И вспоминает матч с «Реалом» в ЛЧ-2011/12.

Сергей Игнашевич делает доброе и важное дело – выставляет на благотворительный аукцион в пользу фонда «Нужна помощь» футболку «Реала» с автографом Жозе Моуринью. Вот она:

«Нужна помощь» – это «фонд фондов», который помогает более 700 российским некоммерческим организациям. Благотворительные аукционы – проект платформы «Пользуясь случаем», где каждый человек может провести свой аукцион в поддержку проверенного благотворительного фонда.

Теперь расскажем об аукционе, который проведет Сергей Игнашевич.

Футболка с автографом Моуринью – из сезона-2011/12. ЦСКА играл с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ

Вспомним сезон-2011/12: ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе с «Интером», «Трабзонспором» и «Лиллем». В 1/8 финала ждал грозный «Реал» с праймовым Криштиану Роналду в составе. Для звезд «Мадрида» первый матч с ЦСКА был настоящим стрессом – в «Лужниках» играли 21 февраля при -10 градусах. Газета As тогда писала, что команда прилетела в Москву за два дня до игры, чтобы приспособиться к морозу, и привезла более тонны теплых вещей – по 25 килограммов на каждого из 50 членов делегации.

Несмотря на сложные условия, почти все звезды «Реала» вышли в старте – не было только травмированного Анхеля Ди Марии. Криштиану Роналду, Кариму Бензема, Серхио Рамосу противостояли Ахмед Муса, Сейду Думбия и Алан Дзагоев.

Сергей Игнашевич, конечно, тоже вышел – с капитанской повязкой.

Матч начался с травмы Бензема – на 14-й минуте он пробил по воротам Сергея Чепчугова, а после этого лег на газон. Так на поле появился Гонсало Игуаин. После замены прошло около двух минут, и «Реал» создал опаснейший момент: сначала Чепчугов потащил удар Игуаина от линии штрафной, а через несколько секунд спас после добивания от Сами Хедиры. На 28-й минуте «Мадрид» все-таки повел: сначала Алексей Березуцкий проиграл Хедире борьбу в штрафной, а потом Евгений Алдонин толком не попал по мячу и подарил его Роналду. Криштиану такое не прощает.

После этого «Реал» создал еще несколько моментов. Казалось, все идет к гостевой победе с минимальным счетом, но на 93-й случилось чудесное спасение: ЦСКА выцарапал мяч после навеса со штрафного, Алексей Березуцкий скинул в район 11-метровой, а там оказался Понтус Вернблум, который внес мяч в ворота.

Так ЦСКА вырвал ничью в этом морозном матче.

Сергей Игнашевич для нас рассказал, как у него появилась футболка с автографом Моуринью, и коротко вспомнил о деталях того самого матча с «Реалом».

Массажист ЦСКА выменял майку у Моуринью на бутылку водки. Жозе не был главной звездой «Реала» – все внимание получал Роналду

– Футболка досталась мне от массажиста Миши Насибова, он работал в сборной аж с 80-х годов, а в ЦСКА – с 2004-го. У него была большая коллекция футболок, регулярно их выменивал. У него был свой подход: знал, как подойти, как отблагодарить.

Помню, он рассказывал о футболке ван Бастена: Марко заменили, и он уставший ушел в раздевалку. Миша прямо во время матча рванул за ним. Футболка уже лежала на полу, и ван Бастен легко с ней расстался.

С Моуринью он поменялся на бутылку водки в подтрибунном помещении в «Лужниках». Все-таки водка – традиционный сувенир для иностранцев. Майка Ван Бастена потом тоже досталась мне. Она самая необычная и дорогая в домашней коллекции.

Было очень холодно. На 16-й минуте Бензема попросил замену. Когда я это увидел, то сразу подумал, что он замерз и решил замениться.

В том «Реале» главной звездой был не Жозе Моуринью, а Криштиану Роналду. Главная опасность исходила от него. На тот момент – лучший футболист мира и обладатель «Золотого мяча». Очень умный, совершенный нападающий: двуногий, действует в выжидательной манере, хорошо играет головой, чувствует свободную зону, у него сумасшедшее голевое чутье. Играть против такого футболиста – серьезная проверка для защитника.

Он нам и забил, но мы сравняли на последних секундах. Понтус Вернблум в силовой манере затолкал мяч после длинной передачи со стандарта и сутолоки у ворот. Я, как и Бензема, очень устал и замерз. Но в то же время понимал, насколько важно было взять хотя бы очко с таким соперником. Мы очень эмоционально восприняли эту ничью.

– В ответной игре мы проиграли 1:4 и вылетели – все логично, класс соперника был выше. После матча Моуринью вышел на поле и пожал руку каждому футболисту ЦСКА. На его лице было и уважение к сопернику, и нескрываемое счастье из-за того, что они прошли дальше.

Моуринью – топ-тренер. Любого тренера оценивают по результату. Если он берет трофеи, значит, он топ, и неважно, какими способами он этого добивается. Но с точки зрения тактики он не оставит никакого наследия. Его сила в харизме, умении мотивировать, выстраивать контакт с игроками.

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Благотворительный аукцион Сергея Игнашевича проходит здесь.

Этот текст выходит в рамках новой инициативы Sports.ru по развитию благотворительности. Каждый месяц мы будем освещать разные ее стороны и помогать некоммерческим фондам и их героям. Подробности читайте в отдельном приветственном посте.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Denis Doyle / Freier Fotograf, Harry Engels / Freier Fotograf