в топ-10 000 (это очень высоко с учетом 9 миллионов участников).

«Сейчас есть вещи поважнее фэнтези», «способ переключиться от плохих новостей». Российские игроки – об удалении команд и обнулении сезона

Русскоязычное фэнтези-комьюнити достаточно развито. В телеграме легко найти большие чаты для обсуждений, каналы-дневники выступлений по сезону и таблички со статистикой. Записываются подкасты.

Sports.ru попросил менеджеров удаленных фэнтези-команд ответить на два вопроса:

1. Первые эмоции, действия и уже сегодняшние мысли об удалении команд?

2. Насколько фэнтези АПЛ важен, что он дает в жизни. И что теперь?

Алексей «KJIIOIIIKA» Бобров, редактор англоязычного сайта по фэнтези-футболу:

«Конечно, я был огорчен. Но учитывая, что сейчас происходит в мире, логика Премьер-лиги понятна, особенно после разрыва контракта с официальным вещателем матчей АПЛ в России. До этого FPL тоже принимала решения об удалении команд и аннулировании результатов, только не в рамках целой страны. Игрока из Болгарии лишили первого места 2 года назад по подозрению в расистских высказываниях.

Если честно, сейчас есть вещи поважнее фэнтези, хотя для многих людей это любимое хобби, которому они уделяют десятки часов в неделю. FPL – это возможность играть с друзьями и миллионами других людей по всему миру, обмениваться с ними мнениями, радоваться и огорчаться решениям касательно трансферов, с большим азартом смотреть матчи, в которых играют твои фэнтези-игроки.

Учитывая, что по-прежнему можно делать трансферы в командах и играть, несмотря на то, что место твоей команды в общем зачете не отображается и беда с мини-лигами, многие все-таки доиграют сезон из-за самой любви к игре. Я точно буду играть до конца, записывая набранные очки после тура самостоятельно, для истории, чтобы просто подвести черту под этим ненормальным сезоном и поскорее его забыть».

Олег Тудвасов, болельщик «Вест Хэма»:

«Новости об удалении российских фэнтези-команд застали прямо посреди рабочего процесса в пятницу. На секунду открыл телеграм, а там этот шок. В тот момент был занят важным проектом, поэтому на эмоции не было ни времени, ни сил. Тем не менее потратил пару минут (как много это говорит о фэнтези в моей жизни!), чтобы в настройках команды сменить ее место прописки.

Сейчас первый шок схлынул, стало понятно, что, несмотря на удаление российских команд из мини-лиг и из общемирового рейтинга, сами они продолжают функционировать: можно делать трансферы, использовать чипы и набирать очки. А за рейтингом можно следить на сторонних ресурсах вроде livefpl.net.

В последние три года фэнтези занимает одно из важнейших мест в моей жизни, крадет кучу времени, часов сна и даже немного денег. Иногда ловлю себя на мысли, что самый кайф в FPL – это не момент набирания очков, а процесс подготовки к туру: все эти excel-таблицы со статистикой игроков, изучение календаря матчей, чтение статей, слежка за инсайдами. Фэнтези учит терпению, развивает стратегическое мышление и умение принимать решения. Мало кто задумывается, но 15 игроков, скамейка, чипы, капитанская повязка, трансферы – все это в сумме около 300 решений, которые ты должен принять в течение сезона. И каждое влияет на успех или неудачу твоей команды, иногда разница измеряется десятками очков в течение пары дней. Все это сильно захватывает.

Обратная сторона фэнтези – влияние на эмоциональное здоровье. В этом сезоне стараюсь бороться с тем, чтобы не переносить фэнтези-негатив в реальную жизнь. Когда случается плохой тур, просто блокирую сознание и стараюсь концентрироваться на других вещах (пока получается с переменным успехом).

Сезон складывается у меня достаточно неплохо, до 28-го тура я даже был в первых 10 тысячах в мировом рейтинге. Но [Рис] Джеймс и Коутиньо вышвырнули меня оттуда катапультой. Планирую играть и дальше и бороться за самые высокие места. Как минимум до тех пор, пока игра захватывает больше, чем расстраивают все эти блокировки и ограничения».

Анонимный игрок из топ-50К:

«Первые эмоции – недоумение, негодование, даже немного безысходность. Удивление от факта очевидной дискриминации в отношении игроков из РФ, хотя это как раз то, против чего так рьяно борется западное общество.

Безусловно, без FPL можно жить. Но за долгие годы игры это стало для меня и многих моих друзей хобби, интересом, который объединяет тысячи людей в русскоязычным комьюнити. В последние недели это было одной из немногих отдушин для обычных людей, способом переключиться от постоянно приходящих плохих новостей. Очень жаль, что у нас такую возможность отняли, даже не найдя в себя смелости об этом объявить».

Александр, шел 20-м в лиге Россия:

«Расстроен, конечно. Но надо спасать сезон, в прошлом туре вошел в топ-10к и отдавать позиции не намерен. Где-то увидел, что можно немного поменять настройки аккаунта, вроде бы успел это сделать. Причины удаления не хотел бы объяснять, всем и так о них известно.

Фэнтези давно стал частью моей жизни. Повысил интерес к просмотру матчей. Появилось великолепное комьюнити из людей разных профессий и стран + развивается аналитическое мышление, обрабатываешь много статистики и информации. Я очень люблю английскую Премьер-лигу и продолжаю за ней следить. На следующий сезон ставлю для себя высокую планку войти в топ-1000 игроков фэнтези».

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Фото: REUTERS/Carl Recine, David Klein, Phil Noble, Lee Smith