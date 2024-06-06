Большое превью серии «Бостон» – «Даллас»

Бостон встречается с Далласом в плей-офф впервые.

Клуб «Даллас Маверикс» основан в 1980 году и за свою историю это третий раз, когда они вышли в Финал НБА. До этого был Финал в сезоне 2005-06 – поражение от «Майами Хит» и Финал в сезоне 2010-11 – победа над «Майами Хит» и чемпионский титул.

2023-24 – Даллас «Маверикс» впервые играет в Финале НБА против Бостон «Селтикс».

Результаты встреч команд в регулярном сезоне 2023-24:

Обе встречи команд пришлись на 2024 год:

23.01.2024 победа «Селтикс» 119-110

02.03.2024 победа «Селтикс» 138-110

Наиболее более показателен только второй матч, где команды встретились уже в своих текущих составах и все были здоровы:

Старт Далласа: Дончич-Ирвинг-Грин-Вашингтон-Лайвли

Бенч: Хардуэй, Клебер, Гэффорд, Джонс, Проспер, Экзам, Харди, Пауэлл

Старт Бостона: Уайт-Холидей-Браун-Тэйтум-Порзингис

Бенч: Хорфорд, Притчард, Хаузер, Тиллман, Бриссетт, Михайлюк, Спрингер. Люк Корнет не играл по решению тренера.

Опять же показателен матч с довольно большой натяжкой. Даллас тогда только сыгрывался после своих последних обменов. Например, Дениел Гэффорд и Деррик Джонс мл. – основа защиты Далласа в этом плей-офф, получили тогда по 6 и 7 минут. А в старте выходил Джош Грин.

В защитной расстановке Бостон ставил Тэйтума против атлетичного Лайвли, Порзингиса против Вашингтона, Уайт играл с Грином, Холидей с Ирвингом, а габаритный Джейлен Браун опекал такого же Луку Дончича.

Поставить Порзи против Вашингтона было логичным решением, поскольку для латыша это наиболее простой матчап из предложенных, а более молодой Тэйтум может потолкаться за место в посте с Лайвли, и побороться за подбор. Тэйтум итак самый стабильный подбирающий Бостона в этом плей-офф.

Пи Джей Вашингтон немедленно стал основным скринером Далласа и в итоге Бостон получил 16 бросков от него. Но в принципе, это лучшее решение, чем те же броски, но от Луки/Кайри. К тому же, Порзингис в такой формации мог помогать с защитой кольца, отходя от Вашингтона, ведь он наилучший вариант как против навесов на центра, так и от прохода под кольцо боллхендлеров Далласа. Вашингтон закончил игру с 17 очками. Pick your poison.

В целом тогда тактика сработала во многом за счет того, что удалось защититься на периметре, всего 26,5% издали у Далласа, и хорошо попасть свои трешки – 48,8% у Бостона.

Здоровье

В этот раз снова похоже, что команды будут играть в оптимальных составах.

У Далласа была информация о том, что Лука играет с повреждением, но он провел всю серию против Миннесоты на высочайшем уровне и у него было больше недели, чтобы отдохнуть.

Также была информация о небольшом повреждении у центрового Дерека Лайвли, но на данный момент он также доступен.

У Бостона ожидается возвращение в строй основного центрового – Кристапса Порзингиса, который принял участие только в первых 4 играх этого плей-офф и выбыл почти на месяц с растяжением камбаловидной мышцы.

Что касается длительного отдыха – это отдельный фактор. Невероятно, что команды отдыхают так долго. Это промежуток, в который могла бы уместиться целая серия! Бостон отдыхает с 29 мая, Даллас с 31 мая. Пока не понятно кому это больше сыграет на руку. Обе команды вполне могут потерять ритм. Но в обоеих командах есть игроки, которым отдых нужен.

Теперь переходим к матчапам.

Защитники

Главные звезды Далласа Лука Дончич и Кайри Ирвинг против Деррика Уайта и Джру Холидея.

Никто пока что не смог остановить дуэт Дончич – Ирвинг в плей-офф. Да, у них были неудачные игры в сериях против Оклахомы и Клипперс, но на дистанции серии нельзя сказать, что их смогли остановить.

Я ни хочу питать иллюзий, что дуэту в первую очередь защитных гардов Уайт-Холидей это под силу. Но что они могут сделать?

Во-первых, стараться проходить заслоны (многие из которых ставились на границе дозволенного или даже за ней в серии с Миннесотой), чтобы защищаться без привлечения помощи в схемах с дропом. И это вполне осуществимо, по крайней мере, против Кайри, скорее всего, будет играть один из лучших специалистов лиги по этому компоненту – Джру Холидей.

Во-вторых, не позволять себя продавить Дончичу. Мы видели, как он делал это с Джейденом МакДениелсом. Но тут оговорюсь, совсем не факт, что Дончича будет держать кто-то из пары Джру-Холидей, есть большая вероятность, что этим займется Джейлен Браун. Так что тут тоже есть неплохие шансы.

В-третьих, нужно максимально постараться лишить Даллас одного из его главных орудий – навесов Луки и Кайри на больших – Гэффорда и Лайвли.

А для этого нам нужен Порзингис на площадке, ведь он лучший вариант для обеспечения противодействия этим навесам.

В-четвертых, нужно обязательно выигрывать минуты, когда эти двое разделены. Их будет немного, но они будут.

В-пятых, нужно постараться снизить эффективность их бросков издали. Нужно максимально затруднить броски из-за дуги. Пусть проходят внутрь. В этом плей-офф были игры, где Кайри и Дончич бросали дальние с низкой эффективности. По крайней мере, кто-то один из них.

И все равно, звезды Далласа наберут свои очки и отдадут свои передачи.

Что будет другой стороне?

Во-первых, мы помним, что было в первых двух играх серии Бостон против Индианы, где играл Тайриз Халибертон. Бостон выцеливал его буквально в каждом владении. Я предполагаю, что то же самое будут делать против Луки Дончича в серии с Далласом. И поскольку лучшие защитники будут заняты сдерживанием Тэйтума/Брауна/Порзингиса, у Холидея и Уайта будут возникать возможности.

Джру Холидей в серии против Индианы: 18,5 очков, 7,5 подборов, 5,75 передач, 1,5 перехвата в среднем (59% с игры, 42% из-за дуги).

Деррик Уайт в серии против Индианы: 16,75 очков, 4,75 подбора, 6,5 передач, 2 перехвата, 2,25 блокшота в среднем (43% с игры, 33% из-за дуги).

И это в серии, где не было третьей опции Бостона в атаке – Порзингиса. Если КП вернется, то рим-протекторам Далласа просто придется играть высоко. Либо нужно будет заставлять своих звезд тратить силы на беготню по периметру и все равно отдавать открытые дальние броски команде, у которой могут бросать практически все.

Даллас сильно прибавил в защите своего кольца во второй половине сезона. Но в сезоне они не в каждом матче сталкивались с таким уровнем спейсинга, который им предложит Бостон с готовым и попадающим Порзингисом. Так что возможности для Уайта и Холидея будут.

Преимущество: Даллас

Стартовые форварды

Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун против Деррика Джонса и Пи Джей Вашингтона

Ситуация противоположная – Тэйтум и Браун это тоже два игрока из четырех лучших в этой серии. И пока что никто на Востоке не смог предложить им достойного сопротивления.

Скоринг Тэйтума в плей-офф:

• Рестриктед эриа: 53/74 (71.6%)

• Краска (Non-RA): 16/42 (38.1%)

• Мидрейндж: 23/58 (39.7%)

• Три из угла: 0/6 (0.0%)

• Остальные трешки: 29/94 (30.9%)

• Свободные броски: 93/110 (84.5%)

PPG: 26.0

TS%: 56.5%

Скоринг Джейлена Брауна в плей-офф:

• Рестриктед эриа: 67/92 (72.8%)

• Краска (Non-RA): 30/57 (52.6%)

• Мидрейндж: 13/30 (43.3%)

• Угловые 3: 6/17 (35.3%)

• Остальные 3: 22/58 (37.9%)

• Свободные броски: 46/73 (63.0%)

PPG: 25.0

TS%: 61.0%

Деррик Джонс мл. – атлетик фрик и лучший стоппер в обороне Далласа в этом плей-офф. Кто бы мог подумать, что некогда обычный данкер раскроется в этой роли? Но теперь это факт. Он будет основным «Point of attack» защитником Далласа.

Если против Тэйтума, будет играть Пи Джей Вашингтон, то я не думаю, что этот матчап выглядит самым сложным для Джейсона. По крайней мере, на момент бумажного разбора. В двух матчах против Шарлотт Джейсон набирал 45 и 25 очков, играя в основном, против Вашингтона. В мартовском матче против Далласа Джей Ти набрал 32 снова против Вашингтона.

Да, сейчас все немного по-другому, но я уверен, точнее, я знаю точно, что это не самая большая проблема, с которой сталкивались Джеи в своих карьерах до этого. Были ребята и посильнее.

Оба Джея сейчас находятся в великолепной форме и оба претендовали на МВП Финала Восточной Конференции. Джонс и Вашингтон отличные защитники, однако Джеи не в их весовой категории, если брать защиту 1 в 1. Но многое, как обычно, будет зависеть от того, полетит ли у Тэйтума его пулл-ап бросок или нет.

Второе – Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун будут искать размены на Луку/Кайри. Зачем атаковать в хорошего атлетичного защитника, когда есть шанс убивать Луку на кроссоверах или заходить против него в пост?

Каким образом? Простой пример из последнего матча Бостон – Даллас. Бостон много играет чин-экшн (Чин – это розыгрыш, который начинается с ката после бэк-скрина на слабой стороне атаки).

1. Эл ставит хороший бэк-скрин Тэйтуму на Деррике Джонсе и Джейсон делает кат в краску:

2. Через секунду Тэйтум уже находится в миссматче против Луки Дончича:

Готово. Доставляем мяч Джейсону и можно начинать атаку отсюда. Даллас на 100% пришлет помощь, нужно будет только найти того, кто остался открытым.

Луке Дончичу действительно придется много работать в защите в этой серии.

Что касается Кайри Ирвинга, то в него также придется масса атак, просто потому, что он миссматч по своему росту.

В серии против Индианы игроки Бостона постоянно искали Тайриза Халибертона в тех двух играх, пока он был здоров. Буквально в каждой атаке. То же самое ждет и Луку/Кайри. И игрокам Бостона даже не надо искать размен. Все, что им нужно сделать, это доставить мяч тому, кого опекает любой из этой пары, желательно Дончич. Старт Бостона таков, что атаковать 1 в 1 может вообще любой игрок.

Ну и ключевым здесь снова будет наличие Порзингиса на площадке. Порзингис/Хорфорд будут заставлять Гэффорда/Лайвли выходить из краски. И даже, когда они будут видеть начало прохода, боязнь отойти слишком далеко от Порзи не даст рим-протектить по полной. Бостон – как никто умеет переводить мяч шутеру на слабую сторону. Это та проблема, с которой столкнулись игроки Миннесоты, в результате чего их атака стопорилась.

На другой стороне Джеи хорошие защитники. Правда, не факт, что они будут защищаться против этих визави. Скорее всего, Браун будет встречать Луку Дончича, а Тэйтум будет играть против Гэффорда/Лайвли (но все может поменяться по ходу серии, если что-то пойдет не так). Джейсон Тэйтум, возможно, является первым-вторым лучшим защитником Бостона в этом плей-офф. Если что-то пойдет не по плану, Джо Мазулла может именно его поставить против Луки Дончича.

Преимущество: Бостон

Стартовый центр

Кристапс Порзингис против Дэниела Гэффорда?

Вопрос тут стоит не из-за статуса Кристапса Порзингиса. Все признаки указывают на то, что центровой будет доступен в первом матче серии. Он прошел полноценную тренировку и по словам Джо Мазуллы, делал все, что делали остальные игроки.

Вопрос, кто будет напротив?

Большую часть времени в этом плей-офф Даллас играл с Дэниелом Гэффордом, а остальное забирал Дерек Лайвли. Но сейчас ситуация изменилась.

Первое, вернулся Макси Клебер, который может: а) бросать; б) защищаться на дуге.

Второе, Даллас никогда еще не играл серию против соперника, с таким уровнем спейсинга. С возвращением Порзингиса и наличием Хорфорда в такой бросковой форме, как сейчас, Бостон может 48 минут играть с бросающим центром. А Гэффорд не самый лучший вариант играть в размен. Лайвли и Клебер – оба защищаются на дуге лучше, поэтому дуэт центровых Далласа Гэффорд/Лайвли может превратиться в Лайвли/Клебер.

Но есть одно «но». Я не очень спокоен от того, что Порзингиса приходится бросать в бой после серьезной травмы и такого длительного перерыва, да к тому же в такой важной серии, как Финал НБА.

Если Порзингис не начнет попадать сразу, то Даллас сможет оставлять своих основных бигменов на площадке и играть с ними в дропе и тогда не сладко придется уже всем остальным. Причем на обеих сторонах, поскольку Гэффорд и Лайвли лучше игроков Бостона как рим-протекторы и отлично растягивают вертикально в атаке (постоянно угрожают забить с навеса).

Но если трешки Порзингиса сразу станут проблемой для Далласа, то про весь их рим-протекшн можно будет забыть.

А вот про какой рим-протекшн нужно вспомнить с Порзингисом, так это про Бостонский. Бостон в отсутствие Порзингиса был одной из худших команд плей-офф по защите от пик-н-ролла.

А Порзингис является 5-м лучшим игроком в регулярке по защите кольца с 52,1% FG% allowed (выше Зубац, Эмбиид, Кесслер и Гобер). Статистика приведена в ситуациях, когда Порзингис был ближайшим защитником и собрана среди 66 игроков, которые защищались как минимум от 250 бросков.

А еще Кристапс Порзингис – это способность Бостона наказывать соперников за миссматчи. В ситуациях, когда Кристапс будет оставлен соперником под опекой менее габаритного защитника, он будет получать мяч против него в посте, а это в 2 из 3 случаях очки или штрафные. Также команда всегда прибегает к постапам Порзингиса в те моменты, когда нападение встает и нужно набрать очки любым способом.

Кристапс Порзингис – ключевой игрок Бостона на обеих сторонах.

Преимущество: Бостон

Резерв

Эл Хорфорд, Пэйтон Притчард, Сэм Хаузер и Ксавье Тиллман против Дерека Лайвли, Макси Клебера, Тима Хардуэя и Данте Экзама.

У Бостона Эл Хорфорд – самый надежный человек со скамейки запасных, по сути это шестой стартер. Сэм Хаузер полностью провалил Финал конференции, хотя был хорош на ранних стадиях. Пэйтон Притчард был как всегда полезен во многих компонентах, но не давал в нападении много угля, то есть стабильных очков со скамейки. Ну а Ксавье Тиллман – это наш лучший центр под полный размен, если дойдет до такой крайней необходимости.

У Далласа тоже есть шестой стартер – это Дерек Лайвли – одно из открытий года. Человек помогает в Финале Конференции в первый свой год в лиге! И возможно, что он станет основным центром Далласа в Финале НБА из-за своего умения сносно защищаться на периметре.

Еще один центр, который способен играть в размен – это Макси Клебер, который только что вернулся после травмы. Он вдобавок может еще и бросать издали. Но у него на порядок меньше атлетизма, что позволит игрокам Бостона увереннее ходить в проходы.

Тим Хардуэй был одним из кандидатов на лучшего запасного игрока сезона, но в плей-офф пока не показывает и части себя прежнего. Другие варианты со скамейки – Данте Экзам и Джош Грин, также не показали стабильности в атаке.

Итого, ситуация примерно равная, есть два хороших больших и есть несколько нестабильных игроков периметра.

Долго останавливаться на запасных не хочется, поскольку это Финал, тут много минут получат стартеры. Когда отдавать все силы, если не сейчас?

Ничья

Коучинг

Джо Мазулла против Джейсона Кидда

Джо Мазулла и Джейсон Кидд – два молодых специалиста. Оба подвергались критике в прошлом, но в этом году они оба сумели создать из предоставленных им в распоряжение ростеров команды, которые прошли все стадии плей-офф и заслуженно стали Чемпионами своих конференций.

Оба тренера вместе со своими штабами провели огромную работу за кулисами, которую мы не увидим. И оба сумели удерживать управление в сложных играх на вылет.

