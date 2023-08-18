Президент «Тоттенхэма» Леви отнимет у вас душу. Поэтому «Бавария» не забудет сагу с Кейном

Контактов избегал даже Фергюсон.

«Они еще не имели дел с Дэниэлом Леви», – так, по инсайдам The Independent, отреагировали в «Манчестер Юнайтед» на включение «Баварии» в борьбу за Харри Кейна.

Спустя недели мучительных переговоров и парочки сюжетных поворотов (Харри буквально сняли с рейса в Мюнхен) чемпионы Германии добились своего: лучший форвард в современной истории «Тоттенхэма» перешел в «Баварию».

Цена – 100 миллионов евро за игрока на последнем годе контракта.

«Бавария» получила опыт, который есть у многих в английском футболе – игра в трансферный покер с Дэниэлом Леви, президентом «Тоттенхэма» с репутацией самого неудобного переговорщика в мире.

Вряд ли мюнхенцам понравилось.

Как бизнесмен, сперва сидевший на встречах боссов АПЛ «как мышь», превратился в фигуру с демонической аурой?

До «Тоттенхэма» Леви помогал с семейным бизнесом по продаже одежды

«Больше 50 лет назад я пришел сюда с дядей на мою первую игру против «КПР», – вспоминал Леви перед последним матчем на старом «Уайт Харт Лейн».

По пути от деревянной скамейки до президентского кресла Дэниэл развил самые ценные навыки.

Леви получил экономическое образование в Кембридже и на первых порах помогал с семейным бизнесом – основанной отцом сетью магазинов одежды Mister Byrite (в 2006-м уже переименованный в Blue Inc актив продали). Он с большим интересом вникал в самые разные сферы (корпоративные финансы, недвижимость) и заработал авторитет, позволивший в 1995 прийти в инвестиционную фирму ENIC (English National Investment Company). Хозяин ENIC Джо Льюис разглядел в Леви потенциал, и пара ярко провела вторую половину 90-х, вкладываясь в различные компании. Также Леви и Льюис получили право управлять британскими магазинами франшизы Warner Bros. Studio.

Затем парочка захотела острых ощущений. «Мы выбрали футбол, потому что это самый популярный вид спорта на Земле, здесь крутятся деньги. Мы искали не просто бизнес, который за год вырастает на 10 процентов. Мы искали нечто захватывающее», – объяснял позже Леви. ENIC приобрела долю в «Рейнджерс», АЕК, «Виченце», «Базеле» и пражской «Славии».

Но главным футбольным детищем Льюиса и Леви стал «Тоттенхэм».

Они впервые приблизились к клубу в 1998 году, но получили отказ. Возвращение спустя полтора года получилось успешным: критикуемый фанатами бизнесмен Алан Шугар продал 29,9% акций за 22 миллиона фунтов. «Эта цифра доставила Леви удовлетворение. 80 пенсов за акцию – это на 20 пенсов меньше, чем в предложении ENIC, отклоненном Шугаром 18 месяцев назад», – пишут авторы книги о бизнес-стороне АПЛ The Club.

Впоследствии Леви и Льюис значительно расширили влияние в клубе. Нынешняя доля ENIC International Limited – 85,55% акций. В октябре 2001-го 38-летний Леви занял пост президента клуба, позволив Льюису на долгие годы отойти в тень и сконцентрироваться на бизнесе (Forbes оценивает нынешнее состояние партнера Леви в 6,2 миллиардов долларов).

О личной жизни Дэниэла известно мало. Жена Трейси раньше работала его секретарем, у пары четверо детей.

«Я довольно замкнутый человек, мне не нравится быть в центре внимания. Не будет такого, чтобы я стоял перед игроками и толкал речь», – объяснял Дэниэл.

Но когда кто-то заинтересован в покупке игрока «Тоттенхэма», скромность испаряется.

