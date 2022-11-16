«Убил бы за Тите». Кажется, мы плохо знаем тренера Бразилии: он ездил на стажировки в 52 и год ждал звонка из сборной

Кстати, Тите – ошибочное прозвище от Сколари.

Сегодня Бразилия сразится с Хорватией за второй полуфинал ЧМ с 2002 года: за 20 лет бразильцы добирались до 1/2 лишь в 2014-м. К важной отметке команду ведет Тите, который, несмотря на престижную должность, все еще загадка – в Европе о нем мало знают и почти ничего не пишут.

Рассказываем про тренера, который уже вошел в историю Бразилии – никто не работал со сборной дольше шести лет подряд.

Тите получил прозвище благодаря Сколари – сейчас они враги

У Аденора Бакши (не пугайтесь, это настоящее имя Тите) не было других вариантов, кроме футбола. В этом он был типичным бразильским ребенком: сначала обыгрывал овец носками с песком, потом переворачивал все в доме. Особенно доставалось во время матчей с братом Миро, который выбирал воротами холодильник, а Тите – швейную машинку мамы. Она постоянно предупреждала о горяченном утюге, который вот-вот перевернется от их игр, и даже грозила швейной линейкой, но пацанов это никогда не останавливало.

Все это было по-доброму – мама всегда поддерживала хобби Тите и спасла от утомительной работы. Отец Сеу Генор был футболистом и в 50-60-х много не получал – он потребовал, чтобы 10-летний Аденор сам зарабатывал на школьные обеды. Сестра Тите Беатрис трудилась в автосалоне и пристроила брата курьером. Все это быстро ему надоело, и выручила мама – она стала брать больше швейных заказов, а Тите в обмен на это делал работу по дому.

До 6-го класса Аде был прилежным учеником, но позже впервые проявился характер. Он начал опаздывать на уроки, неаккуратно вел дневник, болтал во время занятий и потерял интерес к учебе – в голове был только футбол. Еще Тите стал жестким: редко дрался, но все знали, что его лучше не провоцировать. В школе говорили: «Не трогайте Миро, он брат Аденора». Так Тите впервые стал авторитетом.

Тите (слева) с братом Миро и сестрой Беатрис

Учителя тоже были не в восторге от парня: писали в дневнике, что он слишком легко отвлекается, не любит работать, не отвечает на вопросы и негативно влияет на остальных.

Возможно, дальше светили одни проблемы, если бы не Луис Фелипе Сколари, который работал физруком в институте, куда поступил Тите. Будущий тренер чемпионов разглядел потенциал Аде и посоветовал его в клуб «Кашиас». Правда, перепутал Бакши с его другом Тити, с которым тот постоянно играл в футбол. Сколари случайно назвал Аденора Тите, и прозвище закрепилось навсегда.

Впрочем, поссорились ученик и учитель не из-за имени. В 2010-м Тите тренировал «Коринтианс» и обвинил Сколари из «Палмейрас» в том, что он специально сдал игру, чтобы не допустить чемпионства конкурента. После этого уже в матче друг с другом Аденор и Луис Фелипе поругались у поля, а Тите жестом показал учителю, что тот слишком много болтает. Когда Бакши вступил в должность главного тренера сборной Бразилии, попросил всех предшественников высказаться по команде, которая получила 1:7 от Германии – ему ответили все, кроме Сколари.

«Пытался поговорить со всеми. Со Сколари это было невозможно. Дважды пытался связаться с ним по электронной почте и не получил ответа, потом увидел, что диалога не будет, и сдался», – сказал Аде.

Тите стал лучше из-за травм и годичного отпуска. Он стажировался в 52, а кумиром выбрал Анчелотти

Футболистом Аденор так ничего и не выиграл: дважды стал вице-чемпионом Бразилии и вице-чемпионом штата Сан-Паулу с клубом «Гуарани» из Кампинаса. С футболом пришлось завязать уже в 27 – полузащитник получил несколько травм, из-за которых колено потеряло подвижность, а нога перестала полностью разгибаться.

Тите открыл спортивный магазин в муниципалитете Бенту-Гонсалвис, но вскоре его пригласили в «Гуарани» из Гарибалди в качестве тренера по физподготовке. В середине сезона клуб уволил главного тренера Селсо Фрейтаса, и Аденору предложили пост временного. Так стремительно и неожиданно началась тренерская карьера Тите, которая через 26 лет привела его к самой желанной работе в Бразилии.

Травма колена не только помогла Бакши открыть в себе новую страсть, но и изменила его характер. Из неусидчивого и вспыльчивого молодого человека он превратился в сосредоточенного, целеустремленного и ответственного мужчину. Стал больше работать и учиться, почти отказавшись от досуга.

Это была первая трансформация Тите – вторая случилась в 2013-м, когда тренер покинул «Коринтианс» и взял годичный отдых.

К тому моменту Аденор тренировал уже 23 года и был в Бразилии супертренером. С «Коринтианс» он выиграл чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Рекопу Южной Америки, чемпионат штата и Клубный чемпионат мира. Еще были большие победы с «Гремио» и «Интернасьоналем».

Но в 2013-м все сломалось: после победы в чемпионате и Кубке Либертадорес «Коринтианс» опустились на 10-е место, а в 19 последних матчах сезона забили 8 голов. Тогда Тите решил, что его тренерская философия нуждается в перезагрузке.

Он мог устроиться в любой клуб Бразилии, но следующий год потратил на учебу и чтение книг по философии, тактике и о лидерстве. А еще решил, что бразильскому футболу пора учиться у европейского: договорился о стажировке в «Арсенале» и «Реале».

Несколько дней бразилец изучал инфраструктуру «Арсенала» и общался в персоналом – помогал сын Матеус, который был студентом и выручил в качестве переводчика с английского. Особенно Аде впечатлили видеотехнологии: он удивился, что у тренерского штаба есть все материалы с матчей и даже тренировок. Нечто похожее он потребовал у «Коринтианс», когда вернулся к тренерской работе в 2015-м.

«Теперь мы можем использовать видео и аудио, чтобы дополнить информацию, которую даем на поле. Сегодня я тренер, который счастлив сказать игроку: «Вот что ты сделал неправильно». И перейти прямо к сути», – сказал Тите в 2015-м.

Особое удовольствие доставила стажировка в «Реал», где Аде встретился с кумиром – Карло Анчелотти. Бразилец влюбился в стиль итальянца из-за его прагматизма и отсутствия эго.

«Многие тренеры – звезды. Но не Анчелотти – он все делает просто», – описал кумира Тите.

У мужчин сразу возникло взаимопонимание: они обедали и ужинали вместе, а некоторые тренировки «Реала» Тите провел на поле рядом с Анчелотти. Карло поразил бразильца открытостью: раскрыл ему личные секреты и посвятил в нюансы работы молодежной академии.

«Он полностью открыл мне все свои методы. Если честно, я бы не сделал того же для другого тренера», – признался Тите в интервью SporTV.

Еще Бакши понравился подход Анчелотти к тренировкам. В Бразилии считают, что ни одно занятие не подготовит к тому, что случится во время матча. Принцип такой: тренировка – это тренировка, а матч – это матч, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь.

Тите такой подход не нравился, как и Анчелотти – итальянец требовал полной концентрации и профессионализма.

«После тренировки Анчелотти сказал мне: «Количество – это еще не все. Дело в интенсивности». Это совпало с моим мышлением. Развлекаться можно только на разминке», – сказал Тите.

В Бразилию Аденор вернулся свежим и голодным. Он вновь принял «Коринтианс» и внедрил туда новые идеи: перестроил тренировочный процесс, изменил дисциплину, модернизировал работу аналитиков, делегировал часть обязанностей помощникам и изменил тактику. Команда отказалась от двух опорников, перешла на четырех атакующих полузащитников, заиграла в более быстрый и вертикальный футбол – и выиграла чемпионат с отрывом в 12 очков.

«Он был неутомим. Я увидел тренера, который был внимателен к мелочам. Он вникал в каждую сферу деятельности клуба. Иногда он звонил мне посреди ночи, потому что у него была мысль на ту или иную тему.

