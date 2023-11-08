«В сборной шведский стол стоит 3000 рублей в день. Мы питались на 1000». Как живут три биатлониста, ушедшие из команды

В этом сезоне в российском биатлоне появилась альтернативная команда. Два Александра – Логинов и Поварницын, плюс Антон Бабиков не просто ушли на самоподготовку, но создали группу с собственными правилами жизни.

Эта троица самостоятельно организует не только всю логистику и тренировочный процесс, но даже ведение корпоративного телеграм-канала. Работа тренера Дмитрия Шукаловича – почти полностью удаленная.

Что-то похожее 6-8 лет назад было у Антона Шипулина и тренера Андрея Крючкова, но с огромной разницей: Шипулин был лидером команды и пользовался поддержкой. В эксперимент же «Союза трех биатлонистов» в руководстве пока скорее не верят.

Так, бывший тренер Бабикова и Поварницына Юрий Каминский считает, что спортсмены ищут «скорее внутреннего комфорта, а не результата».

СБР не включил Бабикова и Логинова в основной состав сборной (Логинов, правда, отказался сам, предпочтя «иную степень свободы»). Это значит, что их подготовку государство (как минимум, ЦСП Минспорта) не оплачивает.

На старте Кубка Содружества в Сочи в активе группы: два попадания в топ-3 в двух гонках от Поварницына и Бабикова и новое убеждение Александра Логинова, что продолжать карьеру все же стоит. Уже немало для начала сезона.

Мы поговорили с Бабиковым и Поварницыным о «правилах жизни» в их группе:

● Где проводят сборы и кто за это платит?

● Почему решили быть автономными от сборной?

● Что хорошего в тренировках от Шукаловича?

● И почему ради тренера решили рискнуть карьерой?

Как Бабиков придумал мини-команду? «Я был единственным из нас, кого не было в списках сборной»

У Бабикова особая история.

Весной Антон вступился за тренера Дмитрия Шукаловича. Тот формально работал аналитиком в группе Сергея Башкирова, где тренировалась вся троица, а по факту выполнял обязанности второго тренера. Команда хотела, чтобы Шукалович стал помощником Башкирова официально.

Но формальности утрясти не удалось, и Антон стал первым, кто вывел проблему на уровень выше закулисных разговоров. Он рассказал о Шукаловиче в прямом эфире Дмитрия Губерниева. После этого Антона убрали из основы сборной (формально – из-за несоответствия критериям), а Шукаловичу в итоге предложили должность координатора юношеских команд.

– Прошлой зимой встал вопрос, чтобы Шукалович остался в команде тренером, – объясняет Бабиков. – Зная, как порой бывает, я сразу стал продумывать варианты: а что, если не получится его отстоять? Посокрушаться, а потом сделать так, как велят – это точно не мой путь. Я уже не в том возрасте, когда можно мотивировать себя штуками вроде простого нахождения в сборной.

У меня в карьере были моменты, когда я был в сборной, выполнял все указания тренера, но при этом понимал, что мне это не подходит. А подходят мне эти тренировки или нет – никто не спрашивал. В итоге я один отвечал за результат, которого не было.

Мы обсуждали это с Сашкой Логиновым и пришли к выводу, что нет смысла оставаться в команде чисто ради самого факта. Нужно готовиться с тем тренером, чья система даст результат, то есть с Шукаловичем.

– Вы потом не пожалели: громко хлопнули дверью, остались вне сборной, а Шукалович, за которого вы так боролись, в итоге остался в системе СБР, пусть и не в той роли, как вы хотели?

– Абсолютно нет. В нашей мини-команде мне точно гораздо комфортней и спокойней, чем было раньше.

Я ведь был единственным из нас, кого не было в списках сборной. И я бы точно не обиделся на того же Логинова, если бы он сказал, что хочет все-таки идти в команду. Если я принимаю решение, то я и несу за него ответственность.

Мое решение – только мое. Если другие его поддержат – буду рад, если нет – ничего страшного.

– Чем вас зацепил Шукалович, что вы так за него боролись?

– Я бы так не ставил вопрос. Я не воспринимаю Дмитрия как тренера, который меня ведет к победам. Но с ним легко самому становиться умнее. Мы обсуждаем многие вопросы физиологии, методики тренировочного процесса. И дистанция между нами гораздо меньше, чем с тем же Юрием Михайловичем Каминским.

Каминский – суперопытный тренер, на многие вещи он смотрит через призму своего опыта. Он тоже с радостью объяснит, если что-то спросить, но именно дискутировать проще с Димой.

