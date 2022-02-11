У Ван Дейка после возвращения сплошные антирекорды. Спокойно: дело в новом стиле Клоппа, Вирджил по-прежнему крут

Слава Палагин – с респектом.

Прошлый сезон закончился для Вирджила Ван Дейка уже в пятом туре АПЛ из-за разрыва крестов в дерби с «Эвертоном». Травма стала с отрывом самой серьезной в карьере защитника. Из-за нее Вирджил пропустил 255 дней и 45 матчей. Масштаб повреждения для железного ВВД (в двух предыдущих сезонах АПЛ пропустил только 35 минут) подчеркивает сравнение со всеми остальными травмами в карьере (их было 7): из-за них голландец оставался без футбола на 277 дней и только 33 игры.

После возвращения Вирджил играет почти без пауз. Юрген Клопп периодически дает ему отдых в других турнирах (в ЛЧ у защитника только 3 матча из 6), но в АПЛ Ван Дейк вообще без ротации. Если бы не коронавирус, Вирджил уже был бы в топе лиги по сыгранному времени, но показательно, что даже с учетом ковида он провел на поле 1800 минут – больше любого полевого «Ливерпуля».

По словам Клоппа, это связано с двумя факторами – интеллектом Вирджила и адаптации к новым условиям. Вот недавнее наблюдение Юргена:

«Вирджу пришлось многому научиться. Некоторые вещи были физически недоступны ему [после травмы]. Все вернулось, но не сразу. В его ситуации нужно уметь адаптироваться. У меня самого были травмы, но когда ты такой умный парень, как Вирдж, ты не можешь игнорировать ограничения, которые накладывают на тебя последствия травмы. Путь к лучшей форме был тернист, но он справился с этим исключительно хорошо».

Описание Клоппом процесса возвращения к лучшей форме (сначала у ВВД были проблемы, потом все наладилось) слегка расходится с показателями Вирджила. В этом сезоне у защитника сплошные антирекорды. Причем дело касается и оборонительных показателей:

И атакующих:

Этот текст – попытка разобрать интересный парадокс и еще раз проговорить важное: цифры, как правило, плохо отражают уровень защитника.

Антирекорды Ван Дейка связаны со стилем «Ливерпуля». Нынешний меньше зависит от топовых качеств Вирджила

В конце 2021-го Клопп расписал главное оборонительное качество ВВД, которое сделало «Ливерпуль» сильнее:

«День его перехода [из «Саутгемптона» в январе-2018] был очень важным для нас. При поддержке Жоэля [Матипа], Деяна [Ловрена] и Джо [Гомеса] мы внезапно смогли по-другому защищаться, уменьшив поле для соперника. Это было очень полезно, и именно поэтому мы были счастливы, что провернули сделку тогда».

Очевидно, эта польза связана с прессингом «Ливерпуля». С приходом Ван Дейка команда смогла выше защищаться и, как следствие, стала еще более компактной. Введение ВАР – продолжение этой эволюции. Команда радикализировала подход. По информации The Athletic, Клопп попросил защитников располагаться еще выше – поскольку любые ошибки лайнсменов при определении офсайда, исправят технологии.

Важно, что это отразилось на показателях всего «Ливерпуля», а не только Ван Дейка. Теперь команда просто-напросто реже сталкивается с ситуациями, в которых от Вирджила требуется какое-либо вмешательство. Прессинг Клоппа и так ограничивал эпизоды, когда соперник может запереть «Ливерпуль» на его трети поля, а подъем оборонительной линии сделал такие моменты максимально редкими.

Символично, насколько рухнуло количество прессинг-действий «Ливерпуля» на своей трети поля – с 46,4 в сезоне-2019/20 до 31,4 в этом. На это отчасти повлиял и приход Алиссона – команда может поддерживать высокую линию, когда за спиной вратарь, готовый выйти из ворот и подстраховать.

Зафиксируем: оборонительные показатели Ван Дейка снижались по мере их общего снижения у «Ливерпуля», а не внезапно обвалились только у Вирджила сразу после травмы. На это повлиял стиль Клоппа. Он стал еще более смелым и теперь меньше зависит от оборонительных качеств защитников.

С атакующими показателями такую связь уже не провести. Более того, антирекорды ВВД выглядят еще таинственнее на фоне владения «Ливерпуля». В этом сезоне оно возросло до пикового значения в эпоху Клоппа – 62,2%. В эру Opta показатель выше 60% в АПЛ имела только одна команда – «Ман Сити» Пепа.

Объяснение этой части парадокса – в настройках Клоппа конкретно под нынешний сезон. Команда проводит большинство атак через правый фланг. Там выстраивается гибкий треугольник из Трента, Хендерсона (в начале сезона – Эллиотта) и Салаха. Клопп вообще называет его флангом для комбинаций, а бешеная форма ТАА (лучший ассистент АПЛ) и Мо (лучший по гол+пас) – один из итогов розыгрышей.

Вирджил косвенно пострадал от такого акцента. Его позиция – левый центральный защитник. Из-за розыгрышей на правом фланге с мячом чаще его партнер по обороне – правый ЦЗ (обычно – Матип). В этом сезоне Жоэль делает сразу на 8 касаний больше на средней трети поля. В сезоне-2018/19 разрыв между ними был всего в два касания за игру, но в пользу Ван Дейка.

Естественно, что из-за розыгрышей на правом фланге у Вирджила и меньше возможностей для фирменных диагоналей. Дополнительная причина – в смене тепловой карты Трента. Обычно именно ТАА был адресатом для переводов Ван Дейка, создавая ширину в атаке. В этом сезоне его позиция изменилась – теперь Трент гораздо чаще оказывается в полуфлангах, оттуда и участвует в розыгрышах, и обостряет.

У Ван Дейка есть проблемы в рамках смелого стиля, но это часть командной (не системной) проблемы

Эпизодические проблемы у Ван Дейка в этом сезоне наоборот возникают в ситуациях, когда от него не требуется прямого вмешательства (за счет отборов, перехватов или выносов). Но большинство из них – в рамках высокой линии, провал которой зависит от множества факторов, а не от действий конкретного защитника.

Более того, некоторые соперники уже подстраивают план под игру, пытаясь использовать пространство за спинами защитников «Ливерпуля» – соответственно, лишь усложняя им задачу. Вот показательный комментарий Томаса Тухеля перед игрой «Челси» на «Энфилде» в прошлом сезоне:

«Сегодня нам нужна скорость. Скорость против высокой линии «Ливерпуля». Это причина, почему включили в состав Тимо Вернера – он этой скоростью обладает. Если их защита опустится и начнет обороняться глубже, а мы получим шанс на стандарты и навесы, то выпустим уже Оливье Жиру».

В том матче «Челси» неплохо манипулировал прессингом «Ливерпуля», после чего оголял высокую линию передачами за спину (в том числе на Вернера). Рецепт понятен – сначала получить шанс на пас за спину и только потом его сделать. В этом сезоне «Ливерпуль» этот шанс время от времени дает.

В игре с «Кристал Пэлас» Ван Дейк не заметил открывание Мишеля Олисе перед пропущенным голом, но характерно, что вместо персональной критики Вирджила Клопп обратил внимание на более системную проблему, из-за которой такой момент в принципе оказался возможен:

«Во втором тайме мы играли не очень компактно, первая линия прессинговала слишком высоко. Между нашими игроками была большая дистанция, поэтому соперник мог просто перебрасывать нашу защиту передачами за спину. Не знаю, почему они ни разу не оказались в офсайде, но это явно наша вина».

Сложности для защитника в высокой линии Клопп описал еще раньше – после октябрьского матча с «Брайтоном», по ходу которого даже подзывал Ван Дейка к себе:

«Плохая игра в защите и плохая игра защитников – не всегда одно и то же. В обороне участвует не только последняя линия, не только сами защитники. Сегодня мы в принципе плохо защищали полуфланги, в этом была наша основная проблема.

Все зависит от ситуации в игре. Когда на соперника, владеющего мячом, не оказывается давление, мы не можем держать высокую линию. Поэтому она должна опуститься, а после того, как полузащитники наконец начнут оказывать давление, ей снова нужно подняться.

В таких вещах у нас четкие правила, мы четко знаем, когда и что делаем. Но это не так-то просто. Я помню, что за эпизод [с критикой Ван Дейка] это был – у «Брайтона» в атаке оставался только Марч, а Вирджил располагался слишком глубоко».

Скриншоты сделаны в InStat Scout

После январской игры с «Челси» хорошее замечание на эту тему сделал Джейми Каррагер. Его коллега по Sky Грэм Сунесс попытался разнести ВВД за первый гол, обвинив голландца в том, что он не ускорился за Кристианом Пулишичем. Джейми ответил, описав весь принцип игры «Ливерпуля» без мяча:

«Защитники «Ливерпуля» всегда пытаются заманить соперника в офсайд, иногда это похоже на навязчивую идею. Они не прикрывают друг друга – наоборот, всегда располагаются на одной линии. Поэтому Ван Дейк был настолько далеко от Пулишича, чтобы догнать его – он не смог переключиться после того, как долго держал линию».

После ноябрьского поражения от «Вест Хэма» все тот же Каррагер подытожил ситуацию: из-за высокой линии соперники минимум раз за игру выходят 1 на 1 с Алиссоном, но показатели «Ливерпуля» в защите из-за высокой линии не ухудшаются – наоборот остаются на высоком уровне. Другими словами, команда редко защищается (благодаря высокой линии и прессингу быстро отбирает мяч), но когда возникают проблемы, они приводят к очень острым моментам (из-за рисков, связанных с высокой линией).

Показательно, что в этом сезоне «Ливерпуль» допускает по своим воротам удары с наиболее близкой дистанции за всю эпоху Клоппа (брали только полные сезоны при нем), но при этом разница ударов еще никогда не была настолько внушительной:

Единственная более-менее серьезная претензия к Ван Дейку – моменты, когда он пытается прочитать эпизод в высокой линии. Как правило, этот эпизод уже изначально сложный – «Ливерпуль» либо провалился в прессинге, либо не смог отобрать мяч сразу после потери, а соперник готов отдать за спину, либо наказать в контратаке.

