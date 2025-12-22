Спецпроект
9 мин.

Что вы пропустили в 17-м туре АПЛ: «Вилла» подколола «МЮ» на 57к лайков, Вольтемаде (198 см) встретил Крауча

2 k

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

Это 17-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь

Если в понедельник вечером «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» выкинут что-то примечательное в последнем матче тура, мы обязательно добавим.

Робо-празнование «Сити» гола, которым Холанд догнал Роналду

Эрлинг забил «Вест Хэму» уже на 5-й минуте и повторил празднование из ноябрьского матча с «Борнмутом». На этот раз к его робо-выкрутасам подключились Райан Шерки и Тиджани Рейндерс.

Так Холанд догнал Криштиану Роналду по мячам в АПЛ – 103.

Во втором тайме бомбардир «Сити» сделал дубль – и уже сравнялся по голам с Дидье Дрогба (104).

«Махну в Хорватию на пляжи». Так мы и поверили, Пеп!

После матча «Ман Сити» – «Вест Хэм» (3:0) Пеп Гвардиола распекал своего почти однофамилица Йошко Гвардиола.

Тренер не признался, что внушал игроку. Но предложил шутливую версию: «Мы болтали о том, как там в Хорватии, как проходят праздники. Я проведаю своего отца, ему 94 года. А потом махну в Хорватию, на пляжи. Вот почему я спросил: «Куда мне можно поехать?»

Нравится такой ответ? Ну и славно. Это неправда. Но какая разница, да?»

О-о-окей.

Гетры Ван Дейка после фола Симонса на красную

Следы атаки голландца из «Тоттенхэма» на голландца из «Ливерпуля». Хорошо, что только такие, без серьезных последствий.

10 побед «Виллы» подряд – впервые с 1914 года. Эмери на радостях снова швырнул куртку

«Астон Вилла» продлила самую горячую серию в английском футболе – 10 побед во всех турнирах! Абсолютная фантастика.

Когда Морган Роджерс забил второй гол, Унаи Эмери сбросил куртку. Это уже фирменное празднование тренера.

«Адреналин! Сделал так, потому что в первом тайме я не был доволен игрой Моргана. Он забил фантастический гол, но мы требуем больше. Он забил второй, потому что был более агрессивным», – объяснил потом Унаи.

Гол-шедевр Роджерса – с видом, будто вы на поле

У судьи матча «Астон Вилла» – «МЮ» Майкла Оливера были лучшие места. Это запись с камеры, которую с этого сезона вешают на арбитров.

«Тот фанат «Юнайтед» постригся бы уже два раза». Ха, это твит «Астон Виллы» на много-много лайков

Соцсети «Виллы» бурно отпраздновали серию из 10 побед. И хорошенько подкололи «МЮ» с их болельщиком, который никак не пострижется, пока любимый клуб не выбьет 5 побед подряд.

К вечеру понедельника на твите уже 57 тысяч лайков.

Эми Мартинес крадет Рождество

Аргентинец нацепил шапку Санты. Придет к тем, кто считает: меня невозможно вывести из себя. Ну-ну, Эми обязательно попробует.

Макгинн из «Виллы» вышел на поле с внуком Оззи Осборна

3-летний Сидни, сын Келли Осборн и внук легендарного Оззи, был на руках у полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна.

Оззи болел за клуб из Бирмингема и 5 месяцев назад провел на стадионе прощальное шоу.

За «Ман Юнайтед» сыграл Джек Флетчер – сын 5-кратного чемпиона АПЛ Даррена Флетчера

Флетчер-младший вышел на 73-й минуте. И стал не только продолжателем футбольной династии, но и 255-м воспитанником «Юнайтед», сыгравшим за основной состав. Вслед за ним дебютировал Ши Лейси (256-й!).

Джек Флетчер бегает в полузащите. Его отец Даррен собрал большую коллекцию трофеев с «МЮ». Сейчас он в структуре клуба: тренирует команду U-18. А брат-близнец Тайлер играет за состав U-21.

Не может быть, чтобы Sky вывел такую графику для Угарте из «МЮ»

Но это и правда случилось.

«Проиграл в 6 последних стартах в АПЛ», – так в трансляции Sky Sports сопроводили появление Мануэля Угарте на экране.

«МЮ» уступил «Вилле» 1:2, и серия продолжилась.

Встреча великанов: Вольтемаде (198 см) и Крауч (201 см)

Мы этого ждали.

Питер с ходу забросал Ника шуточками: «Мой сын. Рад видеть, что мой сын так хорош».

А после фото был такой диалог:

– В Германии в моих прежних клубах меня всегда называли Краучи.

– О, приятель. Это потому что ты такой красавчик.

Второй голевой пас вратаря в сезоне

В игре «Ньюкасл» – «Челси» (2:2) было все: голевой и ассистентский дубли Вольтемаде и Гордона, ошеломляющий xG хозяев в первом тайме (1.97!), штрафной Джеймса, неназначенные пенальти.

Стало еще лучше, когда голевой пас отдал вратарь «Челси» Роберт Санчес.

Уже второй вратарский ассист в сезоне АПЛ. Первый в 12-м туре сделал Альфонс Ареоля из «Вест Хэма».

Идеальная карта голов Калверта-Льюина за «Лидс»

Лучший свободный агент лета? Очень похоже: уже 7 мячей в АПЛ!

Повесьте это в Лувре и следите, чтобы не сперли.

(Графика – Opta Analyst)

Ностальгические приятности после матча «Эвертона» и «Арсенала»

Деклану Райсу и Дэвиду Мойеса славно работалось в «Вест Хэме». Теперь игрок и тренер встретились в новых клубах. Райс написал, что всегда будет благодарен шотландцу.

А Микель Артета подписал свою футболку времен «Эвертона». Тренер «Арсенала» отыграл за ливерпульцев 6 лет. И был очень хорош.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjf2W51a

Фото: East News; x.com/ManUtd; Gettyimages.ru/Molly Darlington, Catherine Ivill – AMA/Getty Images, Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images; x.com/footballontnt

logoПеп Гвардиола
logoЙошко Гвардиол
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoПитер Крауч
logoАрсенал
logoХави Симонс
logoУнаи Эмери
logoНик Вольтемаде
logoЭрлинг Холанд
logoДеклан Райс
logoРоберт Санчес
logoДаррен Флетчер
logoДжек Флетчер
logoЛидс
logoЭмилиано Мартинес
logoЭвертон
logoДоминик Калверт-Льюин
logoДэвид Мойес
logoМануэль Угарте
logoМикель Артета
logoАстон Вилла
logoЧелси
logoДжон Макгинн
logoМорган Роджерс
logoВирджил ван Дейк
Англия, Англия
Англия, Англия
Блог
Коллективный блог об английском футболе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные