Чемпионы перед новым сезоном

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Итоги сезон-23/24:

Во-первых, всех, кому нравятся «Кельты», я поздравляю с победой! В прошлом сезоне у нас была очень хорошая команда, которая выиграла главный трофей.

Возможно когда-нибудь, эту команду причислят к списку величайших в истории. Возможно, люди посмотрят на ростер, состоящий из игроков, некоторые из которых уже будут на тот момент в Зале славы НБА и скажут себе, что они были действительно очень талантливыми. А может быть, они посмотрят на то, с каким преимуществом команда превосходила всех соперников по ходу регулярного сезона и плей-офф. Или споры будут продолжаться из-за травм некоторых ведущих игроков соперников по ходу плей-офф.

В любом случае титул чемпионов сезона 2023-24 навсегда будет в «Бостоне», этого уже не отнять.

Еще раз всех с победой и давайте разбирать межсезонье, ведь впереди новый сезон и цель только одна – 19-й титул.

Текущий ростер, зарплаты

После победы, один из владельцев клуба Вик Грусбек на радостях объявил, что вернет всю команду на следующий год. Этим и занялся Брэд Стивенс. В принципе, всю работу в межсезонье можно охарактеризовать одной фразой – сохранили чемпионский состав. Но, разумеется, есть нюансы, пришли новички, а кто-то ушел:

Продления контрактов

Люк Корнет – 1 год минимальный контракт

$ 2 087 519

Немиаш Кета – минимальный контракт на 3 года (до 2027) с негарантированными 2 и 3 годами

$ 2 162 606 + 2 349 578 + 2 667 944

Ксавье Тиллман – минимальный контракт на 2 года (до 2026)

$ 2 237 691 + 2 546 675

Джейсон Тэйтум – раннее супермаксимальное продление (вступит в силу с сезона 2025-26 и действует до сезона 2029-30)

$ 34 848 340 + 54 126 450 + 58 456 566 + 62 786 682 + 67 116 798 + 71 446 914 (опция игрока)

Деррик Уайт – четырехлетнее продление (вступит в силу с сезона 2025-26)

$ 20 071 429 + 28 100 000 + 30 348 000 + 32 596 000 + 34 844 000 (опция игрока)

Сэм Хаузер – раннее продление на 4 года (вступит в силу с сезона 2025-26)

$ 2 092 344 + 10 044 644 + 10 848 215 + 11 651 785 + 12 455 356

Все три продленных бигмена (Корнет, Тиллман, Куэта) – весьма солидные игроки для регулярного сезона и частично играбельны в плей-офф. Все трое – разноплановые игроки в защите и могут ротироваться в зависимости от матчапа. Ни у кого из них нет собственной атаки, но от них это и не требуется. Сохранение всех троих на минимальные контракты – большая удача и хорошая работа Брэда Стивенса.

Своевременные продления Джейсона Тэйтума и Деррика Уайта – это заслуга культуры и преемственности, сложившихся в команде. Оба игрока, как и другие, подписавшие продление – хотели остаться в коллективе. Некоторые даже отказались от больших сумм на рынке. Сэм Хаузер вообще решил не выходить на рынок и подписал раннее продление на весьма выгодных для команды условиях.

Работа на драфте

Вопреки ожиданиям, Брэд Стивенс не обменял пик 1 раунда драфта 2024, а впервые за свое время на посту Президента по баскетбольным операциям выбрал игрока сам.

Под 30 пиком был выбран Бэйлор Шэйермэн – винг, почти 24 года, рост 6-6 (198 см), вес 93 кг.

С ним был подписан контракт согласно шкале новичков:

2 494 320 + 2 619 000 + 2 744 040 (опция команды) + 4 952 993 (опция команды)

Достаточно крепкий парень, возможно, сходу готов к НБА физически. На уровне Летней лиги были видны проблемы с броском – всего 29,4% из-за дуги, но при этом хорошо видит площадку, хорошо пасует и правильно играет (возможно они с Уотсоном единственные, кто хотел играть правильно в составе Бостона в Летней лиге).

Вторым игроком, кого выбрал Брэд Стивенс, стал финг-большой Антон Уотсон – рост 6-8 (203 см), вес 102 кг, 23 года. Выбран во втором раунде под общим 54 номером.

Уотсон также довольно возрастной по меркам драфта, но мы надеемся, что готовый к роли трудяги. Его сравнивают с ранним Элом Хорфордом. Подписан на двухсторонний контракт.

Двухсторонние контракты

Антон Уотсон

Дрю Питерсон

Джей Ди Дэвисон

Стивенс вернул на двухсторонний контракт Джей Ди Дэйвисона. Это отличное подписание, на мой взгляд. Нам как раз нужен еще один разыгрывающий после двоих стартеров и Пэйтона Притчарда. Это такая позиция, когда 50 игр ты не играешь, но можешь получать минуты в остальных играх должен хоть как-то проявить себя. Дэйвисон имеет все инструменты, чтобы продолжить свое развитие, ведь он все еще очень молод, ему всего 20 лет, он намного моложе выбранных в этом году Шэйермэна и Уотсона. Но он должен что-то показать в этом сезоне, чтобы остаться следующим летом.

Также было решено оставить и еще год посмотреть на интересного снайпера Дрю Питерсона.

Летняя лига

По летней нельзя судить о качестве игроков, это я понял еще после Карсена Эдвардса. Однако, мы можем смотреть на настрой игроков, их желание играть на себя, либо на команду, их моральное состояние и прочие мелочи.

Вот взять, например, новичка – Бэйлора Шейермана. По нему было видно, что он счастлив тут находиться, он полностью спокоен и просто получает удовольствие от игры. И от этого его игра была правильной и спокойной. Все, что он делал, можно перенести в реальную игру НБА, по моему мнению, и в ту роль, которую он будет, скорее всего, играть. Он уверенно бросал, когда был открыт, делал быстрые и хорошие передачи, которые вели к развитию атаки, атаковал щит, когда появлялась такая возможность. Все эти качества могут быть применимы к потенциальной роли в Бостоне. Нужно конечно сократить количество фолов и еще бы получше реализацию. Но по очертаниям он надежный защитник – не прыгает на фэйки, хорошо двигает ногами.

А взять прошлогоднего новичка, Джордана Уолша, и по нему была видна нервозность. Оно и понятно: еще только год назад он был героем, а сегодня у публики новые игрушки с драфта. Уолша вроде бы никто и не торопит, у него есть еще время, он молод. Но уже желательно бы хоть что-то показать, чему он научился за год с командой. Ведь нужно помнить, что контракт не гарантирован. Еще год с него никто серьезно спрашивать не будет, но в следующем году уже просто необходимо что-то показать. Отсюда и некоторая торопливость, желание показать себя и провалы как итог. Джордану нужно просто успокоиться и продолжать работать, все у него будет хорошо.

Джейден Спрингер был одним из тех, кто первым отыгрался в Летней лиге. Он сыграл в паре первых игр и потом его быстро сняли, вероятно, тренеры увидели все, что хотели и больше ему там было нечего делать.

23 очка, 2 подбора, 6 передач, 2 перехвата в игре против Майами. Спрингер уже очень и очень хороший защитник по меркам НБА. Осталось перенести вот эту игру в атаке на уровень выше.

То же касается и выступления Немиаша Куэты в Летней Лиге. Он быстро показал, что ему тут не место был выведен из состава. Он набирал, подбирал, ставил хорошие заслоны, открывался на кольцо. Ничего особо выдающегося он не показал, но его уровень и так известен.

Джей Ди Дэйвисон был качественным разыгрывающим на этом уровне. Он отдавал хорошие передачи, держал своих в обороне и самое главное – реализовывал дальние броски. Его возможности прогресса будут сильно зависеть от его трехочкового броска и защиты. Также был быстро снят с турнира.

Антон Уотсон – это тот парень, который понравился мне больше всех, после того, как с турнира сняли более опытных игроков. Он просто очень хорошо защищался в поздних играх турнира. Прежде всего, он всегда находился в нужном месте. Он не самый атлетичный и не самый крупный игрок, но он всегда там, где нужно. Отлично переключается. И он хорошо попадает в кольцо. Тренер Ди Джей МакЛей сказал о нем: «Уотсон уже защитник уровня НБА. У него есть вещи, над которыми еще нужно поработать и мы ему в этом пытаемся помочь, но если он сможет также попадать броски и сохранять эту уверенность, бросать без колебаний, то он станет действительно хорошим игроком для нас».

Были и другие игроки, которые неплохо проявили себя, но это уже игроки для «Мэйн Селтикс» и я не хочу на них останавливаться.

Подписание

Лонни Уокер

Поскольку команда находится выше второго эпрона, из инструментов для подписания были доступны только минималки.