Тите хотел, чтобы каждый процесс, каждая система работали хорошо. Он обращался с каждым сотрудником, даже с незначительными должностями, таким образом, чтобы они знали, что они так же важны, как и все остальные», – рассказал The Athletic Алессандро Нуньес, который играл у Тите в «Коринтианс» и позже стал техническим координатором клуба во время отсутствия тренера.

Тите готовился к сборной Бразилии с 2014-го и ждал приглашения после 1:7 от Германии

Во время отпуска Бакши отвергал все предложения и готовился к главной должности в жизни. Он почти не сомневался, что после 1:7 от Германии на домашнем ЧМ Федерация уберет Сколари и пригласит именно его. Ради этого Тите посмотрел все 64 матча: тщательно анализировал тактику и стиль каждой команды, чтобы поразить руководство аналитическими знаниями. Но в 2014-м позвонили Дунге.

О Тите вспомнили только в 2016-м, хотя далеко не все хотели его назначения. Многие считали его слишком скучным и скользким из-за пресс-конференций. Бакши избегал конкретики и отвечал размыто – многие считали, что он заранее заготавливает ответы, чтобы избежать громких цитат.

«Самая сильная сторона Тите, то, что он великий заклинатель змей. Во время его выступления вся пресса засыпает», – описал Тите экс-защитник «Сан-Паулу» Диего Лугано.

Дальше популярность Тите только росла: в 25 матчах до ЧМ-2018 команда проиграла лишь раз и пропустила всего шесть голов. Рейтинги тренера немного упали только после поражения от Бельгии в четвертьфинале.

В 2017-м исследовательский институт Бразилии опубликовал опрос, согласно которому 15% населения страны проголосовали бы за Тите на выборах президента.

Такое доверие возникло на фоне коррупционных скандалов в Федерации футбола Бразилии: в 2015-м Хосе Марию Марина арестовали за коррупцию, и приглашение Тите вернуло бразильцам веру в команду после кошмара на домашнем ЧМ и провала с Дунгой на Кубке Америки (не вышли из группы).

Бакши начал с революции и чаще доверял молодому поколению, которое выиграло олимпийское золото: тогда помимо Неймара и Маркиньоса блистали Ренато Аугусто, Луан и Габи Жезус.

А главное: Тите стремился что-то изменить – это было большим контрастом на фоне эпохи патриота Марина, который твердил, что Бразилии нечему учиться у других сборных. Главную цель Бакши уже выполнил: вернул Бразилии авторитет, а жителям страны – сильную и яркую команду.

Конечно, Аденора любят и в команде. Вы наверняка видели, как праздновала Бразилия голы в ворота Южной Кореи в 1/8 – какой еще тренер согласится станцевать танец голубя перед всем стадионом?

Тите выстроил идеальные отношения с командой: его любят и ему доверяют. Он отвечает тем же: на ЧМ-2022 сыграли все 26 футболистов из заявки, даже третий вратарь Вевертон.

«Диалог с командой – фундаментально важен для любого лидера, независимо от конкретной личности. Если у вас нет души и большой приверженности команде, вы не победите», – пояснил Бакши.

«Я бы убил за Тите. С ним в роли тренера я искренне верю, что мы способны водрузить бразильский флаг на самый высокий уровень. Я вам серьезно говорю, что Тите – феноменальный человек», – лучшая характеристика тренера от Марсело.

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В 1989-м жизнь и характер Тите изменила тяжелая травма. В 2013-м он вновь резко изменился, но сделал это сам.

«Я уверен в своих знаниях и теперь намного лучше подготовлен. Терпеть не могу, когда директор говорит: «Самое главное – это победа». Это очевидно, даже двухлетка это знает. Вы должны быть заинтересованы в процессе: в шагах, которые необходимо предпринять, чтобы победить.

Эта эволюция была тем, что я искал. И это поможет мне, где бы я ни работал», – сказал Тите по возвращении из отпуска.

В Катаре он пытается выиграть самый значимый трофей для Бразилии. И это его последний шанс – перед стартом турнира он сказал, что покинет сборную после ЧМ.

Графика: Алиса Ефремова. Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Violeta Santos Moura, Paul Childs; globallookpress.com/Werther Santana/ZUMAPRESS.com, Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Buda Mendes