Что вы пропустили в 17-м туре АПЛ: «Вилла» подколола «МЮ» на 57к лайков, Вольтемаде (198 см) встретил Крауча
Это 17-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь.
Если в понедельник вечером «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» выкинут что-то примечательное в последнем матче тура, мы обязательно добавим.
Робо-празнование «Сити» гола, которым Холанд догнал Роналду
Эрлинг забил «Вест Хэму» уже на 5-й минуте и повторил празднование из ноябрьского матча с «Борнмутом». На этот раз к его робо-выкрутасам подключились Райан Шерки и Тиджани Рейндерс.
Так Холанд догнал Криштиану Роналду по мячам в АПЛ – 103.
Во втором тайме бомбардир «Сити» сделал дубль – и уже сравнялся по голам с Дидье Дрогба (104).
«Махну в Хорватию на пляжи». Так мы и поверили, Пеп!
После матча «Ман Сити» – «Вест Хэм» (3:0) Пеп Гвардиола распекал своего почти однофамилица Йошко Гвардиола.
Тренер не признался, что внушал игроку. Но предложил шутливую версию: «Мы болтали о том, как там в Хорватии, как проходят праздники. Я проведаю своего отца, ему 94 года. А потом махну в Хорватию, на пляжи. Вот почему я спросил: «Куда мне можно поехать?»
Нравится такой ответ? Ну и славно. Это неправда. Но какая разница, да?»
О-о-окей.
Гетры Ван Дейка после фола Симонса на красную
Следы атаки голландца из «Тоттенхэма» на голландца из «Ливерпуля». Хорошо, что только такие, без серьезных последствий.
10 побед «Виллы» подряд – впервые с 1914 года. Эмери на радостях снова швырнул куртку
«Астон Вилла» продлила самую горячую серию в английском футболе – 10 побед во всех турнирах! Абсолютная фантастика.
Когда Морган Роджерс забил второй гол, Унаи Эмери сбросил куртку. Это уже фирменное празднование тренера.
«Адреналин! Сделал так, потому что в первом тайме я не был доволен игрой Моргана. Он забил фантастический гол, но мы требуем больше. Он забил второй, потому что был более агрессивным», – объяснил потом Унаи.
Гол-шедевр Роджерса – с видом, будто вы на поле
У судьи матча «Астон Вилла» – «МЮ» Майкла Оливера были лучшие места. Это запись с камеры, которую с этого сезона вешают на арбитров.
«Тот фанат «Юнайтед» постригся бы уже два раза». Ха, это твит «Астон Виллы» на много-много лайков
Соцсети «Виллы» бурно отпраздновали серию из 10 побед. И хорошенько подкололи «МЮ» с их болельщиком, который никак не пострижется, пока любимый клуб не выбьет 5 побед подряд.
К вечеру понедельника на твите уже 57 тысяч лайков.
Эми Мартинес крадет Рождество
Аргентинец нацепил шапку Санты. Придет к тем, кто считает: меня невозможно вывести из себя. Ну-ну, Эми обязательно попробует.
Макгинн из «Виллы» вышел на поле с внуком Оззи Осборна
3-летний Сидни, сын Келли Осборн и внук легендарного Оззи, был на руках у полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна.
Оззи болел за клуб из Бирмингема и 5 месяцев назад провел на стадионе прощальное шоу.
За «Ман Юнайтед» сыграл Джек Флетчер – сын 5-кратного чемпиона АПЛ Даррена Флетчера
Флетчер-младший вышел на 73-й минуте. И стал не только продолжателем футбольной династии, но и 255-м воспитанником «Юнайтед», сыгравшим за основной состав. Вслед за ним дебютировал Ши Лейси (256-й!).
Джек Флетчер бегает в полузащите. Его отец Даррен собрал большую коллекцию трофеев с «МЮ». Сейчас он в структуре клуба: тренирует команду U-18. А брат-близнец Тайлер играет за состав U-21.
Не может быть, чтобы Sky вывел такую графику для Угарте из «МЮ»
Но это и правда случилось.
«Проиграл в 6 последних стартах в АПЛ», – так в трансляции Sky Sports сопроводили появление Мануэля Угарте на экране.
«МЮ» уступил «Вилле» 1:2, и серия продолжилась.
Встреча великанов: Вольтемаде (198 см) и Крауч (201 см)
Мы этого ждали.
Питер с ходу забросал Ника шуточками: «Мой сын. Рад видеть, что мой сын так хорош».
А после фото был такой диалог:
– В Германии в моих прежних клубах меня всегда называли Краучи.
– О, приятель. Это потому что ты такой красавчик.
Второй голевой пас вратаря в сезоне
В игре «Ньюкасл» – «Челси» (2:2) было все: голевой и ассистентский дубли Вольтемаде и Гордона, ошеломляющий xG хозяев в первом тайме (1.97!), штрафной Джеймса, неназначенные пенальти.
Стало еще лучше, когда голевой пас отдал вратарь «Челси» Роберт Санчес.
Уже второй вратарский ассист в сезоне АПЛ. Первый в 12-м туре сделал Альфонс Ареоля из «Вест Хэма».
Идеальная карта голов Калверта-Льюина за «Лидс»
Лучший свободный агент лета? Очень похоже: уже 7 мячей в АПЛ!
Повесьте это в Лувре и следите, чтобы не сперли.
(Графика – Opta Analyst)
Ностальгические приятности после матча «Эвертона» и «Арсенала»
Деклану Райсу и Дэвиду Мойеса славно работалось в «Вест Хэме». Теперь игрок и тренер встретились в новых клубах. Райс написал, что всегда будет благодарен шотландцу.
А Микель Артета подписал свою футболку времен «Эвертона». Тренер «Арсенала» отыграл за ливерпульцев 6 лет. И был очень хорош.