Еще один важный плюс: в маленькой команде индивидуальный подход. Например, у меня были случаи, когда я все лето в тренировках был лидером, а потом зимой, как только что-то не получалось, мне говорили, что вместо меня возьмут молодых. Я не обижен, что меня не оценили – значит, нужно было быть убедительнее.

Но приятно, что Дима видит во мне не ветерана, а спортсмена, у которого еще есть точки роста, который может дать фору молодым. Шукалович поддерживает мою дерзость.

– Видите свою заслугу в том, что Шукаловичу в итоге предложили место тренера в юношеской команде?

– Мне кажется, Дима сделал правильный выбор. Изначально ему предлагали на бумаге оставаться аналитиком в группе Башкирова, а по факту отвечать за подготовку. Но в таком случае о нем бы так никто и не знал. Кто такой Шукалович? А он работает с 2011 года, вполне нормальный стаж для молодого специалиста.

А так он вышел из тени, получил возможность реализовываться. Мне кажется, если мы не будем думать о смене поколений в том числе среди тренеров, то это тупик.

– В каких отношениях вы расстались с Каминским?

– Абсолютно в нормальных. Мы пересекались на сборах, Юрий Михайлович спокойно подходил, что-то подсказывал. Я благодарен ему, что мы смогли вот так все разрулить.

Бронирование гостиниц, питание, логистика – как это все устроено и чего не хватает?

– Вы можете назвать Логинова другом?

– Конечно. Мы с ним еще в 2009-м на сборы вместе ездили. Потом были много лет в сборной.

Где-то Александр ушел от меня вперед: раньше попал в национальную команду, добился более высоких результатов... Но контакта мы никогда не теряли. Многие говорят, что у нас даже юмор похожий.

Поварницына я знаю не так давно, как Логинова, но по мироощущению он нам близок. Он очень эрудированный, во многом наши интересы совпадают.

– Как устроен быт в вашей группе? Кто решает по местам проведения сборов, например?

– Тут нет проблем, потому что выбор невелик: все группы тренируются плюс-минус в одних и тех же местах. План согласован с Шукаловичем, а дальше мы сами звоним на спортивные базы и просим дать нам места. Естественно, там народ в курсе, кто мы такие, относятся с уважением. Это приятно.

Когда ты находишься в сборной, то о цене сбора не думаешь. А теперь мы каждый сам за себя. Мне помогает мой регион, Башкортостан. Много лет я не обременял их никакими тратами по поездкам, потому что был в сборной, а сейчас для меня непростая ситуация – и они пошли навстречу.

Мы с ребятами всячески стараемся сэкономить. Скажем, в Раубичи ездили на машине Логинова, которую ему предоставил спонсор.

Скинулись втроем только на бензин. Потом питание: у сборной система «шведский стол» стоит условно три тысячи рублей в день. А мы заранее говорили, что нам приготовить, и в итоге отлично питались на тысячу рублей. Да, может быть, у сборников рацион был чуть разнообразней, но точно не в три раза.

– Как Шукалович успевает сочетать работу с вами и с юношеской сборной?

– Мы уже достаточно взрослые ребята, объяснять одно и то же по 500 раз нам не нужно. Есть план, мы быстренько обо всем договорились, вышли и начали тренировку. А в сборной, как в любом большом коллективе: куча времени уходит, пока все собрались, выслушали тренера...

Да, наверное, есть минус, что нам некому подсказать по тренировкам. Помогаем друг другу: например, Логинов спокойно может мне сказать, если я делаю что-то не так.

Не хватает даже не тренера, а массажиста и физиотерапевта. Понятно, что денег постоянно возить с собой такого специалиста у нас нет. Но иногда придешь после тренировки сильно уставший и мечтаешь: «Вот бы сейчас на массаж...»

– Что мешает разово сходить на платный массаж?

– Качественный спортивный массаж очень мало где делают. Наши мышцы сильно забитые, проминать их и ощущать наши болячки тяжело. А обыкновенный общий массаж мне ничем не поможет.

Бабиков заплатил Шукаловичу по итогам прошлого сезона. «Мы прекрасно понимали, какая у него зарплата»

– Мы посчитали: за прошлый сезон, благодаря Кубку Содружества, наши биатлонисты заработали очень приличные призовые, для многих даже больше, чем могло быть на Кубке мира.

– Ко мне потом подходили ребята и говорили: ого, написали, что я заработал на целый миллион больше, чем на самом деле. Не знаю уж, как вы там считали эти суммы.

– Очень просто: брали официальную информацию по призовым выплатам и результаты по сезону.

– Но есть же еще налоги и выплаты тренеру, сервисменам. Например, тот же Дима Шукалович: он работал аналитиком, мы прекрасно понимали, какая у него зарплата. И отблагодарить его после сезона, я считаю, было абсолютно адекватно. Не скажу за всех, но лично я так сделал. Потому что деньги получили другие люди, а основную работу выполнил он.

