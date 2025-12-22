Что вы пропустили в 17-м туре АПЛ: «Вилла» подколола «МЮ» на 57к лайков, Вольтемаде (198 см) встретил Крауча

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 17-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

Если в понедельник вечером «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» выкинут что-то примечательное в последнем матче тура, мы обязательно добавим .

Робо-празнование «Сити» гола, которым Холанд догнал Роналду

Эрлинг забил «Вест Хэму» уже на 5-й минуте и повторил празднование из ноябрьского матча с «Борнмутом». На этот раз к его робо-выкрутасам подключились Райан Шерки и Тиджани Рейндерс.

Так Холанд догнал Криштиану Роналду по мячам в АПЛ – 103.

Во втором тайме бомбардир «Сити» сделал дубль – и уже сравнялся по голам с Дидье Дрогба (104).

«Махну в Хорватию на пляжи». Так мы и поверили, Пеп!

После матча «Ман Сити» – «Вест Хэм» (3:0) Пеп Гвардиола распекал своего почти однофамилица Йошко Гвардиола.

Тренер не признался, что внушал игроку. Но предложил шутливую версию: «Мы болтали о том, как там в Хорватии, как проходят праздники. Я проведаю своего отца, ему 94 года. А потом махну в Хорватию, на пляжи. Вот почему я спросил: «Куда мне можно поехать?»

Нравится такой ответ? Ну и славно. Это неправда. Но какая разница, да?»

О-о-окей.

Гетры Ван Дейка после фола Симонса на красную

Следы атаки голландца из «Тоттенхэма» на голландца из «Ливерпуля». Хорошо, что только такие, без серьезных последствий.

10 побед «Виллы» подряд – впервые с 1914 года. Эмери на радостях снова швырнул куртку

«Астон Вилла» продлила самую горячую серию в английском футболе – 10 побед во всех турнирах! Абсолютная фантастика.

Когда Морган Роджерс забил второй гол, Унаи Эмери сбросил куртку. Это уже фирменное празднование тренера.

«Адреналин! Сделал так, потому что в первом тайме я не был доволен игрой Моргана. Он забил фантастический гол, но мы требуем больше. Он забил второй, потому что был более агрессивным», – объяснил потом Унаи.

Гол-шедевр Роджерса – с видом, будто вы на поле

У судьи матча «Астон Вилла» – «МЮ» Майкла Оливера были лучшие места. Это запись с камеры, которую с этого сезона вешают на арбитров.

«Тот фанат «Юнайтед» постригся бы уже два раза». Ха, это твит «Астон Виллы» на много-много лайков

Соцсети «Виллы» бурно отпраздновали серию из 10 побед. И хорошенько подкололи «МЮ» с их болельщиком, который никак не пострижется, пока любимый клуб не выбьет 5 побед подряд.

К вечеру понедельника на твите уже 57 тысяч лайков.

Эми Мартинес крадет Рождество

Аргентинец нацепил шапку Санты. Придет к тем, кто считает: меня невозможно вывести из себя. Ну-ну, Эми обязательно попробует.

Макгинн из «Виллы» вышел на поле с внуком Оззи Осборна

3-летний Сидни, сын Келли Осборн и внук легендарного Оззи, был на руках у полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна.

Оззи болел за клуб из Бирмингема и 5 месяцев назад провел на стадионе прощальное шоу.

За «Ман Юнайтед» сыграл Джек Флетчер – сын 5-кратного чемпиона АПЛ Даррена Флетчера

Флетчер-младший вышел на 73-й минуте. И стал не только продолжателем футбольной династии, но и 255-м воспитанником «Юнайтед», сыгравшим за основной состав. Вслед за ним дебютировал Ши Лейси (256-й!).

Джек Флетчер бегает в полузащите. Его отец Даррен собрал большую коллекцию трофеев с «МЮ». Сейчас он в структуре клуба: тренирует команду U-18. А брат-близнец Тайлер играет за состав U-21.

Не может быть, чтобы Sky вывел такую графику для Угарте из «МЮ»

Но это и правда случилось.

«Проиграл в 6 последних стартах в АПЛ», – так в трансляции Sky Sports сопроводили появление Мануэля Угарте на экране.

«МЮ» уступил «Вилле» 1:2, и серия продолжилась.

Встреча великанов: Вольтемаде (198 см) и Крауч (201 см)

Мы этого ждали.

Питер с ходу забросал Ника шуточками: «Мой сын. Рад видеть, что мой сын так хорош».

А после фото был такой диалог:

– В Германии в моих прежних клубах меня всегда называли Краучи.

– О, приятель. Это потому что ты такой красавчик.

Второй голевой пас вратаря в сезоне

В игре «Ньюкасл» – «Челси» (2:2) было все: голевой и ассистентский дубли Вольтемаде и Гордона, ошеломляющий xG хозяев в первом тайме (1.97!), штрафной Джеймса, неназначенные пенальти.

Стало еще лучше, когда голевой пас отдал вратарь «Челси» Роберт Санчес.

Уже второй вратарский ассист в сезоне АПЛ. Первый в 12-м туре сделал Альфонс Ареоля из «Вест Хэма».

Идеальная карта голов Калверта-Льюина за «Лидс»

Лучший свободный агент лета? Очень похоже: уже 7 мячей в АПЛ!

Повесьте это в Лувре и следите, чтобы не сперли.

(Графика – Opta Analyst)

Ностальгические приятности после матча «Эвертона» и «Арсенала»

Деклану Райсу и Дэвиду Мойеса славно работалось в «Вест Хэме». Теперь игрок и тренер встретились в новых клубах. Райс написал, что всегда будет благодарен шотландцу.

А Микель Артета подписал свою футболку времен «Эвертона». Тренер «Арсенала» отыграл за ливерпульцев 6 лет. И был очень хорош.

Фото: East News ; x.com/ManUtd ; Gettyimages.ru /Molly Darlington, Catherine Ivill – AMA/Getty Images, Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images; x.com/footballontnt