Леви – демон переговоров. Фергюсон отказался от трансфера Модрича – лишь бы не пересекаться

Прекрасная история от главы футбольного отдела The Guardian Дэниэла Тейлора. В 2012 году Лука Модрич доигрывал последний сезон в «Тоттенхэме», и Алекс Фергюсон узнал, что хорват не против переехать в Манчестер. Это был трансфер мечты, Фергюсон очень высоко котировал Модрича: сравнивал Луку с Полом Скоулзом и впечатленный игрой Хави и Иньесты в финале ЛЧ-2011 верил, что полузащитник «Тоттенхэма» приблизит «МЮ» к идеалу. Но в итоге шотландец ничего не предпринял. Посовещавшись с исполнительным директором Дэвидом Гиллом, Фергюсон отказался затевать какие-либо переговоры с Леви.

Опыт прошлых сделок оставил неизгладимый след.

«Никогда не забуду, как думал, что все уже готово, и тут Дэвид Гилл позвонил мне, чтобы сообщить, что они хотят больше. Типичный Дэниэл Леви!», – вспоминал Фергюсон обстоятельства перехода Майкла Кэррика. В 2006-м «Тоттенхэм» заработал на полузащитнике, у которого оставался всего год по контракту, 17 миллионов фунтов.

«Этот человек полностью сбивает тебя с толку, с ним невозможно обсуждать выгоду обеих сторон. Только он, только «Тоттенхэм» и ничего больше. Хотя с точки зрения лондонцев это, конечно, неплохо», – писал Фергюсон в автобиографии.

Кэррик по крайней мере перешел за месяц до закрытия трансферного окна. С Димитаром Бербатовым было по-другому: «Юнайтед» купил болгарина за рекордные для себя 30,75 миллионов на грани дедлайна. «Тоттенхэм» не хотел отпускать в другой клуб Премьер-лиги нападающего с 27 голами в 69 матчах, но все решило желание игрока. Переговоры заняли целое лето, и Фергюсон сказал, что это было «больнее, чем операция по замене ребра». (В «Тоттенхэме» же были недовольны отношением Бербатова, его отстранили от матчей и тренировок. Леви обвинял «Юнайтед» в нелегальном переманивании).

«Дэниэлу нравится сжимать тебе яйца, пока из твоих глаз не потекут слезы», – охарактеризовал Леви в разговоре с Daily Mail босс одного из клубов АПЛ. Боль в отношениях с президентом «шпор» испытывал не только Фергюсон.

Подобные отзывы создали Леви имидж самого безжалостного и хладнокровного переговорщика в английском футболе. Что-то из рассказов о манерах Дэниэла выглядит сюрреалистично. Джон Смит, предшественник современных футбольных суперагентов (его клиенты – Диего Марадона, Руд Гуллит, Питер Бирдсли), в книге The Deal уверяет, что как-то раз Леви согласился выплатить ему комиссионные лишь при условии, что Смит (болельщик «Арсенала», это обстоятельство выводит легенду на неземной уровень) потратит часть денег на выкуп ложи на «Уайт Харт Лейн».

«Это был классический Дэниэл. Но в то же время такой любезный. Он все делает с улыбкой. И потому, когда он пожимает тебе руку, всей боли не чувствуешь», – делился Смит.

В остальном сюжеты часто повторяются. Неспешная пробежка по главным – и вот перед нами основные принципы и приемы Дэниэла Леви на трансферном рынке.

Устные договоренности ничего не стоят

Какие договоренности?

Летом 2011-го Модрич был уверен, что «Тоттенхэм» отпустит его в «Челси». Хорват настаивал, что у него с Леви джентльменское соглашение: Дэниэл не будет слишком упрямиться, если за Модричем придет более статусный и успешный клуб. Предложение «Челси» в 22 миллиона не смутило Леви – он просто отрицал какие-либо договоренности с игроком. «Тоттенхэм» даже не вступил в переговоры. 31 августа, накануне дедлайна, «Челси» удвоил ставку. Речь шла уже о 40 миллионах. Умение ждать опять сыграло за Леви, но нежелание отдавать главную звезду конкуренту оказалось сильнее. Модрич отыграл на «Уайт Харт Лейн» еще сезон и ушел следующим летом в «Реал» за 30 миллионов.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, у которого Леви выторговал Уго Льориса, вспоминал: «Он много говорит, а потом возвращается к тому, что мы уже утвердили на бумаге. Переговоры с «Тоттенхэмом» были самыми тяжелыми из всех, что я проводил за 25 лет».

Никаких скидок – мы вытрясем каждый фунт

Всего одна история – и достаточно.

Ее рассказал Здравко Мамич – бывший босс загребского «Динамо» и человек, близкое общение с которым стоило больших проблем Модричу и Деяну Ловрену. В 2008-м именно Мамич продал Модрича в «Тоттенхэм».

«Леви, на мой взгляд, самый способный переговорщик в мире. У меня было достаточно времени оценить это. Когда мы согласовали трансфер Луки в «Тоттенхэм», я вежливо попросил о пяти футболках. Леви дал их мне, но вычел их стоимость из трансферных выплат. Для меня это было невообразимо. Это показало, что его волнует каждый потраченный клубом пенни».

Все самое интересное начинается в последний день

«Дэниэл никогда не повышает голос и не кричит. Вот почему он всегда побеждает. Другие же теряют самообладание. Он расчетлив и готов выжидать. Люди обычно нервничают или волнуются, но он наслаждается», – объяснял бывший футбольный директор «Тоттенхэма» Дэмьен Комолли.

Классическая сделка Леви – покупка молодого игрока с потенциалом звезды перед закрытием трансферного окна по цене ниже изначальной. Президент «Тоттенхэма» не теряется, когда в неразберихе дедлайна время будто ускоряется – он уверен, что оно всегда на его стороне. Чужая паника – это всегда победа Дэниэла.

Из 14 игроков «Тоттенхэма» в финале ЛЧ-2019 шестеро – Льорис, Сиссоко, Эриксен, Сон, Моура, Льоренте – пришли в клуб в последние дни окна.

То же самое было и с Рафаэлем ван дер Вартом. Со слов голландца, в 2010-м умение Леви ждать чуть ли не вдвое сбило ценник «Реала». Тренировавший тогда «Тоттенхэм» Харри Реднапп при этом ничего не знал. «Леви позвонил Реднаппу и сказал, что для него есть подарок. Реднапп потом признался мне, что ожидал машину или что-нибудь в этом роде», – рассказывал Ван дер Варт.

Он ушел из «Тоттенхэма» через два года – и тоже 31 августа. ВДВ, Питер Крауч и, конечно же, Гарет Бэйл с рекордным переходом в «Реал» – в последние часы рынка Леви играет не только на вход, но и на выход.

Бербатов выделял в дедлайн-тактике две стороны: «Леви – прекрасный бизнесмен, это очевидно. Но хорошо ли это с точки зрения игрока? Нет. Ты переживаешь, в голове много мыслей: «Это все-таки случится? Или же нет? Я останусь?» Ты не можешь нормально тренироваться. Это может сказаться на отношениях с тренером и партнерами».

Леви не вылазит из ватсапа и кодирует трансферы (А1, А2), чтобы сохранять все в тайне

В середине 2000-х «Тоттенхэм» одним из первых в АПЛ перешел на континентальный вариант со спортивным директором, работающим над трансферами. Леви не хотел рисковать благополучием клуба и отдавать всю власть тренеру, как было принято в Англии. «Это в английском духе, когда кто-то приходит, убирает половину игроков и тащит на их место своих. Клуб теряет миллионы, продает в убыток и закупается снова», – однажды сказал Дэниэл.