Но суть не в этом. Невозможно думать, что спортсмены выиграли от неучастия в международных стартах. Лично я за одну гонку Кубка мира перед Олимпиадой заработал больше, чем за весь российский сезон. О чем речь вообще?

– У вас другая ситуация, но есть довольно много спортсменов (особенно у девушек), которые на Кубке мира едва попадали бы в топ-30 и зарабатывали бы минимально, а в России – в числе лидеров и имели по два-три миллиона призовых за сезон.

– Про женщин судить не берусь, но у мужчин лидеры – Эдик Латыпов, Даниил Серохвостов – и на международных стартах были бы в топе. Я считаю, они абсолютно заслуживают тех денег, которые заработали. И уж точно они ничего не выиграли от того, что не имели возможности выступать на Кубке мира.

– Для вас актуален вопрос мотивации в отсутствие международных стартов?

– Вообще нет. Наверное, дело в том, что я не бегаю ради участия в Олимпиаде или какой-то конкретной медали. Меня по жизни волнуют немного другие вещи. Если я буду чувствовать, что мой организм становится сильнее, что я нашел для себя правильный подход, что мои выступления мотивируют других людей к самодисциплине и преодолению – вот это будет супер.

Сейчас все волнуются насчет Олимпиады, к чему мы придем... А я думаю, к чему мы придем не в спорте, а вообще. И только это волнует меня по-настоящему.

Поварницын присоединился к группе уже летом. Что его заставило уйти из группы Каминского?

У Поварницына в группе самая необычная история. Он начал подготовку к сезону в группе Башкирова, но после ее объединения со сборной Юрия Каминского решился уйти.

Так, уже летом, после теплого места в сборной Поварницын оказался в самостоятельной мини-команде, где абсолютно все приходилось делать самому. А еще Поварницын – единственный в группе, кому не «за 30»: Александру 29 лет, Бабикову 32, Логинову 31. И в отличие от партнеров, Поварницын рискует не просто финалом, а значительной частью карьеры.

– Как вы решились уйти из сборной в группу Логинова и Бабикова – то есть почти в никуда?

– Не скрою, сомнения были. Как все будет устроено, как мы справимся... Но когда-то ведь нужно было брать на себя ответственность. Разве правильно столько лет быть в зоне комфорта и ничего не менять?

Когда от нас в конце сезона ушел Шукалович, это был плохой знак. Мы с Дмитрием изначально понимали друг друга, я хотел готовиться по его методике. Я не то что не доверяю Юрию Михайловичу Каминскому, нет! Но я не знаю, как на мне скажется работа, которую он предлагает. У нас был разговор, и наши видения тренировочного процесса не совпали.

А я уже немолодой спортсмен, до конца карьеры не так много лет. И так довольно поздно начал реализовываться. Ставить сейчас эксперименты на себе я точно не хочу.

– На Кубке Содружества вы были вторым в первом спринте, но потом результат пошел на спад. Довольны?

– Хорошо, что получилось взять медаль, но жаль, что не смог выдержать все гонки. Выступал на загрузке, поэтому так получилось. В принципе, считаю, выступил достойно.

– Логинов в Сочи говорил, что летом был близок к завершению карьеры. Вы это обсуждали?

– Тут лучше скажет за себя сам Саша. Но думаю, проблема в отсутствии международных соревнований. Одно дело я – пусть не самый молодой спортсмен, но на топ-стартах выступал немного. И другое Саша – человек с огромным опытом, давно всем все доказал. Очень рад, что он все-таки нашел для себя мотивацию.

Ого, Поварницын тратит больше полумиллиона рублей на покупку лыж. А разве в сборной их не выдают?

– У вашей группы есть телеграм-канал «Союз трех биатлонистов». Вы там один из самых активных авторов.

– Канал придумали ребята еще до моего появления. И так или иначе им занимаются все, просто Саша Логинов не любит появляться в кадре. Он больше хочет отвечать за креатив, а мы с Антоном снимаем. Хотим показать нашу жизнь изнутри, какая она за пределами трассы. Что-то похожее бывает в сюжетах «Матч ТВ», но все равно, мне кажется, такого контента мало.

– Канал приносит доход?

– Изначально коммерческих целей не было. Скорее, нам было интересно, как это работает: как прибавляются подписчики, монетизируется телеграм, ищутся спонсоры... Сейчас мы думаем об этом, нам любая копейка была бы не лишней. Но пока наш канал – это только хобби.

– Как устроена логистика в вашей группе?

