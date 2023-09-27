Благотворительность на Спортсе
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500 долларов за сэйв и коробка овощей в фан-шопе. Лучшие благотворительные акции еврофутбола

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Бетис Бетис
Маршалл Мунеци Маршалл Мунеци
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Фейеноорд Фейеноорд
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Ньюкасл Ньюкасл
Брюгге Брюгге
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Брайтон Брайтон
Бешикташ Бешикташ
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Футбол Футбол

Идеи, от которых тепло на душе.

Мы часто слышим, что футбол – это больше чем игра, но не всегда видим это. И зря: у каждого крупного европейского клуба есть благотворительный фонд, а звезды спорта и шоу-бизнеса постоянно проводят благотворительные матчи.

То, как сильно клубы вовлечены в помощь другим, поражают: например, фонд «Ливерпуля» только за прошлый сезон поддержал более чем 83 тысячи молодых людей и семей в 8 сферах – от футбола и образования до инклюзивности и трудоустройства. И это лишь один клуб!

Для рассказа о благотворительности в европейском футболе мы выбрали пять акций, доброта которых согреет даже в самые холодные времена.

Этот пост вышел в рамках месяца, в ходе которого мы вместе с фондом «Нужна помощь» рассказываем о благотворительности. «Нужна помощь» – это «фонд фондов», который помогает более 700 российским некоммерческим организациям.

Фанаты каждый год заваливают поле игрушками, чтобы помочь детям в сложной ситуации

Идея максимально проста: «Бетис» просит болельщиков принести игрушки с собой на игру незадолго до Рождества, а в перерыве фанаты должны выкинуть их на поле.

Акцию проводят с 2018-го, и каждый год итоги впечатляют. Например, на последней акции, которая прошла 30 декабря 2022-го на игре с «Атлетиком» (0:0) собрали около 14 тысяч мягких игрушек, которые потом через фонд передали детям из малообеспеченных и неблагополучных семей и сиротам. «И в этом году – снова чудесно, – писал «Бетис» в твиттере. – И в этом году – снова спасибо за помощь детям, которые в этом нуждаются».

Конечно, такую акцию проводит не только «Бетис» – уже несколько лет на старте сезона устраивает «Фейеноорд». Клуб приглашает детей из Софийского детского госпиталя на домашний матч чемпионата Голландии, и прямо по ходу игры с фанатского сектора на места, где сидят дети из госпиталя, летят игрушки.

А в марте 2023-го такую акцию устроил «Бешикташ», чтобы собрать игрушки для детей из районов, пострадавших от страшного землетрясения, случившегося в Турции. Акцию оценили даже те, кто далек от футбола. Например, всемирно известный турецкий пианист Фазыл Сай: «Давайте сеять семена любви. Мы залечим эти тяжелые раны вместе. Браво, «Бешикташ». Уникальное зрелище. Это должен увидеть весь мир».

По 500 австралийский долларов за каждый сэйв в туре АПЛ от вратаря «Брайтона». Все для борьбы с пожарами в Австралии

Полгода между августом 2019-го и январем 2020-го стали настоящим адом для Австралии – континент переживал самые страшные пожары в истории. В результате них сгорело около 18 миллионов гектаров леса, более 2,5 тысяч строений и погибло 34 человека. На пик пожары вышли к январю 2020-го – огнем были охвачены 10,7 млн гектаров (территория, сопоставимая с размерами Португалии).

Футбол не остался в стороне от трагедии, и 9 января вратарь «Брайтона» и сборной Австралии Мэтью Райан объявил, что переведет на борьбу с пожарами по 500 австралийских долларов (262 фунта) за каждый сэйв, сделанный в 22-м туре АПЛ.

56 сэйвов в 10 матчах, Райан жертвует 28 тысяч австралийских долларов (почти 15 тысяч фунтов). Сам Мэтью сделал 5 сэйвов против «Эвертона» («Брайтон» проиграл 0:1) – больше только у Каспера Шмейхеля (7).

Мерч от «Брюгге» – коробка овощей. Так поддержали местных фермеров

В октябре 2022-го «Брюгге» предложил болельщикам необычный мерч – коробку с недельным запасом овощей, выращенных местными фермерами. «Брюгге» решил поддержать их, поскольку они работают в непростых условиях.

Проблема действительно существует – за два года, предшествовавших акции, число фермеров в Бельгии, обратившихся к государству за финансовой помощью, увеличилось на 44%, все больше производителей сталкивались с банкротством. К этому привели засухи и повышение стоимости жизни.