В 2004-м пост занял Франк Арнесен, которого вскоре увел «Челси». Затем были француз Комолли и итальянец Франко Бальдини (при нем «Тоттенхэм» летом 2013-го провел легендарную закупку: семь новичков вместо одного Бэйла. Безоговорочным успехом стал лишь Эриксен). Пришедший из «Саутгемптона» Пол Митчелл поспособствовал трансферам Сон Хын Мина и Тоби Алдервейрелда, но разругался с Леви и ушел в «РБ Лейпциг».

Почеттино не поддерживал идею с поиском нового спортивного директора, и на какое-то время в «Тоттенхэме» сформировался трансферный комитет. В него входили сам Маурисио, главный скаут, глава академии и, конечно же, Леви. За ним было последнее слово.

В 2021 году клуб вернулся к прежней модели, назначив экс-менеджера «Ювентуса» Фабио Паратичи. Тот по старым связям привел Антонио Конте, Родриго Бентанкура и Деяна Кулусевского, но долго не продержался, получив весной бан ФИФА за старые делишки в Турине.

Неудивительно, что Леви уверен: лучше всех интересы «Тоттенхэма» защитит он сам.

Поработавшие с Дэниэлом описывают его любовь к «шпорам» как одержимость. Он не выпускает из рук телефон, предпочитая общаться и решать вопросы через вотсап. Леви мало спит и не любит, когда ему отвечают в мессенджере больше десяти минут. Маниакальный страх утечки информации вынуждал его кодировать трансферы – чтобы о том или ином переходе не знали даже сотрудники.

«Леви сделал кучу денег на буме рынка недвижимости. Я думаю, он точно так же смотрит на игроков: покупает их, а через два-три года продает», – без этой фразы Джима Даггана, автора книги The Glory of Spurs, не обходится ни один профайл Дэниэла Леви. Пусть будет и тут.

22 года в «Тоттенхэме» – 13 тренеров. Пять с половиной лет с Почеттино – лучшее время для Леви

Весной Леви побывал в Кембридже, где ответил на вопрос о частых тренерских перестановках: «Это просто часть игры. Ничего личного. Мы в бизнесе, где надо побеждать. Если побед недостаточно, тренеры понимают, что их работа в опасности. Им за это очень хорошо платят. Я в нормальных отношениях со всеми уходившими из «Тоттенхэма» тренерами».

За 22 года в «Тоттенхэме» Леви назначил 13 тренеров.

Меньше всех пробыл Жак Сантини – 13 матчей. Но свою историческую роль он сыграл: при нем «шпоры» были так скучны, что спровоцировали Жозе Моуринью на легендарные слова о припаркованном у ворот автобусе.

Мартин Йол тренировал «Тотттенхэм» три года, дважды финишировал пятым, но был уволен в перерыве матча Кубка УЕФА.

Голландец ярко рассказывал The Telegraph, до какой степени Леви уже тогда, в середине 2000-х, волновал еврокубковый успех: «Дэниэл и вице-президент Пол Кемсли были одержимы Лигой чемпионов. Пол сказал мне: «Если ты сыграешь в Европе, я подарю тебе BMW». И вот, мы вышли в Кубок УЕФА, но вместо машины я получил часы. Это были отличные часы, но я отдал их племяннику и никогда не спрашивал, что там с BMW. Пол тоже не возвращался к теме. Через год мы опять вышли в еврокубки, и Дэниэл подарил мне «Порше 911». Просто прекрасно, но была одна проблема: у меня уже была точно такая же машина, и я втайне продал новую через пару месяцев».

С Реднаппом «Тоттенхэм» впервые вышел в Лигу чемпионов и прошел в 1/8 «Милан». Сезон-2011/12 «Тоттенхэм» закончил четвертым, но пришлось подвинуться и пропустить вперед взявший ЛЧ «Челси». На этом для Реднаппа все и завершилось.

Эксперимент с Виллаш-Боашем (Леви назначил португальца через четыре месяца после увольнения из «Челси») провалился. При нем «Тоттенхэм» впервые за 23 года победил на «Олд Траффорд», Бэйл прикоснулся к небу, но гораздо лучше все запомнили суицидально высокую линию обороны, 0:6 с «Манчестер Сити» и прощальные 0:5 с «Ливерпулем».