Джо Мазулла сделал Бостон самой эффективной командой в клатче в этом плей-офф с атакующим рейтингом 134,4 и защитным рейтингом 96,9. Бостон выиграл все 4 клатча, в которых играл.

Джейсон Кидд только что разобрал лучшую защиту НБА. Он воспользовался всеми уязвимостями, которые только были у команды соперника, причем настолько, что они были в полном отчаянии от безысходности в конце серии.

Нужно принимать тот факт, что оба – высококлассные специалисты.

На первый взгляд, Джейсон Кидд – опытнее, поскольку он выигрывал в качестве ассистента, а Джо в качестве ассистента только был в Финале. Но как у самостоятельных специалистов опыт примерно равный.

Ничья

Как будет проходить серия

Все более-менее разбирающиеся обозреватели говорят, что этот плей-офф очень сильно зависит от матчапов.

Денвер был самой сбалансированной и опытной командой на Западе и действующим чемпионом с лучшим игроком мира в составе. Но проиграл Миннесоте, против которой им было не удобно играть просто по структуре ростера и скиллсэту имеющихся игроков. Это не выиграло само по себе, но дало преимущество Миннесоте. Конечно, еще нужно было проявить упорство, мастерство и силу воли, чтобы забрать эту победу.

Миннесота, в свою очередь, проиграла Далласу, который уже был не удобен им самим опять же в силу особенностей собранного ростера. И тоже, не хочу умалять заслуг самого Далласа, эту серию тоже надо было забрать.

Что касается Финальной серии, то я считаю, что Бостону Даллас удобнее, чем Денвер или Миннесота.

У Далласа нет доминирующего большого, который бы постоянно давил в краске, подавляя Порзингиса и ветерана Хорфорда. А их звездные защитники – скорее мастеровитые, чем шустрые. Лука Дончич – скорее большой, сильный и умелый. Но сила – не тот фактор, который заставит задрожать любого из защитников Бостона. Тот же Джру неоднократно признавался, что ему удобнее играть в защите даже против бигменов, где он может проявить свою силу, чем бегать за резвыми малышами. Браун, Уайт и Тэйтум – все они способны встать в защите против Дончича один на один.

Не поймите неправильно, я не хочу сказать, что они остановят Луку. Как сказал Джо Мазулла: «Нет речи о том, чтобы остановить Дончича и Кайри. Речь о том, чтобы защищаться против них на высоком уровне.»

Лука и Кайри наберут свои очки все равно, но с этим можно жить. Бостон должен будет решать все вопросы в атаке.

Кайри и Лука просто обязаны набирать по 35 очков за вечер, чтобы у Далласа был шанс, но как они остановят атаку Бостона, у которой просто слишком много орудий? Если в серии с Миннесотой Даллас видел плохо попадающего МакДениелса и вообще не бросающео Руди Гобера, то Бостон сможет предложить полный 5-аут, где оставить просто некого.

Я уверен, что Даллас попробует начать игру с Лайвли/Гэффордом в той или иной вариации дроп кавериджа и посмотрят, как будет работать пик-н-поп с Порзингисом.

Как только Порзингис станет проблемой, они вынуждены будут поднимать своих бигменов высоко в поле и тут уже будут появляться возможности для проходов Джеев.

Лука получит много защитных владений, в него будут атаковать специально и много, чтобы он тратил как можно больше сил на своей половине.

Когда Лука сядет отдыхать, Кайри останется, чтобы атака не останавливалась и сразу же получит все атаки уже на себя. Когда сядет Дончич, появляется возможность держать Притчарда на площадке, поскольку лучший атакующий игрок – маленький и рост Притчарда не будет проблемой на другой стороне.

Многое будет зависеть от того, сможет ли Кайри абстрагироваться от внешнего шума трибун, которые выводили его из психологического равновесия ранее. По его словам он готов, посмотрим, как будет на деле.

Я имею уважение к сопернику и отдам Далласу две домашние победы. Я рассчитываю на пару игр, где их звезды забьют все и все попадут в клатче через любое сопротивление, а игроки Бостона забудут взять с собой усердие в защите и бросок.

Мой прогноз на серию: 4-2 в пользу Бостона.

Фото: Gettyimages.ru /Brian Fluharty, Jonathan Daniel, Paul Rutherford, Winslow Townson