Попытка Вирджила предугадать следующее действие – лишь способ обезопасить команду от убойного момента. Иногда не получается. Частый признак этого – развороты Ван Дейка в обратную от движения соперника сторону, из-за чего тот получает свободу, а Вирджил теряет его из виду:

Фирменное спокойствие ВВД сохранилось. А передачи приводят к пользе сразу четырех типов

На днях Эрлинг Холанд перечислял защитников, с которыми ему было особенно тяжело. Выделил двоих – Серхио Рамоса (за интеллект) и, естественно, Ван Дейка. При этом не стал уходить в стереотипы (хотя отметил рост, силу и скорость Вирджила), а выделил важный игровой навык – умение распределять время, из-за чего он не смог выиграть у ВВД ни одного единоборства.

До травмы это умение прослеживалось через спокойствие Ван Дейка в трудных эпизодах. Вирджил даже нашел референс в лице Роджера Федерера:

«Некоторые думают, что у меня все легко получается, но, поверьте, сейчас в каждом матче приходится попотеть. Мы играем против нападающих мирового уровня, очень мощных и крепких, тут не до мыслей, как бы сделать так, чтобы это выглядело просто. Возможно, я лишь хочу, чтобы соперник думал так. Посмотрите на Федерера. Когда он играет в теннис, он кажется вообще не потеет. Должно быть, его соперникам тяжело психологически – они могут подумать, что он даже не старается, но все равно побеждает».

В этом сезоне Вирджил тоже показывает этот навык, в том числе – в эпизодах, когда высокую линию «Ливерпуля» либо вскрыли, либо готовятся вскрывать. Ван Дейк спасает либо за счет интеллекта (заранее прочитал рывок соперника), либо за счет физических качеств (если соперник уже оторвался).

Особенно полезно это в сдерживании скоростных соперников. Ван Дейк здорово показывал себя и против Кайла Уокера, и против Пьера-Эмерика Обамеянга, и против Джейми Варди:

Теперь – к передачам. У Ван Дейка сократилось общее количество пасов, но их острота остается на высоком уровне. Просто польза проявляется по-разному.

Ее можно разбить на четыре категории.

Первая – ВВД наказывает защитников соперника. В матче с «Вулвз» Вирджил сделал предголевой пас, пока их оборона только возвращалась назад:

Вторая – длинный пас ВВД создает разрыв между защитой и опорной соперника (защитники успели отреагировать и опуститься, опорники – нет):

Третья – длинный пас ВВД создает разрыв между опорными и атакующей группой соперника (защитники и опорники успели вернуться, атакующие – нет):

Четвертая – соперник смог полностью перестроиться (и защитники, и опорники, и атакующая группа вернулись), но его отбросило к своим воротам, а «Ливерпуль» в итоге завладел территорией:

Наконец, последний признак классического ВВД – стандарты. Два года назад помощник Клоппа Пепейн Линдерс объяснял, что в этом аспекте «Ливерпуль» тоже хочет доминировать и поэтому много работает с аналитическим отделом:

«Мы стараемся помочь игрокам, направить их, дать правильные идеи. Стандарты – хорошее оружие, особенно против команд, которые защищаются низким блоком: против таких у тебя обязательно будет много угловых. У атакующих команд обычно нет такого менталитета. Над стандартами, как правило, больше работают команды, которые не доминируют в своих матчах. Но мы – исключение. Мы хотим быть топ-командой, которая может угрожать и за счет стандартов тоже».

Возвращение Ван Дейка помогло в этом и напрямую (у Вирджила уже 2+1 в АПЛ), и косвенно (свободу получают партнеры). Но особенно ярко польза прослеживается в сравнении с прошлым сезоном и с учетом всех стандартов (свои + чужие). Ниже приведены только удары после прямого паса со стандарта (учитываются штрафные, угловые и даже ауты), но контраст тут максимально яркий:

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Кажется, прежний Ван Дейк либо вернулся, либо очень-очень близок к этому. Основной контраст между версиями до травмы и после лишь в восприятии Вирджила.

Из-за радикализации стиля «Ливерпуля» к нему наконец-то возникают попсовые вопросы (почему не добежал, почему разрушил офсайдную линию или наоборот заманивал соперника в офсайд). Но из-за того, что претензии так или иначе связаны с системой «Ливерпуля» (Ван Дейк – лишь ее часть), Вирджил вне больших подозрений.

На выходе отсутствие прежнего хайпа (помним серию, когда ВВД не могли пройти на дриблинге?), но при этом очень хороший уровень в системе, которая меньше, чем раньше, заточена на его уникальные качества.

Фото: globallookpress.com/Sebastian Frej, Peter Byrne, Darren Staples, Andrew Yates, Mark D Fuller; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Craig Brough