Новый этап Леви начал с Почеттино.

Дэниэл выделил два качества, которые привлекли его в аргентинце, когда тот работал с «Саутгемптоном». Лояльность и умение развивать молодых игроков – идеальная комбинация для президента «Тоттенхэма». В первые три сезона с Почеттино у «Тоттенхэма» был самый молодой состав в лиге. Вместе с этим Леви получил то, о чем мечтал – стабильное участие в Лиге чемпионов.

«Каждый из них по-своему гений. Один на поле, другой за его пределами. Не думаю, что в Европе есть другой клуб, который так спрогрессировал за последние 15 лет: коммерческие и спонсорские доходы, качество состава, стиль игры, лучший стадион в мире, лучшая тренировочная база, выход в финал Лиги чемпионов, конкурентоспособность в Премьер-лиге, меньшая зарплатная ведомость среди клубов топ-6. Мне кажется, они не получают достаточно признания за проделанное», – восхищался союзом Почеттино и Леви Комолли, бывший спортивный директор «Тоттенхэма».

В книге Гильема Балаге Почеттино признает: от Леви сложно получить что-то просто так. Маурисио вспоминает, как однажды он, Леви и помощники в международную паузу отправились в Аргентину перезарядить батарейки, воспользовавшись предоставленным Джо Льюисом имением. В какой-то момент компания решила, что сплавиться на лодках по реке – это замечательная идея. Разумеется, все пошло не по плану, и вскоре Леви был уже за бортом: «Я увидел Дэниэла, смотрящего на меня из воды. Я втащил его, схватив за руки. Позже мы смеялись, что надо было потребовать новый контракт: «Дэниэл, либо ты удваиваешь мне зарплату, либо в лодке тебе места нет».

Почеттино подчеркивал, как много они с Леви обсуждали футбол («Жена президента даже говорит, что в их браке я третий»), и рассказывал о других совместных путешествиях (до экстремального трипа в Аргентину был визит в дом Леви во французских Альпах).

В 2019-м после выхода в финал ЛЧ Леви накрыло сантиментами, и по дороге из Амстердама самый расчетливый и холодный управленец английского футбола растаял. «Он сказал: «Спасибо, мы живем мечтой. То, чего вы достигли, невероятно». Кто-то из игроков произнес: «Потрясно. Дэниэл-то, оказывается, человек!» Это сторона, которую он редко показывает, пытаясь держать эмоции внутри. Порой люди из мира бизнеса уверены, что это не для них. Тут как в покере, нельзя выдавать эмоции. Он был уверен, что показать их – проявление слабости. Теперь он думает слегка иначе, и это хороший пример трансформации, через которую прошел клуб. Это не значит, что он вдруг даст нам больше денег – тут ничего не изменится, он останется верен себе. Но в плане личных взаимоотношений он сделал большой шаг вперед с тех пор, как мы оказались здесь», – описывал аргентинский тренер.

Почеттино – грандиозная удача Леви. Попадание с аргентинцем оказалось настолько значимым, что разделило правление Дэниэла на до и после: 1) до лета 2014-го – постоянные метания, куча непонятных игроков и неудовлетворенные амбиции; 2) после – новый стадион и приключения, через которые прежде болельщики «Тоттенхэма» еще не проходили.

В ноябре 2019-го сказка закончилась: игроки устали от нагрузок, цикл застоявшейся команды прошел, и Леви уволил любимого тренера.

Система Леви дает сбоит: защищать «Тоттенхэм» длинными контрактами звезд получается все хуже

После отставки Эда Вудворда к Леви вернулся статус самого высокооплачиваемого директора АПЛ. По отчетам за сезон-2021/22 «Тоттенхэм» платил Дэниэлу 3 миллиона 625 тысяч фунтов в год.

Защищает ли это Леви от критики? Ох, нет. На апрельской игре с «МЮ» болельщики скандировали: «Дэниэл Леви, убирайся из нашего клуба». А электронную почту так заваливали жалобами, что он сменил адрес.

С Леви считаются в офисах других клубов, но для фанатов и журналистов он остается полярной фигурой.

Легенды об эффективности на рынке разбиваются обширным списком промахов. Почти все трансферные рекорды клуба при Леви по разным причинам оказались сомнительными вложениями: Сергей Ребров, Даррен Бент, Паулиньо, Роберто Сольдадо, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Давинсон Санчес, Танги Ндомбеле. Не блистает пока и Ришарлисон.

Сбоит и главный трюк Леви – своевременные переподписания главных звезд. Такая стратегия защищала «Тоттенхэм» от неожиданностей и позволяла диктовать условия, если сохранить игрока было уже невозможно. «Ман Сити» пришлось заплатить за Кайла Уокера 50 миллионов – цену четырех оставшихся по контракту с «Тоттенхэмом» сезонов. До Уокера Леви связал долгим соглашением Модрича и Бэйла («Тоттенхэм» семь раз пересматривал условия контракта с Гаретом перед продажей в «Реал»). Деле Алли в первые полтора года в «Тоттенхэме» трижды подписывал долгосрочные контракты.

Свежий пример – Кейн. Подписанный летом 2018-го шестилетний контракт был для Харри четвертым, хотя он прорвался в основной состав только в сезоне-2014/15. В 2021-м «Тоттенхэм» отбился от «Сити» – за три года до окончания контракта Кейна лондонцы чувствовали силу. Наступило лето-2023 – и ситуация уже была другой. Леви не уговорил своего бомбардира на еще одно продление – и «Тоттенхэм» рисковал, что через год главный игрок может уйти бесплатно. Еще больше босса «шпор» пугала мысль, что Кейн окажется у конкурентов по АПЛ.

(А ведь мы говорим о человеке, который однажды не отпустил в «Вест Хэм» ненужного Эммануэля Адебайора, потому что видел в соседях по городу претендентов на высокий финиш. «Вест Хэм» закончил тот сезон 12-м).

В контрактную ловушку «Тоттенхэм» попал осенью 2019-го, сразу после пикового достижения – финала Лиги чемпионов (незадолго до этого клуб еще переехал на новый ультрасовременный стадион, какие же славные это были дни). Подвисли сразу двое: Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд. Датчанин настойчиво следовал за новым вызовом и ушел в «Интер», но только зимой. Тоби долго не ставил подпись под новым контрактом (по слухам – из-за расхождений с Почеттино). Упрямство Тоби было нетипичным для «Тоттенхэма». Это ощутили и в раздевалке, откуда донеслись слова: «Тоби – единственный в клубе, у кого есть яйца».

Почеттино открыто жаловался на неопределенность – и в ноябре Леви его убрал.

Последующие годы президент «шпор» потратил на погоню за громкими именами, ставя на Моуринью и Конте. Без запоздалого обновления (при Почеттино «Тоттенхэм» годами никого не покупал) некогда самый молодой состав в Премьер-лиге старел и стагнировал. Кейн потратил несколько сезонов футбольной зрелости на геройства в увядающей команде – а теперь ушел и он.

Впереди – другая жизнь.

«Тоттенхэм» начинает новый цикл с новым тренером и 100 миллионами, заработанным на упорстве и хладнокровии своего президента.

Дэниэл Леви определенно любит «Тоттенхэм».

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Фото: Vince Mignott, imago sportfotodienst, Sven Hoppe/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan, Gonzalo Arroyo Moreno, Paul Gilham, Julian Finney; East News/DRIAN DENNIS / AFP, P Photo/Matt Dunham, AP Photo/Richard Lewis, IAN KINGTON / AFP, AP Photo/Ian Walton; twitter.com/hop_spur