Единственным подписанием оказался бывший партнер Деррика Уайта по Сан-Антонио – Лонни Уокер. Пока что он подписан на выставочный контракт «Exhibit 10», что дает ему возможность поучаствовать в тренировочном лагере и побороться за последнее 14 место в ростере основной команды, а также получить повышенный контракт, в случае подписания соглашения с командой «Мэйн Селтикс».

Будет ли сохранен Лонни Уокер?

Вообще, сам факт того, что Уокер был доступен за минималку, для меня стал неожиданностью. Я его хотел получить еще в дедлайн прошлого сезона и я видел слухи об интересе «Селтикс» к игроку.

Однако, не все так просто, Лонни был без контракта не просто так.

Лонни Уокер IV попадал 38% трехочковых в прошлом сезоне, в том числе 44,9% из угла. Это хорошие цифры и они должны обеспечивать интерес со стороны других команд, да и он молодой – всего 25 лет. Тем не менее, его результативность в пересчете на владение оставляла желать лучшего:

- 0,83 PPP в пик-н-ролле

- 0,91 PPP в изоляции

- 1,05 PPP в ситуациях с получения

- 0,73 PPP при выходах из-под заслона

Все эти цифры колебались на уровне 50-го процентиля среди всех игроков НБА, что довольно средне.

«Селтикс», возможно и не нужно, чтобы он делал все это в большом количестве, но они точно попросят его защищаться. И вот тут есть проблема. На своей половине он позволял соперникам:

- 1,21 PPP в изоляциях (8-й процентиль)

- 1,15 PPP в защите от пик-н-ролла (3-й процентиль).

Что такое 3-й процентиль? Всего навсего, 97% игроков НБА лучше тебя по этому показателю.

Однако, если смотреть просто на % игроков, когда они бросали из-под опеки Уокера во всех ситуациях, то общий % составил 41,9, что обнадеживает, наряду с его вингспаном 6-10 и атлетизмом.

К тому же он провел неплохой раунд плей-офф за «Лос-Анджелес Лэйкерс» и помог им пройти «Голден Стейт».

В общем, «Селтикс» хорошенько подумают, прежде чем подписывать с ним контракт, ведь можно начинать сезон и с 14 игроками в ростере, а добавление еще одной минималки автоматически добавит почти 10 млн с учетом налогов. С другой стороны, когда ты идешь за титулом, любая помощь может пригодиться.

Итоговая платежная ведомость

составляет 196 574 991 $

При текущем потолке зарплат 140 588 000 $

Это на 7 643 991 $ выше 2 эпрона, который в этом сезоне располагается на уровне 188 931 000 $

Сумма налогов на данный момент составляет 65 596 446 $ (и должна предположительно вырасти до 219 386 613 $ в сезоне 2025-26).

(Данные взяты с www.spotrac.com)

Сумма с налогами в ближайшие пару лет выглядит ужасающе. Неудивительно, что команда почти официально продается. По последним слухам, три фаворита на покупку франшизы – это миллиардер Джефф Безос, группа компаний Стива Уинна (Wynn Resorts) и группа Fenway Spots Group (владеет также франшизами Ред Сокс и футбольным Ливерпулем).

Лично я бы не хотел Fenway, потому что они в других своих франшизах часто руководствуются соображениями экономии, а сейчас для «Селтикс» исторический период, когда нужно сделать все возможное, чтобы наилучшим образом использовать потенциал этой команды.

Джефф Безос мне также кажется темной лошадкой. Мультимиллиардер может воспринимать команду как свою игрушку и влазить в баскетбольные решения больше, чем требуется от не профессионала. И мы не знаем, смирится ли с таким положением вещей Брэд Стивенс.

Про третьего я вообще ничего не знаю. Но мне кажется, что идеальным было бы, если бы командой владел такой же преданный болельщик, каким был Вик Грусбек, например, еще один совладелец – Стив Пальюка. Но понятное дело, что купит тот, кто больше заплатит.

Состав и глубина

По данным https://basketball.realgm.com

Потери

Ошай Бриссетт – свободный агент

Святослав Михайлюк – подписал контракт с «Ютой Джаз»

Чарльз Ли (ассистент тренера) – перешел в «Шарлотт Хорнетс»

Тренерский штаб

Джо Мазулла – главный тренер

Сэм Кассэлл – первый ассистент

Ди Джей МакЛей – ассистент

Тони Доббинс – ассистент

Мэтт Рэйнольдс – ассистент

Эмиль Джефферсон, Шон Батлер, Год Шэмгод мл. (новичок), Джеймейн Букнор, Крейг Лушно, Фил Пресси, Тайлер Лэшбрук, Росс МакКэнтс – тренеры по развитию игроков.

Джо Мазулла перед в новым сезоном находится совсем в другой ситуации, нежели перед прошлым. Сейчас он уже не подвержен критике после вылета из плей-офф. Теперь он один из самых талантливых молодых специалистов лиги. Особенно, после того, как он последовательно обыграл Эрика Споэльстру, Джея Би Биккерстаффа, Рика Карлайла и Джейсона Кидда. Да, со своими нюансами, но обыграл, и мы знаем теперь, что Джо справится в плей-офф, да и вопроса о проблемном тренерском штабе больше нет.

У Джо очень толстый плэйбук с разными комбинациями как в атаке, так и в защите и он использует их все. Да, конечно, персонал команды позволяет ему это делать. Во-первых, игроки имеют очень широкий спектр навыков в атаке, а в защите никого из них не нужно прятать, поэтому у Джо нет ограничений. А во-вторых, команда управляемая, нет игроков с проблемным эго.

Но и сам Джо очень интересный персонаж. Он постоянно думает о баскетболе, живет им, у него горят глаза, он немного псих, когда речь заходит о спортивной психологии. Мы видим это по его высказываниям на пресс-конференциях. Когда говорят о том, что на спинах игроков в следующем сезоне будет нарисована мишень, он только рад – «пусть на нас будет много точек от лазерных прицелов, я хочу это видеть», когда игра идет жестко и даже грубо, Джо только приветствует это и призывает к еще большему хаслу – самый настоящий психопат.

То он говорит игрокам о поведении хищников в дикой природе, то включает классическую музыку на тренировках. Мне кажется, что игрокам с ним очень интересно и им просто не до разборок между собой в раздевалке.

Что касается ингейм менеджмента, то да, у Джо периодически бывают моменты потери контроля в игре, не вовремя взятый тайм-аут, неверная ротация. Это было, но все меньше по ходу сезона и плей-офф, он учится. По ходу плей-офф я не помню, чтобы я ругался на него за управление игрой.

Вот возьмем, к примеру, серию с Индианой, про которую сам Джо сказал следующее: «Эта серия с Индианой была самой трудной. Да, мы их выиграли свипом, но должны были уходить с ними в семь игр» (из интервью Джону Каралису).

В той серии мы ничего не могли сделать с их пик-н-роллом с участием резвых Нимбхарда/МакКонелла и больших. Ведь они растягивают площадку едва ли не хуже самого Бостона. А наш лучший бигмен против пнр – Кристапс Порзингис все еще был травмирован.

И тогда на площадку вышел Ксавье Тиллман. Сначала Джо выпустил его на позицию форварда и это не дало такого большого эффекта, кажется, это было в первой половине третьего матча. Джо это увидел и уже во второй половине, выпустил его в качестве единственного бигмена. Это изменило ход игры, потому что заработал фулл-свитч и атаки их малышей стали на порядок менее опасными.

Второй момент, касательно управления игрой заключается в том, что Джо – был одним из лучших тренеров лиги по выигранным тренерским челленджам.

В целом, я бы сказал, что в моей личной градации тренеров есть Эрик Споэльстра и далее следует пул отличных тренеров, которых не зовут Эрик Спольстра, а потом уже все остальные. Так вот, Джо точно в этом пуле.

Что там с Порзингисом? Как скоро он вернется и что команда потеряет в его отсутствие?

Есть вероятность, что Кристапс Порзингис выбыл до самого Нового Года.

Хорошая новость заключается в том, что «Бостон Селтикс» имели результат 48-15 с Порзингисом в составе и 30-5 без латыша. Но ряд вопросов, тем не менее, остается.

Во-первых, Кристапс Порзингис в прошлом сезоне был самым настоящим чит-кодом в атаке. Что это значит? Он позволял атаке команды вскрывать защиту разных типов. С ним можно играть как пик-н-ролл, так и пик-н-поп. Ему можно грузить в пост – он там один из самых эффективных игроков в лиге. Его можно использовать как хаб для передач из поста, да и откуда угодно – он замечательно пасует поверх голов защитников.

О том, насколько легко и приятно играть с Порзи пик-н-ролл, вам может рассказать Деррик Уайт, точнее, его цифры:

FG% Уайта упал с 48,3% с КП до 41,6% в 21 игре регулярки без него, а его процент трехочковых упал с 41,8% до 35,0%.

В плей-офф тенденция продолжилась. 51,1% с игры и 45,0% трехочковых в 7 играх с участием Порзингиса до 41,5% с игры и 37,5% трешек в 12 играх без него.

Другие игроки старта тоже имели отличную химию во взаимодействиях с Кристапсом.

Во-вторых, Кристапс Порзингис отлично растягивал площадку. «Бостон Селтикс» в прошлом сезоне были лучшей командой по вытягиванию рим-протектора оппонента подальше от кольца. Причем с запасом:

К тому же, иногда Джо Мазулла играл со сдвоенным центром – Порзингис/Хорфорд. Роскошь наличия этих двоих на площадке заключается в том, что ты можешь играть огромным составом во всех линиях, не жертвуя спейсингом. Они вместе провели порядка 1200 владений и имели net-рейтинг +14,3, что является лучшим результатом среди дуэтов больших в лиге. Сочетание способности блокировать, габаритов и бросков оказалось неразрешимой задачей для НБА.

Без Порзингиса – Эл Хорфорд остается единственным большим команды, который может действительно много и хорошо бросать дальние, чтобы это влияло на защиту соперника. Никто из оставшихся в ротации центровых не способен делать то, что делал Порзингис в атаке. Вероятно, что «Бостон» теперь гораздо чаще будет выходить с единственным бигменом в составе.

Может ли Люк Корнет вспомнить, что когда-то его называли Юникорнетом (от слова «unicorn» – единорог) за умение много бросать дальних бросков? В первые сезоны за «Никс» у него был один из самых высоких показателей по количеству бросков в лиге (4 попытки за 17 минут в среднем) с 36% реализации. Но после того, как он перешел в «Бостон», его попросили сосредоточиться на игре под кольцом. Посмотрим, хотя верится с трудом.

В-третьих, КП существенно влиял на защиту команды. С Порзингисом оборона позволяла набирать лишь 110,5 очка на 100 владений, в то время, как без него эта цифра вырастала почти на 3 очка и элитная защита превращалась в просто хорошую. Порзингис отлично умеет защищаться против пик-н-ролла и это лучший вариант для дроп кавериджа. Через латыша невероятно сложно бросать за счет его длины рук (особенно, с преследующим тебя Джру Холидеем за плечами).

«Селтикс» имеют полный набор квалифицированных защитников на периметре, каждый из которых может держать своего игрока перед собой, но на втором этаже воздух будет значительно более разряженный.

В целом, «Селтикс» должны справляться без Порзингиса в регулярном сезоне.

Где-то они станут хуже, но где-то могут стать и лучше.

Побочный эффект хорошего спейсинга – отсутствие борьбы за подборы в атаке. Без Порзи «Селтикс» забирали 29,9% подборов в атаке, что выше среднего по лиге. С ним эта цифра падала до 23,6%, что соответствует 27 месту. Тот же Немиаш Куэта, не будет растягивать броском, зато будет наводить много суеты под чужим щитом.

Броски Порзингиса перераспределятся между другими. В прошлом сезоне многие игроки вынуждены были жертвовать своей статистикой, чтобы всем доставался мяч. Порзингис имел третьим по количеству бросков в команде. В новом сезоне его броски, скорее всего, по большей части перейдут к Джеям, которые могут считать, что им есть что доказывать. Особенно, после Олимпийских игр, куда одного вообще не позвали, а второго держали на лавке часть турнира. Тэйтум может захотеть побороться за титул МВП сезона, а Браун – снова попасть в Сборную НБА. Также, броски достанутся и Уайту, как было и в прошлом сезоне, когда Порзингис пропускал.

Если подытожить, то состав команды настолько глубокий, что должен справиться с отсутствием Порзингиса без особых проблем. Хотя возможно, что они оступятся в некоторых играх, особенно на старте. Ведь придется приспосабливаться.

Сможет ли Эл Хорфорд продлить свою молодость еще на один год?

Как я уже сказал, иметь Эла Хорфорда в составе – это огромная роскошь. Никто в команде не воспринимает его игру как должное, Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун постоянно отмечают, что им очень повезло иметь Эла в партнерах.

Но как долго он сможет оставаться релевантным против лучших бигменов в НБА?

С одной стороны, в свои 38 лет, Эл по-прежнему является одним из лучших защитных бигменов лиги и одним из лучших растягивающих бигменов лиги одновременно. И он не показывал никаких признаков старения в прошлом сезоне.

Но мы же помним, как резко сдал Кевин Гарнетт? Эл снова будет стартовым центром в начале сезона. И несмотря на отсутствие Кристапса Порзингиса, Джо Мазулле нужно будет найти возможность максимально внимательно управлять нагрузками ветерана, используя Люка Корнета, Немиаша Куэту и Ксавье Тиллмана. Очень важно сохранить Эла здоровым и свежим для плей-офф.

Смогут ли «Селтикс» сохранить должный настрой для победы?

Пэт Райли в своей книге «ShowTime: InsidetheLakers’ BreakthroughSeason» 1988 году дал термин – «болезнь большего». Он сказал, что «успех часто является первым шагом к катастрофе», и что действующие чемпионы часто терпят неудачу в следующем сезоне, потому что каждый игрок в следующем сезоне хочет большего игрового времени, больше бросков и больше денег.

В этом действительно есть доля правды. Команды-победители обычно строятся на командной работе, самоотверженности и готовности к жертвам во имя общей цели.

«Бостон Селтикс» в сезоне 2023-24 стал воплощением этого. Все пожертвовали чем-то, бросками, ролью, эффективностью, необходимостью пахать в защите и так далее.

Но что будет дальше?

Возможны два пути, и если пойти по первому – то все может обернуться катастрофой. Гонки за личными наградами и наследием, от звезд до ролевых игроков. И «Селтикс» будут не первыми, кто столкнется с такими искушениями, иначе об этом не написали бы в книжке 1988 года.

С другой стороны, те же Джеи весьма не глупые и, возможно, не захотят разменивать следующие возможные титулы на личные награды.

Еще один аспект выигранного титула заключается в том, что игроки прошлых лет не испытывали то, что нынешние видят каждый день, читая о себе в социальных сетях – чемпионский стресс и облегчение после победы.

Этим летом я где-то мимолетом видел слова Тэйтума о том, что он чувствует, как упал груз с плеч. И это правда, часто в решающий момент вместо мотивации, нужной для победы, игроки думают: «О боже мой, если мы не выиграем, то все нас назовут чокерами…», ну или что-то в этом роде.

Так что, в этом плане им должно быть полегче. Они точно знают, что то, что они делают – работает. Нужно продолжать это делать и все будет в порядке.

«Селтикс» сохранили весь костяк команды, а это значит, что разрядка от стресса будет равномерной, чувство обреченности должно уйти и нужно просто придерживаться требований трудовой этики.

В этом году никто не будет мотивироваться новым контрактом (что может быть как хорошо, так и плохо, я пока не решил), ну может кроме Джейдена Спрингера. Всех основных игроков продлили, так что за свое будущее все должны быть спокойны.

Что касается Джеев, то Джейлен Браун очень много всего сказал и сделал в это межсезонье из вещей, не относящихся к баскетболу, например, записал видеоклип, где спел в дуэте с Asap Fergi. Говорил и про жажду крови в новом сезоне, он говорит много громких слов. Главное, чтобы они подкреплялись дальнейшим прогрессом.

Джейсон был чуть поскромнее, но сказал то, что я хотел услышать: «Мы должны начать все сначала. Стать лучше. Не пропускать никаких шагов. Это то, что мы умеем.»

Мне кажется, это правильно и то, что должен сказать лидер. Прошлый успех остался в прошлом, начинается новая история. 30 команд вот-вот начнут состязание за титул чемпиона и Бостон – одна из них.

Будет ли этого достаточно для повтора чемпионского забега?

Лига никогда не сидит сложа руки. Команды всегда адаптируются к действующему чемпиону. Восточная конференция уже стала лучше и они не намерены наблюдать, как «Бостон» со своим дорогим составом выигрывает второй титул подряд.

«Никс» усилились Микэлом Бриджесом, «Кэвз» наняли нового тренера, «Фила» усилилась Полом Джорджем, «Мэджик» добавили полезного КСП, согласно своим нидам, «Бакс» добавили глубины ценой минималок и должны быть сыграннее, «Пэйсерз» должны стать опытнее, вернется Матюрин.

В финальной битве, если «Бостон» туда вернется, возможно, будет ждать более готовый соперник, чем был в прошлом сезоне.

Возможно, что «Селтикс» столкнутся с некоторыми проблемами в следующих сериях плей-офф, которых они удачно избежали в прошлый раз. Им придется снова искать ответы, использовать новые нестандартные тренерские решения, если они хотят снова победить.

Необходимо желание выиграть титул – настоящее желание.

Мы знаем, что талант у этой команды есть, поэтому главный вопрос только в том, смогут ли они вернуться снова голодными и создать новую династию?

Сезон близко, скоро мы узнаем ответ.

Топовое фото: Gettyimages.ru /Adam Glanzman