Фанаты соперников нередко издеваются над «Брюгге», называя их «фермерами» или «крестьянами» – клуб расположен в регионе, известном сельскохозяйственными угодьями. «Брюгге» обыграл это и назвал акцию «Фермеры для фермеров». Купить овощи можно было, заказав коробку на сайте или придя в фаншоп – овощи продавали рядом с футболками и сувенирами.

«Фермерство – это честный труд, – объяснял «Брюгге» в презентационном ролике. – Но в нашей экономике им заниматься непросто. Вот почему мы представляем проект «Фермеры для фермеров» – коробка овощей, выращенных фермерами для фермеров. Здоровая еда для наших фанатов и честный канал продаж для наших фермеров. Потому что все мы – фермеры».

100 евро фонду за каждый километр пробега – прекрасное условие контракта Маршалла Мунеци с «Реймсом»

В мае опорник Маршалл Мунеци продлился с «Реймсом» до 2027 года, и в новом контракте прописали необычный пункт: теперь клуб переводит по 100 евро в благотворительный фонд футболиста в Зимбабве за каждый километр, что он пробежит в ходе матчей. Причем, по словам Мунеци, идея принадлежит «Реймсу».

«Раньше я никогда о таком даже не слышал, – говорил Маршалл для FIFPro. – В среднем за матч я пробегаю 11-12 километров, так что мой фонд в Зимбабве получает около 1200 евро после каждой игры. Это невероятная щедрость. Это показывает, что в меня верят не только как в футболиста, но и как в человека. Когда я услышал об этом пункте, то больше ни о чем не спрашивал и сразу сказал агенту, что хочу подписать контракт, потому что именно за такой клуб я и хочу играть: который хочет сделать жизни других людей лучше и помогает мне быть игроком и человеком, которым сможет гордиться моя мама».

Мунеци помогает родной стране не только благодаря пункту, который предложил «Реймс»: еще он каждый месяц переводит 10% зарплаты на нужды фонда, помогает 60 школьникам из малоимущих семей в родном Мабвуку, полностью обеспечивая их учебу, а в июне 2021-го подарил экипировку и восемь мячей школе Кадьямадаре в сельской общине Горомонзи недалеко от столичного Хараре.

И это не первый подобный случай – в контракте уругвайского вратаря Сантьяго Меле с турецким «Османлыспором» был пункт, по которому деньги в благотворительный фонд уходили за каждый отраженный пенальти. Когда он играл за уругвайский «Пласа Колония», сумма зависела от количества сэйвов, в аргентинском «Санта Фе» отчисления производились за каждые пять сэйвов. С июля 2023-го он играет за колумбийский «Атлетико Хуниор» на правах аренды – там Меле устно договорился о том, что клуб поддержит его благотворительные инициативы.

Благотворительный матч фанатов «Ньюкасла» и «Сандерленда» ради мечты 4-летнего мальчика с редким видом рака о Диснейленде

Благотворительность в футболе – это не только клубы и игроки, но и неравнодушные фанаты. На очереди – история из Англии.

В ноябре 2022-го родители заметили, что на голове у 4-летнего Артура Салтерса-Хоулта появилась небольшая шишка. Она становилась все больше, но врач говорил, что это киста, и обещал, что все пройдет. Уже в 2023-м Артуру диагностировали острый лимфобластный лейкоз, а анализы крови выявили у него такую хромосомную мутацию, которая еще никогда не встречалась.

Артур, как и отец, болеет за «Ньюкасл» – он не пропускал матчи даже во время курса интенсивной химиотерапии. «Мы оба – фанаты «Ньюкасла», Артур любит клуб и распевает песни о нем, – рассказывал его отец Рики. – Он смотрит все матчи, даже находясь в больнице».

Эта история тронула клуб. «Ньюкасл» подарил Артуру футболку с надписью «ты сможешь победить это», Бруно Гимараэс в мае пригласил мальчика и его семью к себе в гости, а потом посвятил ему гол в ворота «Брайтона».

В середине июля фанаты «Ньюкасла» и «Сандерленда» провели благотворительный матч, чтобы собрать деньги на осуществление мечты Артура – поездку в Диснейленд. Мальчик был среди 400 зрителей, посетивших игру. Все прошло успешно – для Артура и его семьи собрали более 7 тысяч фунтов.

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Благотворительность и Sports.ru: что и как мы будем делать

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger / Freier Fotograf, Rui Vieira Fran Santiago / Freier Fotograf, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency; Marti/Global Look Press ; twitter.com

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