– Между сборами каждый готовится дома: я в Ижевске, Саша – в Саратове, Антон – в Москве и в Уфе. Саша нам помогает с переездами: из Саратова почти везде можно доехать на машине за день-два. Поэтому мы еще в начале сезона собрали инвентарь и загрузили к нему в машину. Предлагали помощь как водители, чтобы было быстрее, но Саша очень любит сам рулить. Даже денег за бензин с нас не берет, хотя мы настаивали.

– Кто занимается бронированием гостиниц на сборах?

– Взял это на себя. Но часто включаются ребята: например, Саша сильно помог в Санкт-Петербурге, через личного тренера Александра Касперовича организовал нам весь сбор.

Но обычно я звоню на спортбазу, либо по интернету смотрю варианты проживания. Если возникают сложности, ищу знакомых на месте. Саша с Антоном медийные спортсмены, обычно люди, когда слышат их имена, сразу идут навстречу. Ну, а я уже с ними за компанию как приятный бонус, ха-ха.

В целом, ничего сложного, учитывая, что мы по этим местам ездим много лет. Скорее сложно было с непривычки: в сборной, да и в региональной команде, ты не задумываешься о логистике. Едешь вместе со всеми, никакие бытовые моменты не волнуют.

– Кто в вашем случае платит за сборы?

– Мне помогает регион. Понятно, что у меня нет таких средств, чтобы везде ездить за свой счет. Именно поэтому уходить на самоподготовку было боязно. Но спасибо Тюменской области, меня поддержали. Оформляю сборы как обычную командировку, почти всегда деньги поступают еще до отъезда.

Хотя многие вещи все равно приходится оплачивать из своего кармана. За тот же бензин мне никто расходы не компенсирует. Ну, и питание – одна из основных статей расхода.

– Вы как-то по-особенному питаетесь, что стандартного меню на спортбазе не хватает?

– В сборной выдавали гораздо больше спортпита, чем в региональной команде, но даже этого не хватало. Я последнее время погрузился в тему питания и понял, насколько это важно. Если не потреблять нужного количества калорий, энергии не будет. А съесть в сутки 6500-7000 калорий не так просто.

Я раньше думал, что можно есть вообще все. Но оказалось, что важно еще правильное соотношение белков-жиров-углеводов, причем для каждого оно индивидуально. Я работал с нутрициологом и после того, как стал питаться по ее программе, реально почувствовал себя лучше.

– Остальные ребята в группе тоже заморачиваются по теме питания?

– Антон сейчас тоже стал этим интересоваться. Но тут универсального рецепта нет, у всех свои организмы и свои вкусы.

– Шукалович контролирует ваши тренировки только удаленно. Это проблема?

– Для меня – нет. У нас периодически бывают конференц-звонки, но в основном все вопросы решаем в личной переписке. Дмитрий всегда на связи, когда ему ни напишешь – ответит. Сам поражаюсь, как ему это удается.

– У вас в группе нет тренера по стрельбе.

– Мне кажется, стрельба – это больше психология. Так-то стрелять мы все умеем, но в гонках включаются психологические моменты.

Понятно, что пока отдельного тренера по стрельбе мы себе позволить не можем. Помогаем друг другу, устраиваем дуэльную стрельбу, стараемся даже на развивающих тренировках приходить на рубеж вместе, чтобы была имитация соревновательной обстановки.

– С инвентарем зимой проблем не будет? Сборной его выдают централизованно, а вам?

– В сборной обещали помочь, из их поля зрения мы никуда не делись. Палки там выдают, готовить лыжи зимой будем в регионе или по линии сборной. Но при этом я каждый год покупаю пар шесть-семь лыж самостоятельно. Без этого нельзя, потому что иначе набора не хватит и в определенную погоду ты не сможешь показать хороший результат.

– Каждая пара ведь стоит около ста тысяч рублей?

– Не меньше. Плюс еще четыре пары выдают по линии сборной.

– Отличная мотивация зарабатывать призовые, чтобы хотя бы отбить все расходы.

– Однозначно.

«За такими группами, как наша, будущее»

– Были моменты, когда вы пожалели о решении тренироваться отдельно?

– Не было. Нагрузка мне заходит, доверие к выбранному пути есть. Конечно, сезон покажет. Но на данный момент меня все устраивает.

– Может, вообще за такими самостоятельными мини-группами, как ваша – будущее?

– Я думаю, да! Это же рационально, когда человек имеет возможность выбрать, с кем ему лучше тренироваться и по какой методике. Ведь в конце концов, мы сами будем отвечать за свои результаты. А не так, что ты сидишь в сборной, ни о чем не думаешь и за тебя все решили...

Так жить однозначно проще. Но это не мой путь.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф